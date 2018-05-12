Башкортостан возглавил антирейтинг по уровню безработицы в ПФО

Башкортостан оказался на первом месте в ПФО по уровню безработицы. Республика разделила первенство с Пермским краем, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на Росстат.Индекс безработицы в Башкортостане составил 5,4%, численность рабочей силы составляет 1957,7 тыс. человек, безработных — 105,7 тысяч человек.Следом по списку идет Кировская область: число работоспособного населения составляет 622 тысяч человек, безработных — более 35 тысяч.Самый низкий показатель безработицы в ПФО отмечается в Татарстане — всего 3,4%. Число трудоспособных граждан тут чуть более 2 млн человек, а лишены работы — около 68 тыс. человек.По данным Башстата, в 2017 году из республики выехало 155 тысяч человек, что составляет 8,2% от общего числа занятого населения. Основной причиной отъезда называется поиск работы в других регионах. Чаще всего жители республики уезжают в Тюменскую и Челябинскую области, а также Москву.