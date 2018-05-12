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Башкортостан возглавил антирейтинг по уровню безработицы в ПФО

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Башкортостан оказался на первом месте в ПФО по уровню безработицы. Республика разделила первенство с Пермским краем, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на Росстат.

Башкортостан возглавил антирейтинг по уровню безработицы в ПФО


Индекс безработицы в Башкортостане составил 5,4%, численность рабочей силы составляет 1957,7 тыс. человек, безработных — 105,7 тысяч человек.

Следом по списку идет Кировская область: число работоспособного населения составляет 622 тысяч человек, безработных — более 35 тысяч.

Самый низкий показатель безработицы в ПФО отмечается в Татарстане — всего 3,4%. Число трудоспособных граждан тут чуть более 2 млн человек, а лишены работы — около 68 тыс. человек.

По данным Башстата, в 2017 году из республики выехало 155 тысяч человек, что составляет 8,2% от общего числа занятого населения. Основной причиной отъезда называется поиск работы в других регионах. Чаще всего жители республики уезжают в Тюменскую и Челябинскую области, а также Москву.

Идель.Реалии
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Участник
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  • 1 | 09.06.2018, 09:51 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5583 | Рейтинг: -164,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Прискорбно. Думаю, в первую очередь это издержки нефтяного профили региона. Нефть выкачали, а специалисты остались. Вот они и уезжают в Сибирь. Плюс аграрный сектор дает свой процент. Коллективные хозяйства разогнали, работать людям негде. Хамитов сейчас пытается кооперацию возродить. Получится ли?



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  • Эксперт
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  • 2 | 09.06.2018, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34611 | Рейтинг: +5809,4
| 09.06.2018, 09:51 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5583 | Рейтинг: -164
Прискорбно. Думаю, в первую очередь это издержки нефтяного профили региона. Нефть выкачали,

==================Ага. А в Прибалтике тоже нефть выкачали, но пенсии остались высокие.
Может, потому, что танков и бомбардировщиков не делают?



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  • 3 | 09.06.2018, 10:11 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2525 | Рейтинг: -259,6
:51 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5583 | Рейтинг: -164,1
Прискорбно. Думаю, в первую очередь это издержки нефтяного профили региона. Нефть выкачали, а специалисты остались. Вот они и уезжают в Сибирь. Плюс аграрный сектор дает свой процент. Коллективные хозяйства разогнали, работать людям негде. Хамитов сейчас пытается кооперацию возродить. Получится ли?
-------------
Ты давай, сказки на ночь рассказывай.

Безработица - следствие разорения и ликвидации промышленных предприятий, отсюда и убыль населения в связи с миграцией за работой.

А твой башлык только болтает и ничего не делает, скоро останется тут один со своей Махтумой, все уедут в Татарстан.



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  • 4 | 09.06.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
открываю УЖ и читаю - Башкортостан возглавил. ну думаю не уж-то дождались...открываю заметку и... всё как обычно. Ээх, даже помечтать не успел )
турк



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  • 5 | 09.06.2018, 11:07 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4303 | Рейтинг: -703,3
Бежит народ из Республики и это не результат работы Хамитова, а результат работы Кухарки. Кухарка и ей подобные расшатывают межнациональную рознь и народ бежит от этого.



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  • 6 | 09.06.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не удивлен. У башкир одна головная боль.- как бы Русских заставить учить бЯцкий язык, вот они пожинают плоды своей деятельности.
Ни один здравомыслящий бизнесмен не будет вкладываться в новые производства в регионе, где процветает махровый национализм.



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  • # 7 | 09.06.2018, 11:21 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10672 | Рейтинг: -1772,3

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  • 8 | 09.06.2018, 11:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15029 | Рейтинг: -2822,8
К сожалению все это верно. В РБ происходит колоссальное разрушение основ. Работа только для гастарбайтеров из средней азии. А все остальное похерено за ненадобностью. Происходит отмывание бюджетных денег через строительство домов, дорог, мостов чаще всего негодных. Посмотрите только на дорогу на аэропорт, каждый год ремонт на 300-400 миллионов. Одно непонятно, то ли ушлые коммерсы издеваются над Хамитовым, то ли Хамитов издевается над населением.



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  • 9 | 09.06.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это результат правильной регистрации безработных .Вот в Челяб обл , в г Кусе самая низкая безработица.Просто безработных не регистрируя , Выдумывают различные справки ,о зарплате с прежнего места работы .Прежнее место ликвидировано лет 20 т назад ,и безработный вряд ли пойдет искать справки .Все равно ничего не добьешься.В этом городке почти не осталось пром предприятий, посчастливится если найдет работу уборщицы, продавца, или калым.Все ! Исправно работает Администрация, суд , почта ,ЖКХ , но там все забито.
Так что это реальная безработица , но все равно цифры занижены.



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  • 10 | 09.06.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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“8 | 09.06.18: кац | На сайте …колоссальное разрушение…отмывание бюджетных денег через строительство домов, дорог, мостов чаще всего негодных. Посмотрите только на дорогу на аэропорт, каждый год ремонт на 300-400 миллионов…то ли Хамитов издевается над населением.”

Не издевается, это БИЗНЕС власти называется!
Каждый год ремонтирует ДорТрансСтрой Латыпова, у которого пот пришествии отжали контрольный пакет ДТС и все жирные подряды теперь у него. А кто отжала – догадывайтесь pls сами.
Это же как надо наехать, чтоб у самого Латыпова, заслуженного советского эпохи Брежнева, Начальника ОРС БамСтрой, куда приезжали даже американские звёзды эстрады, Дин Рид к примеру.
Поговаривают, сломался после того, как обещали ПОДРЯДАМИ завалить по самое не хочу.
А денежьки его плавно утекают на Кипр, учредителю вечно околобанкротного ДТС и туда же, кстати,повадились семейка всемогущая.



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  • 11 | 09.06.2018, 12:09 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 630 | Рейтинг: +86,3
Средний возраст работающих в 2017 году составил 40 лет.
Молодежь до 30 лет среди занятых составляет 23%, лица пенсионного возраста — 14%.
Профессиональное образование имеют 84% от общего числа занятых. Высшее образование имеют 30%, профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена – 26%, профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 28%.

Численность безработных в 2017 г. составила 111 тыс. человек, или 5,6% рабочей силы.
Из числа безработных 39% составляет молодежь в возрасте до 30 лет.

Большинство безработных имеют профессиональное образование (73% от общего числа, из них 19% – высшее, 26% – профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена, 28% — профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)).



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  • 12 | 09.06.2018, 12:14 | Автор: черепаха
    Публикации: 44 | Комментарии: 1009 | Рейтинг: +536,6
Безработица в Башкирии-состояние совершенно естественное. Десятки лет советской власти Республика жила за счёт оборонных заводов,не принадлежащих Башкирии.Ушла советская власть-ушли заводы.Тысячи и тысячи людей остались без работы.На следующие 20 лет пришёл к Власти Рахимов.20 лет на каждую кочку устраивал башкир и всеми силами отовсюду вытеснял русскоязычных.Весь свой "талант" пустил на разжигание межнациональной вражды.Поставил наивную цель превратить Башкортостан в Кувейт.Но чисто башкирскими силами это оказалось невозможным.Рахимов был отстранён от власти.И даже не достроил своё главное детище-Уфимский вокзал,на реконструкцию которого Москва выделяла миллиарды руб.Никто не проверил,куда они делись.Можно только предположить,что часть их ушла на переселение башкир из сельской местности в Уфу,обеспечивая их бесплатными квартирами и "рабочими" местами.Плюс ощутимые вложения в башкирские сёла.Этим Рахимов у многих башкир завоевал искреннюю любовь и почитание,как второго Салавата Юлаева.На смену пришёл Хамитов.Человек,что называется,без искры божьей.Ему не удалось ничего построить на руинах Рахимова.Продолжилась утечка мозгов и рабочих рук.Потянулись из Башкирии не только русскоязычные,но и образованные и хорошие специалисты -башкиры.На сегодня имеем то,что имеем.Что день грядущий нам готовит,никто не знает.Известно одно-на нацвражде у Башкирии нет будущего.
Я высказала всего лишь своё мнение .Никак не претендую на истину.Но она где-то близко.



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  • 13 | 09.06.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 09.06.2018, 09:51 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5583 | Рейтинг: -164,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Прискорбно. Думаю, в первую очередь это издержки нефтяного профили региона. Нефть выкачали, а специалисты остались. Вот они и уезжают в Сибирь. Плюс аграрный сектор дает свой процент. Коллективные хозяйства разогнали, работать людям негде. Хамитов сейчас пытается кооперацию возродить. Получится ли?

****
Не получится!
Надо переработку сх прод. развивать и пекпси-ко в шею гнать с вим бильданом. Пошлину на импорт сух молока увеличить.
И разогнать весь Минсельхоз нах.



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  • 14 | 09.06.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ставленник хрз хорошо справляется со своей задачей с уравниванием регионов.



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  • 15 | 09.06.2018, 12:26 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15029 | Рейтинг: -2822,8
Можно только предположить,что часть их ушла на переселение башкир из сельской местности в Уфу,обеспечивая их бесплатными квартирами и "рабочими" местами.Плюс ощутимые вложения в башкирские сёла.Этим Рахимов у многих башкир завоевал искреннюю любовь и почитание,как второго Салавата Юлаева.
--------------------
Ты труха уже была известна как татнацик. Так ты еще и ё.бнутая оказывается! Предполагай свою шизу про себя гремя на своих сухарях.
Ты собралась в иной мир и решила напоследок напакостить?



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  • 16 | 09.06.2018, 12:39 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10672 | Рейтинг: -1772,3
Вчера прошли публичные слушания «Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2017 год». Экономия на безопасных дорогах, лекарствах, зарплатах позволила республике завершить год с внушительным профицитом. При этом чиновники уверяют: бюджетные «остатки» – благо для народа.
Чиновники Башкирии отчитались об исполнении бюджета. На нас снова сэкономили?

Профицитный бюджет – благо или плохая работа чиновников?

Доходы республиканского бюджета за прошлый год составили 167,5 млрд рублей (163 млрд рублей в 2016 году). Расходы – 156 млрд рублей. И это при плане в 165,1 млрд. То есть план по расходам был реализован только на 94,5%.

Таким образом, республика в очередной раз закончила год с внушительным профицитом – 11,5 млрд рублей. И это при плановом дефиците в 3 млрд. Уже за январь–апрель этого года профицит превысил 22 млрд рублей.

В слушаниях принял участие доцент УГНТУ, экономист Рустем Шайахметов. Он заметил, что «республика не является коммерческой структурой» и не должна гнаться за максимальной прибылью.



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  • 17 | 09.06.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно только предположить,что часть их ушла на переселение башкир из сельской местности в Уфу,обеспечивая их бесплатными квартирами и "рабочими" местами.Плюс ощутимые вложения в башкирские сёла.Этим Рахимов у многих башкир завоевал искреннюю любовь и почитание,как второго Салавата Юлаева.
--------------------
Ты труха уже была известна как татнацик. Так ты еще и ё.бнутая оказывается! Предполагай свою шизу про себя гремя на своих сухарях.
Ты собралась в иной мир и решила напоследок напакостить?
___________________+++++++++++++++
Салават и Муртаза два душегуба.



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  • 18 | 09.06.2018, 12:45 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10672 | Рейтинг: -1772,3
Таким образом, республика в очередной раз закончила год с внушительным профицитом – 11,5 млрд рублей. И это при плановом дефиците в 3 млрд. Уже за январь–апрель этого года профицит превысил 22 млрд рублей.
___________________________________________________
При этом:
Накануне в соцсети анонимный житель села Исянгулово Зианчуринского района Башкирии пытался купить инсулин с рук. «У нас в аптеках кончился инсулин, срочно купим с рук за любую цену для человека, больного сахарным диабетом. Может, у кого есть? Хотя бы одну ампулу (биосулин Р, короткий)», – написано в объявлении.

Выяснилось, что молодой человек искал инсулин для своего дяди Марата Ишмухаметова:

Мы уже не раз писали, что чиновники Башкирии давно саботируют торги на инсулин. Люди жалуются не только на отсутствие препаратов, но и на нехватку тест-полосок или на их ненадлежащее качество.

В Башкирии не работает программа обеспечения детей помпами, нет санаторно-курортного лечения и реабилитации, нет школы диабета и специализированных групп в садиках. В редакцию ProUfu.ru обращались мамы больных сахарным диабетом, и мы публиковали их истории, в том числе тех, кто воспитывает двоих детей-диабетиков.

Чтобы прояснить ситуацию с объявлением в соцсети мы позвонили в Исянгуловскую ЦРБ. Руководство объяснило причину задержки тем, что раньше закупки были по федеральной льготе, а сейчас этим занимается регион.



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  • 19 | 09.06.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
В последние годы разница численности населения в двух республиках уменьшается. Так, на 1 января 2016 года в РБ проживало 4, 071 млн человек, а в РТ – 3,868. Разница – 203 тыс. человек. В этом году разница уже всего – 169 тыс. Тем не менее не понятен другой показатель. В РТ число трудоспособного населения более 2-х миллионов, а в РБ – 1,957 млн. По логике должно было бы наоборот.



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  • 20 | 09.06.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черепахе.
25 июля Президент Республики Башкортостан М.Г.Рахимов провел рабочую встречу с вице-президентом ОАО "Российские железные дороги" О.В.Тони.

Во время встречи обсуждался ход реконструкции железнодорожного пассажирского комплекса на станции Уфа, которая проводится в рамках подготовки к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. В частности, были подняты вопросы финансирования со стороны РЖД и строительства пригородного вокзала.

О.В.Тони сообщил, что проинспектировал ход работ на станциях Уфа и Чишмы, являющихся объектами инфраструктуры ОАО "Российские железные дороги" и убедился, что там активно ведутся строительно-монтажные работы за СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА силами местных строительных предприятий.



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