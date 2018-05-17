Профессор Иосиф Дискин: «Критика поправок в закон «Об образовании» – это политиканские спекуляции»

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений – об истоках критики законопроекта и грамотной работе национально-культурных автономий.В Госдуме сейчас рассматривают поправки в закон «Об образовании». Группа депутатов предлагает сделать изучение государственных языков национальных республик делом добровольным, а не обязательным.Напомним, из ряда регионов в парламент в течение последних лет неоднократно поступали сообщения от представителей нетитульных наций, которые жаловались, что за отказ от изучения таких государственных языков начинают штрафовать или даже выживать из школ. Многие отмечают, что изучение в течение нескольких лет национального языка потом не имеет для школьника никакого практического применения: в быту на нем не общаются, делопроизводство не ведется. Эксперты, будущие поправки поддерживают. Однако есть и те, у кого целесообразность изменений вызывает вопросы.О поправках в федеральный закон «Об образовании» мы побеседовали с профессором Высшей школы экономики, председателем комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Иосифом Дискиным.- Иосиф Евгеньевич, после внесения в Госдуму поправок в закон об образовании в части обязательного изучения национального языка, пошли разговоры о том, что новый порядок якобы будет уничтожать языки национальных республик. Насколько оправданы такие опасения?- Я считаю, это больше политиканские спекуляции. Поправки в закон направлены на то, чтобы избавить детей от неосновательного изучения языка. Принуждение в такой тонкой сфере - контрпродуктивно. Нужно понимать, почему именно сейчас появился этот закон. Россия прошла длительный путь борьбы с автократией, которая укрепилась в некоторых республиках в 90-е. Сложилась группа людей, которые создали себе определенный статус, спекулировали тем, что необходимо уважать национальную культуру, принудительно изучать языки субъектов Федерации. В регионах возникало социальное напряжение. Люди неоднократно обращались в Государственную думу, что их заставляют изучать чужие национальные языки. Поправки - это защита от неосновательного принуждения, защита конституционных прав граждан. На чем построены спекуляции? Конституционный суд заявил, что право изучать языки субъектов должно быть гарантировано.Это никто не ставит под сомнение. Но это право, а не обязанность, и речь в поправках идет о возможности любого человека, а точнее – родителя, выбрать язык, который он считает для себя и своего ребёнка родным. Согласитесь, что это справедливо!- Но ведь вопрос сохранения языков в России, где проживает более сотни народов, очень актуален. Молодежь не хочет учить язык предков, зачастую предпочитая ему русский. Хранителями языка остаются немногочисленные уже бабушки...- Увы, действительно есть такая серьезная проблема. В ряде регионов снижается интерес к национальным языкам, уменьшается область их применения. Да, это проблема. Но разве такие вещи можно делать по принуждению? Или лучше, когда дети делают вид, что учат, а учителя - что преподают? Любой человек знает: к предметам, которые насаждаются из-под палки, вырабатывается стойкая неприязнь. Ничего хорошего из этого не получится. Как решать эти проблемы? Силами гражданского общества. Я считаю, что должна быть усилена грантовая поддержка в направлении по сохранению национальных культур. Нужно помогать выпускать учебники, литературу, готовить учителей, проводить конкурсы театров, которые делают постановки на родных языках. Я видел, какие шикарные бывают труппы. Было мероприятие в подмосковном Бородино, приехавший из Казани молодежный театр показывал спектакль по эпосу «Шурале» на татарском языке. Люди в зале сидели не шелохнувшись, завороженные, а потом устроили такие овации!- В национальных республиках, настаивая на обязательном изучении второго государственного языка региона, в первую очередь, имеют ввиду титульную нацию. Как обеспечить баланс интересов коренных жителей субъекта федерации и других народностей, проживающих на его территории?- Когда говорят, что закон губительный для национальных языков, это неправда. Если школа имеет возможность преподавать предмет, она будет его преподавать. Если семья решит, что ребёнок должен изучать национальный язык, он будет его изучать. И с момента выбора родного языка для изучения этот предмет для ребёнка входит в обязательную программу! Он становится такой же частью учебного плана, как и русский язык, иностранный, математика или география.Я бы сказал, что конфликтогенность в этой сфере была до принятия поправок. Развитие национальных культур – не в принуждении, а в желании реально работать и, конечно, в господдержке.Есть прекрасный пример Национально-культурной автономии немцев, которая создала большую сеть кружков по изучению немецкого языка. Такую же работу проводит национально-культурная автономия Татарстана. Дети из татарских семей во многих регионах России изучают родной язык по учебникам, которые печатаются в Татарстане.- Итак, поправки в закон об образовании не отменяют изучение национального языка. Тогда откуда пошло неверное толкование предлагаемых норм?- Просто сейчас завершился процесс вытеснения автократических групп внутри республик. Раньше они жили припеваючи, играли на национальных чувствах земляков. А сейчас вектор изменился. Эти люди остаются не у дел, пытаются вернуть хотя бы частично былое влияние и начинают возбуждать общество, которое не всегда знает тонкости. Пример политиканства – критическое выступление моего коллеги по Совету при Президенте РФ по межнациональным отношениям Максима Шевченко, который пытается создать из поправок в закон какую-то политическую проблему. Я считаю, что вот такие высказывания как раз и вызывают межнациональную напряженность, причём – искусственно. Эта позиция направлена на разрушение мира и согласия.Президент Владимир Путин в Йошкар-Оле на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям вполне понятно сказал, что надо деполитизировать этот процесс. Поэтому я попросил бы не поддаваться на провокации. Очевидно, что сейчас наша страна наоборот должна сплотиться. А расшатывание вопроса межнациональных отношений внутри страны, наоборот, на руку нашим врагам извне.