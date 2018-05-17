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Профессор Иосиф Дискин: «Критика поправок в закон «Об образовании» – это политиканские спекуляции»

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений – об истоках критики законопроекта и грамотной работе национально-культурных автономий.

Профессор Иосиф Дискин: «Критика поправок в закон «Об образовании» – это политиканские спекуляции»


В Госдуме сейчас рассматривают поправки в закон «Об образовании». Группа депутатов предлагает сделать изучение государственных языков национальных республик делом добровольным, а не обязательным.

Напомним, из ряда регионов в парламент в течение последних лет неоднократно поступали сообщения от представителей нетитульных наций, которые жаловались, что за отказ от изучения таких государственных языков начинают штрафовать или даже выживать из школ. Многие отмечают, что изучение в течение нескольких лет национального языка потом не имеет для школьника никакого практического применения: в быту на нем не общаются, делопроизводство не ведется. Эксперты, будущие поправки поддерживают. Однако есть и те, у кого целесообразность изменений вызывает вопросы.

О поправках в федеральный закон «Об образовании» мы побеседовали с профессором Высшей школы экономики, председателем комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Иосифом Дискиным.

- Иосиф Евгеньевич, после внесения в Госдуму поправок в закон об образовании в части обязательного изучения национального языка, пошли разговоры о том, что новый порядок якобы будет уничтожать языки национальных республик. Насколько оправданы такие опасения?

- Я считаю, это больше политиканские спекуляции. Поправки в закон направлены на то, чтобы избавить детей от неосновательного изучения языка. Принуждение в такой тонкой сфере - контрпродуктивно. Нужно понимать, почему именно сейчас появился этот закон. Россия прошла длительный путь борьбы с автократией, которая укрепилась в некоторых республиках в 90-е. Сложилась группа людей, которые создали себе определенный статус, спекулировали тем, что необходимо уважать национальную культуру, принудительно изучать языки субъектов Федерации. В регионах возникало социальное напряжение. Люди неоднократно обращались в Государственную думу, что их заставляют изучать чужие национальные языки. Поправки - это защита от неосновательного принуждения, защита конституционных прав граждан. На чем построены спекуляции? Конституционный суд заявил, что право изучать языки субъектов должно быть гарантировано.

Это никто не ставит под сомнение. Но это право, а не обязанность, и речь в поправках идет о возможности любого человека, а точнее – родителя, выбрать язык, который он считает для себя и своего ребёнка родным. Согласитесь, что это справедливо!

- Но ведь вопрос сохранения языков в России, где проживает более сотни народов, очень актуален. Молодежь не хочет учить язык предков, зачастую предпочитая ему русский. Хранителями языка остаются немногочисленные уже бабушки...

- Увы, действительно есть такая серьезная проблема. В ряде регионов снижается интерес к национальным языкам, уменьшается область их применения. Да, это проблема. Но разве такие вещи можно делать по принуждению? Или лучше, когда дети делают вид, что учат, а учителя - что преподают? Любой человек знает: к предметам, которые насаждаются из-под палки, вырабатывается стойкая неприязнь. Ничего хорошего из этого не получится. Как решать эти проблемы? Силами гражданского общества. Я считаю, что должна быть усилена грантовая поддержка в направлении по сохранению национальных культур. Нужно помогать выпускать учебники, литературу, готовить учителей, проводить конкурсы театров, которые делают постановки на родных языках. Я видел, какие шикарные бывают труппы. Было мероприятие в подмосковном Бородино, приехавший из Казани молодежный театр показывал спектакль по эпосу «Шурале» на татарском языке. Люди в зале сидели не шелохнувшись, завороженные, а потом устроили такие овации!

- В национальных республиках, настаивая на обязательном изучении второго государственного языка региона, в первую очередь, имеют ввиду титульную нацию. Как обеспечить баланс интересов коренных жителей субъекта федерации и других народностей, проживающих на его территории?

- Когда говорят, что закон губительный для национальных языков, это неправда. Если школа имеет возможность преподавать предмет, она будет его преподавать. Если семья решит, что ребёнок должен изучать национальный язык, он будет его изучать. И с момента выбора родного языка для изучения этот предмет для ребёнка входит в обязательную программу! Он становится такой же частью учебного плана, как и русский язык, иностранный, математика или география.

Я бы сказал, что конфликтогенность в этой сфере была до принятия поправок. Развитие национальных культур – не в принуждении, а в желании реально работать и, конечно, в господдержке.

Есть прекрасный пример Национально-культурной автономии немцев, которая создала большую сеть кружков по изучению немецкого языка. Такую же работу проводит национально-культурная автономия Татарстана. Дети из татарских семей во многих регионах России изучают родной язык по учебникам, которые печатаются в Татарстане.

- Итак, поправки в закон об образовании не отменяют изучение национального языка. Тогда откуда пошло неверное толкование предлагаемых норм?

- Просто сейчас завершился процесс вытеснения автократических групп внутри республик. Раньше они жили припеваючи, играли на национальных чувствах земляков. А сейчас вектор изменился. Эти люди остаются не у дел, пытаются вернуть хотя бы частично былое влияние и начинают возбуждать общество, которое не всегда знает тонкости. Пример политиканства – критическое выступление моего коллеги по Совету при Президенте РФ по межнациональным отношениям Максима Шевченко, который пытается создать из поправок в закон какую-то политическую проблему. Я считаю, что вот такие высказывания как раз и вызывают межнациональную напряженность, причём – искусственно. Эта позиция направлена на разрушение мира и согласия.

Президент Владимир Путин в Йошкар-Оле на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям вполне понятно сказал, что надо деполитизировать этот процесс. Поэтому я попросил бы не поддаваться на провокации. Очевидно, что сейчас наша страна наоборот должна сплотиться. А расшатывание вопроса межнациональных отношений внутри страны, наоборот, на руку нашим врагам извне.

КП - Уфа
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  • 1 | 12.06.2018, 09:28 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34616 | Рейтинг: +5809,5
«Пользуясь случаем, приглашаю представителей ваших стран принять участие в первых встречах глав регионов стран-членов ШОС и в форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, которые должны пройти в Российской Федерации», — сказал Путин, выступая на расширенном заседании ШОС.

Четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет 18—19 октября в Уфе.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

=================Беспокоюсь о дедушке. Что-то стал летать часто.



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  • 2 | 12.06.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Националистам всех мастей, и в первую очередь башкортосранским, не так важно само изучение БЯцкого языка, им важно унизить Русских, поставить себя выше их, удовлетворить свое извращенное национальное самолюбие.
Это как правило недалекие, больные на всю голову человекоподобные существа, ничего не умеющие, ничего не достигшие, но обуреваемые манией величия.



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  • 3 | 12.06.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Святая правда .Пойте ,говорите .пишите ,издавайте и продавайте ваши вирши, играйте -но только сами.Правда и за наш счет,но не оскудеет рука дающего... Беда в том ,что литература ,газеты не будут приобретаться ,театры посещаться -но будет как будет.Что сделаешь.коль время такое



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  • 4 | 12.06.2018, 09:47 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34616 | Рейтинг: +5809,5
Кроме того, активно продвигающие своих "кумиров"= бандита СЮ и предателя Валидова.



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  • 5 | 12.06.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Среди азиатов, умных- один процент, среди африканцев- 2, среди европеоидов- 60. Научно доказано. Сами видите, вокруг нас - одна сплошная иллюстрация этого утверждения.



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  • 6 | 12.06.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Среди азиатов, умных- один процент, среди африканцев- 2, среди европеоидов- 60. Научно доказано.
==================================
Бедные япошки, сплошь дураки китайцы.
Как бы вам помочь поумнеть.



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  • 7 | 12.06.2018, 10:35 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5217 | Рейтинг: +1422,5
С момента выбора родного языка,этот язык становится обязательным. Выбрал,изучай его как миленький. Но сначала,выбор.Башкирский,или русский, или еще какой
Так ведь,Зулия?



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  • 8 | 12.06.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Нет, всё правильно, китайцев ведь очень много, а великих японцев, также по процентам, не очень много. А мыслящий тростник - полностью подтверждает. К тому же - это утверждают учёные. Вам не понравилось, ято вас глупыми назвали, вот вы и огрызаетесь. Но против науки не попрёшь. Неа.



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  • 9 | 12.06.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 12.06.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди азиатов, умных- один процент, среди африканцев- 2, среди европеоидов- 60. Научно доказано. Сами видите, вокруг нас - одна сплошная иллюстрация этого утверждения.
_____________________
Во как!
Видать и древнеегипетскую цивилизацию (Африка), и древнекитайскую, древнеиндийскую, древнеиранскую (Азия) и даже (о, Господи!) древнееврейскую, создавшую Библию - священную книгу всей Европы, создали одни идиоты! А умные европейцы слямзили у этих "идиотов" письменность, десятичное и десятеричное счисление вместе с удобными цифрами вместо палочек, бумажные деньги, компас, порох и много чего ещё.
Если, как вы утверждаете, "среди азиатов, умных- один процент, среди африканцев- 2, среди европеоидов- 60", то вы представляете те самые 40%, которые остались от европеоидов.
Боже! Почему среди националистов, шовинистов и либерастов 99% идиотов и лишь один процент умных, но циничных и жестоких мерзавцев, использующих в своих интересах эти 99%, и вокруг нас - одна сплошная иллюстрация этого утверждения.



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  • 10 | 12.06.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Евреи - европеоиды, старая дура, хрычовка.



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  • 11 | 12.06.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Индийцы - тоже европеоиды.



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  • 12 | 12.06.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Вообщем наречие "ОБЯЗАТЕЛЬНО", так и не внесли! Не зря зульдявка его в словаре БЯки не нашла!



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  • 13 | 12.06.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Язык и культура будут сейчас лучше развиваться, не будет подмены развития формалистикой, показухой, очковтирательством. Будет настоящее развитие. Наконец-то. Бюрократы, давящие кресла, каким образом могут соотноситься с истинным развитием культуры? Никаким.



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  • 14 | 12.06.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Товарисчи! Не парьтесь по этому поводу. Вы таки разве не в курсе, что совсем скоро все школы, колледжи и вузы перейдут на обязательное электронное образование. Москва - уже с 1 сентября 2018. Ваш регион чуть позже. Там поле для простора, изучай, что хочешь и когда хочешь. Проблемы нет. Школ в нынешнем их виде - не будет. УзбокойтесЬ. Не гоните пургу.



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  • 15 | 12.06.2018, 11:34 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4308 | Рейтинг: -704,1
Тема очень щепительная. Перегиб в любую сторону грозить развалом России. А это как раз что нужно таким как кэт кухарка яушев и Орлов. Посмотрите их статьи и комментарии то увидите, что одни категорично против, а другие бескомпромиссно за.



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  • 16 | 12.06.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Бюрократы - присосавшиеся паразиты, их волнует только личное благополучие.



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  • 17 | 12.06.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Конечно, легче встать в позу борца с режимом, чем проводить кропотливую, многолетнюю работу.



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  • 18 | 12.06.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Это правда, что Сарбаев потихоньку рассаживает на все должности своих людей во всех районах и это есть, типа, он - как бы тайное правительство? И что? Он будет всегда тайным или будет своё отдельное государство провозглашать?



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  • 19 | 12.06.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 12.06.2018, 09:47 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34616 | Рейтинг: +5809,5
Кроме того, активно продвигающие своих "кумиров"= бан...

---------------

Кончай, Юра. Только злишь. Надо бы славить, конечно, башкир - Героев Советского Союза. Они есть. Хорошо бы ещё космонавта запустить на МКС.



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  • 20 | 12.06.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 12.06.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Евреи - европеоиды, старая дура, хрычовка.
______________________
"Евреи - европеоиды".
Жаль, древние евреи об этом не знали.

Спасибо, что подписались: теперь все знают, что ты "старая дура, хрычовка".



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