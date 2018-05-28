Отправится вслед за Говорухиным?

Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил дозвонившемуся до него журналисту и рассказал, где справляться о его здоровье.Народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон категорически отказывается комментировать сообщения о состоянии своего здоровья. Дозвонившемуся до него корреспонденту РИА Новости он ответил коротко и емко:— Звоните в офис, пожалуйста.Сообщения о том, что Иосиф Кобзон доставлен в одну из московских клиник появились в понедельник днем. Информацию подтвердила в телефонном интервью Пятому каналу пресс-секретарь артиста.— У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы, — сказала она.Чем именно болен Кобзон, пока неизвестно. По данным СМИ, он занимает палату в отделении хирургии. Между тем супруга певца Нинель сообщила журналистам, что с ним все в порядке, при этом не уточнила, находится он в больнице или дома.— Хорошо, нормально здоровье. Все по плану, все в порядке, —сказала она.Сообщения о проблемах со здоровьем у 80-летнего Иосифа Кобзона периодически появляются с 2002 года, когда он на две недели впал в кому из-за сепсиса. А в 2005 году стало известно, что у певца диагностирована онкология, с тех пор он перенес несколько операций в лучших зарубежных клиниках. В 2010 году Кобзон дважды упал в обморок во время выступления на Всемирном форуме духовной культуры в Астане. За последний год он оказывался в больнице как минимум дважды – в апреле и в мае. В конце мая поклонники артиста были обеспокоены тем, что на видео с концерта Михаила Гуцериева Кобзон передвигается с большим трудом, его ведут под руки.