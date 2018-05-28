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Исторические картинки. Долгожданный подарок

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Неустанный упорный труд – основа процветания нашей Великой России! Огромные красавцы стадионы, аэропорты, инфраструктура, на матчи третьей по счёту футбольной лиги (ПФЛ) собираются свыше сорока тысяч зрителей.

Исторические картинки. Долгожданный подарок


Мундиаль Россия уже выиграла, ещё до первой победы нашей сборной. Праздник для миллионов. Уфе тоже надо шевелиться.

Поход на футбол должен быть комфортным, удовольствием, а не напрягом под снегом и дождём с давкой в транспорте и очередями в туалет.

Из клубов «вышки» теперь только Уфа, Оренбург и Красноярск с Тулой остались без больших комфортабельных стадионов. А снизу «стучатся» обладатели новых «чемпионатских» арен Калининград, Нижний Новгород, Волгоград, на подходе Саранск и Сочи.

Через пару лет в «вышке» клубы без больших стадионов будут редким исключением, выскочками на сезон – другой.

Обратили внимание? Наш клуб – единственный, у кого на эмблеме название из нерусского алфавита. «Три шурупа» теперь знают по всей России, да во всём мире!

Футбольный клуб «Уфа» – главный бренд Республики! А как же коккей спросите? Коккей – с главным коккеистом Салаватом Юлаевым – экзотика, типа футбола на слонах, в который играют в нескольких северных странах. Весь мир смотрит только Его Величество Футбол!

Как строители футбольных арен, также усердно трудятся историки и краеведы, не ангажированные шоумены, вещающие про, якобы, кочевников башкир, а настоящие исследователи.

Возле памятника Салавату Юлаеву посмотрите вдаль, сможете разглядеть хоть клочок степи? Карта природных районов Башкортостана из Википедии:

Исторические картинки. Долгожданный подарок


Степная зона – красным цветом – узкий язычок вдоль Дёмы с Уршаком и зауральское охвостье. Башкирия – страна лесная, не случайно один из главных символов башкирского народа – мёд. У кочевников!?

Археология давно показала как тысячелетиями в этот степной язычок забредали кочевые племена и… либо убирались обратно в степь, либо переходили к оседлому образу жизни с сенокошением, земледелием и придомным (отгонным) скотоводством. Плюс дары Батюшки леса.

«Бои за историю» – назвал свою книгу французский учёный Люсьен Февр. Борьба с жульничеством вокруг нашего прошлого касается не только Великой Отечественной войны.

Противостоят телевизионным шоуменам скромные книги наших краеведов и историков, исследователей, кто не разгибает спину в архивах и библиотеках, ночами сидит в интернете, думает, ищет правду.

Таким Настоящим Историкам, любителям и профессионалам, интересующимся прошлым городов и сёл нашей Башкирии, бесплатный подарок! На сайте «Роднов и его друзья» выложен полный (аутентичный) текст очередного сборника «Река времени. 2018». Скачивайте, у Вас будет точный экземпляр книжки. Обложка выше.

Читателя ждут сюрпризы, открытия и уникальная информация!

Главный подарок сделал знаменитый краевед из Чекмагуша Илдус Рашитович Габдуллин. Всем, кто живёт в селениях, где ранее стояли дворянские усадьбы, надо внимательно изучить материал Габдуллина.

Впервые массовому Читателю представлен петербургский архив, знаменитые дворянские родословные книги. Причём, самые первые, сохранившиеся. Все фамилии, семейный состав, место жительства. От Уфы до самых до окраин, вплоть до Челябы.

Дворянские родословные книги – это официальный документ, от которого зависела судьба семьи, информация достоверная.

Давно трудился в питерском архиве (РГИА) Илдус Рашитович, переписывал редчайшую информацию, а никакой труд напрасным не бывает. Теперь он доступен всем любителям старины.

А как повезло жителям и уроженцам Подлубово, Бекетово, Булгаково! Замечательный рязанский краевед Игорь Жанович Рындин представляет родословную князей Кугушевых со времён Золотой Орды.

Между прочим, из рода Кугушевых вышли литераторы: драматург и поэт Григорий Васильевич Кугушев (1824–1871), писатель-юморист Флор Васильевич Кугушев (1851–1881) и поэтесса Наталья Петровна Кугушева (1899–1964).

– Хорошенько их, мелкотравчатых, хорошенько! вот так! лихо, Сережа! молодец! кричал Василий Сергеич с балкона, и хохотал во всё горло («Корнет Отлетаев» Григория Кугушева).

Книга Г.В. Кугушева «Kornet Otletaev» совсем недавно, в 2016 году, вышла на английском языке в Юнайтед стейтсах (можно купить через интернет):

Исторические картинки. Долгожданный подарок


А жителей Миловки дожидается увлекательный очерк про миллионщика И.Ф. Базилевского. Знаете как надо ужинать?

«Сначала мы их угощали чаем, потом – виноградом и другими фруктами из Миловской оранжереи. Вечер был прекрасный и гости все сидели на балконе. После десерта поставлена была холодная закуска, а в 12 часов ночи подан ужин».

Понятно? Ужин по-миловски, по-порядку: чай, фрукты, холодные закуски под вино с шампанским, лишь потом в полночь подают горячее…

Впервые публикуются воспоминания простого человека, не дворянина и не чиновника, управляющего имением в Миловке Годовикова. Потом эта семья жила в Уфе.

Если Вы с улицы Ленина свернёте на Кирова и подойдёте к цветникам и аллейке в сторону музея Ленина, значит Вы стоите на месте усадьбы Годовиковых.

Сразу две статьи посвящены роду Кублицких и их потомков (это для уроженцев Лавочного и Балагушино, что к югу от Уфы).

Уникальный материал разыскал в архиве научный сотрудник из Петропавловской крепости Н.Р. Славнитский. Любители уфимской старины знают про убийство губернатора Н.М. Богдановича. Но до сих пор историки продолжают спорить об организации теракта.

Сие злодейство состряпал большой поклонник коккея (шутка, про хоккей) В.В. Леонович. Всю советскую эпоху о нём старались не упоминать. Дело в том, что злобный террорист был хорошим приятелем… Надежды Константиновны Крупской, к которой в Уфу дважды наведывался муж, Крупский, то бишь Ленин В.И.

Чтоб не запятнать светлый образ дружного семейства Крупских связями с боевиком, про Леоновича скромно ничего не говорили. Вы прочитаете первыми.

Венчает сборник моя статья, которая завершает цикл работ по истории уфимской прессы. Из забвения всплывут имена редакторов «Уфимских губернских ведомостей» начала XX столетия, среди которых был даже мусульманин.

Уфа всегда отличалась веротерпимостью и доброжелательностью между всеми народами и религиями, фанатики исключительно заезжие. И наши «ведомости», наверное, были единственной газетой, официальной, правительственной, в Российской империи, которой руководил мусульманин.

В 1904 году уфимский губернатор И.Н. Соколовский, монархист и черносотенец, по определению неких взыскующих авторов, поставил во главе местного рупора Салим-Гарея Мухамедьяровича Султанова.

А редактором Султанов был даже очень и очень толковым. Между прочим, это он освещал визит в Уфу императора Николая II. Султанов – автор многих художественных и публицистических произведений, совершенно забытых нонешними литературоведами. А зря.

За сим позвольте откланяться, приятного чтения.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 17.06.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заи пал нафталином своим всех историк Роднов . Лучше б писал на современные темы !. От того кто был помещиком мелкопоместным мне не жарко и не холодно!



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  • 2 | 17.06.2018, 11:01 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12582 | Рейтинг: -1555,4
Неустанный упорный труд что бы выжить в современных условиях. Труд до гробовой доски так как да пенсии фактически доживут только социальные паразиты обслуживающие интересы правящего класса компрадорской буржуазии. Все 3 предпосылки о которых в свое время писал ВИЛ на лицо.



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  • 3 | 17.06.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Неустанный упорный труд – основа процветания нашей Великой России!"

------------------

Это аксиома.

------------------

"Огромные красавцы стадионы, аэропорты, инфраструктура, на матчи третьей по счёту футбольной лиги (ПФЛ) собираются свыше сорока тысяч зрителей."
------------------

А вот их засунуть бы в одно место. Они к "процветанию" народа отношения не имеют. Скорее, наоборот.



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  • 4 | 17.06.2018, 11:34 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 639 | Рейтинг: +87,2
Патриарх Кирилл рассказал, как победить воровство в России: "....человек, который меняется и укрепляется в вере, имеет нравственный закон, через который никогда не сможет переступить и ничего не сможет украсть.
"Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв", — подчеркнул первоиерарх РПЦ.



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  • 5 | 17.06.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Реальная численность населения России
На момент развала СССР в России проживало 142 млн. человек (это официальные советские данные). С тех пор из страны безвозвратно убежали более 35 млн. (это официальные данные) и бегство продолжается.
По данным Центрального аналитического центра РФ в отделе ЗАГС на 1 июня 2010 г. по документам числились в живых 89 654 325 человек (российских граждан).
Теперь посчитаем сами.
142 млн. (в 1991 году) — 35 млн. (эмигрировавших) = 107 млн. человек
Умножим среднегодовую убыль 900 тыс./год на 19 лет (1992−2010) и получим около 17 млн. человек сокращения населения за счет, «естественной» убыли российского населения.
Вычтем из ранее полученных 107 млн. человек 17 млн. «естественно сократившихся» и получим 90 млн. человек, что с высокой точностью совпадает с приведенным Центральным аналитическим центром числом живых российских граждан 89 654 325 по состоянию на 1 июня 2010 года.
В ЦРУ указывают, что ежегодно по результатам медкомиссии непригодными к несению службы в армии признаются более 60% мужчин РФ. А мальчики, которые родились в 2011 году проживут 59,8 года, девочки соответственно — 73,2 года. Согласно проведенного анализа средняя продолжительность жизни в РФ будет на уровне 66,3 года.



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  • 6 | 17.06.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 17.06.2018, 11:42 | Автор:

........." А мальчики, которые родились в 2011 году проживут 59,8 года, девочки соответственно — 73,2 года. Согласно проведенного анализа средняя продолжительность жизни в РФ будет на уровне 66,3 года......"
===================================================
У нас позорно лживая страна !
В стране все и вся пропитано этой скверной ( мерзостной нечистоплотностью )



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  • 7 | 17.06.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прекрасный проект! Все его поддерживают. Несколько десятков человек недовольных против сотен тысяч поддерживающих- ничто.



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  • 8 | 17.06.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 17.06.2018, 12:29 | Автор:

Прекрасный проект! Все его поддерживают. Несколько десятков человек недовольных против сотен тысяч поддерживающих- ничто.
==========================================================
Может месяца 2 - 3 тому назад , показывали в Сочи , городок построенный для Олимпийских игр и будущих ее жителей , нашими бизнесменами !
Цены на квартиры оказались для людей неподъемные !
Бизнесмены не уступают , большинство квартир и домов уже без сантехники и стекол ! Охрана не успевает приглядывать !
Собаки на сене лежат !



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  • 9 | 17.06.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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1-му. Кто тебя тянет читать? Читай про Салавата! У Роднова читателей хватит и без тебя.



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  • 10 | 17.06.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 17.06.2018, 12:29 | Автор:

Прекрасный проект! Все его поддерживают. Несколько десятков человек недовольных против сотен тысяч поддерживающих- ничто.
===================================================
Миллиарды бюджета затратили , миллионы отобьют !
С нашими зарплатами , пенсиями и безработицей нам только шлендрить по спорт дворцам !



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  • 11 | 17.06.2018, 13:41 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28205 | Рейтинг: -675,7
За сим позвольте откланяться, приятного чтения.

Михаил Роднов, доктор исторических наук
--------------------
Чё ушел? Насопсем?

Давай до свиданья!



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  • 12 | 17.06.2018, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 17.06.2018, 13:41 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28198 | Рейтинг: -675,7
За сим позвольте откланяться, приятного чтения.

Михаил Роднов, доктор исторических наук
--------------------
Чё ушел? Насопсем?

Давай до свиданья!
===================================
Что апайка правда мочевой пузырь режет?!!
Тогда киляй мандой...или кит банан тебе в попан...



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  • 13 | 17.06.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 17.06.2018, 13:41 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28198 | Рейтинг: -675,7
За сим позвольте откланяться, приятного чтения.

Михаил Роднов, доктор исторических наук
--------------------
Чё ушел? Насопсем?

Давай до свиданья!

===============

Певец царского режима, теперь - олигархического. Куда он нах денецца. Работы невпроворот: будет восторгаться новыми "рублёвками", новыми "колизеями", новыми "вавилонскими башнями". Простой народишко для его слащавых опусов "не формат".



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  • 14 | 17.06.2018, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13-му. Я простой народишко и люблю читать Родного-это история моего города. Если кого-то воротит от его статей-не читайте.История от этого не изменится,как и от вашей ненависти. А лучше без злобы принимать то,что было.



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  • 15 | 17.06.2018, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы себе представить не можете, как я согласен с комментариями МАТЁРОГО.
За время правления ЛИБЕРОИДОВ, я пришёл к мысли, что нас УНИЧТОЖАЮТ. Причём ПРОДУМАННО иРАСЧЁТЛИВО. Я не из ЛЮМПЕНОВ,
но и не из ПРОЛЕТАРИЕВ. Где нас НАЕБАЛИ ухажёры из США не жижу, но вижу , что сильно наебали. Неужели в том БЕДА ПРОПАГАНДОНОВ???
Всегда верил в СИЛЬНУЮ РОССИЮ. Откуда в нас столько говна?????



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  • 16 | 17.06.2018, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
: materu! Вы можете мне назвать хотя бы одного врача или учителя,который бы ушёл на пенсию в 55 лет? Наверное,есть.Но они теряются в общей массе, которая работает до 70 лет.



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  • 17 | 17.06.2018, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 17.06.2018, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

13-му. Я простой народишко и люблю читать Родного-это история моего города. Если кого-то воротит от его статей-не читайте.

История от этого не изменится,как и от вашей ненависти.

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Сильно задвинул. Ненависть - слишком сурьёзное чувство, требует расхода нервных клеток. Зачем?

Историк должен быть беспристрастным в освещении событий и не навязывать своих оценок. Согласен?

Сходи в Краеведческий музей.



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  • 18 | 17.06.2018, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Сходи в Краеведческий музей.
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ЗАЧЕМ? Краеведческие музеи хранят материальные предметы,а Роднов описывает быт, традиции, жизнь конкретных людей...Этого в музеях нет-у них другая цель.Роднов ничего не навязывает,а вот подобные тебе навязывают или пытаются навязывать... Разберёмся сами.



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  • 19 | 17.06.2018, 21:13 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 17.06.2018, 18:34 | Автор:

: materu! Вы можете мне назвать хотя бы одного врача или учителя,который бы ушёл на пенсию в 55 лет? Наверное,есть.Но они теряются в общей массе, которая работает до 70 лет.
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Если с душой и честно учить детей , если не отбываешь на
работе - преподавательскую профессию и не оказываешь Образовательную УСЛУГУ , то выход учителей - женщин на пенсию в 55 лет , это правильный подход !
Ну а если оказывать , только услуги детям , то можно не беспокоясь за свои нервы и ежедневный стресс от Ваших чад , можно и в 70 лет !
По моему ты Необразованный , не умный ЗАВИСТНИК , и сейчас подтверждаешь свою суть !



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  • 20 | 17.06.2018, 21:22 | Автор: Не зарегистрирован
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По моему ты Необразованный , не умный ЗАВИСТНИК , и сейчас подтверждаешь свою суть !
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Ты написал такую глупость,что нечем ответить.Постарайся отвечать на тему,а не изрыгать оскорбления.



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