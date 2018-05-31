Госдума приняла закон о добровольном изучении национальных языков

Ко второму чтению проект будет доработан. 19 июня, депутаты Государственной Думы проголосовали за принятие поправок в закон об образовании. В проекте закрепляется добровольность изучения государственных языков республик России. Парламентарии пообещали, что ко второму чтению законопроект будет доработан —​ языки народов России намерены закрепить в обязательной части Федеральных государственных образовательных стандартов.​ Как принимали скандальный законопроект —​ в материале "Idel.Реалии".Один из авторов законопроекта — депутат от Чувашии Алена Аршинова —​ представляя законопроект, предложила закрепить норму, по которой изучение родных языков "должно быть по желанию родителей и на основании их письменных заявлений". Аршинова выступила на русском, молдавском и чувашском языках.— Есть вещи, которые не должны регулироваться подзаконными актами, особенно если закреплены в Конституции РФ — эта тема должна быть отражена в профильном законе об образовании. На протяжении нескольких лет я получаю жалобы от родительских сообществ из разных регионов. Они жалуются на принуждение к изучению национальных и государственных языков регионов. Эта проблема стала известна и президенту Владимиру Путину. Поэтому наш законопроект — выполнение поручения Путина, которое было дано год назад, — сказала Аршинова.Она напомнила об итогах проверок прокуратуры в регионах, где, по ее словам, "были выявлены тысячи нарушений законодательства". "Я напомню, что было допущено такое нарушение как снижение объемов преподавания русского языка, навязывание незаконных тестирований, которое являлось фильтром перед итоговой аттестации", — заявила парламентарий.— Мы предлагаем закрепить существующие нормы, которые просто не отражены нормативно. Изучение родных языков должно быть по желанию школьников и их родителей и на основании письменных заявлений. Ко второму чтению мы понимаем, что формулировки могут уточняться. Мы можем говорить не только о сохранении родных языков, но и об их развитии, — резюмировала Алена Аршинова.Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил с трибуны, что "только 13 языков имеют лицензированные программы" изучения. Он предложил создать фонд национальных языков, в том числе языков коренных и малочисленных народов России. "Именно фонд и занялся бы поддержкой языков", — сказал Никонов.По его словам, текст законопроекта "будет кардинально переработан ко второму чтению".— Было много опасений, что не будет языков народов в обязательной части ФГОС — они будут там! Будут внесены соответствующие поправки, которые закрепят их в обязательной части ФГОСа. Одним из родных языков, который может изучаться, будет русский. Выбор языка обучения или родного языка как предмета для изучения — за родителями несовершеннолетних или их представителей. В то же время мы предлагаем правительству представить все подзаконные акты уже до второго чтения. Мы предлагаем правительству разработать концепцию преподавания родных языков, которой на данный момент нет, — сообщил Никонов и предложил правительству выделить средства для разработки учебников по родным языкам.Часы предмета изучения "родной язык" не будут сокращаться, отметил Никонов. Однако это касается лишь четвертого плана ФГОС, уточнил председатель комитета Госдумы по образованию и науке. По его словам, на доработку законопроекта "будет месяц".Депутат фракции КПРФ от Дагестана Ризван Курбанов просил Алену Аршинову уточнить, почему в законопроекте указано, что изучение родных и государственных языков республик России происходит именно в ущерб изучению русского языка. Один из авторов законопроекта ответила, что в одном из регионов уроки русского языка изучались на два-три часа меньше положенного.Депутат от Якутии Федот Тумусов ("Справедливая Россия") предложил соблюдать принцип добровольности на основе заявлений, но не на обучение тому или иному языку, а на отказ от изучения того или иного языка. Олег Шеин, депутат от Астраханской области, высказал мнение, что государственные языки республик России должны изучать все, поскольку "билингвизм положительно влияет на мозг детей".Председатель комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Татарстана Ильдар Гильмутдинов начал с того, что "каждый переживает за свой язык, который является для него родным". Парламентарию "очень бы хотелось, чтобы все друг друга слышали и понимали".— Путин не говорил, что нужно изъять из системы образования изучение родных языков. Задача ставилась, чтобы законодательно все это закрепить — для этого и был внесен законопроект. Восторга от него нет. Тем не менее, мы видим работу именно в конструктивном плане — чтобы выполнить поручение президента. То, что написано в постановлении, отражает то, на какой итоговый документ мы должны выйти. У нас другого решения, [кроме] как поддержать внесенное решение, нет. Иначе мы не выйдем в весеннюю сессию на окончательное решение. Нам хочется ясности и четкости. У нас есть уникальный шанс выйти на кардинальное решение, — резюмировал Ильдар Гильмутдинов.В постановлении, о котором говорил парламентарий, сказано следующее: "Комитету Госдумы по образованию и науке при подготовке указанного законопроекта к рассмотрению во втором чтении внести изменения, имеющие целью обеспечить изучение государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, закрепить за обучающимися или родителями несовершеннолетних обучающихся право выбора в качестве языка образования родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, и государственных языков республик РФ а также предусмотреть, что ФГОСы и в случае необходимости образовательные стандарты должны обеспечивать возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, изучения родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, по выбору обучающихся или родителей несовершеннолетних обучающихся".За принятие поправок в закое "Об образовании" проголосовало 373 депутата, против — трое, воздержался один парламентарий.На прошлой неделе официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова отметила, что у властей Татарстана больше нет претензий к думскому проекту об изучении национальных языков. "На сегодняшний день ситуацию оцениваем как достаточно положительную тенденцию. Мы очень благодарны, что обращение депутатов Госсовета было услышано",— сказала она.Галимова также напомнила, что в администрации президента (АП) прошло совещание по языковому вопросу, в нем приняли участие депутаты Госдумы от Татарстана. "Услышана наша позиция, что родные языки народов РФ должны быть в обязательной части школьной программы. А какой язык учить — это дело добровольное каждого",— заявила она. Лилия Галимова отметила "хороший, позитивный и конструктивный диалог" между властями республики и федеральным центром.Рассмотренный сегодня законопроект вызвал волну возмущения в национальных республиках федерации. В частности, на сессии Госсовета Татарстана в конце апреля депутаты выступили против этих поправок. Депутаты татарстанского парламента называли их "приговором" для языков. Госсовет направлял обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, а на сессии в мае проголосовал, чтобы не поддерживать законопроект. Экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявлял, что проект нарушает Конституцию России.Всемирный курултай башкир также направил спикеру Госдумы Володину обращение с призывом не рассматривать вышеуказанные поправки к закону "Об образовании" и предложил Татарстану и Чувашии объединиться в борьбе за язык. В Чувашии был инициирован сбор подписей под требованием к депутатам Госдумы от Чувашии сложить свои мандаты, так как они утратили доверие народа: депутаты Госдумы от региона Олег Николаев и Алена Аршинова стали соавторами закона о добровольном изучении национальных языков.