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Как на самом деле жили люди при Сталине

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В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто хвалить сталинские годы — мол, вот именно в довоенные времена был тот самый "настоящий СССР", в котором хотелось жить. Все советские граждане жили в десятикомнатных сталинках с мраморными подъездами, ели омаров да ананасы, и к тому же ещё нас все боялись — ну чего ещё желать остаётся! А потом к власти пришёл "кукурузник" и испортил праздник жизни.

Как на самом деле жили люди при Сталине


Разумеется, такие представления далеки от реальности — в довоенном сталинском СССР люди жили намного сложнее, чем в шестидесятые и семидесятые годы, и несравнимо тяжелее, чем они живут сейчас. Итак, в сегдняшнем посте — рассказ о том, как на самом деле люди жили при Сталине. Заходите под кат, там интересно. Ну и в друзья добавляться не забывайте.

Как на самом деле жили люди при Сталине


Жилье

В многочисленных советских мифах про сталинские годы постоянно показывают многокомнатные просторные и светлые квартиры-"сталинки", которые якобы совершенно бесплатно раздавались всем советским гражданам. Разумеется, всё это один большой миф — во-первых, "сталинки" строились в крайне ограниченном числе и заселяли в них, в основном, советский "правящий класс" — сотрудников спецслужб и номенклатуру. Обычные граждане тоже заселялись в сталинки, но вот основной концепцией заселения в сталинские годы было не поквартирное заселение, а покомнатное. То есть, в двух-трехкомнатную сталинку селили несколько семей, в каждую из комнат по одной семье. В трехкомнатной квартире площадью в 80 метров могло жить 12-15 человек, которые пользовались одной ванной и ютились на одной кухне.

Как на самом деле жили люди при Сталине


В первые сталинские пятилетки жилищная программа вообще не предусматривала строительства нормального жилья для рабочих — и поэтому людей селили в наспех сколоченные бараки, которые из-за экономии транспортных расходов чаще всего возводились прямо возле предприятий — прямо в окна летела окалина с заводских вагранок и копоть из заводских труб.

Как на самом деле жили люди при Сталине


Именно деревянный барак и был самым массовым жильём в сталинские годы — их было построено намного больше, чем номенклатурных кирпичных "сталинок". Что из себя представляло это жильё? Бараком называлось длинное деревянное строение в два этажа — одноэтажный барак было строить нерентабельно, а трёхэтажный — небезопасно. У барака был один вход, который размещался чаще всего в центре фасада здания. Налево и направо от входа шли длинные коридоры, за которыми располагались комнаты.

На каждом этаже барака были одна, две, три или более общих кухонь — и это были единственные помещения в доме, где была вода (разумеется, только холодная). В кухне располагался ряд раковин для мытья посуды и ряд плит на твердом топливе — их топили дровами, торфом либо углём. Туалеты располагались на улице (обычные выгребные ямы), душа и ванной в бараках не было вовсе — обычно в рабочем посёлке была баня, куда ходили раз в неделю или реже. Для группы бараков была также так называемая "кубовая", где можно было брать горячую воду.

Как на самом деле жили люди при Сталине


Жилые комнаты в бараках были небольшими — по 12-15 квадратных метров, отопление было печным — причем некоторые печи могли топиться не из комнаты, а из общего коридора — за их состоянием мог следить комендант барака. В одну комнату обычно заселялась одна семья вне зависимости от количества её членов — в комнате 12-15 метров могли ютиться бабушка с дедом, отец с матерью и двое-трое детей.

Вот это, собственно, и было то самое "массовое бесплатное жильё", которым так любят гордиться фанаты СССР.

Питание

В 1939 году вышло первое издание "Книги о вкусной и здоровой пище", где обычным советским гражданам рассказывали, как правильно делать оливье и винегреты, а также "рассольник домашний" и "свекольник московский". Предисловие к книге о вкусной и здоровой пище и её преимуществах над всеми другими видами пищ написал якобы сам великий диетолог и гастроэнтеролог, а украшали книгу многочисленные подретушированные фотоснимки скатертей-самобранок.

Как на самом деле жили люди при Сталине


На самом деле рацион абсолютного большинства обычных советских граждан в сталинские годы был далёк от меню, описанного в "Книге о вкусной и здоровой пище" — она описывала меню крайне ограниченного количества семей, которые могли себе позволить "спецпайки" и хороший стол. Чем питались остальные граждане?

Как на самом деле жили люди при Сталине


Основу советского рациона питания в сталинские годы составлял хлеб — в те годы его продавали на вес, и граждане часто покупали его в большем, чем это нужно, количестве; если дома будет хлеб — с голоду не умрешь. От хлеба всега оставляли корки, которые собирали в большие полотняные мешки — на случай возможных перебоев с поставками хлеба. Вторым популярным продуктом была картошка — из неё выдумывали всевозможные блюда, но чаще всего просто варили в мундирах — картофельная кожура также считалась ценным продуктом. Третьим популярным продуктом были крупы — их круп и картошки тоже изобретались всякие блюда, вроде различных похлебок, затирок и прочего подобного.

Как на самом деле жили люди при Сталине


Именно в сталинские годы (после сворачивания НЭПа) в СССР начался дефицит нормальной белковой пищи (который с переменным успехом продолжался до 1991 года) — нормальное мясо было невозможно купить в магазинах, рыба тоже была в ограниченных количествах, разве что время от времени на полках появлялись рыбные консервы — кстати, отчасти именно потому, что вся остальная пища была крайне скудной и бедной белком пожилые люди вспоминают советские консервы как нечто "волшебное по вкусу". Попробуйте месяц не поесть белка — даже самая дешевая килька покажется вам невероятным гастрономическим откровением.

Что представляло собой типичное городское меню в 1930-е годы? Утром — рисовая каша, хлеб и чай. В обед — картошка в мундирах, чай и хлеб.

Вечером, после работы — какая-нибудь похлебка с хлебом, либо просто черный хлеб с маслом и с чаем. Фруктов и овощей почти не было. Не было также абсолютного большинства продуктов, которые хорошо вам известны и привычны. Если бы обычные люди из сталинских лет попали в любой наш супермаркет — они решили бы, что попали в какой-то фантастический королевский дворец из сказки.

Работа

Несогласных с курсом партии и правительства в сталинские годы ссылали в лагеря, но и жизнь обычных рабочих часто напоминала тюрьму. С 1938 года 20-минутное опоздание на работу каралось крупным штрафом, за три опоздания человека отправляли в лагерь. Люди с высшим образованием (инженеры) не имели права увольняться по собственному желанию — такой нормы попросту не существовало в советском трудовом законодательстве.

Как на самом деле жили люди при Сталине


Как на самом деле жили люди при Сталине


В целом всё, что происходило в сфере работы в сталинском СССР — больше напоминало времена крепостного права и даже хуже — был осуществлён громадный правовой откат в сравнении с временами до 1917 года. Рабочих буквально "привязали" к предприятиям, в 1936 году были введены "трудовые книжки" — которые в СССР стали элементом порабощения и кабалы — с "плохой записью" в трудовой книжке человек не мог получить нормальной работы, чем часто пользовалось начальство — шантажируя работников и заставляя их работать сверх нормы.

Как на самом деле жили люди при Сталине


В сельском хозяйстве ситуация была не лучше — людей принудительно загнали в колхозы, где заставляли работать за "трудодни" (галочки в трудовой); в сталинские годы колхозники не имели паспортов и существовали, фактически, на правах государственных крепостных — без права переезда, без права смены вида деятельности и так далее.

И на промышленных предприятиях, и в сельском хозяйстве были также установлены непомерные "нормы выработки" — которые часто превышали все разумные пределы. Была целая всесоюзная пропагандистская кампания, направленная на то, чтобы заставить людей пахать ещё больше — всякие там "стахановские движения" и прочее.

Если подвести итог — то на работе обычный советский человек имел только обязанности (за малейшее неисполнение которых грозил штраф либо лагерь) и крайне ограниченный список прав — вроде права выбрать секретаря комсомольской ячейки, что подавалось как дивное и прогрессивное советское изобретение. Добавьте к этому жизнь в бараке, питание хлебом с картошкой, а также общую атмосферу недоверия, доносительства и пропаганды — и вы получите практчически полную картину жизни в сталинском СССР.

Такие дела. Вот так на самом деле жили люди в сталинские годы.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.

ЖЖ maxim-nm
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  • 1 | 09.06.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу."

---------------

Думаю, шо ты ихнида. Таков был исторический контекст. А ты про "колбасу".



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  • 2 | 09.06.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Я не знаю кто так считал. Но во всем виновата Российская империя, которая своим воровством и коррупцией уничтожила себя.



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  • 3 | 09.06.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Глупая, злобная, ничего не объясняющая статья. Страна жила в предлагаемых условиях, выжила, и стала великой. Скулеж либерастов как всегда мимо.



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  • 4 | 09.06.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Полностью согласен с автором, ну с чего то ведь надо начинать. Москва не сразу строилась. А император который был до Сталина вообще не думал о стране.(Если бы думал, то таких бы проблем не было). Хорошо что его растреляли!



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  • 5 | 09.06.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка изнывает от безделья и безденежья. Денег на Турцию нет, так все лето на УЖе слюной и будет брызгать.



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  • Участник
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  • 6 | 09.06.2018, 10:26 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2525 | Рейтинг: -259,6
У любого времени свои проблемы.

Но самое главное - это не сладко жрать и мягко спать, а для нормального человека самое главное - это справедливость, возможность реализовать свой природный потенциал.

Советская власть давала такую возможность любому человеку, вот и всё.



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  • 7 | 09.06.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато сейчас в каждой общаге консьерж.



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  • 8 | 09.06.2018, 10:51 | Автор: Егерь
    Публикации: 3900 | Комментарии: 6876 | Рейтинг: +2824,6
Ни в одной стране в истории Европы не убили столько своих граждан, сколько убили коммунисты во главе с Лениным и Сталиным в 20-м веке.



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  • 9 | 09.06.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сволочная статья ....А с чего было быть лучше .Святой Николашка понятно "радел" за страну ,просрал страну.Война империалистическая ,гражданская -разруха полная .И как бы мы хотели -в соболях одеты и рябчиков жуй? Одежда-да такая .а из чего ? Я не давно посмотрел на фото людей в 90.Китайские балахоны ужас !!! А пройдет лет 30 и одежда нынешнего времени будет казаться таким же ужасом.Время и условия страны диктуют ВСЕ



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  • 10 | 09.06.2018, 11:02 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10672 | Рейтинг: -1772,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Как на самом деле жили люди при Сталине
__________________________________________________
Прочитал название статьи, потом сразу посмотрел - кто автор.
И статью читать не стал.
Смысл?
Кухарка, никогда не жившая при Сталине, вытащила автора, никогда не жившего при Сталине, чтобы поведать нам, никогда не жившим при Сталине (ну или не помнящим в силу мелкого возраста), ужас, как "на самом деле" жилось при Сталине.



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  • 11 | 09.06.2018, 11:04 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4303 | Рейтинг: -703,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кухарка, ты должна целовать в попу Сталина, при нем твои предки приехали из деревни в Уфу и заняли дома репрессированных уфимцев.
Благодаря брони по УМЗ твои родители не пошли воевать и остались живы.



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  • 12 | 09.06.2018, 11:42 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15029 | Рейтинг: -2822,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Какой то ...здюк разглагольствует о том времени. Вылупился и увидел как было раньше плохо. А хорошо для такого говнюка только в том состоит, чтобы нажраться.
Ему невдомек, что в тяжелых условиях люди того времени жилы рвали ради будущего, чтобы эти дармоеды жили сегодня лучше, чем они.
Ну ладно, погодите, потерпите, совсем скоро наступят времена, когда вы будете рвать на себе все волосы, прося Сталина.



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  • 13 | 09.06.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
До Усатого было множество незанятого и беспомощного населения . Масса бродяг, нищих , голодающих и умирающих.В колхозах было плохо , но умирающих от голода не было! Сейчас, в связи с возможностями9 нефть и проч.) кормит весь мир.Но организовав население села на промышленныую основу с множеством тракторов , машин,Устый ( народ0 получил возможность индустриализации. Не будь этого - вряд ли мы выиграли войну.
Жилье строилось не только для номенклатуры , но для специалистов( инженеров, ученых, руководителй промышленности, ученых), а как же иначе.!.Но рабочий класс немного позже ,но все нуждающиеся, хотя и с годами.Но отношение к бесплатному жилью- это уже другой разговор.
Учились все и бесплатно( исключение- предвоенные годы)
Но самое главное - все чувствовали внимание государства , что не бросят , не оставят без работы. С каждым годом жизнь улучшалась , исчезали проблемы ,люди ощущали плоды годов изнурительной, напряженной работы.Народ был сплоченный и дружный.Не было олигархов , неожиданно разбогатевших людей, оплата была по труду.
Динамика была положительной и это самое главное.!



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  • 14 | 09.06.2018, 11:54 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10672 | Рейтинг: -1772,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
На самом деле при Сталине жили лучше, чем в Америке.
Не зря же талантливые инженеры и бизнесмены из США, в массовом порядке, приезжали в Россию.



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  • 15 | 09.06.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кстати , откуда же термос китайский . ф.1. Термосов сроду не было!



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  • 16 | 09.06.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Поляков, с тебя Исянгулов за новую лопату из з/п вычел, или так подарил?



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  • 17 | 09.06.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
фото 50701981 дед Ирека Ялалова?



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  • 18 | 09.06.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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За кассой как всегда Рабинович )))



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  • 19 | 09.06.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько жертв было принесено ради того что имеем сейчас



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  • 20 | 09.06.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
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......."В многочисленных советских мифах про сталинские годы постоянно показывают многокомнатные просторные и светлые квартиры-"сталинки", которые якобы совершенно бесплатно раздавались всем советским гражданам. Разумеется, всё это один большой миф — во-первых, "сталинки" строились в крайне ограниченном числе и заселяли в них, в основном, советский "правящий класс" — сотрудников спецслужб и номенклатуру..."
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......."которые якобы СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО раздавались всем советским гражданам...."
ВОПРОС - Значить квартиры в СССР продавались , покупались и передавались по наследству - как сегодня ?

ВСЕ сегодняшние граждане России у бывшего СССР , купили свои квартиры ?
Не струсите ответить ? В чем миф ?



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