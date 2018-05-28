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Конечно же, никуда они не отзовутся

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В Башкирии активисты предложили начать кампанию против депутатов, которые поддержат повышение пенсионного возраста. Юрист движения «Открытая Россия» в Уфе Зульфия Гайсина предложила начать кампанию против тех депутатов Госдумы от республики, которые поддержат пенсионную реформу.

Конечно же, никуда они не отзовутся


«Организуем отзыв депутатов, если они проголосуют за повышение пенсионного возраста?», - написала активистка на своей странице в Фейсбуке.

Зульфия Гайсина также обратилась к парламентариям – Павлу Качкаеву, Зугуре Рахматуллиной, Риме Баталовой, Рамзилу Ишсарину, Алексею Изотову, Зарифу Байгускарову, Ивану Сухареву, Ильдару Бикбаеву, Инге Юмашевой, Александру Ющенко, Фариту Ганиеву, Гаджимурату Омарову и Рафаэлю Марданшину с призывом голосовать против повышения пенсионного возраста.

Напомним, реформу анонсировал председатель правительства Дмитрий Медведев. Он заявил о постепенном доведении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 63 лет – для женщин. Это решение вызвало широкий резонанс в обществе.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 19.06.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поддержим!!!!!!!!!!!! Где и когда собираться .Я хоть и пионер-но считаю -это не справедливость и ущемление прав народа .



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  • Эксперт
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  • 2 | 19.06.2018, 09:39 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34657 | Рейтинг: +5810,6
Зульфия Гайсина также обратилась к парламентариям – Павлу Качкаеву, Зугуре Рахматуллиной, Риме Баталовой, Рамзилу Ишсарину, Алексею Изотову, Зарифу Байгускарову, Ивану Сухареву, Ильдару Бикбаеву, Инге Юмашевой, Александру Ющенко, Фариту Ганиеву, Гаджимурату Омарову и Рафаэлю Марданшину с призывом голосовать против повышения пенсионного возраста.

================А что? Интересная мысль. Теперь эти прошмандоны и прошмандовки задергаются. Куда деваться?
Будут . конечно , "ЗА", только с оправданием- "Мы же как лучше для вас хотим"!



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  • 3 | 19.06.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше на работе провожали на "заслуженный отдых"
Теперь будут провожать "в последний путь".



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  • 4 | 19.06.2018, 10:20 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34657 | Рейтинг: +5810,6
Медицинское и пенсионное обеспечение
В случае заболевания народных избранников лечат бесплатно. Эти люди могут пойти в любую больницу, доктора не имеют права им отказать. Кроме того, депутатам положено страховое пособие за счет местного бюджета. Сумма его определяется уставом образования.
Если во время деятельности подошел пенсионный возраст или наступила инвалидность, то этим гражданам назначается повышенное пенсионное содержание. Его размер устанавливается указанным выше законом.
В случае смерти народного избранника, его семью берет на содержание государство. Иждивенцам назначается пенсионное содержание. Его выплачивают детям до достижения 18-летнего возраста. Кроме того, семья получает государственную страховку.
К государственной пенсии могут назначаться муниципальные надбавки. Их выплачивает соответствующий бюджет.

Источник: http://lgoty-vsem.ru/lgoty/lgoty-deputatam-mestnogo-samoupra
vleniya.html



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  • 5 | 19.06.2018, 10:28 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2556 | Рейтинг: -261,2
Правильная идея. Большинство подпишутся.



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  • 6 | 19.06.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы мы имели возможность их выбирать, то это бы имело смысл.



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  • 7 | 19.06.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как голосуем, так и живём!



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  • 8 | 19.06.2018, 10:54 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10730 | Рейтинг: -1776,6
6 | 19.06.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Если бы мы имели возможность их выбирать, то это бы имело смысл.
__________________________________________________
А какой это имеет смысл, если вы выбираете из назначенных вам кандидатов?
Несколько групп пузатых дядек выберут своих протеже, а вы будете за кого-то из них голосовать. Но не за своего протеже.



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  • 9 | 19.06.2018, 11:50 | Автор: VIVAT | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 653 | Рейтинг: +88,5
8 | 19.06.2018, 10:54 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 10724 | Рейтинг: -1776,6
6 | 19.06.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Если бы мы имели возможность их выбирать, то это бы имело смысл.
__________________________________________________
А какой это имеет смысл, если вы выбираете из назначенных вам кандидатов?
............................

Если выбора честные, если избирком комплектуется из представителей разных партий, не будет возможности назначать кандидатов. Смысл в этом, или ты сомневаешься?



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  • 10 | 19.06.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
наш госдумик с праздника на праздник-по всем городам и селам.то день городов(был в 2- трех) во всех сабантуях( был наверно в 5-6 районах. нет бы чем нибудь полезным заняться. косарь чертов.смотреть противно.



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  • 11 | 19.06.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.06.2018, 10:54 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 10724 | Рейтинг: -1776,6

6 | 19.06.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Если бы мы имели возможность их выбирать, то это бы имело смысл.
__________________________________________________
А какой это имеет смысл, если вы выбираете из назначенных вам кандидатов?
Несколько групп пузатых дядек выберут своих протеже, а вы будете за кого-то из них голосовать. Но не за своего протеже.
_______________________
подпишусь и за одно отвечу Кацу по выборам в сентябре. Кац - выбора нет, не ты выбираешь, ты просто легитимируешь выборы своим голосом. Выберут с твоей помощью того кого надо.
как програмка к действию для Чанышевой и Открытой России на выборы в сентябре...молодежь щас достаточно активна и желательно , что бы Лёха провел работу в этом направлении. возле каждого ИУ собрать человек по 20-50 , без плакатов , без усиливающей аппаратуры, типа мы ждём товарища , а потом все вместе пойдем голосовать...далее, эта группа , увидев заходящего на ИУ условно Каца, начинает топать ногами или издавать гудение, мычание. можно повернуться к нему задом и расшаркаться. все же помнят как в детстве так лечили бестолковых. конечно желательно человек 100-200, но где их взять? согласен с первого раза Кац не поймет, но эти выборы ничего и не решают, это будет просто репетиция (прогон) перед 24 годом...
для Каца , без обид , но тока массовая неявка граждан может что -либо поменять. Кац, еще раз говорю, я изучал закон и есть там пунктик , который гласит - если в течении полугода суд не отменяет выборы ( а это все инстанции до верховного), то выборы признаются состоявшимися. за полгода никто не докажет , что нарушения на ИУ имели последствия , ставящие под сомнение чистоты изб. кампании. Да кого-нить накажут из комиссии, но но признают нарушения как не влияющие на итог. Кац , подумай.
турк



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  • 12 | 19.06.2018, 11:59 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10730 | Рейтинг: -1776,6
Если выбора честные, если избирком комплектуется из представителей разных партий, не будет возможности назначать кандидатов. Смысл в этом, или ты сомневаешься?
_________________________________________________
Сомневаюсь.
Вот и получится то, что я писал: "Несколько групп пузатых дядек выберут своих протеже, а вы будете за кого-то из них голосовать."



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  • 13 | 19.06.2018, 12:10 | Автор: VIVAT | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 653 | Рейтинг: +88,5
12 | 19.06.2018, 11:59 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 10725 | Рейтинг: -1776,6
Если выбора честные, если избирком комплектуется из представителей разных партий, не будет возможности назначать кандидатов. Смысл в этом, или ты сомневаешься?
_________________________________________________
Сомневаюсь.
Вот и получится то, что я писал: "Несколько групп пузатых дядек выберут своих протеже, а вы будете за кого-то из них голосовать."
.........................
Ну тогда какой должна быть процедура выборов, или ты предлагаешь вернуться назад, как при советах?



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  • 14 | 19.06.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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А в Свердловске должность мэра упразднили. Кухарка, слышишь?



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  • 15 | 19.06.2018, 12:16 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10730 | Рейтинг: -1776,6
Ну тогда какой должна быть процедура выборов, или ты предлагаешь вернуться назад, как при советах?
_________________________________________________
Я не знаю, какой должна быть процедура. Может как и при Советах.
Главное, чтобы ты выбирал и другие выбирали из своих, а не назначенных кандидатов.
Например, в деревне выбрали сельсовет. И выбирают своего кандидата в райсовет. И пусть уже деревни сражаются за своего кандидата. А райсовет (напомню, выбранный самими жителями) предлагает кандидатов от района в различные областные советы. И пусть уже районы сражаются за своих кандидатов. Ну а далее уже областные думы предлагают нескольких кандидатов в госдуму.
В общем, точно не знаю. Но идти должно не сверху, а с низов.



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  • 16 | 19.06.2018, 12:30 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10730 | Рейтинг: -1776,6
Если выборы пойдут с низов, тогда, кстати, и отозвать своих депутатов будет легче.
Отозвать депутатов от сельсовета до госдумы.
А если депутатов назначает партия, то как ты их отзовёшь?



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  • 17 | 19.06.2018, 12:33 | Автор: VIVAT | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 653 | Рейтинг: +88,5
15 | 19.06.2018, 12:16 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 10726 | Рейтинг: -1776,6
Ну тогда какой должна быть процедура выборов, или ты предлагаешь вернуться назад, как при советах?
_________________________________________________
Я не знаю, какой должна быть процедура. Может как и при Советах.
Главное, чтобы ты выбирал и другие выбирали из своих, а не назначенных кандидатов.
Например, в деревне выбрали сельсовет.
.............................


Про деревню забудь. В городе как, где найти своего кандидата?



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  • 18 | 19.06.2018, 12:35 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10730 | Рейтинг: -1776,6
Про деревню забудь. В городе как, где найти своего кандидата?
______________________________________________
Тоже самое.
Заводы и прочие трудовые и не очень коллективы, выбирают своих кандидатов в райсовет. И так далее.



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  • 19 | 19.06.2018, 12:36 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10730 | Рейтинг: -1776,6
Безработные, если смогут объединиться, пусть своего кандидата предлагают. Агитируют за него и борются за его победу.



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