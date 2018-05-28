Конечно же, никуда они не отзовутся

В Башкирии активисты предложили начать кампанию против депутатов, которые поддержат повышение пенсионного возраста. Юрист движения «Открытая Россия» в Уфе Зульфия Гайсина предложила начать кампанию против тех депутатов Госдумы от республики, которые поддержат пенсионную реформу.«Организуем отзыв депутатов, если они проголосуют за повышение пенсионного возраста?», - написала активистка на своей странице в Фейсбуке.Зульфия Гайсина также обратилась к парламентариям – Павлу Качкаеву, Зугуре Рахматуллиной, Риме Баталовой, Рамзилу Ишсарину, Алексею Изотову, Зарифу Байгускарову, Ивану Сухареву, Ильдару Бикбаеву, Инге Юмашевой, Александру Ющенко, Фариту Ганиеву, Гаджимурату Омарову и Рафаэлю Марданшину с призывом голосовать против повышения пенсионного возраста.Напомним, реформу анонсировал председатель правительства Дмитрий Медведев. Он заявил о постепенном доведении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 63 лет – для женщин. Это решение вызвало широкий резонанс в обществе.