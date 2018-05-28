Самое важное напутствие: Россиянок призвали «не вступать в интимные связи с иностранцами»

Не вступать в интимные связи с иностранцами во время чемпионата мира по футболу призвала россиянок председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.Как заявила парламентарий днем 13 июня в эфире радио «Говорит Москва», неподобающее поведение русских женщин приведет к рождению детей в неполных семьях. Но даже если иностранцы женятся, ничем хорошим это не закончится, уверена депутат.«Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда [вернуться]. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребёнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их», – заявила Плетнёва.Глава думского комитета считает, что после Олимпиады-80 в Советском Союзе появилось много матерей-одиночек.«Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и всё, и они остаются тут с мамой», – закончила свою мысль Плетнёва.Справка:Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Ожидается, что только в Москву приедет миллион болельщиков.