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Золотые и сытые горсоветовцы: Страшно далекие от народа

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«В моем меню только изысканные блюда». Депутаты Горсовета рассказали о своей жизни. Кто из депутатов любит классическую музыку, а кто – русский шансон, кто принципиально не пользуется соцсетями, а кто любит вкусно поесть – читайте в обзоре ProUfu.ru.

Золотые и сытые горсоветовцы: Страшно далекие от народа


Горсовет запустил программу «Депутаты и Факты». Большинство выпусков уже опубликованы, но многие этого не заметили. И зря. Оказалось, что спикер Горсовета Валерий Трофимов слушает Леонида Агутина, а крупнейший застройщик Андрей Носков неожиданно признался, что у него в гардеробе нет трех вещей, например лосин. Рассказываем самое интересное.

Депутаты тоже люди

Уфимские депутаты в основном люди закрытые. Только некоторые из них активно представлены в соцсетях. Практически никто не дает интервью независимым СМИ. На заседаниях Горсовета представители народа, как правило, отмалчиваются. Все решения, по их словам, они принимают заранее на заседаниях профильных комиссий, куда не пускают журналистов.

Пресс-служба уфимского Горсовета решила показать, что депутаты тоже люди. Народным избранникам предложили ответить на вопросы о жизненных ценностях, любимых блюдах, одежде и кумирах. Неудобных или политических вопросов не было. Некоторые даже пытались шутить, хотя иногда это получалось очень странно.

Во сколько обошелся проект – неизвестно. Пресс-секретарь Горсовета Екатерина Чакина утверждает, что бюджетных денег на это не потратили: все было или вообще бесплатно, или за счет личных средств депутатов. Точной информации о финансовых затратах нет, но в среднем это 2 500 рублей за ролик.

Удалась ли задумка авторов проекта показать образ жизни депутатов, не очень понятно. На YouTube-канале Горсовета у некоторых выпусков меньше 50 просмотров, у других – не больше 300. Выделяется только интервью с молодым депутатом Вячеславом Рябовым, помощником Владимира Жириновского, который каким-то образом набрал более 6 000 просмотров, но всего один комментарий под видео. Ролик с ним довольно обычный. Из сказанного им интересно только то, что в его гардеробе нет спортивного костюма, а это неожиданно для члена партии, которая активно пропагандирует здоровый образ жизни.

«Фильм "Дурак" – это про нас»

Героем самого первого выпуска программы стал председатель Городского совета Валерий Трофимов. Он рассказал, что любит слушать классическую музыку: Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна и Загира Исмагилова. Еще Трофимову нравятся The Beatles, Леонид Агутин и группа «А’Студио». Любимый фильм – резонансный «Дурак» режиссера Юрия Быкова про безразличие властей к жизням людей. «Это фильм про нас», – сказал депутат. Основательно насмешила Трофимова «Наша Раша» с шутками про депутатов. На вопрос о месте, куда хотелось бы вернуться, Трофимов грустно ответил, что никуда, потому что детство было сложное, «рос в бараке». Спикер Горсовета равнодушен к спорту, потому что «20 лет был им перегружен». На вопрос «Что я читаю?» Трофимов ответил: «Десятки отчетов».



Зато его однопартиец, руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин читает «Новый завет». Его он назвал своей настольной книгой. Председатель комиссии по бюджету и финансам Павел Васильев любит фильм «Красотка» и уверен: «Все, что делает мужчина, он делает ради женщины».

Заместитель спикера Горсовета Анатолий Горячев, в отличие от Васильева, любит отечественное кино. Ему нравится все, что связно с СССР: он слушает группы «Самоцветы» и «Песняры», любит телесериал «Вечный зов» и вообще хотел бы вернуться в счастливое советское детство. На вопросы Горячев отвечал в своем кабинете с большим столом и множеством фоторамок. К слову, он совладелец компании «Лаворс», которая поставляет дизельное топливо по всей России. При этом зарабатывает депутат от КПРФ, судя по его декларации за 2017 год, очень мало, буквально живет на грани бедности. В прошлом году его доход составил 210 000 рублей – 17 500 рублей в месяц.

Крупнейший уфимский застройщик Андрей Носков, напротив, не стесняется. В декларации он указал годовой доход в 147 млн рублей, а в программе «Депутаты и Факты», отвечая на вопрос, неожиданно признался, что у него в гардеробе нет трех вещей: лосин, стрингов и шубы.

Носков заявил, что не пользуется интернетом, слушает русский шансон и умеет готовить восемь видов яичницы.

Единороссы любят поесть

На кулинарную тему эмоционально высказался единоросс Андрей Борисов, заместитель директора частного охранного предприятия. «В моем меню только изысканные блюда», – заявил Борисов. И добавил, что он лучше поголодает неделю, чтобы один раз хорошо поесть, чем будет есть «ерунду». Депутат очень хочет познакомиться с Джеймсом Оливером, автором известного кулинарного шоу.

Депутат Юрий Васильев тоже заместитель директора частного охранного предприятия и тоже принципиален в выборе еды. Васильев рассказал, что так сильно любит томатный сок, что даже начал переписку с авиакомпанией «Россия», которая «без объяснения причин» отменила подачу этого сока на своих рейсах.



Неравнодушие к соцсетям

Активный пользователь Facebook, виртуальный френд всех уфимских журналистов и богатейший человек республики Артур Хазигалеев сказал, что в жизни у него нет друзей. Депутат не завтракает, не ест мясо и следит за своим имиджем в интернете. Хазигалеев – один из немногих депутатов, кто рассказывает о своей депутатской деятельности и образе жизни в соцсетях.

Депутат от "Единой России", председатель правления компании «Госстрой» Тимофей Вохмин, наоборот, не пользуется социальными сетями, так как считает, что это портит личные отношения. Вохмин рассказал, что учился в США, где подрабатывал покраской бордюров.

Как выяснилось, социальные сети не любят многие депутаты. Даже заместитель председателя комиссии по правовым вопросам, охране прав и свобод граждан Рустам Мукаев совершенно непубличный человек. Он предпочитает «разговаривать вживую», хотя и подумывает о том, чтобы завести аккаунт для общения с избирателями.

Коллега Мукаева председатель этой же комиссии Филюс Ишбулатов, в свою очередь, рассказал, что не носит джинсы, любит искусство, а на стене в кабинете у него висит портрет императора Петра I.

Зато коммунистка Юлия Романчева, безусловно, любит Instagram, куда постоянно выкладывает селфи. Ее, без сомнения, можно назвать звездой проекта «Депутаты и Факты». Коммунистка отвечала на вопросы, сидя у горящего камина в шубе, валенках и с маленькими собачками на коленях.

Примером для подражания она назвала главу Чеченской республики Рамзана Кадырова – «человека с огромным сердцем и правильным мышлением».

Вероятно, Романчева записывала интервью в своем собственном доме. Судя по фото и видео в ее аккаунте, это большой красивый дом с огромным двором. При этом в декларации у Юлии Романчевой указаны только две квартиры, каждая площадью 63 кв. м.

Интересно, что в 2017 году Романчева была признана «Меценатом года», она является директором фирмы, поставляющей питание в республиканские больницы, при том что ее доход за 12 месяцев составил всего 275 тысяч рублей.



В Городском совете говорят, что проект не завершен. Еще 12 депутатам предстоит рассказать о любимых фильмах, семье и целях в жизни.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 15.06.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не прошло и месяца после " выборов " , а какие новые условия
складываются и закладываются для проживания российских БАРАНОВ , это просто жуть !



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  • 2 | 15.06.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Вообще то, мне бы хотелось знать информацию о депутатах, перед выборами. А то, вот так в "темную выбираем", а потом удивляемся: почему растут цены на бензин, почему повышают возраст выхода на пенсию, почему поднимают НДС.



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  • 3 | 15.06.2018, 10:31 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 568 | Рейтинг: +187,5
Просмотрел материал - как-то тошнотно от этих "народных" депутатов и начальников. Неискренность, ложь, обман. Ну, кто-нибудь может поверить, что председатель Городского совета Валерий Трофимов любит слушать классическую музыку: Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна и, особенно, Загира Исмагилова? И я не верю.
А то, что руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин, якобы, зачитывается «Новым заветом»?



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  • 4 | 15.06.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутаты выходцы из народа и мы выбрали их.Чтобы они ,,работали " в угодном направлении их подкупили нехилыми деньгами . чтоб не противодействовали властям.чтобы оторвались от народа . чтоб на народ действовали как красная тряпка , работали молниеотводами .Чтоб народ ругал не саму систему страны , а весь гнев направил на них,на депутатов.
Ну а мы из-за своей неграмотности и простодушия ждем от них манны небесной, надеемся на них .Ве решено помимо них.!
А ложь , неискренность ,обман - это в крови народа , без этих качеств он не депутат.



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  • 5 | 15.06.2018, 11:22 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12570 | Рейтинг: -1555,9
Депутат тампакс не более того что бы Путину В В и компании было удобно ...



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  • 6 | 15.06.2018, 11:32 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12570 | Рейтинг: -1555,9
Единственное что Нас объединяет -все Мы смертны. И это слуги народа? Народ для Них это кто или что?



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  • 7 | 15.06.2018, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59078 | Рейтинг: +12210,8
Не успели оправиться от новостей о повышении пенс.возраста и НДС,а тут повышение тарифов ОСАГО грянуло...
Не упущу случая передать свой зловещий привет путинососам. Держите,е-баные упыри. То ли ещё будет.
Респектую людям,не ходившим 18.03 на выборы.
Вы - молодцы! Не испачкали себя.



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  • 8 | 15.06.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.06.2018, 13:06 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1811 | Комментарии: 59078 | Рейтинг: +12211
Не успели оправиться от новостей о повышении пенс.возраста и НДС,а тут повышение тарифов ОСАГО грянуло...
Не упущу случая передать свой зловещий привет путинососам. Держите,е-баные упыри. То ли ещё будет.
Респектую людям,не ходившим 18.03 на выборы.
Вы - молодцы! Не испачкали себя.
===
то что Расею запачкали, - это не в счёт!
Это вы имеете ввиду?! 0т нашей страны с её главбабаем весь цивилизованный мир шарахается!
=+=
В нынешних условиях у честного россиянина остался только один способ защитить Родину, защитить народ: Портить избирательные бюллетени! Их количество, строго, поштучно законом ограничено. Рисуете на нём фигу, или ещё чтото, и заявляете что вы испортили бюллетень! Члены участкового избиркома не возрадуются, - они же понимают что вы защищаете, т.е.не предаёте Родину и народ! 0ни обязаны запечатать в конверт ваш бюллетень и расписаться на нём, но взглянуть на него они не имеют права, - это нарушение тайны голосования, поэтому только сам избиратель определяет, испортил он или нет! И выдают новый, а за него вы расписываетесь, т.к.это бланк строгой отчётности! Даже если вы испортите 2...3 изб бюллетеня, вы отнимаете голоса от врагов родины!
Только так!
Отказать они не имеют права, за отказ, а это лишение активного избирательного права - 4 года лишения свободы! Т.е.обращаетесь в прокуратуру и избирком пошёл, поделом, - "шить рукавицы"!
Принцип: "На хитрую...с винтом!"



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  • 9 | 15.06.2018, 14:29 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1086 | Рейтинг: +320,4
В какой нибудь условной Швеции за поездку в магазин на служебной машине премьера гонят с должности. В стране рабов где вместо солнца гебешный упырь повышение пенсионного возраста проглотили без звука. Власть этим сказала, чтоб вы сдохли поскорей и деньги нам оставили. Про налоги и другие повышения я и не говорю. Так что ватаны ватаны бараны вперде на ногомяч. Зрелище вам дали, а вместо хлеба шиш с маслом, причем пальмовым.



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  • 10 | 15.06.2018, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господин Президент РФ , в том , что Мы ( россияне ) так хреново живем Вашей вины нет - Это целиком Ваша заслуга !



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  • 11 | 15.06.2018, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 15.06.2018, 14:29 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1085 | Рейтинг: +320,2
В какой нибудь условной Швеции за поездку в магазин на служебной машине премьера гонят с должности. В стране рабов где вместо солнца гебешный упырь повышение пенсионного возраста проглотили без звука. Власть этим сказала, чтоб вы сдохли поскорей и деньги нам оставили. Про налоги и другие повышения я и не говорю. Так что ватаны ватаны бараны вперде на ногомяч. Зрелище вам дали, а вместо хлеба шиш с маслом, причем пальмовым.
_________________
Макак! Расскажи, как в Швеции изганяют короля, живущего за счёт казны.
Расскажи, почему не меняют находящуюся на полном казённом обеспечении королеву Великобритании, где "в настоящее время пенсионный возраст для родившихся до 5 апреля 1950 года составляет: мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет".
А Лизаветка всё правит и правит!!! Аж уже 66 лет бессменно!!!
Не можешь ничего сказать - дуй на пальму и развлекай публику обезьяньеми криками.



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  • 12 | 15.06.2018, 16:41 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5593 | Рейтинг: -164,8
Страшно далеки они от народа...



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  • 13 | 15.06.2018, 20:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Регулярно читаю УЖ и особенно ваши коменты Вы задайте себе вопрос и ответы сразу окажутся на поверхности Члены ОПГ с 90 годов по вашему на заводы и стройки пошли работать Их ведь по россии миллионы были А теперь хотите что б они вам хорошую жизнь обеспечили Не для того они во власть подались



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  • 14 | 15.06.2018, 21:01 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1086 | Рейтинг: +320,4
Пуйлосос номер 11, иди сосни у хозяина, заслужил шнырь. Лизавета там фигура формальная, в отличии от твоего окурка ботексного.



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  • 15 | 15.06.2018, 21:45 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 15.06.2018, 21:01 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1086 | Рейтинг: +320,4
Пуйлосос номер 11, иди сосни у хозяина, заслужил шнырь. Лизавета там фигура формальная, в отличии от твоего окурка ботексного.
____________________
О, макак заговорил по человечески - это надо вписать в книгу Гиннеса!
Не собираюсь объснять говорящей обезьянке, что в Великобритании королева отнюдь не формальная фигура, а реальная власть.
Место обезьяне на пальме, а если макак-резусы хотят жить среди людей, то в зверинце.



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  • 16 | 16.06.2018, 01:22 | Автор: Не зарегистрирован
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мне рассказали о приколе 2018.03.18 на участке в избирком Башкортостанского г Учалы заходит избиратель средних лет, с явным запахом алко паров, ругая кандидата Путина. Получать избир бюллетень алко пары не препятствуют, тут не действует ТК РФ,, скрывается в кабинке, выходит проголосовав и восклицает: "Да я же проголосовал за Путина" дальнейшее смачное не привожу.



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