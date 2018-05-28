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В Зимвабве все спокойно

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МВД Башкирии перестало публиковать негативные новости. А что в других регионах? За несколько дней до начала ЧМ-2018 сайты региональных МВД в России перестали публиковать новости о состоянии преступности, задержаниях и раскрытых преступлениях. ProUfu.ru проанализировал сайт МВД Башкирии и соседних регионов и выяснил, было ли какое-то распоряжение «сверху».

В Зимвабве все спокойно


Источники региональных МВД сообщили федеральным СМИ, что к ним поступило соответствующее указание от руководства. Отныне на сайтах региональных ведомств размещаются только положительные сообщения. При этом анонимные источники не признаются, связано это с начавшимся в России ЧМ по футболу или нет.

Действительно, на сайтах МВД царит некая идиллия. Так, на сайте МВД Башкирии негативные сообщения не публикуются с 6 июня. Теперь пресс-служба республики рассказывает о «необычных экскурсиях» полицейских для воспитанников соцприюта, брифинге для школьников, объявляет благодарности сотрудникам за добросовестную работу и дает советы, как не попасться в руки мошенников.

В соседнем Татарстане тоже все спокойно с 6-го числа. Однако, судя по сайту, и позитивных событий тут произошло не так много. Сотрудники пресс-службы сообщили о празднике для детей полицейских, участии местной полиции в благотворительной акции, а также об онлайн-викторине и спортивно-игровых мероприятиях.

Похожая информация и на сайте МВД по Челябинской области. В новостях сообщается, например, о том, как 14-летним школьникам вручили первые в их жизни паспорта, о праздновании 300-летия российской полиции. Тут же советы, как получить необходимые справки из МВД, как соблюдать правила безопасности на отдыхе и о различных соревнованиях для самих работников полиции.

Идентичные новости можно найти и на сайтах МВД по Оренбургской области и Пермскому краю.

Стоит отметить, что на всех сайтах «негатив» исчез в одно и то же время – 6 июня, то есть буквально за неделю до начала ЧМ по футболу.

Мы решили узнать, действительно ли запрет на негативные новости связан с проведением в стране события планетарного масштаба. В пресс-службе МВД Башкирии вопрос оставили без комментариев.

ПроУфу
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  • 1 | 15.06.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Такое гадкое и лживое государственное состояние дел ,вызывает у нормальных людей отвращение к власти ханжествующих воров !



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  • 2 | 15.06.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Политика руководства страны известна: если не говорить о проблемах, то их вроде как и нет.



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  • 3 | 15.06.2018, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34636 | Рейтинг: +5809,6
50 | 14.06.2018, 23:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг! Я почему спрашиваю-то? Вот мужчине в РФ, например, осталось до 60 лет дожить лет 10, а тут бац и работай до 65! А ведь этот мужчина уже лет 30 как отработал при старом законе! Разве можно во время игры менять её правила? Например, бежишь десяточку км, а там, где был финиш, узнаёшь, что его ещё на пару км перенесли! Разве так по закону? Я считаю так, что возраст выхода на пенсию, если государству очень уж припёрло, хотя я в это не верю, можно увеличить только тем, кто только впервые начинает трудовую деятельность! Разве я не прав? А как это по закону, по конституции? Очень Опытный

=============================Не переживай! Митя сказал, что:
во первых, отменять будут постепенно,т. е. хвост собаке отрезать по частям, а во вторых, ты должен радоваться. так как остальным пенсионерам будут прибавлять по тыще, только тоже не сразу а к 30-му году.



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  • 4 | 15.06.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Правительство 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, переходный период продлится до 2034 года
. К этому времени мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 65 лет, женщины — в 63.
Как отметил Дмитрий Медведев, нынешних пенсионеров реформа не затронет. Наоборот, размер их выплат, благодаря этим изменениям, будет увеличиваться.
======================================================
Если бы в РФ приняли Закон о ПРОГРЕССИВНОМ налоге на доходы олигархов , то и не надо было наводить тень на плетень !
И не надо было бы нашим " слугам " ловчить и вешать лапшу на уши народу ! Сучья страна !



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  • 5 | 15.06.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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В четверг глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил что повышение пенсионного возраста приведет к увеличению числа россиян, которые не будут доживать до пенсии
В пример Нилов привел статистику за 2016 год.
"Мы можем посмотреть, сколько у нас субъектов до пенсионного возраста по средним показателям доживать не будет: и Центральная Россия, и Северо-Запад, и Дальний Восток. Например, Приморский край — 64 года средняя продолжительность жизни, а предлагается до 65 (поднять). Республика Тыва — средняя продолжительность жизни 58 лет для мужчин", — сказал Нилов.
PS
Президент РФ Владимир Путин в мае поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет до 2024 года, к 2030 году — до 80 лет ???!!!
И ведь повысят,- бумага все стерпит, а как Вы? Так терпилами и помрете?



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  • 6 | 15.06.2018, 10:19 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34636 | Рейтинг: +5809,6
И ведь повысят,- бумага все стерпит, а как Вы? Так терпилами и помрете?

============================================================
===============Не хотелось бы. Хотелось бы чтобы птичка в двигатель залетела раньше.



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  • 7 | 15.06.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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5 Сам -то доживет , и будет писать мемуары как он славно трудился на благо р(Р)одины. Как М.С.Горбачев .Будет морочить голову следующему поколению



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  • 8 | 15.06.2018, 11:27 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12570 | Рейтинг: -1555,9
Давно пора публиковать только позитивные новости. Путину ВВ 66 лет а Он весь в делах хотя и пенсионер с 45 лет.



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  • 9 | 15.06.2018, 11:39 | Автор: materu
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Юра виноват во всем не Вова а Трамп не меньше. Хотя Нам с Тобой по кую оба. На Шотландские виски и пачку сигарет Мы всегда заработаем при любой власти. Что Мы можем сделать что бы исправить положение? Ни чего.Тогда стоит ли беспокоится?



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  • 10 | 15.06.2018, 11:45 | Автор: materu
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Не злорадствуй Юра над терпилами .Юра не интеллигентно. Лишь тот достоин счастья и свободы кто каждый день готов идти за Них на бой и так всю жизнь наперекор судьбе. Не готов к сопротивлению .Не сопротивляешься -получи. К стати есть две формы борьбы .Скрытая и открытая.



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  • 11 | 15.06.2018, 11:45 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12570 | Рейтинг: -1555,9
Не злорадствуй Юра над терпилами .Юра не интеллигентно. Лишь тот достоин счастья и свободы кто каждый день готов идти за Них на бой и так всю жизнь наперекор судьбе. Не готов к сопротивлению .Не сопротивляешься -получи. К стати есть две формы борьбы .Скрытая и открытая.



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  • 12 | 15.06.2018, 11:48 | Автор: materu
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Вообще отозвать всех пенсионеров силовых структур и армии и прочих судейский прокурорских и в Сирию . Пора в России провести культурную революцию как в Китае.



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  • 13 | 15.06.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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По словам пресс-секретаря Шестуна Влады Русиной, накануне, 13 июня, в доме Шестуна прошел обыск, который проводило около 40 человек в масках и с автоматами. В этот момент в доме вместе с Шестуном находилась его семья, в том числе несовершеннолетние дети.
Русина добавила, что Шестуну время обыска стало плохо, но врачей скорой помощи к нему долго не пускали.



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  • 14 | 15.06.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Приехала бригада, врачи приняли решение о срочной госпитализации, но люди в масках этому стали препятствовать и давить на врачей. Вроде как даже отобрали телефон у врача и потребовали, чтобы она написала заключение, что с Шестуном все в порядке, — сказала Русина. — Потом на помощь этому врачу приехала вторая карета скорой помощи, два фельдшера, крупные мужчины, их не хотели пускать, но, поскольку вокруг было много телекамер, их все-таки вынуждены были пустить. Но Шестуна не госпитализировали, врачи на месте помочь не могут".



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  • 15 | 15.06.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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сёдня 2018.06.15 глупый телеканал с глупым телеведущим показал очередной "Гондурас" власти которого ежедневно индейцам выплачивали по 30$.

Путин лучше, Путин самый путный президент!



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  • 16 | 15.06.2018, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
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три дня назад путин по зомбоящику клеймил россиян, которые уводят в офшоры капитал.
Почему он не клеймил себя в администрации питера в 90-ые, когда миллионы долларов выводил в офшор (германия, австрия, испания совместно с тамбовским ОПГ) или эти последние 18 лет, когда его друзья-олигархи выводили его деньги в офшоры, да и все туда же в европу?!



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  • 17 | 15.06.2018, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 15.06.2018, 10:19 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34634 | Рейтинг: +5809,6
И ведь повысят,- бумага все стерпит, а как Вы? Так терпилами и помрете?

============================================================

===============Не хотелось бы. Хотелось бы чтобы птичка в двигатель залетела раньше.
-------------------------------
Не хотелось говорить, но приходится: "Юнг! Ты - идиот!".
Ну, залетит птичка в двигатель, и что? Система поставит нового главу государства, который в наибольшей степени будет отвечать её требованиям. И что изменится? Более мягкий к народу персонаж вряд ли появится, а вот более жёсткий - наверняка: и Юнг сдохнет на Колыме или под Воркутой (вариант: пристрелят в Гоголевском тупике, где Юнг любит обедать).
Дело ведь не в персоналии, возглавляющей систему, а в системе, ставящей во власть нужных ей людей.
Капиталистическая система на подъёме ВСЕГДА будет ставить во главе государства БОНАПАРТА! Путин в этом качестве весьма умный, рациональный и даже гуманный человек: всё делается методами практически бескровных спецопераций, а не картечью, сметающей всех, кто против.
Или ты, Юнг, мечтаешь о картечи, или о площади Тяньаньмэнь?



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  • 18 | 15.06.2018, 16:44 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5593 | Рейтинг: -164,8
Верить желтушному ПроРауфу- себя не уважать



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  • 19 | 15.06.2018, 19:36 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34636 | Рейтинг: +5809,6
5 часов назад, источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии после снижения на 3 копейки за литр цены на бензин зафиксировались
.

==============Вобля! Прошла весна, настало лето, спасибо Путину за это!



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  • 20 | 15.06.2018, 19:52 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34636 | Рейтинг: +5809,6
Напомним, 7 декабря 2017 года диссовет рассмотрел обращение активистов «Диссернета» и подтвердил, что в докторской диссертации Хайдара Валеева на тему «Институт государственной службы Российской Федерации: политико-правовое исследование», которую он защитил в 2011 году в Российской академии госслужбы при Президенте РФ, содержатся масштабные заимствования без указания на первоисточники. При этом 17 из 18 членов заседания поддержали решение обратиться в ВАК, сообщает издание. Ранее активистам также удалось признать плагиатом и кандидатскую диссертацию этого чиновника.

Диссертация Хайдара Валеева «представляет собой в основном полное либо частичное повторение глав и параграфов» из диссертаций других преподавателей и чиновников. При этом «дословные заимствования и частичные изменения фраз» найдены на 316 из 489 страниц работы.

Стоит отметить, что скандал вокруг докторской диссертации не помешал Хайдару Валееву в июне прошлого года повторно избраться на должность председателя ЦИК республики.

Сегодня Хайдар Валеев подтвердил ProUfu.ru решение экспертов. Однако на сайте ВАК оно до сих пор не появилось. В случае лишения главы ЦИК РБ научной степени доктора политических наук ему придется вернуть на счета научных заведений, где он работал, надбавки за ученую степень.

============================================================
==================Ставлю 1 к 10, что скорее солнце встанет с запада, чем этот мудила вернет денежку ворованную.



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