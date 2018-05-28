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Отправится вслед за Говорухиным?

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Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил дозвонившемуся до него журналисту и рассказал, где справляться о его здоровье.

Отправится вслед за Говорухиным?


Народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон категорически отказывается комментировать сообщения о состоянии своего здоровья. Дозвонившемуся до него корреспонденту РИА Новости он ответил коротко и емко:

— Звоните в офис, пожалуйста.

Сообщения о том, что Иосиф Кобзон доставлен в одну из московских клиник появились в понедельник днем. Информацию подтвердила в телефонном интервью Пятому каналу пресс-секретарь артиста.

— У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы, — сказала она.

Чем именно болен Кобзон, пока неизвестно. По данным СМИ, он занимает палату в отделении хирургии. Между тем супруга певца Нинель сообщила журналистам, что с ним все в порядке, при этом не уточнила, находится он в больнице или дома.

— Хорошо, нормально здоровье. Все по плану, все в порядке, —сказала она.

Сообщения о проблемах со здоровьем у 80-летнего Иосифа Кобзона периодически появляются с 2002 года, когда он на две недели впал в кому из-за сепсиса. А в 2005 году стало известно, что у певца диагностирована онкология, с тех пор он перенес несколько операций в лучших зарубежных клиниках. В 2010 году Кобзон дважды упал в обморок во время выступления на Всемирном форуме духовной культуры в Астане. За последний год он оказывался в больнице как минимум дважды – в апреле и в мае. В конце мая поклонники артиста были обеспокоены тем, что на видео с концерта Михаила Гуцериева Кобзон передвигается с большим трудом, его ведут под руки.

5 Канал
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  • 1 | 19.06.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смеяться или злорадствовать над артистом -это верх безумия .Но какая хрен депутатская деятельность,зачем и для чего куча артистов,фигуристов ,хоккеистов там ??? Что за отстой такой не профессионалов .Какая это хрен ДУМА.Должны работать над законами,люди профессионально компетентные,а все эти поюще-вертящие пусть привлекаются в качестве экспертов



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  • 2 | 19.06.2018, 10:16 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34657 | Рейтинг: +5810,6
ПРИЧЁМ, привлекаться к работе за среднюю зарплату по стране.(25 т.р).
===========
===========Вот завоют слуги народа!



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  • 3 | 19.06.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иосифу Кобзону постоянно отказали в получении американской визы за его участие в бандитских захватах чужой собственности, а самое главное за то, что воровское сообщество доверило Кобзону держать воровской общак...



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  • 4 | 19.06.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем дальше человек от средств производства, тем он богаче...



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  • 5 | 19.06.2018, 10:41 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10730 | Рейтинг: -1776,6
1 | 19.06.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Смеяться или злорадствовать над артистом -это верх безумия .Но какая хрен депутатская деятельность,зачем и для чего куча артистов,фигуристов ,хоккеистов там ??? Что за отстой такой не профессионалов .Какая это хрен ДУМА.Должны работать над законами,люди профессионально компетентные,а все эти поюще-вертящие пусть привлекаются в качестве экспертов
__________________________________________________
Очередной штамп и пропаганда.
В Думе должны быть представлены не партии, а слои общества.
Разные слои. От работяг до бизнесменов.
Те, которые знают проблемы своего окружения или, если хотите, слоя-класса, по настоящему.
А юристы-экономисты и другие компетентные люди должны привлекаться в качестве экспертов и советников.



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  • 6 | 19.06.2018, 12:25 | Автор: VIVAT | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 653 | Рейтинг: +88,5
5 | 19.06.2018, 10:41 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 10725 | Рейтинг: -1776,6
1 | 19.06.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Смеяться или злорадствовать над артистом -это верх безумия .Но какая хрен депутатская деятельность,зачем и для чего куча артистов,фигуристов ,хоккеистов там ??? Что за отстой такой не профессионалов .Какая это хрен ДУМА.Должны работать над законами,люди профессионально компетентные,а все эти поюще-вертящие пусть привлекаются в качестве экспертов
__________________________________________________
Очередной штамп и пропаганда.
В Думе должны быть представлены не партии, а слои общества.
Разные слои. От работяг до бизнесменов.
Те, которые знают проблемы своего окружения или, если хотите, слоя-класса, по настоящему.
А юристы-экономисты и другие компетентные люди должны привлекаться в качестве экспертов и советников.
....................................

Объявление народу современной версии Томаса Мор (Корней), побольше бы обрисовал реальных путей к новому обществу. Цены бы тебе не было!

Представляю общество Сечина с Удыльцовым, которые за одним столом решают проблемы пенсионной реформы. Не достигли консенсуса и бьют друг друга по мордам.



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