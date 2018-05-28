Горячо заботясь о народе: Курултайщики нашли способ борьбы с ночной продажей алкоголя

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  Кухарка

Дохлая кошка, некролог и ...

Оппозиция эпохи Рахимова и радио в «избушке». Ровно двадцать лет назад, в ...
  Администратор

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Бесполезно, но помолимся

......... Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за с ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Бесполезный форум: Очеред ...

Тебе жалко штоли ? Он что украл или ограбил кого-нибудь ? В Кумертау ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Горячо заботясь о народе: ...

Да хрен там , какая забота о народе ? Это забота о ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Националисты додавили: Кр ...

Гумилёв Лев Николаевич писал, что смешение всех и вся приводит к образ ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Как на самом деле жили лю ...

Кац, я удивляюсь тебе. Как с таким уровнем интеллекта ты научился чита ...
  Рейтинг: +5  ufimsky-obuvatel

Националисты додавили: Кр ...

Гражданин Путин, вы несёте чушь. Цены на бензин и дизельное топливо н ...
  Рейтинг: +4  юнг

Лучшие комментарии месяца
Дмитрий Быков: После Пути ...

Дима , как всегда , ярко и лаконично выразил мысль, которую я пытаюсь ...
  Рейтинг: +5  Отец Никодим Христопродавец

Герой с приговором, котор ...

СЮ судили и отправили на каторгу какие еще могут быть вопросы. Какая л ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Националисты додавили: Кр ...

Гумилёв Лев Николаевич писал, что смешение всех и вся приводит к образ ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за неделю
Горячо заботясь о ...

Сейчас собственники торговых точек оформляют свои магазины под «кафе» или ...
  14.06.2018   498   24

Бесполезно, но помолимся ...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об ...
  14.06.2018   276   27

Самое важное напутствие: ...

Не вступать в интимные связи с иностранцами во время чемпионата мира по футболу ...
  14.06.2018   315   26

Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   5162   58

Болеть красиво и за счет ...

Будут высокопоставленные российские чинуши и их «гости». Российские госкомпании ...
  13.06.2018   704   11

Обсуждаемое за месяц
Горячо заботясь о ...

Сейчас собственники торговых точек оформляют свои магазины под «кафе» или ...
  14.06.2018   498   24

Бесполезно, но помолимся ...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об ...
  14.06.2018   276   27

Самое важное напутствие: ...

Не вступать в интимные связи с иностранцами во время чемпионата мира по футболу ...
  14.06.2018   315   26

Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   5162   58

Болеть красиво и за счет ...

Будут высокопоставленные российские чинуши и их «гости». Российские госкомпании ...
  13.06.2018   704   11

Последние публикации
Горячо заботясь о ...

Сейчас собственники торговых точек оформляют свои магазины под «кафе» или ...
  14.06.2018   498   24

Бесполезно, но помолимся ...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об ...
  14.06.2018   276   27

Самое важное напутствие: ...

Не вступать в интимные связи с иностранцами во время чемпионата мира по футболу ...
  14.06.2018   315   26

Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   5162   58

Болеть красиво и за счет ...

Будут высокопоставленные российские чинуши и их «гости». Российские госкомпании ...
  13.06.2018   704   11

Лета не будет ...

Посмотрел, наконец-то, фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Это мюзикл, ...
  13.06.2018   558   35

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  12.06.2018   989   79

Хамитов напомнил, что ...

Глава Башкирии напомнил об «исторических корнях» республики. ...
  11.06.2018   3553   30

Исторические картинки. ...

Чишминский район. Алкинский сельсовет. Столица Узытамак, деревни, сады, бывший ...
  10.06.2018   1382   44

Башкортостан возглавил ...

Башкортостан оказался на первом месте в ПФО по уровню безработицы. Республика ...
  9.06.2018   1739   62

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (42)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   6204   83

Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   5162   58

Молодежь не проведешь: В ...

Новая угроза: молодежь подрывает систему. В ЦБ назвали образ жизни молодежи ...
  8.06.2018   3559   9

Хамитов напомнил, что ...

Глава Башкирии напомнил об «исторических корнях» республики. ...
  11.06.2018   3553   30

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  9.06.2018   2885   86

Читаемое за месяц
«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   6663   11

Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   6631   69

В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   6204   83

Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   5162   58

Ильнар Гарифуллин: Кто ...

На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер ...
  28.05.2018   4921   49


Горячо заботясь о народе: Курултайщики нашли способ борьбы с ночной продажей алкоголя

Оценили
0


Сейчас собственники торговых точек оформляют свои магазины под «кафе» или «бары», в которых алкоголь в ночное время продавать можно.

Горячо заботясь о народе: Курултайщики нашли способ борьбы с ночной продажей алкоголя


Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии предлагают ужесточить закон о продаже алкоголя, сообщает пресс-служба парламента республики.

Согласно действующему законодательству, запрещено продавать алкоголь в розницу с 23:00 до 8:00. При этом собственники торговых точек стали оформлять свои магазины под «кафе» или «бары», в которых алкоголь в ночное время продавать разрешено. В июле 2016 года были введены два типа лицензии: на розничную продажу алкоголя и розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания. Но и тогда предприниматели нашли обходной путь – стали приобретать обе лицензии по одному и тому же адресу.

Депутаты Курултая предлагают запретить выдачу двух этих лицензий для одного и того же места. По мнению парламентариев, это не позволит продавать алкоголь в ночное время в местах, «оформленных» под точки общепита.

ПроУфу
Оригинал публикации




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 14.06.2018, 09:40 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4309 | Рейтинг: -704,2
Уфимский журнал как всегда оказал медвежью услугу!!! Кто не знал, теперь срочно будут оформлять лицензию на общественное питание.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.06.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот закон наверняка пролоббировали ""теневики" алкогольного бизнеса, заплатив "кому надо", и естественно за определенную мзду. Жизнь их ничерта ничему ни учит: вспомните так называемый "сухой закон" Вот был расцвет спекуляции алкоголя, тоже самое будет и сейчас. Как говорится "Свято место пусто не бывает".



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 14.06.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимский журнал как всегда оказал медвежью услугу!!! Кто не знал, теперь срочно будут оформлять лицензию на общественное питание.
............................................................
..................
Дедуля, не надо бздеть не по теме.
Кто занимается бизнесом, те знают все лазейки.
А тем, кто бздит, сидя на диване, никуда кроме сортира срочно бежать не надо.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 14.06.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да хрен там , какая забота о народе ?
Это забота о сетевых магазинах , торгующих алкоголем . Вот это самое верное ! Какой - то толстопузый лоббирует полученный заказ !



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 14.06.2018, 10:22 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34626 | Рейтинг: +5809,5
Себестоимость литра -около 12 рублей. Посчитайте прибыль и вспомните Маркса-Энгельса о том, что ради таких прибылей человек способен убить мать родную.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 14.06.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 14.06.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

... вспомните так называемый "сухой закон" Вот был расцвет спекуляции алкоголя, тоже самое будет и сейчас. Как говорится "Свято место пусто не бывает".

------------------------

Речь о ночной торговле, а не о "сухом законе". Ты, например, ночью бежишь в лавку (ну, не хватило) - а утром костеришь себя: "Последняя бутылка была явно лишней... Вот нахера попёрся? Ммхх..." И прикладываешь ковшик ко лбу.

Вообще должна быть госмонополия. Но во власти - враги народа. Они на это не пойдут.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 14.06.2018, 11:32 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6681 | Рейтинг: +806,7
=======Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии предлагают ужесточить закон о продаже алкоголя, сообщает пресс-служба парламента республики.
=====================

Что делает правая рука не ведает левая.
Если казна полна с помощью алкоголя, откуда иха миллионные месячные доходы, зачем они рубят сук на котором сами сидят?



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 8 | 14.06.2018, 11:45 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7528 | Рейтинг: +2011,3
6 | 14.06.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

2 | 14.06.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

... вспомните так называемый "сухой закон" Вот был расцвет спекуляции алкоголя, тоже самое будет и сейчас. Как говорится "Свято место пусто не бывает".

------------------------

Речь о ночной торговле, а не о "сухом законе". Ты, например, ночью бежишь в лавку (ну, не хватило) - а утром костеришь себя: "Последняя бутылка была явно лишней... Вот нахера попёрся? Ммхх..." И прикладываешь ковшик ко лбу.

Вообще должна быть госмонополия. Но во власти - враги народа. Они на это не пойдут.
______________________________________
В принципе согласен. Но вас самих-то не тошнит от этих штампов- "Враги народа"?



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 9 | 14.06.2018, 11:48 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7528 | Рейтинг: +2011,3
Нет никаких "врагов в народа", есть банальные воры.



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 10 | 14.06.2018, 11:50 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7528 | Рейтинг: +2011,3
Народ кстати сам не против, стянуть всё что плохо лежит, но в доступных ему мелких масштабах.



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 11 | 14.06.2018, 11:53 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7528 | Рейтинг: +2011,3
Согласно действующему законодательству, запрещено продавать алкоголь в розницу с 23:00 до 8:00.
__________________________________________
А смысл?
Видимо что-бы побольше народу с похмелья вымерло...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 14.06.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 14.06.2018, 11:45 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ | На сайте
Публикации: 37 | Комментарии: 7524 | Рейтинг: +2011,3
...
В принципе согласен. Но вас самих-то не тошнит от этих штампов- "Враги народа"?

----------

Не тошнит. Указал им то место, которое они занимают под солнцем. Вкупе с олигархами:

"Роман Абрамович, как сказал ПРЕЗИДЕНТ, "нажил свои капиталы честным путём". И теперь, боясь, что отнимут эти "честные" капиталы, таскает их из Лондона в Израиль и обратно. Но тем же "честным" путём 20 миллионов русских людей оказались нищими. Как в одной стране, в России, одновременно могут существовать две честности: честность Романа Абрамовича и честность вологодской учительницы?" А.А.Проханов.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 14.06.2018, 12:17 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59063 | Рейтинг: +12210,1
Я прикидываю к носу - и никак понять не могу - что это за точки такие, где алкоголь продаётся до 23 часов в бутылках, типа домой, а после 23-х - в розлив, наряду с закусками...

В ночных клубах такие зверские наценки, что никому и в голову не придёт брать алкашку на вынос... всё на месте выпивается, более того, норовят пронести своё, дешёвенькое... или, что чаще бывает, накидываются перед посещением клуба, чтобы уже быть в плясовой кондиции...

Может это ночные магазинчики в шаговой доступности берут лицензии и после 23-х продают в розлив, а в качестве закуски(общественного питания) всякая выпечка, салатики в пластиковых кантарках? Просто я-то по ночам не шарахаюсь уже давно, поэтому не в курсе? Кто нить подскажет каким точкам нужны ДВЕ лицензии?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 14.06.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может это ночные магазинчики в шаговой доступности берут лицензии и после 23-х продают в розлив, а в качестве закуски(общественного питания) всякая выпечка, салатики в пластиковых кантарках? Просто я-то по ночам не шарахаюсь уже давно, поэтому не в курсе? Кто нить подскажет каким точкам нужны ДВЕ лицензии?
_____________________
у меня в шаговой доступности ... прекрасная вещь скажу.. приехал с дачи ( руль то не бросишь), зашел с устатку остопятидесятиграммился и в люлю. а если в гастроном идти , то 0,5 , а что бы 2 раза не ходить и 0.7 возьмешь.. но ведь тешишь себя мыслью - щас приду 150 и спать, ага ага - где вы видели собаку с колбасой на шее?
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 14.06.2018, 12:40 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2535 | Рейтинг: -260,5
Может это ночные магазинчики в шаговой доступности берут лицензии и после 23-х продают в розлив, а в качестве закуски(общественного питания) всякая выпечка, салатики в пластиковых кантарках
---------
Так и есть.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 14.06.2018, 13:06 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2535 | Рейтинг: -260,5
В некоторых городах, по выходным после 17.00 спиртное не продают. Зато таксисты разводят всякую отраву. Страна непуганных папуасов.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 14.06.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запретить - это не решение проблемы, хотя и это не нужно сбрасывать со счетов .Главное - что быть пьяным-это себе дороже и неприбыльно , очень затратно.И позорно.
Только один запрет ничего не решит.Зато подпольных торговце разведется немеряно!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 14.06.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 14.06.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Запретить - это не решение проблемы, хотя и это не нужно сбрасывать со счетов .Главное - что быть пьяным-это себе дороже и неприбыльно , очень затратно.И позорно.
Только один запрет ничего не решит.Зато подпольных торговце разведется немеряно!
___________________
в натуре, забыли уже как одеколон с прилавков разлетался, клей , зубная паста... смысл запретов? я еще помню как "бычками" на ЦР торговали..запретить - ничего не даст в здоровье нации, а вот бабло попилят..
ну а вот воспитать гражданина с убеждением ЗОЖ - это проблема и тут похоже без сильной руки не обойтись...
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 14.06.2018, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И добавлю . Пьянство- это показатель неблагополучия в обществе , Можно сказать невротизации из-за неопределенности в завтрашнем дне , безработицы , неисполненных желаний и отсутствия перспектив .Если все идет , даже пусть жизнь напряженная - ,то мало времени на пьянство .
Вспомните наших новых русских .И ведь мало пьют , Они при коммунистах пили помноу и часто .При деле , материально обеспечен и нужно ежедневно работать,чтоб не вылететь из седла-вот основные устои, на котором держится их трезвость.
К слову : сейчас пьянствоидет на спад , Об этом свидетельствуют снижение тяжелых форм алкогольных психозов



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 14.06.2018, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И добавлю . Пьянство- это показатель неблагополучия в обществе , Можно сказать невротизации из-за неопределенности в завтрашнем дне , безработицы , неисполненных желаний и отсутствия перспектив .Если все идет , даже пусть жизнь напряженная - ,то мало времени на пьянство .
Вспомните наших новых русских .И ведь мало пьют , Они при коммунистах пили помноу и часто .При деле , материально обеспечен и нужно ежедневно работать,чтоб не вылететь из седла-вот основные устои, на котором держится их трезвость.
К слову : сейчас пьянствоидет на спад , Об этом свидетельствуют снижение тяжелых форм алкогольных психозов



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com