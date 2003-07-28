Спикером Курултая станет генерал Росгвардии?

Источники в Администрации Главы РБ и Госсобрании РБ сообщают, что в следующем созыве Константина Толкачёва сменит Вячеслав Андреев.Сегодня депутаты Госсобрания – Курултая РБ собрались на последнее в этом составе пленарное заседание. Далее начнутся парламентские каникулы и выборы в Курултай. Результаты праймериз партии власти показали, что в качественном смысле будущий состав республиканского парламента особо не изменится, но вот по персоналиям определенные изменения мы все же увидим.Сегодня сразу несколько пока действующих депутатов от различных партий нам подтвердили, что непотопляемый спикер Константин Толкачёв в следующем созыве все же уступит свое кресло. Ранее эта информация поступала из Администрации Главы РБ. Источники намекали, что неожиданное участие в праймериз «Единой России» руководителя Росгвардии по РБ Вячеслава Андреева отнюдь не случайно. Сегодня аналогичную информацию нам подтвердили и парламентарии.– Толкачёва прокатили, следующим спикером будет Андреев. Хамитову звонил по этому вопросу сам Виктор Золотов (директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – прим. ред.). Так что в праймериз он оказался неслучайно. Ну а что? Одного генерала сменит другой, – сообщил депутат от партии власти.Другой депутат республиканского парламента также подтвердил эту информацию, но в адрес Константина Толкачёва он высказался жестче.– Совесть-то надо иметь. Сколько уже можно занимать кресло? При Бабае сидел, при Хамитове сидел. Обещал уйти, как домик в Крыму достроит. А тут пошла такая информация, что снова хочет стать спикером. Я бы не дергался на его месте. Раз на свой домик у моря накопил – живи спокойно. Будет сопротивляться, как минимум прокатят с простым мандатом. А как максимум могут начать проверять слухи о загадочных смертях на охоте и по соседству.Отметим, что Вячеслав Андреев будет баллотироваться по Мишкинскому и Благовещенскому районам.Уход с поста председателя Госсобрания РБ для Константина Толкачёва, скорее всего, будет означать и уступку позиции руководителя БРО «Единая Россия». Ее вполне может занять Руслан Гизатуллин.Перед пленарным заседанием мы спросили у спикера, есть ли такие решения башкирского парламента, за которые ему в глубине души стыдно.– Есть ряд решений, которые вызывают у меня внутреннее неприятие. Но с точки зрения права все наши решения были безупречны. А уж вопрос о стыде за них пусть останется на моей совести, –ответил Константин Толкачёв.