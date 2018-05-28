Горячо заботясь о народе: Курултайщики нашли способ борьбы с ночной продажей алкоголя

Сейчас собственники торговых точек оформляют свои магазины под «кафе» или «бары», в которых алкоголь в ночное время продавать можно.Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии предлагают ужесточить закон о продаже алкоголя, сообщает пресс-служба парламента республики.Согласно действующему законодательству, запрещено продавать алкоголь в розницу с 23:00 до 8:00. При этом собственники торговых точек стали оформлять свои магазины под «кафе» или «бары», в которых алкоголь в ночное время продавать разрешено. В июле 2016 года были введены два типа лицензии: на розничную продажу алкоголя и розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания. Но и тогда предприниматели нашли обходной путь – стали приобретать обе лицензии по одному и тому же адресу.Депутаты Курултая предлагают запретить выдачу двух этих лицензий для одного и того же места. По мнению парламентариев, это не позволит продавать алкоголь в ночное время в местах, «оформленных» под точки общепита.