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Депутаты от Башкирии голосуют против изучения башкирского языка

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На днях состоялось собрание Госдумы, где решали судьбу национальных языков России.

Депутаты от Башкирии голосуют против изучения башкирского языка


На первом чтении депутаты Госдумы РФ одобрили законопроект «Об образовании». В голосовании приняли участие 377 депутата и 373 из них проголосовали «за», то есть они посчитали, что национальные языки должны быть факультативной формой обучения.

В числе поддержавших отмену обязательного изучения национальных языков в школах так же были 14 депутатов из Башкирии.

Среди них было 11 человек от «Единой России» - это Павел Качкаев, Михаил Бугера, Зугура Рахматуллина, Рафаэль Марданшин, Римма Баталова, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Зариф Байгускаров; Иван Сухарев от ЛДПР, Гаджимурад Омаров от «Справедливой России», коммунист Александр Ющенко. И только Председатель Федерального Политического комитета «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов посчитал, что языки трогать не стоит.

Парадокс: пока жители Башкортостана по всей республике собирают подписи (В Москву отправили более 17 тысяч подписей - прим.ред.) за отмену данного законопроекта, наши чиновники уже все за всех решили.

Но сегодня выясняется, что коммунист Александр Ющенко вообще не участвовал на заседании. По его словам, в это время он был в командировке, а значит, кто-то за него галочку поставил. Депутат написал заявление, чтобы его голос не учитывали. В ведомстве ему объяснили, что произошел сбой системы. Александр Ющенко рассказал ProUfu.ru, что он бы воздержался от голосования, если бы был на заседании.

Итог первого чтения таков: родные языки обещали сохранить в обязательной части программы, но в этом качестве можно будет выбирать и русский. По словам Главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, не стоит бояться, что родные языки уберут с обязательной части ФГОС.

Он заверил, что внесены соответствующие поправки, которые закрепят их место в обязательной части ФГОС и о сокращении часов речи не идет. Но он подчеркнул, что еще неизвестно, будет ли министерство просвещения вносить какие-то коррективы в будущие планы.

- У нас в 22 субъектах РФ 36 госязыков, причем в каждом из 22 государственным является язык русский, то есть он является государственным языком республик в том числе, поэтому выбор государственного языка республики возможен из числа государственных языков республики, в том числе возможен выбор в пользу русского языка. В подавляющем большинстве республик изучение государственного языка не являлось обязательным до настоящего времени. Да, изучение госязыка республики возможно, но одним из этих языков является русский язык, — заявил Вячеслав Никонов.

Интересно, что депутат Алена Аршинова, которая входит в группу разработчиков законопроекта отменяющий обязательное изучение родных языков, считает, что их идея принесет только положительные результаты. Так как будут созданы фонды с федеральным финансированием, учебники, методики и улучшится преподавание родных языков. Кстати, такого же мнения придерживается единорос Павел Качкаев.

- В содержательном смысле наш законопроект ничего нового не вводит. Я хочу подчеркнуть, что мы лишь восполняем пробел в профильном законе «Об образовании», в частности, предлагаем закрепить уже существующую норму, которая просто не отражена нормативно. Благодаря данному законопроекту можем говорить не просто о сохранении родных языков, мы можем говорить об их развитии, - считает Аршинова.

Многие депутаты на заседании старались отмалчиваться. Чиновник Олег Шеин из Астраханской области один из немногих, кто негативно высказался по законопроекту. Он считает, что национальные республики «должны получить право этот (родной) язык делать обязательным к обучению в рамках общеобразовательного процесса в школах соответствующих территорий».

Второе чтение законопроекта должно состоятся в начале июля. Но к этому времени правительство должно подготовить подзаконные акты, проекты ФГОС, концепцию преподавания родных языков.

Похоже, деятельность башкирских общественников не принесет ожидаемых плодов. Неужели битва за язык проиграна?

ПроУфу
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  • 1 | 21.06.2018, 10:04 | Автор: Егерь
    Публикации: 3908 | Комментарии: 6897 | Рейтинг: +2829,6
Спустя две недели после объявления Путиным устойчивого роста доходов, Росстат зафиксировал их мощный обвал

Спустя две недели после того, как президент России Владимир Путин объявил об "устойчивом повышении доходов граждан", Росстат зафиксировал их обвал почти на 10%.

В мае россияне получали в среднем по 30438 рублей в месяц - на 2653 рубля меньше, чем в апреле, сообщило ведомство в среду. В реальном выражении - с поправкой на инфляцию и все обязательные платежи - россияне за месяц обеднели на 9,3%.

Годовой рост доходов, который в апреле Росстат оценивал в 5,3% (рекордно с 2013 года), замедлился в 19 раз и практически обнулился.

Майский показатель - 0,3% - стал минимальным с января, когда, согласно официальной статистике, началось медленное восстановление уровня жизни, падавшего без остановок с 2014 года.

Источником спада стал бюджетный сектор, следует из статистики.

В апреле месяц к месяцу сократились зарплаты учителей (на 1,5%) и работников здравоохранения (на 1,9%). Максимально - на 5,8% - упали выплаты в библиотеках, архивах, музеях и "прочих объектах культуры".

По данным ЦБ, этот процесс начался еще в марте и коснулся тех, кто попадал под майский указ Владимира Путина 2012 года: после предвыборного скачка и экстренного повышения окладов их зарплаты неожиданно начали снижаться - на 0,6% месяц к месяцу в номинальном выражении и, соответственно, почти на 3% - в реальном.

"Значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат", - делает вывод центробанк.

Вероятно, поэтому подавляющее большинство населения "рывка" в своих кошельках не заметило.

Хотя, согласно Росстату, оклады в больницах и поликлиниках подскочили на 30%, в школах и ВУЗах - на 15%, в библиотеках, музеях и архивах - на 26%, на март лишь 13% россиян отметили улучшение своего материального положения.

Радикального увеличения их доли не произошло, показал опрос ВШЭ: год назад таких было 10%.

Больше четверти - 27% - констатировали дальнейшее ухудшение своего материального положения, почти столько же - 30% - считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.

http://ehorussia.com/new/node/16478



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  • 2 | 21.06.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот суки (Существительное, одушевлённое, женский род) б..ть!
А где они были до того как Путин высказался по этому поводу?



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  • Гость
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  • 3 | 21.06.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, чем непотопляемо-несменяемый, мерзкий тихушник Бугера заслужил такое доверие власти, навечно прописавшись в думе?



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  • 4 | 21.06.2018, 10:46 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1739 | Рейтинг: +440,5
По Сети стремительно распространяется письмо к В.В Путину, в котором автор поставил вполне справедливые и корректные, но не новые вопросы, на которые, тем не менее, пока ответа нет. Политики не любят прямые вопросы по существу.Уверены ,что и 7 июня на эти вопросы у власти ответа не найдётся.
Автор – Юрий Аверьянов
Господин Путин, к вам обращается гражданин России русской национальности. Да, именно русской, а не «российской», как Вам бы того хотелось. Несмотря на все Ваши усилия свода под корень русской нации, она всё ещё существует и именует себя именно так! И сейчас я буду говорить от лица всего русского народа.
Кто мне дал такое право?
Моя русская душа, мой русский дух, моя русская кровь, через которые каждый русич чувствует единение со своим народом, ответственность за его судьбу и боль за его страдания.
Естественно, ввиду отсутствия у Вас всех вышеперечисленных качеств, Вам этого не понять. Но это и неважно. Не Вашего понимания я хочу найти этим письмом, на это было бы рассчитывать, по меньшей мере, странно. Я лишь хочу задать Вам вопросы, которые Вы никогда не услышите в театрализованных постановках под названием «прямая линия с Путиным». Эти вопросы Вам хотел бы задать каждый русский человек, на котором Вы и Ваши хозяева поспешили поставить жирный крест и списать со счетов. И отвечать на них Вам рано или поздно придётся. Будьте уверены,
Итак, вопросы!
1. Скажите, когда в 1999 году семья, в лице Дьяченко, Юмашева, Волошина и Дерипаски выбрала вас руководителем проекта «Утилизация России» в качестве президента РФ, что Вы при этом чувствовали? Радость от карьерных перспектив или стыд перед преданной Родиной?
2. Скажите, после того, как в августе 2000 года, не имеющая аналогов в мире АПЛ «Курск» была торпедирована американской субмариной «Мемфис», а Вы, с полными страха глазами и трясущимися губами лепетали что-то невразумительное перед журналистами, чего Вы боялись тогда больше всего? Ухудшения отношений с США или того, что страна узнает о Вашей неспособности (нежелании) защитить собственный народ? После того, как Вы умышленно затягивали спасательные работы, обрекая на смерть наших подводников, дабы они не смогли рассказать миру о реальных причинах трагедии в Баренцевом море, Вам не было потом стыдно смотреть в глаза их родственникам?
3. В 2001 году Вы, по просьбе американцев, закрыли оба наших разведывательных центра на Кубе и во Вьетнаме, благодаря которым мы получали до 70% разведывательной информации. Этот шаг Вы объяснили экономией средств, на которые можно построить дома. Скажите, много ли было построено домов для русского народа на сэкономленные деньги? Сколько конкретно русских семей получили от государства бесплатное жильё за этот срок?
4. По просьбе тех же американцев в марте 2001 года Вы опускаете на дно Тихого океана орбитальную станцию «Мир», дававшую до 30% всей разведывательной информации. Таким образом, мы окончательно лишились внешней разведки и самостоятельного развития отечественной космонавтики. Официальная причина та же: отсутствие денег на её содержание и модернизацию. А конкретно – 70 млн. долларов, которых у России не нашлось.Действительно, есть же куда более важные проекты, на которые можно потратить деньги, чем спасение какой-то орбитальной станции. Например, покупка и содержание олигархом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» за общую сумму более 1 млрд., выкаченных из России долларов или выделение 1,4 млрд. долларов Тельману Измаилову на постройку отеля в Турции, не так ли, Владимир Владимирович? И это без учёта 1 млрд. долларов, которые предлагал Китай, лишь бы мы сохранили «Мир».
5. Скажите, с какой целью Вы в 2005 году продали Китаю исконно Русские земли – острова «Тарабаров» и «Большой Уссурийский» на реке Амур, а также остров «Большой» на реке Аргунь в Читинской области, итого в общей сложности 367 кв. км нашей территории? Кто Вам дал право распоряжаться по своему усмотрению тем, что наши предки осваивали и защищали на протяжении веков?
6. Объясните, как так получилось, что после объявления Вас борцом с олигархами, количество долларовых миллиардеров в России возросло в разы, и по этому показателю мы вышли на первое место в Европе? Притом, что Ваше личное состояние, согласно исследованиям известных политологов, уже превысило 40(!) млрд. долларов. И это на фоне всеобщего обнищания населения, когда более половины россиян не могут позволить себе самого необходимого.
Во время Вашего правления смертность населения России и в особенности его русской части достигла фантастических размеров. По данным Центрального Аналитического Центра РФ отдела ЗАГСа на 1 июня 2010 г. в Российской Федерации по документам числится живого населения только 89 654 325 (!!!) человек, а не 142 000 000, как заявлено официально в переписи населения.В России в 2017 году родилось 1,69 млн человек. Это на 203 тыс., или почти 11%, меньше, чем годом ранее. Число умерших при этом оказалось больше — оно составило 1,82 млн человек.
Это указывает на умышленное создание Вами, господин Путин, таких жизненных условий в стране, которые рассчитаны на полное физическое уничтожение населения России. Положение можно оценивать исключительно как катастрофическое, особенно в отношении государствообразующего народа – русских, количество которых уменьшается уже в геометрической прогрессии.
7. Фантастический уровень сокращения населения страны (на 2 млн. жителей ежегодно) – главный итог Вашей восемнадцатилетней войны с русским народом. Такими темпами нашего уничтожения, русская нация полностью исчезнет с лица Земли уже максимум через 10-20 лет! Стремительно пустеющие Русские земли Вы заселяете выходцами из Азии и Кавказа, тем самым провоцируя межнациональные конфликты и проводя политику «мягкого» геноцида русского населения с вытеснением его с исконной отеческой земли и заменой пришлыми этносами.



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  • 5 | 21.06.2018, 10:48 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1739 | Рейтинг: +440,5
7. Фантастический уровень сокращения населения страны (на 2 млн. жителей ежегодно) – главный итог Вашей восемнадцатилетней войны с русским народом. Такими темпами нашего уничтожения, русская нация полностью исчезнет с лица Земли уже максимум через 10-20 лет! Стремительно пустеющие Русские земли Вы заселяете выходцами из Азии и Кавказа, тем самым провоцируя межнациональные конфликты и проводя политику «мягкого» геноцида русского населения с вытеснением его с исконной отеческой земли и заменой пришлыми этносами.
8. Свои действия по привлечению мигрантов Вы объясняете тем, что нашей растущей экономике не обойтись без дополнительной рабочей силы, т.к. своего населения давно уже не хватает. Скажите, господин Путин, а на хрена нам сдалась эта ваша псевдо стабильная экономика, при катастрофически вымирающем народе? Вы для кого экономику-то развиваете?
9. С момента Вашего прихода к власти резко возросло потребление алкоголя и наркомании. Потребление пива увеличивается ежегодно на 60%, что является ударом по генофонду нации. Благодаря этому, сегодня 60% (!!!) парней призывного возраста не способны к детопроизводству. Скажите, Вам известно, что использующийся для изготовления пива хмель, содержит вещество – эстрагон, сходное по своим химическим свойствам с эстрагеолом – женским половым гормоном, который, при систематическом употреблении, приводит к бесплодию? Уверен, что известно, иначе не было бы у нас такой агрессивной рекламы пива, пропаганды его среди молодёжи и поддержки пивоваренных компаний на государственном уровне. Не так ли Владимир Владимирович?Число наркоманов у нас уже перевалило за 8 миллионов из них каждый год умирает до 100000 человек.А по потреблению героина мы уже вышли на одно из первых мест в мире.
10. Скажите, почему сегодня на русской земле самым бесправным, самым нищим, самым несчастным и угнетаемым народом является именно государствообразующий русский народ?Такого изощрённого геноцида, который Вы устроили одному из величайших народов на его родной земле, не знала мировая история! Сколь долго Вы ещё будете играть с русским долготерпением?
11. За счёт разорённых русских регионов шли и идут средства на «восстановление» Чечни , на афёру с олимпийскими играми в Сочи, чемпионатом мира по футболу ,на войну в Сирии и тд. На каждого жителя северо-кавказского национального региона из бюджета выделяется примерно 50 тысяч рублей, а на жителя Русской области – 5 тысяч, в 10 (!) раз меньше. И, конечно же, продолжается заселение среднеазиатами исконно русских территорий Европейской России. Притом, что Сибирь и Дальний Восток полностью сданы на откуп китайцам.
12.Ваше правительство практически уже уничтожило отечественное образование ,науку и медицину. Одну из лучших в мире систем обучения и подготовки специалистов Вы превратили в полигон по антигуманным экспериментам. И не просто экспериментам. Нетрудно проследить тенденцию, согласно которой, у нас в стране с маниакальным упорством внедряются именно те «образовательные новшества в виде ЕГЭ», которые уже показали свою результативность в западном мире в деле… дебилизации населения.
13 .За время Вашего правления, Вы, господин Путин, умудрились окончательно разрушить всё, что поддерживало наш статус, как великой научно-индустриальной нации, при этом ничего не построив взамен. Результаты Вашей работы это развал промышленности и сельского хозяйства, изношенность инфраструктуры и промышленного оборудования,тысячи заводов и фабрик закрыты,растёт безработица.Медицина после вашей оптимизации деградирует и превращается полностью в платную.Родители больных детей вынуждены собирать деньги на лечение своих детей слёзно прося помочь по телевидению.Деградация социальной сферы в виде нищенских пенсий, моральный упадок,ювенальная юстиция и тд. Громадное обогащение сверхтонкого паразитического слоя (70% российского капитала принадлежит еврейскому бизнесу), перекачивающего богатства России на свои заграничные счета и офшоры и не имеющие в нашей стране долгосрочных интересов. А масса народа живёт впроголодь ,копается в мусорных баках в поисках просроченных продуктов и вымирает. Холод, голод, нищета, болезни, алкоголизм и наркомания, свели и сводят в могилу миллионы наших сограждан.
14. Ненависть и презрение к Вам всего русского народа просто не знает границ. От Вашей самодовольной физиономии и пиара каждого порядочного человека уже просто тошнит. Мне не знаком ни один человек, который бы сам лично или его знакомые и родственники голосовали бы за Вас или за Вашу ущербную партию «Едящих Россию». В связи с этим вопрос: откуда голоса (до 76%), Владимир Владимирович? Не поведаете тайну?



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  • 6 | 21.06.2018, 10:49 | Автор: Скорпион1
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15. Вся Ваша выдуманная власть, всё Ваше искусственное финансовое превосходство над нами существует лишь в головах обманутых людей. Как только критическая масса населения поймёт истинное положение вещей и перестанет признавать вашу власть над собой – ваше мнимое могущество растает, как дым! Близко то время, ох близко!
Лично я, господин Путин, не признаю Вашу власть над собой ни в каком виде. Вы для меня никто, полное ничтожество, как и для миллионов других русских людей! Я плюю на ваши либерально-демократические законы, я презираю вас безмерно всем своим русским сердцем! Я не боюсь Вашего мнимого величия.
За то, что Вы сделали и продолжаете делать против, доверившегося Вам русского народа, не будет Вам прощения во веки вечные!
16.За каждого неродившегося русского ребёнка; за каждого русского учёного, уехавшего работать за рубеж; за каждый метр русской земли, отданный в аренду китайцам ; за каждого беспризорного ребёнка; за каждый рубль, выделенный на содержание убийц и насильников в тюрьмах;За все ваши бешенные налоги и поднятие цен.За коррупцию.За поднятие пенсионного возраста после чего тех кто не доживёт до пенсии станет уже не 40 процентов как сейчас,а гораздо больше.
За каждого наркомана, алкоголика и проститутку, которые не смогли стать инженером, военным или многодетной матерью; за каждого вашего друга вора-олигарха, живущего за счёт ограбления русского народа; за каждого голодающего труженика, за каждого русского безработного; за каждого завезённого в страну иностранца; за каждый выкаченный из страны рубль; за каждого умершего от безысходности русского человека; за каждую скрытую и явную пропаганду в СМИ сексуальной распущенности, педерастии, русофобии, шкурничества, алкоголизма, наркомании, проституции, толерантности, космополитизма, и прочих западных «мультикультурных ценностей».
За каждого развращённого русского ребёнка, за каждую сломанную русскую судьбу; за каждого русского парня, сидящего по выдуманной экстремистской статье; за каждого полицая и чиновника, обирающего русский народ; за каждого брошенного на произвол судьбы русского человека, живущего в странах бывшего Союза.
За каждое Ваше предательство как это было на Донбассе, за всё это и многое другое .Отвечать когда не будь придётся .



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  • 7 | 21.06.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот и молодцы депутаты, всё правильно сделали. По настоящему работают для народа.



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  • 8 | 21.06.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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......." По словам Главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, не стоит бояться, что родные языки уберут с обязательной части ФГОС.

Он заверил, что внесены соответствующие поправки, которые закрепят их место в обязательной части ФГОС и о сокращении часов речи не идет.
НО ОН ПОЧЕРКНУЛ, ЧТО ЕЩЕ НЕИВЕСТНО , будет ли министерство просвещения вносить какие-то коррективы в будущие планы.
=====================================================
Вот ведь подхалимская ШЕСТЕРКА , сам не понимает каким дураком выглядит !
Решение Госдумы РФ , министерство просвещения РФ , может ИГНОРИРОВАТЬ !



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  • 9 | 21.06.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Если не будет национального языка какого либо народа РФ , значить не будет и этого народа !
Только в подполье могут себя называть , татарами , чувашами , башкирами , удмуртами , марийцами и тд и тп !
Это народные " избранники " испугались за кормушку в 450 тыс рублей , вдруг потеряют !
В общем ПРОДАЖНЫЕ КУТЛЯКИ !



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  • 10 | 21.06.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 21.06.2018, 10:52 | Автор:

Вот и молодцы депутаты, всё правильно сделали. По настоящему работают для народа.
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Для РУССКОГО НАРОДА работают !
А так , как национальные представители интересов своего народа ПРОСТИ тетки , продажные !



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  • 11 | 21.06.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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В. И. Ленин говорил про таких гос деятелей ...." политические проститутки ,,"



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  • 12 | 21.06.2018, 11:15 | Автор: Скорпион1
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Спустя две недели после объявления Путиным устойчивого роста доходов, Росстат зафиксировал их мощный обвал

Спустя две недели после того, как президент России Владимир Путин объявил об "устойчивом повышении доходов граждан", Росстат зафиксировал их обвал почти на 10%.

В мае россияне получали в среднем по 30438 рублей в месяц - на 2653 рубля меньше, чем в апреле, сообщило ведомство в среду. В реальном выражении - с поправкой на инфляцию и все обязательные платежи - россияне за месяц обеднели на 9,3%.

Годовой рост доходов, который в апреле Росстат оценивал в 5,3% (рекордно с 2013 года), замедлился в 19 раз и практически обнулился.

Майский показатель - 0,3% - стал минимальным с января, когда, согласно официальной статистике, началось медленное восстановление уровня жизни, падавшего без остановок с 2014 года.

Источником спада стал бюджетный сектор, следует из статистики.

В апреле месяц к месяцу сократились зарплаты учителей (на 1,5%) и работников здравоохранения (на 1,9%). Максимально - на 5,8% - упали выплаты в библиотеках, архивах, музеях и "прочих объектах культуры".

По данным ЦБ, этот процесс начался еще в марте и коснулся тех, кто попадал под майский указ Владимира Путина 2012 года: после предвыборного скачка и экстренного повышения окладов их зарплаты неожиданно начали снижаться - на 0,6% месяц к месяцу в номинальном выражении и, соответственно, почти на 3% - в реальном.

"Значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат", - делает вывод центробанк.

Вероятно, поэтому подавляющее большинство населения "рывка" в своих кошельках не заметило.

Хотя, согласно Росстату, оклады в больницах и поликлиниках подскочили на 30%, в школах и ВУЗах - на 15%, в библиотеках, музеях и архивах - на 26%, на март лишь 13% россиян отметили улучшение своего материального положения.

Радикального увеличения их доли не произошло, показал опрос ВШЭ: год назад таких было 10%.

Больше четверти - 27% - констатировали дальнейшее ухудшение своего материального положения, почти столько же - 30% - считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.
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Не надо забывать про дорожное строительство которое каждый год проходит по плану ! Тот асфальт который они кладут он годиться только для гужевых повозок и велосипедистов ! Так что на таких дорогах страдает транспорт,а в месте с ним и наши кошельки!



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  • 13 | 21.06.2018, 11:17 | Автор: Скорпион1
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Предлагаю объединить наши усилия в одном направлении! В направлении дорог и дорожного строительства ! Иначе захлебнемся :(



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  • 14 | 21.06.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Чакматаш.
ДурДума, ладно, там все понятно. А почему Курултай Башкирии промолчал? Это, действительно, загадка.



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  • 15 | 21.06.2018, 12:05 | Автор: Скорпион1
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Только что поговорил по телефону с Ильшат Асхатовичем , Управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений ! Он дает такие пояснения! Для того чтоб дорога была нормальная нужно полностью поднимать все слои асфальта до грунта и закладывать другие материалы,в других случаях ничего там долго держаться не будет !Я имею в веду "Оренбуржскую трассу в сторону аэропорта" Так же он просил все вопросы задавать в администрацию города сам он не уполномочен говорить! Так же я ему сказал что дорожное полотно уже неровное , слой асфальта тонкий и само дорожное полотно очень тонкое! Ильшат Асхатович сказал что больше не может разговаривать ! Только добавил что все договора подписывает администрация городского округа !



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  • # 16 | 21.06.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 17 | 21.06.2018, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 18 | 21.06.2018, 12:28 | Автор: Скорпион1
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Понятно что никто из тех кто будет отвечать на вопросы не владеет ситуацией!
Нам для общего понимания ситуации нужно для начала встретиться, за столом переговоров и обсудить с чего начнём!? РЕБЯТА ! Кто готов встречаться и обсуждать данную тему ?



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  • 19 | 21.06.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Да, Шайхутдинов Рифах тоже мерзко предал Прохорова в своё время. И сел у кормушки. На всю Россию башкир опозорил.



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  • 20 | 21.06.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 21.06.2018, 12:14 | Автор:

Для башкир характерна подлость.
=========================================================
Давай не будем ! У других наций все лучше и нет подлецов ?
Чего стоят Власов , Ельцин , Горбачев , Бандера , Кравчук , Шушкевич ,
Гайдар , Павел Грачев и тд и тп !



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