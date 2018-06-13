Депутаты от Башкирии голосуют против изучения башкирского языка

На днях состоялось собрание Госдумы, где решали судьбу национальных языков России.На первом чтении депутаты Госдумы РФ одобрили законопроект «Об образовании». В голосовании приняли участие 377 депутата и 373 из них проголосовали «за», то есть они посчитали, что национальные языки должны быть факультативной формой обучения.В числе поддержавших отмену обязательного изучения национальных языков в школах так же были 14 депутатов из Башкирии.Среди них было 11 человек от «Единой России» - это Павел Качкаев, Михаил Бугера, Зугура Рахматуллина, Рафаэль Марданшин, Римма Баталова, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Зариф Байгускаров; Иван Сухарев от ЛДПР, Гаджимурад Омаров от «Справедливой России», коммунист Александр Ющенко. И только Председатель Федерального Политического комитета «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов посчитал, что языки трогать не стоит.Парадокс: пока жители Башкортостана по всей республике собирают подписи (В Москву отправили более 17 тысяч подписей - прим.ред.) за отмену данного законопроекта, наши чиновники уже все за всех решили.Но сегодня выясняется, что коммунист Александр Ющенко вообще не участвовал на заседании. По его словам, в это время он был в командировке, а значит, кто-то за него галочку поставил. Депутат написал заявление, чтобы его голос не учитывали. В ведомстве ему объяснили, что произошел сбой системы. Александр Ющенко рассказал ProUfu.ru, что он бы воздержался от голосования, если бы был на заседании.Итог первого чтения таков: родные языки обещали сохранить в обязательной части программы, но в этом качестве можно будет выбирать и русский. По словам Главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, не стоит бояться, что родные языки уберут с обязательной части ФГОС.Он заверил, что внесены соответствующие поправки, которые закрепят их место в обязательной части ФГОС и о сокращении часов речи не идет. Но он подчеркнул, что еще неизвестно, будет ли министерство просвещения вносить какие-то коррективы в будущие планы.- У нас в 22 субъектах РФ 36 госязыков, причем в каждом из 22 государственным является язык русский, то есть он является государственным языком республик в том числе, поэтому выбор государственного языка республики возможен из числа государственных языков республики, в том числе возможен выбор в пользу русского языка. В подавляющем большинстве республик изучение государственного языка не являлось обязательным до настоящего времени. Да, изучение госязыка республики возможно, но одним из этих языков является русский язык, — заявил Вячеслав Никонов.Интересно, что депутат Алена Аршинова, которая входит в группу разработчиков законопроекта отменяющий обязательное изучение родных языков, считает, что их идея принесет только положительные результаты. Так как будут созданы фонды с федеральным финансированием, учебники, методики и улучшится преподавание родных языков. Кстати, такого же мнения придерживается единорос Павел Качкаев.- В содержательном смысле наш законопроект ничего нового не вводит. Я хочу подчеркнуть, что мы лишь восполняем пробел в профильном законе «Об образовании», в частности, предлагаем закрепить уже существующую норму, которая просто не отражена нормативно. Благодаря данному законопроекту можем говорить не просто о сохранении родных языков, мы можем говорить об их развитии, - считает Аршинова.Многие депутаты на заседании старались отмалчиваться. Чиновник Олег Шеин из Астраханской области один из немногих, кто негативно высказался по законопроекту. Он считает, что национальные республики «должны получить право этот (родной) язык делать обязательным к обучению в рамках общеобразовательного процесса в школах соответствующих территорий».Второе чтение законопроекта должно состоятся в начале июля. Но к этому времени правительство должно подготовить подзаконные акты, проекты ФГОС, концепцию преподавания родных языков.Похоже, деятельность башкирских общественников не принесет ожидаемых плодов. Неужели битва за язык проиграна?