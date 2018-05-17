Болеть красиво и за счет народа

Будут высокопоставленные российские чинуши и их «гости». Российские госкомпании кутят — на 200 миллионов купили билеты на футбол. Разумеется, на VIP-трибуны, не сидеть же хозяевам жизни среди простых смертных (хотя не очень простых, билеты на мундиаль в Москве очень дорогие).Но нашим чинушам денег не жалко: не свои, можно и гульнуть. 200 миллионов — это прибыль, не поступившая в госбюджет. Это Ваши деньги, господа вставшие с колен россияне. Вас снова обокрали.Вообще-то во всем мире госкомпании — самые скромные, потому что находятся под жесточайшим контролем общества. Почта Великобритании, железные дороги Германии и «Штат ойл» в Норвегии ничего подобного себе позволить не имеют права: сразу уволят руководителей, да еще заставят выплатить ущерб. Просто основная задача ГОСКОМПАНИИ — наполнять бюджет страны, а не транжирить средства на удовольствия начальства.В западных госкомпаниях нет гигантских зарплат, роскошных лимузинов, частных самолетов и загородных дворцов для ублажения клиентов и партнеров.Это только в России львиная доля средств госкомпаний тратится на роскошь и богатство назначенных на посты чиновников, близких «ко двору», а не нужды людей. Давно пора понять, что российское государство служит не народу, а чиновничьей НОМЕНКЛАТУРЕ, купающейся в роскоши. Так что граждане налогоплательщики, Вы — чужие на этом празднике жизни. Россия — вперед!