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Лета не будет

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Посмотрел, наконец-то, фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Это мюзикл, абсолютно в духе и стиле «La La Land» — только на материале питерского «подпольного рока» начала 80-х. Если судить его, как жанровое кино — картина совершенно прелестная. Радостная, романтичная, сентиментальная — всё как положено. Если подходить с мерками «байопика» — «Лето», конечно, не канает, поскольку степень достоверности невелика. Процентов 30. По этой же причине, полагаю, большинству серьёзных поклонников Цоя фильм не понравится.

Лета не будет


Помимо чудесной атмосферы и незабываемых песен, фильм «Лето» содержит и отчётливый духоподъёмный месседж. Если совсем коротко, то звучит он так: можно оставаться свободными людьми и живя в несвободной стране. Если слегка развернуть, то: при самом маразматическом, подавляющем, злобном и бездарном режиме можно кайфово жить, красиво любить и свободно творить. Чем не девиз для сегодняшней прогрессивной молодёжи?! Не сомневаюсь, что и сам Кирилл Серебренников всей душой поддерживал эту светлую доктрину — пока не сел под домашний арест. Я бы и сам подписался под такой декларацией тотальной внутренней эмиграции — тем более, что всё это прошёл вместе с героями фильма — но есть одна важнейшая деталь, о которой забывают, говоря о разительном сходстве «позднего застоя» и путинизма.

Относительно беспечное «лето» (1981-82) Цоя и его друзей длилось недолго: наступили осень и зима. Гонения на рок, «чёрные списки», аресты музыкантов, облавы на концертах. Это уже 1983-84 годы. И становилось всё более люто. Мы были, как говорят изобретатели бокса англичане, saved by the bell — «спасены ударом гонга». Если бы в 1985 не зазвонил спасительный колокольчик в руках МС Горбачёва, всё сложилось бы совсем иначе.

Легко представляю себе избрание Генсеком, скажем, Григория Романова, верного хранителя коммунистических скреп — и продолжение стабильной деградации государства. Для действующих лиц и рокенрольного антуража фильма «Лето» последствия, с высокой долей вероятности, бы были такие:

Ленинградский Рок-клуб: просто закрывается (уже в 84-м он висел на волоске); кураторы отделываются выговорами по партийной линии.

(Вероятность 100%)

«Аквариум», «Кино», «Зоопарк» Майка и им подобные: попадают в «чёрные списки» и лишаются всякой возможности выступать публично — под угрозой репрессивных мер административного и уголовного характера. (Вероятность — 100%; списки были составлены и опубликованы ДСП в 1983, все рок-концерты в Москве запрещены в 1984 году).

Виктор Цой: отлучённый от музыки, работает истопником, вырезает из дерева фигурки нэцке, растит сына и изредка поёт близким друзьям старые и новые песни. (Вероятность 75%).

Борис Гребенщиков: пытается сохранить «Аквариум» хотя бы как студийную группу, но после посадки Андрея Тропилло (см. ниже) теряет надежду, женится на иностранной студентке и уезжает на Запад. (Вероятность 85%).

Майк Науменко: распускает группу, интенсивно спивается и вскоре умирает при невыясненных обстоятельствах. (Вероятность 90%)
Андрей «Свин» Панов, главный ленинградский панк, близкий друг Майка и Цоя: задерживается за антисоциальное поведение и хулиганство и отправляется в места заключения; на зоне или избивается до смерти ментами, или погибает в драке с блатными. (Вероятность 60%).

Андрей Тропилло, звукорежиссёр студии, где были сделаны все ранние записи «Аквариума», «Кино» и Майка: студия остаётся в распоряжении Дома Пионеров, а вот «ночного продюсера» по доносу арестовывают и обвиняют в нелегальной звукозаписи и распространении антисоветских песен; он получает значительный срок. (Вероятность 55%).

Артемий Троицкий, организатор первых публичных выступлений Цоя и Майка, первых московских концертов «Аквариума»: увольнение с работы (1983), запрет на публикации (1984), посадка за тунеядство или несанкционированные связи с иностранцами (1985); откинувшись, присоединяется к БГ за бугром. (Вероятность 70%).

Нам очень повезло: мрак рассеялся скоро и быстро. Цой написал «Перемен» и «Дальше действовать будем мы», когда ему было 23 года. Нам с Майком тогда было по тридцатнику, Боре — 32. Всё впереди! А у вас, дорогие молодые люди путинской России? Хорошо ещё, если только бесконечная осень…

Артемий Троицкий, Эхо Москвы
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  • 1 | 13.06.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лета не будет
++++++++++++++++++++++
Вообще при этой власти ни хрена хорошего не будет...



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  • 2 | 13.06.2018, 10:20 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34625 | Рейтинг: +5809,4
..........при самом маразматическом, подавляющем, злобном и бездарном режиме можно кайфово жить, красиво любить и свободно творить. Чем не девиз для сегодняшней прогрессивной молодёжи?! Не сомневаюсь, что и сам Кирилл Серебренников всей душой поддерживал эту светлую доктрину — пока не сел под домашний арест.

====================И , все таки воровать нельзя. даже если ты талант!



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  • 3 | 13.06.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За 30 Серебренников
Я не знаю, продал Кирилл за 30 Серебренников свою совесть или нет. Подозрения, что продал -- да, они есть. Доказательств -- увы, их нет.
Я не следователь, не судья, не юрист. Я могу лишь строить догадки, а потому не хочу этого делать. Я рассуждаю логично и о другом.
О чём? Ну, например, о том, что речь идёт вовсе не о 30 копейках, а о 60 миллионах рублей. О сумме, которая для любой райбольницы, школы, детского сада является астрономической.
И эти 60 миллионов -- всего лишь капля в море. Она просто потерялась. Её тупо спёрли.
В стране, где не хватает врачей, которые вынуждены брать взятки, театру на какую-то элитарную постановку выделяются сотни миллионов рублей. Их пилят, воруют, прячут.
И ради чего? Я не хочу говорить о патриотизме Кирилла -- его попросту нет, как нет его и у других деятелях типа Лунгина. Я говорю о том, что государство выделяет огромные деньги на искусство, которое никому не нужно.
Почему я уверена в том, что постановки Кирилла и иже с ним не нужны? Отвечу просто: то искусство, которое нужно людям, полностью окупает само себя.
Интересное кино делает кассу. Приносит прибыль. На спектакль в Ленком -- хрен пробьёшься. На Кирилла и его постановки никто не идёт, потому что весь его талант -- в обсирании родной страны.
Давайте честно? Вон, как Алексиевич дали Нобелевку по литературе за ненорманые высеры, так и Серебренников известен лишь тем, что фрондирует против власти.
Аномальность ситуации в том, что само государство и спонсирует это.
У меня нет доказательств того, спёр ли Кирилл бабло. Доказательств нет, а вот уверенность в этом стопроцентная. Так, к сожалению, устроена система федерального финансирования, и если выделяются деньги, их пилят.
Если бы Кирилл был чист, его бы никто не тронул. Наши власти не любят шумихи, а арест Серебренникова не мог не вызвать скандала. Если следствие пошло на такую меру, как задержание и арест, значит у него есть и доказательства.
Скажу больше, даже те, кто защищает Кирилла, выступают не за него, а за себя. Все эти режиссёры, деятели искусств, актёры просто зассали, что и они могут теперь влететь. Все замазаны, все до единого.
Мне плевать, в общем-то на Серебренникова. Мне не плевать на другое: почему государство вообще выделяет на какое-то ненужное народу говно такие огромные деньги.



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  • 4 | 13.06.2018, 10:43 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5588 | Рейтинг: -164,5
И это было...



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  • 5 | 13.06.2018, 11:23 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 635 | Рейтинг: +86,8
Я говорю о том, что государство выделяет огромные деньги на искусство, которое никому не нужно.
.........................
Есть желание перевести поток на РПЦ?



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  • 6 | 13.06.2018, 11:25 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34625 | Рейтинг: +5809,4
Давайте честно? Вон, как Алексиевич дали Нобелевку по литературе за ненорманые высеры, так и Серебренников известен лишь тем, что фрондирует против власти.

==================1.Ненормальные высеры? А можно пояснить?

2. Не знаю, фрондирует ли Кирюша, но 25 томов уголовного дела из пальца высосать ещё никому не удавалось!



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  • 7 | 13.06.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни для кого не секрет, что фильм Кирилла Серебренникова «Лето» — говнище полное. Эталонное, я бы сказала, и хрестоматийное. Художественной ценности в ленте едва наберётся на три копейки, а всё остальное — попил бабла.

Тем не менее, фильм притащили в Канны на фестиваль. Туда же приехали безмозглые актрисульки, задействованные в ленте:

Ты можешь снять полное говно, но если ты против Путина, за говно дадут премию, как за величайшее достижение искусства.

В Каннах тупоголовые девки и пахнущие анальным сексом ребята требовали свободу Кириллу Серебренникову. В России же — тирания, мать её, поэтому «справедливости» можно добиться только на Западе!

Вы знаете, я не особая поклонница того, как пилят бабло в России. Но к счастью, уголовное дело против Серебренникова — малый лучик надежды, что у нас в стране есть закон. Закон, по которому наказывают ворьё — пусть, даже домашним арестом.

И мне отвратительны попытки вот этих вот «селебрунов» доказать, что перед законом не все равны.



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  • 8 | 13.06.2018, 11:36 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59054 | Рейтинг: +12210,7
3 | 13.06.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован

Еще прошмандовку Ленку-Миро здесь не постили годовалой давности! Нах-нах!



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  • 9 | 13.06.2018, 11:38 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59054 | Рейтинг: +12210,7
7 | 13.06.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован

И - аналогично... мнение бл-ядей интересует только бл-ядей!



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  • 10 | 13.06.2018, 11:39 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59054 | Рейтинг: +12210,7
но 25 томов уголовного дела из пальца высосать ещё никому не удавалось!
______________________________
ВРЁШЬ!!! И больше высасывали! Решения ЕСПЧ тому СОНМ доказательств.



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  • 11 | 13.06.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 13.06.2018, 11:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1811 | Комментарии: 59048 | Рейтинг: +12210,7
7 | 13.06.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован

И - аналогично... мнение бл-ядей интересует только бл-ядей!
_________________________
Поэтому-то твоё мнение никого и не интересует.
Хотя Егеря заинтересовало - плюсик поставил. Видать он тоже из этих... с пониженной социальной ответственностью.



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  • 12 | 13.06.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И - аналогично... мнение бл-ядей интересует только бл-ядей!
=============================
Авторитетно казанула Кухарка.



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1

  • # 13 | 13.06.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 14 | 13.06.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам очень повезло: мрак рассеялся скоро и быстро....
То-то вы пытаетесь изо всех своих либероидных сил за брехню про этот "мрак" срубить бабла! БГ про это "прэлестное" кино все уже сказал, так что Тема крути его у приебалтов, если возьмут, но не надейся, что Эхо два раза тебя за рекламу этого "щэдевра" заплатит!



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  • 15 | 13.06.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 13.06.2018, 11:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1811 | Комментарии: 59050 | Рейтинг: +12210,7
7 | 13.06.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован

И - аналогично... мнение бл-ядей интересует только бл-ядей!

****
какя то бл-ская логика



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  • 16 | 13.06.2018, 13:54 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10680 | Рейтинг: -1772,9
8 | 13.06.2018, 11:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1811 | Комментарии: 59050 | Рейтинг: +12210,4

3 | 13.06.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован

Еще прошмандовку Ленку-Миро здесь не постили годовалой давности! Нах-нах!
________________________________________________
Не являюсь поклонником и читателем Миро.
Иногда попадаются в интернете её посты.
Но некоторые вещи она прикольно и точно описывает.



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  • 17 | 13.06.2018, 16:16 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7519 | Рейтинг: +2011,3
Интересное кино делает кассу. Приносит прибыль. На спектакль в Ленком -- хрен пробьёшься. На Кирилла и его постановки никто не идёт, потому что весь его талант -- в обсирании родной страны...
_______________________________________
Что за путриотнутая столичная метёлка пишет сию высокопарную чушь, сильно смахивающую то ли на школьное-подростковое сочинение, то-ли на примитивную заказуху?

По настоящему интересное кино и "касса", диаметрально противоположные понятия. А "Касса" это зрелищное кино, а значит спецэфекты и китч.

Про талант обсирания "родной страны". Многие великие Российские писатели и деятели культуры и искусства с мировым именем, обладали именно этим талантом; Салтыков-Щедрин, Гоголь, Толстой, Пушкин... список в общем-то длинный.

СПРАВКА
(Специально для "метёлок" из кремлёвского инкубатора):
КИТЧ
Низкопробная массовая продукция, отличающаяся обычной формой и примитивным содержанием, рассчитанная на невзыскательный вкус и моду.



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  • 18 | 13.06.2018, 16:27 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10680 | Рейтинг: -1772,9
По настоящему интересное кино и "касса", диаметрально противоположные понятия. А "Касса" это зрелищное кино, а значит спецэфекты и китч.

Про талант обсирания "родной страны". Многие великие Российские писатели и деятели культуры и искусства с мировым именем, обладали именно этим талантом; Салтыков-Щедрин, Гоголь, Толстой, Пушкин... список в общем-то длинный.
_______________________________________________
Обалдеть.
Интересное кино и касса противоположные понятия.
Ну, для кого как.
Если к интересному кино прибавить спецэффекты, то это будет отличный фильм. И кассовый.
А мутотень, показывающая член во весь экран или сцену - это не интересное и не зрелищное кино (хотя, опять же кому как).
Про Пушкина и Салтыкова-Щендрина это, вообще, улёт. Даже комментировать не надо.
А то, что делает Серебренников это и есть "Низкопробная продукция, отличающаяся обычной формой и примитивным содержанием, рассчитанная на невзыскательный вкус и моду." И, притом, даже не массовая.
Но может Вы, Ясенпень, просмотрели все спектакли и фильмы Серебренникова и у Вас совершенно другое мнение.
Однако, деньги-то он украл. Семьдесят миллионов.



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  • Участник
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  • 19 | 13.06.2018, 17:40 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10680 | Рейтинг: -1772,9
Ясенпню к сведению.
А.С. Пушкин первым на балах заговорил на русском языке. Считается одним из основоположников современного русского языка.



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  • Гость
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  • 20 | 13.06.2018, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кина не будет.

А вот антиресное кино: почему нерусские учили жить русских и устроили-таки смуту в конце 80-х?



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