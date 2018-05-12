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В Башкирии попросили Путина о дальнейшем принуждении к языку, а в Татарстане - наоборот

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С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все началось после того, как Владимир Путин заявил: «Заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского».

В Башкирии попросили Путина о дальнейшем принуждении к языку, а в Татарстане - наоборот


Вероятно, взяв на вооружение именно эти слова, русскоговорящие жители Республики Татарстан записали свое видеообращение президенту России.

Отметим, что такое происходит впервые, ведь обычно на местах люди, напротив, боролись за обязательное изучение национальных языков.



– Уважаемый Владимир Владимирович. Обращаются к вам русскоязычные граждане из Республики Татарстан. До каких пор русскоязычные в национальных республиках будут угнетаться? –спрашивают активисты. – Сейчас Россия представляет собой то же, что представлял собой Советский Союз накануне распада. И маркером здесь является языковой вопрос. Вы год назад подняли его, затем подписали свои поручения. Сейчас они не выполняются в национальных республиках. Пожалуйста, довершите это дело, обеспечьте законодательное поле, обеспечьте добровольность изучения национальных языков в республиках. Наш родной язык – русский.

Смеем предположить, что русскоговорящие активисты «взбунтовались» из-за обращения татарских и башкирских родителей за обязательное изучение родных языков, которое они записали вчера. Уфимцы для собрания выбрали очень символичное место – монумент Дружбы народов.

ПРОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ВКОНТАКТЕ

– Сейчас Госдума рассматривает законопроект о якобы добровольном изучении родных языков. Мы считаем, что нашим языкам нужно помогать, а не ставить им подножку. Если этот закон примут, то он убьет наши родные языки. С каких пор не действует ст. 68 Конституции РФ? Почему такая многонациональная страна, как Россия, до сих пор не ратифицировала Европейскую хартию о региональных языках? И почему в нашей стране на изучение иностранных языков отводится три часа, а на изучение родных языков – от нуля до полутора часов? – спрашивают родители из Казани.

– Если пройдет законопроект о выведении родных языков в вариативную часть, то исчезнет уже сама возможность выбора предмета, не будет вообще никакой гарантии в предоставлении права на изучение родных языков народов РФ, так как родной язык будет изучаться только при совпадении желаний со стороны всех родителей и возможностей со стороны образовательного учреждения, – считают родители Башкортостана.

Напомним, что в марте этого года была создана Республиканская комиссия родителей при исполнительном комитете РОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» (ВКБ), которая пропагандирует и популяризирует башкирский язык в республике. Члены комиссии ездят по районам и городам Башкортостана и объясняют родителям, насколько важно оставить обязательное изучение родных языков в школе. Кстати, именно эта комиссия объявила сбор подписей против законопроекта о добровольном изучении национальных языков, чтобы хоть как-то разрешить языковую проблему. Всех, кто не равнодушен к судьбе башкирского языка, просят подойти по адресу: ул. Революционная д. 43, с 10:00 до 20:00. Подписи будут собираться только до 9 июня.

– Нужно отстоять права каждого родителя. Не важно, башкир он, татарин или чуваш. Мы защищаем все языки. Потому что нависла угроза над родными языками, – рассказывает председатель Республиканской комиссии родителей при ВКБ Эльвира Байназарова. – Прошу осознать, что ответственность за язык лежит на каждом из нас. Многие родители не понимают всей глубины проблемы, думая, что им все принесут на блюдечке. А надо проявлять гражданскую инициативу. Мы своим детям должны оставить достойное наследство: единую страну, родные языки. Должно меняться качество преподавания родных языков.

ПроУфу
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  • Участник
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  • 1 | 08.06.2018, 10:05 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5582 | Рейтинг: -164
Ой не будоражили бы эту тему. Демонов ведь будите.



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  • Гость
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  • 2 | 08.06.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я знаю не понаслышке, а из собственного жизненного опыта, что уже как минимум два поколения жителей Уфы, у которых с головой все в порядке, башкирской, татарской, и других национальностей, дома, в быту пользуются исключительно Русским языком, они прекрасно понимают что владение "родным языком" не сулит ни чего хорошего в плане образования и карьерного роста. Да и для многих Русский язык стал родным.
Обратите внимание в транспорте, в магазинах, язык общения Русский!
А то что кучка нациков гонит волну, не надо на них обращать внимание, эти убогие,дети муртаЗла, просто больше ничего не умеют...



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  • Участник
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  • 3 | 08.06.2018, 10:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28180 | Рейтинг: -676
1 | 08.06.2018, 10:05 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5582 | Рейтинг: -164
Ой не будоражили бы эту тему. Демонов ведь будите
---------------
Ты что, предлагаешь ликвидировать демона спящего?
Впрочем, практика имеется.



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  • Эксперт
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  • 4 | 08.06.2018, 10:49 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34610 | Рейтинг: +5808,8
И так будет до тех пор, пока не вернут Уфимскую губернию



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  • 5 | 08.06.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 08.06.2018, 10:49 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34604 | Рейтинг: +5808,7
И так будет до тех пор, пока не вернут Уфимскую губернию
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Виват Уфимская Губерния!!!!!!
Башкирским нацикам,- чемодан, вокзал, темясово!



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  • 6 | 08.06.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Под разрешение языков хотят закрыть башкирский.Вроде как никто не изучает , то и незачем держать учителей башкирского.далее 6 раз нет учителей, то и не будет башкирских школ . Раз нет говорящих на родном - нужно закрыть газеты , театры ,.
Далее последуют музеи ,художественная самодеятельность , литература.Вот что нас ожидает нас в будущем .Далеко идущие планы .
Русских учить только по желанию, (вряд ли кто будет учить).Но и русский не котируется во всем мире,но английский- да .Да и переводной литературы на русском все меньше и меньше.....К тому же русский все больше деградирует наподобии латинского в Римской империи во времена нашествия варваров.
Но никто не запрещает русский-это троянский конь, это лишь повод для межнац конфликтов.



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  • 7 | 08.06.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 08.06.2018, 10:28 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28179 | Рейтинг: -675,9


1 | 08.06.2018, 10:05 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5582 | Рейтинг: -164
Ой не будоражили бы эту тему. Демонов ведь будите
---------------
Ты что, предлагаешь ликвидировать демона спящего?
Впрочем, практика имеется.

НУ что Зулейха, наелась !? В Кувандыке какие песни поют? Каждый развивается по своему мозгу данному создателем вместе с духом.......хоть что говори.



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  • # 8 | 08.06.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 9 | 08.06.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 08.06.2018, 10:49 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34605 | Рейтинг: +5808,7
И так будет до тех пор, пока не вернут Уфимскую губернию

==============
ты там на демском кордоне последние мозги про бухал?



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  • 10 | 08.06.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Вы только посмотрите насколько беспомощны башнацики! Давайте на минуту забудем, что башкиры не написали мировых произведений ни в литературе, ни в живописи, ни... вообще нигде. Но свой родной язык вы можете учить сами? Без помощи Русских? Хоть что-то вы сами можете делать? БЕЗДЕЛЬНИКИ! Ленивые, напыщенные БЕЗДЕЛЬНИКИ!



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  • 11 | 08.06.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Обещали губернию сразу после выборов, сколько ждать ещё.



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  • 12 | 08.06.2018, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 08.06.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обещали губернию сразу после выборов, сколько ждать ещё.

****
С бухлом завязывай иначе как юнг'а от белки принудительно лечить будут.



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  • 13 | 08.06.2018, 13:42 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2521 | Рейтинг: -258,7
Русские себя скомпрометировали: на коленях стоят перед властью жалобно, голосуют за Путина, потом возмущаются падением жизненного уровня, поднятием пенсионного возраста, коррупцией и т.д., Короч ведут себя невменяемо , Россию просрали.

Поэтому в своих республиках будем рулить сами, как за хотим. Пусть русские пока отдыхают и учат языки.



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  • # 14 | 08.06.2018, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 15 | 08.06.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Хахаха, его просто бесит тема губернии - боится, что республики не будет.



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  • 16 | 08.06.2018, 14:40 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2521 | Рейтинг: -258,7
48 | Автор: Не зарегистрирован
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Падаль, башкирята тоже все за Путина голосовали.
---------------
Это , что ещё за холоп, так некультурно разговаривает ?



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  • 17 | 08.06.2018, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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ДЛЯ 6 .Конечно,русские и другие учить не будут .Башкиры тоже не дураки,если они с пониманием .что салаватка и Валидка не герои,и что им нужна открытая перспектива учить детей.а не заниматься мученическими потугами изучать не нужный язык-то наготовленные муртазой учителя найдут себе применение в сельком хозяйстве по разведению коз и производству платков .Вы же сами все усложнили и опошлили-язык государственным сделали.Какого государства ,которого не было сроду и на голом месте слепили .Даже губернатору Челябинской области Муртаза предлагал произвести передачу территории ,что граничит с Казахстаном .Не это ли положило начало сопротивлению и что кое -каких беснующихся обезьян клали мордой в плодородную Башкирскую землю.Ваши сборища напоминают Сухумский обезьяний питомник- так как нормальные башкиры сами презирают эти мероприятия и открыто смеются над этим .Ну до коле будем кривляться то -работать пора ,а не мечтать о теплом кабинете и ничего не делании .Право русского и не русского ребенка -выше дурных желаний кучки идиотов



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  • 18 | 08.06.2018, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Ещё со времён правления Нуриева З.Н. татары в РБ -третьесортный народ. Уже с 1957 года началась политика "башкиризации" татар. В чисто татарских семьях вдруг стали появляться дети-башкиры. И это не шутки. Власти давили на родителей, заставляя своих детей записывать башкирами. Но этим дело не ограничивалось. Преследования татар стало делом обыденным. Особенно жуткое положение было в медицинских учреждениях. Сначала выгнали с работы всех главных врачей-татар. Потом посадили на их место башкир. В завершении всех врачей-татар просто выгнали. Геноцид татар продолжался до тех пор, пока не выгнали последнего башкирского хана -М.Рахимова, который возвёл татарофобию в ранг государственной политики. И вот сейчас , когда русский империализм с полной силой навалился на башкир, у татар просят помощи. Вопрос: а почему татары должны помогать башкирам? Западная часть РБ-бывшая территория Уфимской губернии, где до 1917 года башкиры практически не проживали. Валиди вместе с Лениным обманули татар и включили территорию Уфимской губернии в состав Башкирии. Татары не стали протестовать, посчитав , что башкиры-братский народ и ничего плохого татарам не сделают. Однако расчёты оказались ошибочными. С конца 50-х годов по настоящее время башкирские националисты ведут настоящую войну против татар. Терпение татар закончилось. Мы татары РБ требуем создать на территории бывшей Уфимской губернии новую республику: Восточный Татарстан со столицей в городе Уфа.



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  • 19 | 08.06.2018, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Я не пойму одного - почему вы, башкиры, пытаетесь спасти свой родной язык за счет русских??? Изучайте и спасайте его сами, что вы к нам то пристали с ним...



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  • 20 | 08.06.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Для 18 .А хрен не надо ???Не простой -ишачий



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