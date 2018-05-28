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Бесполезно, но помолимся

  • Опубликовано: natall | 14.06.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 276 | Комментарии: 27
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об этом он заявил на открытии заседания Высшего церковного совета, видео выступления размещено на сайте Русской православной церкви.

Бесполезно, но помолимся


Глава РПЦ надеется, что чемпионат мира пройдет успешно и положительно скажется на настроении россиян. По словам патриарха, на это будет влиять в том числе выступление сборной. «Здесь остается только надеяться. Но и молиться, с тем, чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов», — заявил он.

Также патриарх призвал священнослужителей гостеприимно встречать всех болельщиков и отвечать на любые их вопросы. «Это, во-первых, долг гостеприимства, но и, кроме того, это и наш пастырский долг — отвечать на вопросы тех, кто в наш адрес вопросы обращает», — сказал патриарх.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы все гости ЧМ ощутили «радушие и доброжелательность» людей, прониклись «самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России» и захотели снова приехать в Россию.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня. Открытие пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Перед первым матчем перед зрителями выступят бразильский футболист Роналдо, британский певец и музыкант Робби Уильямс и российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина.

На матчи чемпионата продано более 2,5 млн билетов.

РБК
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  • 1 | 14.06.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попам и муллам нужно вменять в обьязанность бороться с наркотой и алкоголизмом. Хоть какая-то польза будет от них.



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  • 2 | 14.06.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Футбол превратился в спорт для богатых: Смешно смотреть как миллионеры гоняют мяч в свое удовольствие, а сотни тысяч полунищих болельщиков за них "болеют".
Молись не молись в любом случае футболисты свое денежное вознаграждение получат: в случае выигрыша,- побольше, в случае проигрыша поменьше (на пару миллионов).



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  • 3 | 14.06.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если сегодня выиграем у Саудовской аварии это уже оценка хорошо, там дальше Египет и Уругвай, а чудес не бывает, разве что Родченкова срочно вернуть.



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  • 4 | 14.06.2018, 10:01 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 565 | Рейтинг: +186,7
Интересно - а мусульманская молитва поможет? Хотя, вряд ли. Ведь первый наш противник Саудовская Аравия. Может шаманские пляски с бубнами? Все-таки надо бы получить более четкую инструкцию. Смутно подозреваю - большинство россиян (ну, те, кому есть дело до футбола) просто много и жадно будут пить за победу сборной. Как-то привычнее.



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  • 5 | 14.06.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об этом он заявил на открытии заседания Высшего церковного совета, видео выступления размещено на сайте Русской православной церкви......."
=====================================================
По Конституции РФ это светская страна !
Открытое наступление религии на светское общество – это и есть самый настоящий религиозный экстремизм!( попытки преподавать в школах ) К которым они не имеют права подходить даже на пушечный выстрел !
В России всего 10% верующих, а неудобств от них сейчас больше, чем в исламских странах.
Но раз Путин В. В . верующий , то Мы все россияне и страна Россия в религиозном дурмане !



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  • 6 | 14.06.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего себе нищих! Да ты знаешь ли, какие нужны деньги, чтобы съездить и посмотреть этот чемпионат и игры?! Это мы никогда в жизни дальше своего села никуда не выезжали, вот мы - нищих.



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  • 7 | 14.06.2018, 11:27 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6681 | Рейтинг: +806,7
Говорят же, чем черт не шутит. Черту позволено все, почему Гундяеву нет?
Когда нет никакой веры в футболистов, вся надежда на РПЦ.



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  • 8 | 14.06.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как достали эти "тараканьи бега"! Какие деньжищи на ветер. Понастроили - а кто потом будет содержать? Местные бюджеты?



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  • 9 | 14.06.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мельдония погуще замесить нашим футболерам и все будет ок,все призы будут наши.



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  • 10 | 14.06.2018, 12:15 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7528 | Рейтинг: +2011,3
Глава РПЦ надеется, что чемпионат мира пройдет успешно и положительно скажется на настроении россиян...
_______________________________________
Ну вот что это?
За кого держат народ, РПЦ и кремлёвская ОПГ?



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  • 11 | 14.06.2018, 12:47 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2535 | Рейтинг: -260,5
На Бога надейся, а сам не плошай:
надо соперникам вОвремя пурген подмешивать, так эффективнее будет.



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  • 12 | 14.06.2018, 12:55 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10702 | Рейтинг: -1773,1
А что так все возбудились?
Что такого сказал Кирилл, что идёт вразрез с его работой?
Ну Наташка понятно, она возбуждается даже при виде таракана, а остальные чего? (А Турк ещё призывает узаконить проституцию. Тут вот Наташка сидит возбуждённая и не ё.аная).
Наташка пусть молится, если хочет, она же к этому призывает, судя по названию в чужой статье.



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  • 13 | 14.06.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 14.06.2018, 12:55 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 10691 | Рейтинг: -1772,9
_____________________
корней - это реалии.. 2000 лет борцуны борются , а на выходе шиш -беш...поэтому считаю пуританизм - ханжеством, а ханжей я не люблю
турк



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  • 14 | 14.06.2018, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть сам же и молится .Заодно пусть расскажет как продавал курево и алкоголь .завозя их из-за бугра.
Пусть замаливает свои грехи.Только кто их отпустит?



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  • 15 | 14.06.2018, 13:44 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10702 | Рейтинг: -1773,1
корней - это реалии.. 2000 лет борцуны борются , а на выходе шиш -беш...поэтому считаю пуританизм - ханжеством, а ханжей я не люблю
турк
________________________________________________
Пуританизм - это не ханженство, это убеждения.
Ханжество это другое. Убеждать всех в одном, а самому поступать по другому.
Кстати, ты зря отрицаешь влияние церкви за 2000 лет.
Мир за это время изменился. И церковь тоже принимала в этом участие.



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  • 16 | 14.06.2018, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кстати, ты зря отрицаешь влияние церкви за 2000 лет.
Мир за это время изменился. И церковь тоже принимала в этом участие.
______________________
не ты ли мне писал на днясь - ничего не меняется))))) а сопротивлялся и доказывал , что - меняется.. а вот проституция как была так и осталась , мож тока в другом виде, но суть то та же
турк



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  • 17 | 14.06.2018, 14:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59062 | Рейтинг: +12210,1
starshinazapasa 14 июня 2018, 13:37
Party Like A Russian

Но лента-то все равно, конечно, наполовину российская. И вот кто-то жалуется, что билеты дорогие, кто-то поддерживает чемпионат, кто-то радуется, как сейчас офигенно на Красной площади и Никольской, где гуляют толпы фанатов со всего мира, и мы, мол, не такое уж говно, вполне себе ервопейский город, у нас еще есть будущее, кто-то пишет про дико скакнувшие цены на все, кто-то обсуждает турнирные таблицы, кто-то просчитывает шансы на выход из группы, кто-то вешает себе на аватарку "Я болею за Россию" - а ты сидишь, смотришь на все это, и даже нах-уй уже посылать не хочется.

Сенцов голодает сегодня тридцать второй день. Тридцать. Второй. День. Вчера на фронте убит еще один парнишка. Двадцать шесть лет. Микола Вільчинський. Жена и двое детей. Четыре года в этот день назад был сбит "Ил" с десантниками при заходе на аэропорт Луганска. Пятьдесят четыре человека. Сам ты, после попытки твоего убийства, сидишь в бункере со сломанной в очередной жизнью, и думаешь, как, блин, начать все сначала.
И вот читаешь все эти мемасики про футбол, и...

Пару лет назад еще взорвался бы: "Что вы несете? Какая на*** Никольская? Какой на*** футбол? Ваша ебаная страна сейчас, вот прямо сейчас, убивает людей, гноит их в тюрьмах, у вас прямо сейчас второй месяц в камере медленно умирает от голода захваченный Мордором насильно, словно раб в средневековье, человек с потрясающим чувством достоинства и свободы! У вас

репрессируют целый народ! У вас убивают сейчас! Поинмаете? Убивают! Какой нах-уй Мундиаль? Вы вообще уже е-банулись?"

А сейчас нет. Даже этого нет.

Настолько уже этот разрыв, этот водораздел непреодолим. Настолько уже разошлись в разные стороны, такая уже пропасть, настолько уже разные, совершенно никак не складываемые обратно в один миры. Настолько тот мир существует уже где-то совсем в параллельной вселенной. Настолько там сбит уже фокус на то, что нормально, а что нет, даже у самых лучших, самых честных, самых оппозиционных его жителей...

Ров с крокодилами - и пляшите там свои пляски с Мундиалем как хотите.

Точек соприкосновения нет уже совсем.

Даже уже не хочется, чтоб такой точкой соприкосновения было уже и слово "нах-уй".



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  • 18 | 14.06.2018, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пуританизм - это не ханженство, это убеждения.
Ханжество это другое. Убеждать всех в одном, а самому поступать по другому.
Кстати, ты зря отрицаешь влияние церкви за 2000 лет.
Мир за это время изменился. И церковь тоже принимала в этом участие.
____________________________
пуританизм запрещает человеку естественный процесс, всё что запрещает естественный процесс - ханжество!!! это как запретить страть... да есть дебилы - оскопляются, дабы не ввергнуть себя в грех ... вот это и называется - ханжество
дабы успокоить себя ханжи придумывают - мораль и начинают морлизировать... а это означает следующее - приходит девочка на урок. а тут со всех сторон - она вчера с вовкой сосалась... вот потскуха...а чё, если она с вовкой , тогда ведь и со всеми может... а давай тогда её на круг запустим...
а уж если через полгода эта девочка вдруг отвернется от вовки и ей понравится сашка - ну тогда точно потаскуха... да, Корней?
турк



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  • 19 | 14.06.2018, 14:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59062 | Рейтинг: +12210,1
navalny

Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе.
Не буду хвастаться сколько книг я прочитал - много, расскажу лучше как подготовили спецприёмник к ЧМ по футболу. Это ужасно интересно.

Видимо власти не исключают, что придётся арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом.

Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решётки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы.

В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи.

Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть - курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолёте, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, яспециально записал:
Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой.
Суп: харчо или борш с пампушкой.
Основное блюдо: плов или шашлык. Причём можно шашлых из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины.
Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней.
Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное!

Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажёрок - студентки из Иняза им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства.

Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата.

Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды.

Предвосхищая ваши комментарии на тему "хочу под арест", хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После Чемпионата Мира золотая карета превратится в тыкву.



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  • 20 | 14.06.2018, 14:37 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10702 | Рейтинг: -1773,1
пуританизм запрещает человеку естественный процесс, всё что запрещает естественный процесс - ханжество!!! это как запретить страть... да есть дебилы - оскопляются, дабы не ввергнуть себя в грех ... вот это и называется - ханжество
дабы успокоить себя ханжи придумывают - мораль и начинают морлизировать... а это означает следующее - приходит девочка на урок. а тут со всех сторон - она вчера с вовкой сосалась... вот потскуха...а чё, если она с вовкой , тогда ведь и со всеми может... а давай тогда её на круг запустим...
а уж если через полгода эта девочка вдруг отвернется от вовки и ей понравится сашка - ну тогда точно потаскуха... да, Корней?
турк
_____________________________________________
Отвечу сразу на оба твои комментария.
Нет, не да.
Пуританизм не запрещает человеку естественных потребностей. Пуританизм это строгая нравственность. И прежде всего для себя. Поэтому это не ханжество, это убеждение.
И скопцы не ханжи, а убеждённые люди.
Хотя, на мой взгляд и до.боёбы.
И не ханжи придумывают мораль.
Ханжи используют мораль с выгодой для себя лично.
А твой пример с девочкой, вообще, не ханжество, а пример подросткового растущего полового влечения и желания спроетировать свои желания на мысли другого человека.
Подростки считают, что если они так думают, значит так и есть.
Да что подростки, это и на этом сайте постоянно практикуется.
И на второй. Точнее на первый.
Ещё как меняется. И жизнь и мораль и отношение людей к морали. Но некоторые вещи остаются неизменными на протяжении долгого времени.



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