Исторические картинки. Долгожданный подарок

Неустанный упорный труд – основа процветания нашей Великой России! Огромные красавцы стадионы, аэропорты, инфраструктура, на матчи третьей по счёту футбольной лиги (ПФЛ) собираются свыше сорока тысяч зрителей.Мундиаль Россия уже выиграла, ещё до первой победы нашей сборной. Праздник для миллионов. Уфе тоже надо шевелиться.Поход на футбол должен быть комфортным, удовольствием, а не напрягом под снегом и дождём с давкой в транспорте и очередями в туалет.Из клубов «вышки» теперь только Уфа, Оренбург и Красноярск с Тулой остались без больших комфортабельных стадионов. А снизу «стучатся» обладатели новых «чемпионатских» арен Калининград, Нижний Новгород, Волгоград, на подходе Саранск и Сочи.Через пару лет в «вышке» клубы без больших стадионов будут редким исключением, выскочками на сезон – другой.Обратили внимание? Наш клуб – единственный, у кого на эмблеме название из нерусского алфавита. «Три шурупа» теперь знают по всей России, да во всём мире!Футбольный клуб «Уфа» – главный бренд Республики! А как же коккей спросите? Коккей – с главным коккеистом Салаватом Юлаевым – экзотика, типа футбола на слонах, в который играют в нескольких северных странах. Весь мир смотрит только Его Величество Футбол!Как строители футбольных арен, также усердно трудятся историки и краеведы, не ангажированные шоумены, вещающие про, якобы, кочевников башкир, а настоящие исследователи.Возле памятника Салавату Юлаеву посмотрите вдаль, сможете разглядеть хоть клочок степи? Карта природных районов Башкортостана из Википедии:Степная зона – красным цветом – узкий язычок вдоль Дёмы с Уршаком и зауральское охвостье. Башкирия – страна лесная, не случайно один из главных символов башкирского народа – мёд. У кочевников!?Археология давно показала как тысячелетиями в этот степной язычок забредали кочевые племена и… либо убирались обратно в степь, либо переходили к оседлому образу жизни с сенокошением, земледелием и придомным (отгонным) скотоводством. Плюс дары Батюшки леса.«Бои за историю» – назвал свою книгу французский учёный Люсьен Февр. Борьба с жульничеством вокруг нашего прошлого касается не только Великой Отечественной войны.Противостоят телевизионным шоуменам скромные книги наших краеведов и историков, исследователей, кто не разгибает спину в архивах и библиотеках, ночами сидит в интернете, думает, ищет правду.Таким Настоящим Историкам, любителям и профессионалам, интересующимся прошлым городов и сёл нашей Башкирии, бесплатный подарок! На сайте «Роднов и его друзья» выложен полный (аутентичный) текст очередного сборника «Река времени. 2018». Скачивайте, у Вас будет точный экземпляр книжки. Обложка выше.Читателя ждут сюрпризы, открытия и уникальная информация!Главный подарок сделал знаменитый краевед из Чекмагуша Илдус Рашитович Габдуллин. Всем, кто живёт в селениях, где ранее стояли дворянские усадьбы, надо внимательно изучить материал Габдуллина.Впервые массовому Читателю представлен петербургский архив, знаменитые дворянские родословные книги. Причём, самые первые, сохранившиеся. Все фамилии, семейный состав, место жительства. От Уфы до самых до окраин, вплоть до Челябы.Дворянские родословные книги – это официальный документ, от которого зависела судьба семьи, информация достоверная.Давно трудился в питерском архиве (РГИА) Илдус Рашитович, переписывал редчайшую информацию, а никакой труд напрасным не бывает. Теперь он доступен всем любителям старины.А как повезло жителям и уроженцам Подлубово, Бекетово, Булгаково! Замечательный рязанский краевед Игорь Жанович Рындин представляет родословную князей Кугушевых со времён Золотой Орды.Между прочим, из рода Кугушевых вышли литераторы: драматург и поэт Григорий Васильевич Кугушев (1824–1871), писатель-юморист Флор Васильевич Кугушев (1851–1881) и поэтесса Наталья Петровна Кугушева (1899–1964).– Хорошенько их, мелкотравчатых, хорошенько! вот так! лихо, Сережа! молодец! кричал Василий Сергеич с балкона, и хохотал во всё горло («Корнет Отлетаев» Григория Кугушева).Книга Г.В. Кугушева «Kornet Otletaev» совсем недавно, в 2016 году, вышла на английском языке в Юнайтед стейтсах (можно купить через интернет):А жителей Миловки дожидается увлекательный очерк про миллионщика И.Ф. Базилевского. Знаете как надо ужинать?«Сначала мы их угощали чаем, потом – виноградом и другими фруктами из Миловской оранжереи. Вечер был прекрасный и гости все сидели на балконе. После десерта поставлена была холодная закуска, а в 12 часов ночи подан ужин».Понятно? Ужин по-миловски, по-порядку: чай, фрукты, холодные закуски под вино с шампанским, лишь потом в полночь подают горячее…Впервые публикуются воспоминания простого человека, не дворянина и не чиновника, управляющего имением в Миловке Годовикова. Потом эта семья жила в Уфе.Если Вы с улицы Ленина свернёте на Кирова и подойдёте к цветникам и аллейке в сторону музея Ленина, значит Вы стоите на месте усадьбы Годовиковых.Сразу две статьи посвящены роду Кублицких и их потомков (это для уроженцев Лавочного и Балагушино, что к югу от Уфы).Уникальный материал разыскал в архиве научный сотрудник из Петропавловской крепости Н.Р. Славнитский. Любители уфимской старины знают про убийство губернатора Н.М. Богдановича. Но до сих пор историки продолжают спорить об организации теракта.Сие злодейство состряпал большой поклонник коккея (шутка, про хоккей) В.В. Леонович. Всю советскую эпоху о нём старались не упоминать. Дело в том, что злобный террорист был хорошим приятелем… Надежды Константиновны Крупской, к которой в Уфу дважды наведывался муж, Крупский, то бишь Ленин В.И.Чтоб не запятнать светлый образ дружного семейства Крупских связями с боевиком, про Леоновича скромно ничего не говорили. Вы прочитаете первыми.Венчает сборник моя статья, которая завершает цикл работ по истории уфимской прессы. Из забвения всплывут имена редакторов «Уфимских губернских ведомостей» начала XX столетия, среди которых был даже мусульманин.Уфа всегда отличалась веротерпимостью и доброжелательностью между всеми народами и религиями, фанатики исключительно заезжие. И наши «ведомости», наверное, были единственной газетой, официальной, правительственной, в Российской империи, которой руководил мусульманин.В 1904 году уфимский губернатор И.Н. Соколовский, монархист и черносотенец, по определению неких взыскующих авторов, поставил во главе местного рупора Салим-Гарея Мухамедьяровича Султанова.А редактором Султанов был даже очень и очень толковым. Между прочим, это он освещал визит в Уфу императора Николая II. Султанов – автор многих художественных и публицистических произведений, совершенно забытых нонешними литературоведами. А зря.За сим позвольте откланяться, приятного чтения.