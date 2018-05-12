В официальной группе Земфиры в «Вконтакте» сегодня появилось сообщение от самой певицы. Она написала, что очень расстроена ситуацией, так как очень любит футбол, считает Чемпионат Мира в нашей стране огромным событием и «хотела быть причастной к этому празднику».
Ранее российская певица Юлия Чичерина сообщила, что Международная федерация футбола запретила ей выступать на фестивале болельщиков чемпионата мира в Ростове-на-Дону, пояснив, что ее репертуар ассоциируется с военной тематикой, которая запрещена на мероприятиях под эгидой ФИФА.
Эхо Москвы - Уфа
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Земфире запретили выступать в городах, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу
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