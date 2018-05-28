Дал нагоняй: Хамитов проехался по стройкам Уфы в прямом и переносном смысле

Глава Башкирии в субботу побывал на крупных строящихся объектах Уфы и раскритиковал городскую администрацию.Рустэм Хамитов в субботу ознакомился с ходом строительства крупных инфраструктурных и спортивных объектов Уфы. При этом он раскритиковал объекты, заказчиком которых выступает администрация города, но не стал ругать стройки, заказанные республикой.Например, на стадионе «Строитель» возводится крытый каток с центром подготовки по шорт-треку и трибунами на 2 тысячи мест. Здесь же в будущем должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и двумя универсальными залами. Рустэм Хамитов указал на затягивание сроков сдачи объекта.«Полное безобразие! Пять лет уже строите. Есть деньги, основа, всё для того, чтобы двигаться вперёд. Центр по шорт-треку нужен людям», - заявил Хамитов.Глава республики поручил администрации каждую неделю проводить оперативки на стройплощадке. Через год объект должен быть сдан, сказал Хамитов.На другом объекте – строительстве Тимашевского переезда – глава указал на недофинансирование со стороны города. Стоимость стройки – около 1 млрд рублей. 500 млн выделил Фонд социальных целевых программ РБ, а вторую половину должен был оплатить бюджет столицы. Однако город не смог выполнить свои обязательства, в связи с чем республика добавила еще 200 млн рублей. В чем Хамитов не преминул упрекнуть муниципалитет.«Республика половину профинансировала. Мы свои обязательства выполнили. Где ваши 500 млн рублей? Эти дополнительные 200 млн рублей были предназначены для других республиканских объектов. Вы думаете, что у нас один только путепровод?», - негодовал глава.По словам Хамитова, по республике строятся около 1000 объектов, и эти 200 млн рублей могли бы им пригодиться.Но, пожалуй, больше всего досталось столичным властям из-за старого Бельского моста. Рустэм Хамитов побывал и на этом объекте, и все его проблемы связал с неудовлетворительной работой городской администрации и служб.«Кто за это будет отвечать? Почему вы десятки и сотни тысяч людей поставили в пробку? Сначала доводите мост до такого состояния, а потом героически боритесь. Запараллеливайте процессы. Каждый день дорог. Люди ждут, когда откроется мост», - сказал глава республики.Отметим, что в ходе этой рабочей поездки Рустэм Хамитов побывал на стройплощадке Центра спортивной подготовки в Затоне. Его заказчиком выступает Управление капитального строительства РБ. Здесь никаких нарушений глава не увидел. «Финансирование осуществляется по графику, без перебоев и отставаний», - подчеркивает пресс-служба Хамитова.«Ответственность большая, поэтому темпы сбавлять нельзя. Нужно следить за качеством, чтобы всё было нормально и предельно надёжно. Срыв сроков недопустим ни при каких обстоятельствах», - заверил сам глава.Таким образом, нынешняя поездка Рустэма Хамитова по столице стала в том числе поводом укрепить потерянные было позиции в негласном противостоянии главы республики и мэра столицы.