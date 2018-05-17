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Болеть красиво и за счет народа

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Будут высокопоставленные российские чинуши и их «гости». Российские госкомпании кутят — на 200 миллионов купили билеты на футбол. Разумеется, на VIP-трибуны, не сидеть же хозяевам жизни среди простых смертных (хотя не очень простых, билеты на мундиаль в Москве очень дорогие).

Болеть красиво и за счет народа


Но нашим чинушам денег не жалко: не свои, можно и гульнуть. 200 миллионов — это прибыль, не поступившая в госбюджет. Это Ваши деньги, господа вставшие с колен россияне. Вас снова обокрали.

Вообще-то во всем мире госкомпании — самые скромные, потому что находятся под жесточайшим контролем общества. Почта Великобритании, железные дороги Германии и «Штат ойл» в Норвегии ничего подобного себе позволить не имеют права: сразу уволят руководителей, да еще заставят выплатить ущерб. Просто основная задача ГОСКОМПАНИИ — наполнять бюджет страны, а не транжирить средства на удовольствия начальства.

В западных госкомпаниях нет гигантских зарплат, роскошных лимузинов, частных самолетов и загородных дворцов для ублажения клиентов и партнеров.

Это только в России львиная доля средств госкомпаний тратится на роскошь и богатство назначенных на посты чиновников, близких «ко двору», а не нужды людей. Давно пора понять, что российское государство служит не народу, а чиновничьей НОМЕНКЛАТУРЕ, купающейся в роскоши. Так что граждане налогоплательщики, Вы — чужие на этом празднике жизни. Россия — вперед!

Геннадий Гудков, Эхо Москвы
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  • 1 | 13.06.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это какое то помешательство! Пир во время чумы длится уже ни один год: То зимняя олимпиада в тропиках, то саммиты - ху... миты, теперь вот чемпионат! И это все на фоне обнищания народа.



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  • 2 | 13.06.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На смену коммунякам пришли их дети - очень алчные и сребролюбивые .Сейчас воруй сколько хошь.
Нет на них Сталина!



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  • Участник
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  • 3 | 13.06.2018, 10:42 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5588 | Рейтинг: -164,5
Нда. Красиво жить не запретишь. Думаю , что кампании обязали выкупить билеты. Спортналог вот такой.



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  • 4 | 13.06.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.06.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
На смену коммунякам пришли их дети - очень алчные и сребролюбивые .Сейчас воруй сколько хошь.
Нет на них Сталина!
===Да, Сталин нужен, но не выросший в "горах", а в, цивилизованных, 1970-х годах!



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  • 5 | 13.06.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В России НЕТ госкомпаний!!! Всё приватизировано! Прибыль в карман, убытки в бюджет!



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  • 6 | 13.06.2018, 11:20 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 635 | Рейтинг: +86,8
2 | 13.06.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На смену коммунякам пришли их дети - очень алчные и сребролюбивые .Сейчас воруй сколько хошь.
Нет на них Сталина!
.................................
Зато есть стадо баранов, и великий кормчий во главе.



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  • 7 | 13.06.2018, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59054 | Рейтинг: +12210,7
В Саранске школьных учителей заставили мыть стадион, на котором состоятся матчи ЧМ.

И быдлоучителя, наставившие галочек за пуйло, и участвовавшие в каруселях беспрекословно согласились. Не отказался НИКТО

https://pbs.twimg.com/media/DfhKWPKXUAMIyMI.jpg



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  • 8 | 13.06.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.06.2018, 11:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1811 | Комментарии: 59050 | Рейтинг: +12210,7
В Саранске школьных учителей заставили мыть стадион, на котором состоятся матчи ЧМ.

И быдлоучителя, наставившие галочек за пуйло, и участвовавшие в каруселях беспрекословно согласились. Не отказался НИКТО

****
Денег нет но вы держитесь. Вот и приходится пользоваться трудом учителей из-за воров с корзинами с колбасой.



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  • 9 | 13.06.2018, 21:02 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34625 | Рейтинг: +5809,4
Основная проблема нашей пенсионной системы состоит не в том, что люди вдруг с тали страшно долго жить и разорили Пенсионный фонд, а проблема состоит в том, что у нас с вами огромное количество льготников – категорий граждан, которые выходят на пенсию досрочно по сравнению со всеми остальными, пенсию получают большую, при выходе на пенсию получают здоровые довольно выплаты в размере, например, годового оклада и там самым ложатся непосильной тяжесть на хрупкие плечи Пенсионного фонда. Кто эти люди?
Это, дорогие товарищи, сотрудники правоохранительных органов, силовых структур.― …органов власти, военные, а также в значительном количестве те люди, которые не ассоциируются у нас с военными и саперами, работающими в горячих точках. Ну, например, сотрудники многих контрольно-надзорных органов, правоприменительных, в широком смысле. Вот эти наши льготники — это не инвалиды, это не ветераны Чернобыля. Это вполне молодые, здоровые мужчины и женщины, работающие, например, в прокуратуре, которым никакого особенно ущерба для их здоровья не приключилось, между нами говоря. Тем не менее, они выходят на пенсию гораздо раньше, чем все остальные.

Казалось бы, что могло быть проще, сказать: Это тяжелое время мы все должны разделит поровну – вот эту самую тяжесть, — поэтому давайте льготы как-то урежем, давайте все будем выходить на пенсию в 55 и в 60 лет. Вот вам и та мера, которая будет всем одобрена, вызовет всеобщее удовольствие, удовлетворит народному чувству справедливости, не потребует этих непопулярных реформ.

У нас с таким сладострастием произносят этот термин «непопулярные реформы», как будто в этом есть какая-то особенная заслуга – в том, что то, что ты делаешь, людям не нравится. Никакой особенной заслуги в этом нет. Иногда да, это требуется, но гораздо чаще, как в нашем нынешнем случае, за этой непопулярностью, скажем так: реформы являются непопулярными по некой объективной причине, не то что люди такие, понимаете, капризные, жадные и прожорливые, а потому что, действительно, им делают плохо.

Так вот нет возможности у нас пресловутой политической воли, чего-то там еще такого, несмотря на те обстоятельства, которые я называла, каким-то образом постричь этих самых… это сотни тысяч людей, еще раз повторю, молодых и здоровых во всех субъектах Федерации. Их много, их становится больше, потому что у нас эта социальная страта сотрудников правоохранительных, правоприменительных органов, силовых структур всякого рода, они все время растут.

Государственные гражданские служащие тоже хорошо растут, у них тоже есть отличные пенсии, у них тоже есть возможность выходить пораньше, у них тоже есть особые условия государственной службы. Я была на госслужбе, я помню. Особые условия предполагают, что если тебя попросят на работе задержаться, то ты задержишься на работе, у тебя ненормированный рабочий день. Ну, и особая сложность – понимаешь, целой сотней губернией в черепе ворочал, — как писал Горький про Ленина. Конечно, это утомляет. Это вот особые условия государственной службы.
====================================

... особая сложность – понимаешь, целой сотней губернией в черепе ворочал, — как писал Горький про Ленина. Конечно, это утомляет. Это вот особые условия государственной службы.

===========Вот она собака-то где зарыта! Ворочают в черепах губерниями!



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  • 10 | 13.06.2018, 21:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг! Вы называете себя юристом! Скажите пожалуйста, законы в РФ имеют обратную силу? Очень Опытный



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