Очередной подарочек от курултайщиков: Самообложение граждан

Государственное Собрание Башкортостана 22 июня, в пятницу, приняло в первом чтении поправки в республиканский закон о местном самоуправлении, позволяющие проводить в муниципалитетах референдумы по самоообложению граждан.Собранные средства планируется направлять на решение вопросов местного значения. Законопроект был разработан по инициативе комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средств массовой информации. Поправками в закон о местном самоуправлении вводится статья под названием "Средства самообложения граждан", под которыми подразумеваются собираемые с населения разовые платежи. Размер таких платежей, по смыслу законопроекта, будет устанавливаться равным для всех жителей муниципального образования. При этом законотворцы оговорили, что для "отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования", размер платежей может быть уменьшен, но кто из граждан может относиться к таким категориям, депутаты расшифровывать не стали.Вопросы введения и использования разовых платежей будут решаться на местных референдумах, либо на сходах граждан — в тех населенных пунктах, где нет представительного органа муниципального образования, либо они входят в состав более крупных муниципалитетов.— Разработка проекта обусловлена целями усиления активности и вовлеченности граждан в решение вопросов местного значения, повышения заинтересованности в устойчивом социально-экономическом развитии муниципальных образований, — заявил, представляя законопроект, председатель профильного комитета Румиль Азнабаев. — На практике возможны случаи, когда решение конкретных вопросов местного значения осуществляется за счет платежей граждан - это является дополнительной гарантией укрепления финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований.Подведя таким образом, "теоретическую базу" под депутатскую инициативу, Румиль Азнабаев вслед за тем заверил коллег, что принятие законопроекта не потребует финансовых затрат из бюджета республики.За поправки без всяких дискуссий и вопросов проголосовало 96 депутатов из 105 присутствовавших на заседании. Против не было никого. Один депутат воздержался, еще восемь не приняли участия в голосовании.Опрошенные "Idel.Реалиями" эксперты отнеслись к законопроекту отрицательно.— Этим законом республиканские власти перекладывают финансирование решения местных вопросов на обычных граждан, которые и так платят налоги, в том числе, местные налоги и как раз для того, чтобы эти вопросы решались, — заявила координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. — Сам законопроект юридически выглядит сырым — в нем не прописаны ни обязательность взносов, ни санкции за их неуплату. Не прописаны и механизмы контроля за правильностью сбора и расходования средств. Кстати, опыт Татарстана по самообложению уже показал уже, что денег, собранных таким путем, все равно ни на что не хватает. Наши коллеги из соседней республики рассказали, что поскольку обязательности уплаты нет, то мало кто вносит деньги, и в итоге муниципалитеты просто в обязательном порядке взимают эти взносы с бюджетников. Словом, получается полная профанация самой идеи, будто в насмешку называемой “самообложением”. И, собственно, по-другому и не могло быть в условиях, когда в стране все основные налоги уходят в федеральный и региональные центры, а местные бюджеты бедны и муниципалитеты ходят с протянутой рукой. Необходимо не толкать граждан к “самообложению”, а законодательным путем передавать больше налогов на местный уровень. И, естественно, бороться с воровством и коррупцией, тогда и денег в казне будет больше.— Так называемое "самообложение" — это просто узаконенная форма дополнительного налога для покрытия дефицита муниципальных бюджетов, поскольку они — самые нищие, самые пустые, — заявил общественник Азамат Галин. — Муниципалитетам таким образом говорят — если у вас нет денег на решение местных вопросов, не выпрашивайте их у федерального центра, у республики, а самооблагайтесь. Вообще, инициатива эта мне кажется провальной — никто добровольно не придет и денег не принесет, поскольку у большинства людей лишних средств просто нет. В связи с этим, скажу, что нужно ждать второго и третьего чтения законопроекта — по моим данным, в профильном комитете Госсобрания уже обсуждается идея сделать платежи обязательными.В ноябре 2017 года в Татарстане прошли местные референдумы — жителям республиканских поселков и деревень предлагали ответить на вопросы — готовы ли они заплатить по 100-500 рублей с каждого совершеннолетнего гражданина на решение вопросов местного значения. В феврале депутаты Казанской городской думы предложили ввести самообложение на территории города. В марте 2018 года стало известно, что в Татарстане власти намерены привлекать к ответственности граждан за неуплату средств по итогам референдума о самообложении.