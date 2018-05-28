Цена свободы. Жители Башкирии заплатили полмиллиона рублей штрафов за участие в митингах

ProUfu.Ru подсчитал, сколько стоит несогласие с действующей властью. Суммы штрафов хватит, например, на зарплату спикеру башкирского парламента Константину Толкачеву, который хочет запретить несовершеннолетним участвовать в митингах.Штрафы и аресты за участие в протестных акциях начались в Башкирии с осени прошлого года. До этого момента власти нехотя, но все-таки согласовывали митинги. Оппозицию отправляли подальше от центра города, однако претензий к организаторам и участникам не предъявляли. Все изменилось в сентябре 2017, когда сторонники обязательного изучения башкирского языка в школах не смогли получить разрешение на митинг у Дворца спорта и решили проводить его без согласия властей.«Незабываемые ощущения»Митинг в защиту башкирского языка в Уфе стал одним из самых массовых за последние годы. Заявленная тема шла вразрез с позицией местной власти, которая, в отличие от соседнего Татарастана, выступила за добровольное изучение государственного языка. У Дворца спорта развернули ярмарку, и митингующим пришлось стоять на небольшом «пяточке» сбоку площади. По данным организаторов и журналистов, в жаркий день на акцию пришли около двух тысяч человек. Полиция не вмешивалась в процесс, выступили все желающие. Однако спустя два часа, когда митингующие стали расходиться, полицейские попытались выхватили из толпы председателя организации «Башкорт» Фаиля Алчинова, но встретили сопротивление. В ходе потасовки Алчинова буквально отбили у полицейских, и правоохранительным органам, чтобы составить протокол, пришлось приезжать к нему домой.В результате акции суды обязали выплатить по 20 тысяч рублей штрафов трех человек, которых посчитали организаторами несогласованного митинга: Фаиля Алчинова, его заместителя Руслана Габбасова и Салавата Идельбаева – единственного, кто формально действительно был организатором, так как подавал уведомление. Алчинова позже оштрафовали еще на 750 рублей за неповиновение полицейским.Наказание получили и те, кто выступал на митинге с речью. Общественнику Валиахмету Бадретдинову, активистке «Открытой России» Зульфие Гайсиной и главе рескома КПРФ Юниру Кутлугужину назначили по 15 тысяч рублей, экс-председателю Госкомитета по молодежной политике Рамилю Хисаметдинову - 12 тысяч.Заместитель председателя движения «Башкорт» Руслан Габбасов, вспоминая прошлогодний митинг, говорит, что «ощущения были незабываемые»:«Впервые нашей организации удалось вывести такое большое количество сторонников на акцию. Ощущалось чувство единства в народе, у всех была одна и та же цель - отстоять башкирский язык. Нам удалось показать, что мы, башкирский народ, можем объединяться в трудную минуту, отстаивать свои интересы».Штрафы помогли выплатить все неравнодушные к теме защиты башкирского языка. «Башкорт» обратился к пользователям социальных сетей с просьбой перечислить, кто сколько может. По словам Руслана Габбасова, нужную сумму собрать удалось.Уфимский протест подхватили в Сибае – там в октябре прошел аналогичный митинг. Полиция задержала всех выступавших - пять человек оштрафовали на суммы от 10 до 18 тысяч рублей (всего - 68 тысяч рублей). Еще двум назначили обязательные работы, которые впоследствии отменили.Итог по акциям в защиту башкирского языка: 170 тысяч 750 рублей штрафов85 тысяч рублей за мнение о ХамитовеПримерно через месяц в Уфе организовали митинг за отставку главы Башкортостана под лозунгом «Хамитов не должен уйти безнаказанным!».Тогда отчетливо стала понятна технология, которую используют власти, чтобы не согласовывать протестные акции. На площадь перед Домом Профсоюзов было «заявлено» мероприятие муниципального подросткового клуба «Йэшлек», который, несмотря на ветреную холодную погоду вывел детей и стал проводить с ними спортивные занятия. Мероприятие «Йэшлек» стало поводом не разрешать проводить митинг за отставку Хамитова, который все равно состоялся напротив офиса «Башнефти» и был признан несанкционированным. Директор «Йешлек» утверждала, что подавала уведомление на проведение своего мероприятия, но не смогла назвать ни день, ни время. Впоследствии выяснилось, что власти вообще решили исключили площадь у Дома Профсоюзов из перечня площадок, где можно проводить политические акции.В истории хамитовской Башкирии митинг стал первой широко освещаемой акцией, закончившейся арестами. Вечером, по дороге домой, были задержаны режиссер Амир Туйгунов и сельский депутат Камил Мухамедьянов. Они провели в спецприемнике пять суток. Кроме того, Туйгунова и еще пять человек оштрафовали на суммы от 10 до 15 тысяч рублей: лидера башкирских коммунистов Юнира Кутлугужина, главного врача Республиканского перинатального центра Фиргата Байрамгулова, общественного деятеля Валиахмета Бадтретдинова, активисток Диану Демидову и Веру Попову, а также организаторов митинга журналиста Рамиля Рахматова и юриста Рамилю Саитову.Сейчас Рахаматов уверен, что не зря собирал тот митинг и сожалеет лишь о том, что «власти грубо попирают права человека на мирный протест и самовыражение». «Но такая репрессивная политика и закручивание гаек в конечном итоге будут иметь плачевные последствия для самой власти», - считает журналист.Итог митинга за отставку Рустема Хамитова: 10 суток ареста, 80 тысяч рублей штрафов.Поздравить Путина с Днем рождения – 30 тысяч рублейЧерез две недели после акции у Дома Профсоюзов Уфе устроили массовое политическое поздравление Владимира Путина. В день рождения президента, 7 октября, колонна численностью около 150 человек прошлась по Проспекту Октября, скандируя «Россия без Путина». После акции никому из ее участников никаких претензий не предъявили. Однако через два дня в уфимский штаб Навального пришла полиция.На 20 тысяч рублей оштрафовали координатора Лилию Чанышеву за организацию несанкционированного шествия и на 10 тысяч рублей уфимца Александра Шакурова, выступившего с призывом не бояться полицейских. По версии самого Шакурова, он не принимал участия в шествии, а просто оказался на площади у Городского совета в момент, когда туда подошла колонна. Правда, уже на следующей акции сторонников Навального он снова выступил с речью и сам прошел с полицейскими в автозак.Итог акции 7 октября: 30 тысяч рублей«Забастовка избирателей»Шествие 28 января войдет в историю Башкирии, как самое массовое подавление мирного политического протеста с момента захвата радио «Титан» в 1998 году. Устроенная сторонниками Алексея Навального «Забастовка избирателей» с призывом бойкотировать выборы президента России закончилась задержанием 66 человек. Их выхватывали из толпы и заталкивали в автозаки, некоторых тащили за руки и за ноги по асфальту. Уфимцу Сергею Рыбакову, заступившемуся за сына, сломали нос. Полицейских к ответственности за это не привлекли, зато Рыбакову дали максимальное наказание – 40 часов обязательных работ. Другие задержанные, в основном, получили штрафы. Еще до начала акции арестовали на 4 суток координатора штаба Лилию Чанышеву, а после митинга на 5 суток поместили в спецприемник Елену Масайло.Юрист уфимского штаба Навального Федор Телин вспоминает акцию, как «великолепную».«28 января очень порадовало, что люди смогли самоорганизоваться. После быстрого задержания меня и других активистов, быстро находились новые лидеры, которые возглавляли колонну и вели митингующих за собой. После того как их тоже задерживали, появлялись всё новые и новые лица «подхватывающие знамя», - говорит активист.До «Забастовки избирателей» казалось, что в современной Уфе не может быть массовых задержаний, особенно жестких. Но после 28 января всех желающих выйти на несанкионированные акции общественность стала предупреждать о том, что они могут подвергнуться серьезному наказанию. В уфимском штабе Навального даже разработали рекомендации о том, как вести себя при задержании.Итог акции «Забастовка избирателей»: 325 тысяч рублей штрафов, 100 часов обязательных работ, 9 суток ареста.«Он нам не царь»Действия правоохранительных органов на следующей акции сторонников Навального были интригой. Никто, в том числе организаторы демонстрации 5 мая «Он нам не царь» не понимали, будут ли задержания. Шествие, приуроченное к инаугурации Владимира Путина, было несогласованным, однако накануне никого не арестовали.Юрист штаба Федор Телин рассказывает, что просил полицейских не задерживать участников, обещав за это явиться в отделение для составления протокола. Ответа от правоохранительных органов не последовало, однако на шествии задержаний не было, а Федора Телина по решению суда арестовали на 20 суток. Вместе с ним в спецприемник посадили координатора штаба Навального Лилию Чанышеву – ей дали 18 суток. На сегодняшний день это самые большие сроки ареста, которые получали организаторы протестных акций в Уфе. Не обошлось без штрафов: 10 тысяч рублей должен заплатить студент Рустем Саитгареев и 15 тысяч – активист Либертарианской партии Сергей Чудов.Итог акции «Он нам не царь»: 25 тысяч рублей штрафов, 38 суток ареста.Гарантированная Конституцией России свобода собираться мирно и без оружия за неполный год обошлась жителям Башкирии в 57 суток ареста, 100 часов обязательных работ и 630 тысяч 750 рублей.Штрафы в 10, 15 и 20 тысяч рублей – большие деньги, особенно для студентов. Но в Госсобрании республики призывают не останавливаться.Председатель башкирского парламента считает, что штрафовать надо еще и за «втягивание детей в политику». Он предлагает наказывать рублем организаторов митингов за то, что к ним на акцию пришли несовершеннолетние. К слову, зарплата Константина Толкачева, который никогда не вступает в открытый диалог с протестующими, почти в 15 раз больше, чем средняя по республике.