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Дал нагоняй: Хамитов проехался по стройкам Уфы в прямом и переносном смысле

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Глава Башкирии в субботу побывал на крупных строящихся объектах Уфы и раскритиковал городскую администрацию.

Дал нагоняй: Хамитов проехался по стройкам Уфы в прямом и переносном смысле


Рустэм Хамитов в субботу ознакомился с ходом строительства крупных инфраструктурных и спортивных объектов Уфы. При этом он раскритиковал объекты, заказчиком которых выступает администрация города, но не стал ругать стройки, заказанные республикой.

Например, на стадионе «Строитель» возводится крытый каток с центром подготовки по шорт-треку и трибунами на 2 тысячи мест. Здесь же в будущем должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и двумя универсальными залами. Рустэм Хамитов указал на затягивание сроков сдачи объекта.

«Полное безобразие! Пять лет уже строите. Есть деньги, основа, всё для того, чтобы двигаться вперёд. Центр по шорт-треку нужен людям», - заявил Хамитов.

Глава республики поручил администрации каждую неделю проводить оперативки на стройплощадке. Через год объект должен быть сдан, сказал Хамитов.

На другом объекте – строительстве Тимашевского переезда – глава указал на недофинансирование со стороны города. Стоимость стройки – около 1 млрд рублей. 500 млн выделил Фонд социальных целевых программ РБ, а вторую половину должен был оплатить бюджет столицы. Однако город не смог выполнить свои обязательства, в связи с чем республика добавила еще 200 млн рублей. В чем Хамитов не преминул упрекнуть муниципалитет.

«Республика половину профинансировала. Мы свои обязательства выполнили. Где ваши 500 млн рублей? Эти дополнительные 200 млн рублей были предназначены для других республиканских объектов. Вы думаете, что у нас один только путепровод?», - негодовал глава.

По словам Хамитова, по республике строятся около 1000 объектов, и эти 200 млн рублей могли бы им пригодиться.

Но, пожалуй, больше всего досталось столичным властям из-за старого Бельского моста. Рустэм Хамитов побывал и на этом объекте, и все его проблемы связал с неудовлетворительной работой городской администрации и служб.

«Кто за это будет отвечать? Почему вы десятки и сотни тысяч людей поставили в пробку? Сначала доводите мост до такого состояния, а потом героически боритесь. Запараллеливайте процессы. Каждый день дорог. Люди ждут, когда откроется мост», - сказал глава республики.

Отметим, что в ходе этой рабочей поездки Рустэм Хамитов побывал на стройплощадке Центра спортивной подготовки в Затоне. Его заказчиком выступает Управление капитального строительства РБ. Здесь никаких нарушений глава не увидел. «Финансирование осуществляется по графику, без перебоев и отставаний», - подчеркивает пресс-служба Хамитова.

«Ответственность большая, поэтому темпы сбавлять нельзя. Нужно следить за качеством, чтобы всё было нормально и предельно надёжно. Срыв сроков недопустим ни при каких обстоятельствах», - заверил сам глава.

Таким образом, нынешняя поездка Рустэма Хамитова по столице стала в том числе поводом укрепить потерянные было позиции в негласном противостоянии главы республики и мэра столицы.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 18.06.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кадыров заявил "Пенсионный возраст в Чечне не будет подниматься"
А тебе, Хамитов, так сказать слабо?
А дать региональную прибавку к пенсии тоже слабо?

"И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?"
Евангелие от Матфея гл, 7



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  • 2 | 18.06.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Центр по шорт-треку нужен людям», - заявил Хамитов."

==========

Ясный пень. Ждём, аж кушать не можем. Чотворицца...



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  • 3 | 18.06.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А то, что залатанный мост сможет эксплуатироваться не более 2-х лет и требуется срочно начинать строительство нового моста Хамитова не волнует?



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  • 4 | 18.06.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.06.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А то, что залатанный мост сможет эксплуатироваться не более 2-х лет и требуется срочно начинать строительство нового моста Хамитова не волнует?
-----------------------------
А почему это должно его волновать? Его через пару лет здесь не будет.



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  • 5 | 18.06.2018, 12:21 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34648 | Рейтинг: +5810,4
А почему это его должно волновать?
Папа дал ему индульгенцию. домик в подмосковье уже готов. Так, что наш башлык на нас всех положил свой небольшой прибор.



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  • 6 | 18.06.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Загадочная личность, этот Хамитов. За башлыком должен волочиться мэр города. А он возомнил себя приемником, игнорирует. Так дела не делаются. Бери выше!



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  • 7 | 18.06.2018, 12:37 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2552 | Рейтинг: -260,5
Правильно дал нагоняй. Профнепригодные несчастный мост уже полгода ковыряют, товарищ Сталин расценил бы такую работу как вредительство и саботаж и был бы прав.

Ялаловский алоярник занимается лишь очковтирательством. Этот мост, самое бооьшое, за месяц надо было сделать, а китайцы бы за сутки управились.



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  • 8 | 18.06.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Пустозвон.
Проблему дольщиков он обещал решить еще лет десять назад, а проблема только усугубляется



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  • 9 | 18.06.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 18.06.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пустозвон.
Проблему дольщиков он обещал решить еще лет десять назад, а проблема только усугубляется

****
Странно, почему прежнее руководство в этом он не обвинил.



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  • 10 | 18.06.2018, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
бюджетных денег в городе нет.
Под видом ШОС и БРИКС с 2012года деньги разворованы.
разворован даже федер.бюджет на снос ветхого жилья.
Этот миллиард пошел на строительство коттеджных городков вокруг уфы, особенно в зубово
осенью 2017г отчитались, что вернули в федер.фонд 600млн.руб.
навряд ли, скорее всего из годского бюджета наскребли.



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  • 11 | 18.06.2018, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
бюджетных денег в городе нет.
Под видом ШОС и БРИКС с 2012года деньги разворованы.
разворован даже федер.бюджет на снос ветхого жилья.
Этот миллиард пошел на строительство коттеджных городков вокруг уфы, особенно в зубово
осенью 2017г отчитались, что вернули в федер.фонд 600млн.руб.
навряд ли, скорее всего из годского бюджета наскребли.



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  • 12 | 18.06.2018, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 18.06.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован

Пустозвон.

Проблему дольщиков он обещал решить еще лет десять назад, а проблема только усугубляется
===
вы несправедливы!
он, в качестве экс топменеджера "УРсгидро" разрушил СШ ГЭС ! Ну там ещё 79 жизней утопил, а многомлрд $ убытки, - это недополученные гос пособия, лекарства, сгоревшие дома из-за отсутствия противопожарной помощи, недоехавшая "Скорая помощь" из-за отсутствия дорог,..

Так что его "трудовой" вклад, не пустозвонно, огромен!



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  • 13 | 18.06.2018, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.06.2018, 12:37 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2546 | Рейтинг: -261,3
Правильно дал нагоняй. Профнепригодные несчастный мост уже полгода ковыряют, товарищ Сталин расценил бы такую работу как вредительство и саботаж и был бы прав.
Ялаловский алоярник занимается лишь очковтирательством. Этот мост, самое бооьшое, за месяц надо было сделать, а китайцы бы за сутки управились.
===
Сказа "А", скажи и "Б"
в блокадный Лениград проложили за месяц 30 км д/ж дороги!



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  • 14 | 18.06.2018, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Все " испугались " нагоняя и помчались выполнять указания - отправили про себя на Х..!



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  • 15 | 18.06.2018, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.06.2018, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован

бюджетных денег в городе нет.
Под видом ШОС и БРИКС с 2012года деньги разворованы.
разворован даже федер.бюджет на снос ветхого жилья.
Этот миллиард пошел на строительство коттеджных городков вокруг уфы, особенно в зубово
осенью 2017г отчитались, что вернули в федер.фонд 600млн.руб.
навряд ли, скорее всего из годского бюджета наскребли.
===
а что творил трижды ставленник Путина Рахимов называется?!
кажинную весну топило Оренбургскую обл., Мсква обязана была принять профилактические (предупреждение) меры и ничего лучше не придумали, ободрали промшленные предприятия Башкотостана и построили Юмагузинскую ГЭС обозванную Башкирской. Это ваши неполученные з/п-ы, дивиденды, пенсии и детские пособия ввиде шлакоблоков по сильно завышенной цене!! А лихие головушки апосля обвиняют что у Башкир плохие руководители, - типа башкиры неспособные. Умные в это не поверят, но их во все времена было очень мало!
Яркий пример, не хватает у Путина, смягчу, плохих башкир, так он от РБ выгнанного с г Магнитогорска П.Крашенинникова впридачу с групповым насильником несовершеннолетних девочек Назаровым А.Г. в депы ГД ФС РФ затащил!.
=+=
а этот, очередной ставленник Путина, ныне Хам-ов называется, апосля "международного" сходняка 2015 признался, что РБ выделил Путин в 20раз средств меньше чем другим регионам!
Летом 2016 погибла в лобовом ДТП Путинская приспешница на автотрассе Белорецк-Уфа, т.е.за что билась, на то напоролась.
Но приведённое бесполезно для ваты с отсутствием причинно-следственных связей!



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  • 16 | 18.06.2018, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.06.2018, 12:37 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2550 | Рейтинг: -260,9
Правильно дал нагоняй. Профнепригодные несчастный мост уже полгода ковыряют, товарищ Сталин расценил бы такую работу как вредительство и саботаж и был бы прав.

Ялаловский алоярник занимается лишь очковтирательством. Этот мост, самое бооьшое, за месяц надо было сделать, а китайцы бы за сутки управились.
_________________________
Вай, аполитично рассуждаешь!
Всё идёт по чётко разработанному плану.
Этот мост больше десяти лет СОЗНАТЕЛЬНО доводили до кондиции, чтобы он рухнул, игнорируя все текущие необходимые ремонты, но прсчитались - в те времена строили на совесть, и мост устоял. Теперь сознательно тянут время с ремонтом, чтобы вызвать у всех раздражение.
Цель же была проста: мост разваливается, у Москвы выбивают деньги на новый, и эти деньги пилят. Моста опять нет - просят ещё и снова пилят.
Примерно как получилось со строительством ЖД вокзала - все деньги закопали в бессмысленные земляные работы по срытию горы, а вокзал ещё и сейчас не до конца готов, а уж годков пятнадцать миновало.
Китайцам ни за что так не управиться - расстреляют раньше и подрядчиков, и чиновников коррупционеров.



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  • 17 | 18.06.2018, 19:52 | Автор: Не зарегистрирован
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“ 8 | 18.06.18: Не зарегистрирован …ПУСТОЗВОН. Проблему дольщиков он обещал решить еще лет десять назад, а проблема только усугубляется”
Диагноз впервые озвучил замминистра МЗстана Бакиров, присвоив кличку “Обещалкин” ПУСТОЗВОНу.

Вот была идея строительства МКЖД на территории Кардиоцентра у г-жи Николаевой, где ИНВЕСТОР предлагал 20% квартир отдать за землю!!! Сделка сорвалась из-за необходимости “заплатить ЗА БАЗАР” с однокурсницей-решальчицей для одобрения 3 000 000 рублей в фонд организаторши УралЛото! + на Разрешение строительство ИнВестор должен был доплатить ещё. Предлагаемое количество в 20% квартир, которые можно было направить на приобретение оперирующих кардиохирургов, предлагалось уменьшить.

А есть другой пример: Строительство МКЖД на территории ГКБ 21.
Интересно, что нибудь дали дали ИнВесторы с данной стройки, кроме главрачихи, не вылезающей из загранкомандировок? Падружка аж в Лондона зачастила, где её уже начинают узнавать. Что, уже жильё высматривает? А ведь “работает” постоянно аж в 6 местах!!!
Не выделяли млны фонду на лечение тяжелобольных детей башкирийцев?
Не финансируют ООО “АгидельЭнерджи”/ООО-преемника возобновление строительства между Романовкой и Ветошниково?
Не строят вместо 20% квартир частный дом в санаторий Зелёная Роща разведённому сановнему переселенцу из москвы? Что, потянуло на место смертельной аварий? А может близость ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ с функциями когнитивно –поведенческой психотерапии, гештальт-терапии, экзистенциальной психотерапии, личностно-ориентированной психотерапии, лечения психосоматических расстройств, фобий, зависимостей, помощи в построении карьеры\бизнеса? Да и племень психиатр под рукой.



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