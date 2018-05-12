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Земфире запретили выступать в городах, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу

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Сообщение об этом появилось на официальном сайте певицы. Этим летом Земфира должна была выступить на фестивалях болельщиков в Нижнем Новгороде и Калининграде. Однако 5 июня стало известно, что все фестивали, концерты и другие мероприятия в городах, где пройдут игры чемпионата, запрещены.

Земфире запретили выступать в городах, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу


В официальной группе Земфиры в «Вконтакте» сегодня появилось сообщение от самой певицы. Она написала, что очень расстроена ситуацией, так как очень любит футбол, считает Чемпионат Мира в нашей стране огромным событием и «хотела быть причастной к этому празднику».

Ранее российская певица Юлия Чичерина сообщила, что Международная федерация футбола запретила ей выступать на фестивале болельщиков чемпионата мира в Ростове-на-Дону, пояснив, что ее репертуар ассоциируется с военной тематикой, которая запрещена на мероприятиях под эгидой ФИФА.

Эхо Москвы - Уфа
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  • 1 | 09.06.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Земфире надо подать в суд (гейропейский) на Фифу и тех кто запретил концерты, за гонение ЛГБТ сообщества. сразу разрешат!!!
а вот еще наши власти не додумались выселить на время мундиаля всех известных артистов, дабы не спровоцировать ситуацию 80го года. а то вишь какой конфуз тогда случился - вся страна в цветах и в шоколаде, а тут на тебе ВСВ всем опять пакость сделал , не вовремя умер..
а чё, в ёбурге слышал газ отключают на время мундиаля в МКД вокруг стадиона. УКашки просят прощения у жильцов , но ничего сделать не могут - Старший приказал!!!
и ваще ЧМ-18 писать нужно прально - ЧМ(О)-18+
турк



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  • Гость
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  • 2 | 09.06.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну полный беспредел!
Армия, полиция, нац. гвардия, МЧС, одной бабенки испугались!



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  • 3 | 09.06.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну полный беспредел!
Армия, полиция, нац. гвардия, МЧС, одной бабенки испугались!
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
Конечно "бабенка" обнюхавшись решила, что сможет срубить бабло своими "концертами"! Ее так "испугались", что теперь ее "импресарио" и "продюсеры" до-о-лго будут клуб искать, который "бабенку" позовет! Придется бабенке вернуться в родной переход, там может голосить сколько захочет, если Йалалов позволит!



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  • Участник
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  • 4 | 09.06.2018, 11:48 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 630 | Рейтинг: +86,3
Власти стали боятся даже от простого пука.



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  • Гость
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  • 5 | 09.06.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
равнодушна к футболу.
Проблем в жизни столько, что не до футбола.
А всех фанатов отправить на целину пахать и сеять хлеб.
А то государство кормит людей фуражом - рынок...



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  • 6 | 09.06.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Равнодушна к футболу.
Проблем в России столько, что не до футбола.
А фанатов отправить на целину сеять и выращивать хлеб.
А то государство кормит людей фуражом, а зерно на продажу - рынок...



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  • Гость
  •  
  • 7 | 09.06.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
для тех кто в теме
"Фрау Меркель,Вам звонит тренер "Баварии"Юпп Хайнкес! Здравствуйте!Спасибо Вам!Вы такая классная!Дай Вам Бог здоровья!И чтобы Св.Бенедикт хранил Вас!Спасибо за то, что Вы есть у нас!" Представляете такое в Германии?
турк



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  • 8 | 09.06.2018, 20:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зема поет плохо, но поет, а вот фанерную бузову, у нас в Уфе, только в попу не целовали!



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