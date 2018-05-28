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Самое важное напутствие: Россиянок призвали «не вступать в интимные связи с иностранцами»

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Не вступать в интимные связи с иностранцами во время чемпионата мира по футболу призвала россиянок председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Самое важное напутствие: Россиянок призвали «не вступать в интимные связи с иностранцами»


Как заявила парламентарий днем 13 июня в эфире радио «Говорит Москва», неподобающее поведение русских женщин приведет к рождению детей в неполных семьях. Но даже если иностранцы женятся, ничем хорошим это не закончится, уверена депутат.

«Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда [вернуться]. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребёнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их», – заявила Плетнёва.

Глава думского комитета считает, что после Олимпиады-80 в Советском Союзе появилось много матерей-одиночек.

«Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и всё, и они остаются тут с мамой», – закончила свою мысль Плетнёва.

Справка:

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Ожидается, что только в Москву приедет миллион болельщиков.

Фонтанка.Ру
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  • 1 | 14.06.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормальное , материнское предупреждение !
Сперва девки думают с кем бы особенно экзотически переспать , а потом разыгрывают трагедии !
На Хрен бы они ( такие ) пошли и на кой черт с ними возится ?Сами свою судьбу строят , сами отвечают за себя !
А то с такой толерантной политикой в отношении таких тупых , Россия вышла на первое место в Мире по блядям и прости теткам !



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  • 2 | 14.06.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Девушки не слушайте эту тетку! Ана так говори,т потому что знает,что на неё никто из иностранцев не глянет, хочет чтобы и вам обломилось. А Вам может и повезет: понравитесь иностранцу и будет шанс покинуть Путиностан.



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  • 3 | 14.06.2018, 10:06 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 565 | Рейтинг: +186,7
Девки, поддержите отечественного производителя! Остерегайтесь внебрачных связей с иноземцами. Брачных - тоже.



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  • 4 | 14.06.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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дуры,все депутатки



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  • 5 | 14.06.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 14.06.2018, 10:33 | Автор:

дуры,все депутатки
==================================================+
Что призывают не блядовать и курчавую свою всем подряд не подставлять !



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  • 6 | 14.06.2018, 10:57 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2535 | Рейтинг: -260,5
Поддерживаю депутатку ! Пусть девушки вступают в интимную связь только с местными товарищами, желательно бесплатно.



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  • Начинающий
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  • 7 | 14.06.2018, 11:11 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12561 | Рейтинг: -1556,3
Заботятся депутаты о иностранцах . Русский спид не излечим .



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  • 8 | 14.06.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здесь в России , когда девка заплутается среди леса ху...в побывавших в " курчавом " и не может определится от кого родила , хоть есть возможность через ДНК - анализ определится , от кого пузо нагуляла !
Есть возможность помочь , найти отца !
А если будет не российский мужик , искать за бугром для определения отца не будут !
Появится еще один кандидат в детский дом !



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  • 9 | 14.06.2018, 11:18 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6681 | Рейтинг: +806,7
Ляпутаты все проблемы решили, за исключением самой суперважной - разобраться в интимных связях.



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  • 10 | 14.06.2018, 11:22 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59062 | Рейтинг: +12210,1
"Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее."
___________________________
"своих" - это каких? В стране 194 национальности +"прочие", включая вьетнамцев, китайцев и т.д.
Неееее! Ты не националист - ты нацист и расист!

Пыса - на фото Мизулина, а не Плетнева...



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  • 11 | 14.06.2018, 11:24 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59062 | Рейтинг: +12210,1
Пусть девушки вступают в интимную связь только с местными товарищами, желательно бесплатно.
_____________________________________
Губу закатай, старый импотент!



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  • 12 | 14.06.2018, 11:28 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59062 | Рейтинг: +12210,1
Расскажите кто нить этой дуре, что для интимных связей со случайными партнерами давным давно изобретены презервативы... они не только предотвращают распространение венерических и прочих инфекций, но еще и регулируют рождаемость.
И ни одна россиянка не станет рисковать и шушариться без него. Ну кроме в уматинушку пьяных или укуренных. А такие знать не знают - кто такая Плетнева и к чему она призывает.



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  • 13 | 14.06.2018, 11:58 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2535 | Рейтинг: -260,5
11:24 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1811 | Комментарии: 59057 | Рейтинг: +12210,5
Пусть девушки вступают в интимную связь только с местными товарищами, желательно бесплатно.
_____________________________________
Губу закатай, старый импотент
------------------
Это Турка такой.



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  • 14 | 14.06.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 14.06.2018, 11:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1811 | Комментарии: 59057 | Рейтинг: +12210,5
Пусть девушки вступают в интимную связь только с местными товарищами, желательно бесплатно.
_____________________________________
Губу закатай, старый импотент!
++++++++++++++++

Пошто обижаешь старых? Не все старые импотенты. Могут так отодрать, кожа с нежных мест слезет, заодно молодость вспомнишь.



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  • 15 | 14.06.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Кому,что ,а шалудивой баня. У самой детки за бугром.



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  • 16 | 14.06.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Губу закатай, старый импотент
------------------
Это Турка такой.
______________
гы-гы..любовь это всё русские придумали, что б денег не платить
давно призываю - легализуйте проституцию.. 2000 лет человечество борется с этим пороком и ничего путного не выходит. ни попЫ не могут справиться, ни коммунистическая мораль - было есть и будет. тогда смысл ломать копья?
российская статистика - мужиков меньше чем женщин . вопрос , что делать тем женщинам , кто не попал к мужику на прием???? Увести мужа из семьи? совратить малолетнего? Отдаться гастарбайтеру? а ведь каждой женщине хочется о чём нибудь заморочиться. ну и какой выход у миллионов Российских женщин?
турк



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  • 17 | 14.06.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Губу закатай, старый импотент
------------------
Это Турка такой.
=================
Это не я. Это Ирек и Егерь такие.
Турк



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  • 18 | 14.06.2018, 12:47 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10702 | Рейтинг: -1773,1
гы-гы..любовь это всё русские придумали, что б денег не платить
давно призываю - легализуйте проституцию.
_____________________________________________
Ха. Так она давно легализирована.
Имей кого хочешь. С согласия того, кого хочешь, естественно.
Это раньше осуждали, камнями закидывали и всё такое.
А сейчас, пожалуйста. И, уж тем более, за деньги.



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  • 19 | 14.06.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 му .Разрешить многоженство . Из этого последует , что окурки и никчемные останутся за бортом мохнатки, туда вход будет самым-самым болтам .Так сказать естественный отбор .Если мохнатка непривлекательна . то это уже предел,тупиковая путь индивидуума.
Но и русские девки необычайно плодовиты и склонны к размножению и будут реализовать себя хоть с собакой или конем .Никаких преград!.
Правильно сказала депутат, я лично поддерживаю ее. Иногда по городу идет чистая негритянка, кроме этого еще двое при ней детей, тоже негритята .Это еще счастливый случай . Такая деваха найдет с трудом себе пару , может какой россиянин кирется на негритянку, а просто так помочить болт ,конечно найдутся , Но без последующих обязательств.
Лучше б помогали русским (российским ) парням- хорошо пристроится в жизни , то и с девкой найдет общий язык.И не будет голодающих девок!



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  • 20 | 14.06.2018, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ха. Так она давно легализирована.
Имей кого хочешь. С согласия того, кого хочешь, естественно.
Это раньше осуждали, камнями закидывали и всё такое.
А сейчас, пожалуйста. И, уж тем более, за деньги.
_______________________
вот за деньги как раз и запрещено, потому, как подпадает под сокрытие налогов, нетрудовые заработки.. короче как минимум мошенничество. а попробуй с этого налог заплатить - что так тюрьма , что так 2 года..
попробуй подай декларацию о доходах - объяви себя самозанятой, купи патент... так что не надо ля-ля - за деньги запрещено, а это и есть проституция, а если без денег и с разными - это ..лядство называется. не путай честную давалку с профессиональной гейшей.
ну вот кому будет плохо от того , что честная давалка будет получать за свои услуги честно заработанные деньги? государству? , давалке? "давальцу", если он будет знать , что не подхватит ничего? врачу, которому будет платить давалка за ежедневный осмотр? кому, а , Корней?
турк



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