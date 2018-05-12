В Башкирии попросили Путина о дальнейшем принуждении к языку, а в Татарстане - наоборот

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все началось после того, как Владимир Путин заявил: «Заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского».Вероятно, взяв на вооружение именно эти слова, русскоговорящие жители Республики Татарстан записали свое видеообращение президенту России.Отметим, что такое происходит впервые, ведь обычно на местах люди, напротив, боролись за обязательное изучение национальных языков.– Уважаемый Владимир Владимирович. Обращаются к вам русскоязычные граждане из Республики Татарстан. До каких пор русскоязычные в национальных республиках будут угнетаться? –спрашивают активисты. – Сейчас Россия представляет собой то же, что представлял собой Советский Союз накануне распада. И маркером здесь является языковой вопрос. Вы год назад подняли его, затем подписали свои поручения. Сейчас они не выполняются в национальных республиках. Пожалуйста, довершите это дело, обеспечьте законодательное поле, обеспечьте добровольность изучения национальных языков в республиках. Наш родной язык – русский.– Сейчас Госдума рассматривает законопроект о якобы добровольном изучении родных языков. Мы считаем, что нашим языкам нужно помогать, а не ставить им подножку. Если этот закон примут, то он убьет наши родные языки. С каких пор не действует ст. 68 Конституции РФ? Почему такая многонациональная страна, как Россия, до сих пор не ратифицировала Европейскую хартию о региональных языках? И почему в нашей стране на изучение иностранных языков отводится три часа, а на изучение родных языков – от нуля до полутора часов? – спрашивают родители из Казани.– Если пройдет законопроект о выведении родных языков в вариативную часть, то исчезнет уже сама возможность выбора предмета, не будет вообще никакой гарантии в предоставлении права на изучение родных языков народов РФ, так как родной язык будет изучаться только при совпадении желаний со стороны всех родителей и возможностей со стороны образовательного учреждения, – считают родители Башкортостана.Напомним, что в марте этого года была создана Республиканская комиссия родителей при исполнительном комитете РОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» (ВКБ), которая пропагандирует и популяризирует башкирский язык в республике. Члены комиссии ездят по районам и городам Башкортостана и объясняют родителям, насколько важно оставить обязательное изучение родных языков в школе. Кстати, именно эта комиссия объявила сбор подписей против законопроекта о добровольном изучении национальных языков, чтобы хоть как-то разрешить языковую проблему. Всех, кто не равнодушен к судьбе башкирского языка, просят подойти по адресу: ул. Революционная д. 43, с 10:00 до 20:00. Подписи будут собираться только до 9 июня.– Нужно отстоять права каждого родителя. Не важно, башкир он, татарин или чуваш. Мы защищаем все языки. Потому что нависла угроза над родными языками, – рассказывает председатель Республиканской комиссии родителей при ВКБ Эльвира Байназарова. – Прошу осознать, что ответственность за язык лежит на каждом из нас. Многие родители не понимают всей глубины проблемы, думая, что им все принесут на блюдечке. А надо проявлять гражданскую инициативу. Мы своим детям должны оставить достойное наследство: единую страну, родные языки. Должно меняться качество преподавания родных языков.