В Зимвабве все спокойно ...

МВД Башкирии перестало публиковать негативные новости. А что в других регионах? За несколько дней до начала ЧМ-2018 сайты региональных МВД в России перестали публиковать новости о состоянии преступности, задержаниях и раскрытых преступлениях. ProUfu.ru проанализировал сайт МВД Башкирии и соседних регионов и выяснил, было ли какое-то распоряжение «сверху».Источники региональных МВД сообщили федеральным СМИ, что к ним поступило соответствующее указание от руководства. Отныне на сайтах региональных ведомств размещаются только положительные сообщения. При этом анонимные источники не признаются, связано это с начавшимся в России ЧМ по футболу или нет.Действительно, на сайтах МВД царит некая идиллия. Так, на сайте МВД Башкирии негативные сообщения не публикуются с 6 июня. Теперь пресс-служба республики рассказывает о «необычных экскурсиях» полицейских для воспитанников соцприюта, брифинге для школьников, объявляет благодарности сотрудникам за добросовестную работу и дает советы, как не попасться в руки мошенников.В соседнем Татарстане тоже все спокойно с 6-го числа. Однако, судя по сайту, и позитивных событий тут произошло не так много. Сотрудники пресс-службы сообщили о празднике для детей полицейских, участии местной полиции в благотворительной акции, а также об онлайн-викторине и спортивно-игровых мероприятиях.Похожая информация и на сайте МВД по Челябинской области. В новостях сообщается, например, о том, как 14-летним школьникам вручили первые в их жизни паспорта, о праздновании 300-летия российской полиции. Тут же советы, как получить необходимые справки из МВД, как соблюдать правила безопасности на отдыхе и о различных соревнованиях для самих работников полиции.Идентичные новости можно найти и на сайтах МВД по Оренбургской области и Пермскому краю.Стоит отметить, что на всех сайтах «негатив» исчез в одно и то же время – 6 июня, то есть буквально за неделю до начала ЧМ по футболу.Мы решили узнать, действительно ли запрет на негативные новости связан с проведением в стране события планетарного масштаба. В пресс-службе МВД Башкирии вопрос оставили без комментариев.