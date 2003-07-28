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Спикером Курултая станет генерал Росгвардии?

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Источники в Администрации Главы РБ и Госсобрании РБ сообщают, что в следующем созыве Константина Толкачёва сменит Вячеслав Андреев.

Спикером Курултая станет генерал Росгвардии?


Сегодня депутаты Госсобрания – Курултая РБ собрались на последнее в этом составе пленарное заседание. Далее начнутся парламентские каникулы и выборы в Курултай. Результаты праймериз партии власти показали, что в качественном смысле будущий состав республиканского парламента особо не изменится, но вот по персоналиям определенные изменения мы все же увидим.

Сегодня сразу несколько пока действующих депутатов от различных партий нам подтвердили, что непотопляемый спикер Константин Толкачёв в следующем созыве все же уступит свое кресло. Ранее эта информация поступала из Администрации Главы РБ. Источники намекали, что неожиданное участие в праймериз «Единой России» руководителя Росгвардии по РБ Вячеслава Андреева отнюдь не случайно. Сегодня аналогичную информацию нам подтвердили и парламентарии.

– Толкачёва прокатили, следующим спикером будет Андреев. Хамитову звонил по этому вопросу сам Виктор Золотов (директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – прим. ред.). Так что в праймериз он оказался неслучайно. Ну а что? Одного генерала сменит другой, – сообщил депутат от партии власти.

Другой депутат республиканского парламента также подтвердил эту информацию, но в адрес Константина Толкачёва он высказался жестче.

– Совесть-то надо иметь. Сколько уже можно занимать кресло? При Бабае сидел, при Хамитове сидел. Обещал уйти, как домик в Крыму достроит. А тут пошла такая информация, что снова хочет стать спикером. Я бы не дергался на его месте. Раз на свой домик у моря накопил – живи спокойно. Будет сопротивляться, как минимум прокатят с простым мандатом. А как максимум могут начать проверять слухи о загадочных смертях на охоте и по соседству.

Отметим, что Вячеслав Андреев будет баллотироваться по Мишкинскому и Благовещенскому районам.

Уход с поста председателя Госсобрания РБ для Константина Толкачёва, скорее всего, будет означать и уступку позиции руководителя БРО «Единая Россия». Ее вполне может занять Руслан Гизатуллин.

Перед пленарным заседанием мы спросили у спикера, есть ли такие решения башкирского парламента, за которые ему в глубине души стыдно.

– Есть ряд решений, которые вызывают у меня внутреннее неприятие. Но с точки зрения права все наши решения были безупречны. А уж вопрос о стыде за них пусть останется на моей совести, –ответил Константин Толкачёв.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 23.06.2018, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обещал уйти, как домик в Крыму достроит----------------------------------------------Ору



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  • 2 | 23.06.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему слово "Курултай" используется и в русских и в башкирских текстах?!
Это крайне не справедливо. А лично меня оно раздражает!
Когда текс идет на Русском языке то и соответственно должно звучать "Государственное собрание" или "Законодательное собрание", то биш на Государственном языке России.



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  • 3 | 23.06.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно , конечно , а как же иначе на все посты надо назначать только верных военных !
У нас ведь военно - прокуро - полицейское государство !
Смирнаа ! Ать - Два , ать дваа !!



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  • 4 | 23.06.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Обещал уйти, как домик в Крыму достроит----------------------------------------- Т.е надо понимать так. что все ждут-не дождутся, когда же он уйдет, а он, такой бессовестный, обещает и не уходит! ))))))) "Отъезжающим дарили подарки, они их прятали и оставались"(с) )))))))))



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  • 5 | 23.06.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.06.2018, 09:23 | Автор:

........" Когда текс идет на Русском языке то и соответственно должно звучать "Государственное собрание" или "Законодательное собрание", то биш на Государственном языке России......."
===================================================
Вот когда Башкортостан , вновь станет Башкирией , тогда можно писать
" Государственное собрание" или "Законодательное собрание " !



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  • 6 | 23.06.2018, 09:56 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34695 | Рейтинг: +5814
Все начинают соображать, что дальше некуда. Рейтинг вована упал до 64%. Митя- вообще придурок.
===Всех в утиль!



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  • 7 | 23.06.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Понаехавшие беснуются



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  • 8 | 23.06.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень давно слышал ,что кого то застрелил на охоте-умышленно по пьянке или случайно? Кто знает поделитесь ?



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  • 9 | 23.06.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 23.06.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Понаехавшие беснуются---------------------------------------------------
---- Да, понаехавшие в наше время - это редкость. В основном все, как и ты. сидят на одном месте, не вставая, начиная с юрского периода )))))



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  • 10 | 23.06.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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да уж,законодатели у нас еще те



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  • 11 | 23.06.2018, 10:49 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5240 | Рейтинг: +1424,7
Захожу на разные форумы и Вк и в фБ.
Я одна заметила .что градус меняется. И на Украине не так плохо, и депутатов костерят.и самого,вплоть до НЕНАВИЖУ.
И все это после того. как затронули самую суть,как бы дожить до пенсии



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  • 12 | 23.06.2018, 10:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1819 | Комментарии: 59265 | Рейтинг: +12234,1
А уж вопрос о стыде за них пусть останется на моей совести, –ответил Константин Толкачёв.
___________________________________

На чём, на чём? Нет у тебя совести! Чёрная дыра там, где она должна быть!



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  • 13 | 23.06.2018, 11:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1819 | Комментарии: 59265 | Рейтинг: +12234,1
неожиданное участие в праймериз «Единой России» руководителя Росгвардии по РБ Вячеслава Андреева отнюдь не случайно
____________________________________
пуйло не скрывает, что строит полицейское государство.



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  • 14 | 23.06.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.06.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
Почему слово "Курултай" используется и в русских и в башкирских текстах?!
Это крайне не справедливо. А лично меня оно раздражает!
Когда текс идет на Русском языке то и соответственно должно звучать "Государственное собрание" или "Законодательное собрание", то биш на Государственном языке России.
===
полностью с вами солидарен, ну прямо от и до, под самые кукареки!
глупый русский народ изрёк: "пусти свинью за стол, она ноги на стол!" Надо же такую гадость придумать. А глупые япошки считают выгодным авансом делать добро! К нам бы их, на перевоспитание! Но это лирика.
По теме:
на Красной площади (видимо много кровушки там пролито), вернее на краю, два мужика каменных находятся уже давним-давно. 3а давностью лет позыбыт третий, - башкирский конник, ну он же, как бы отработанный материал, зачем он нужен, в утиль его!
я прекрасно понимаю, что вы невежественны в истории русского народа, правильно, кому они нужны эти, как их там, культур-мультур!
Итак рэкетир Минин озаботился падением доходов, - купцов не стало, некого "доить"! Устроил "разборки" и выяснил, какие то поляки, - москали виною! Минин рэкетом собирает деньги и наняв князя Пожарского идут против поляков. Те им дали отпор, т.е.разгромили!
Минин не угомонился, повторно рэкетом собрал деньги и опять к князю Пожарскому, а тот, "Дорогой, нас побили, конницу разгромили, нечем воевать!" Положение спасла башкирская конница! Резюме: Если бы не башкирская конница, то сегодня России бы не было! Русских было бы 3...4 млн чел, а может и менее, нация с ленцой, в таких благодатных условиях и при таком изобилии жизнь себе не могут обустроить. Позволили Китайцам, так они уже почти весь Восток вырубили, и правильно делают, пока русские их совсем не сожгли!
Давайте, решайте достойнейшую задачу, искоренения башкир! Это же так просто, проголосовал, налог оброчного уровня, сами вымрут или, на худой конец, ассимилируются.
3ачем строить страну, зачем заботиться о процветании народа!
"Фас"!



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  • 15 | 23.06.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это плохие Яблочки накаркали, они виноваты, кто их за язык тянул, в самом начале 2000-х годов провякали, что "Путин строит полицейское государство!" - 0ни виноваты! Молчали бы, экс майор КГБ построил бы демократию!

Вы сами то как думаете, крокодил виноват, что он крокодил, или нет?!



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  • 16 | 23.06.2018, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Итак рэкетир Минин озаботился падением доходов, - купцов не стало, некого "доить"! Устроил "разборки" и выяснил, какие то поляки, - москали виною! Минин рэкетом собирает деньги и наняв князя Пожарского идут против поляков. Те им дали отпор, т.е.разгромили!
Минин не угомонился, повторно рэкетом собрал деньги и опять к князю Пожарскому, а тот, "Дорогой, нас побили, конницу разгромили, нечем воевать!" ------------------------------------------------------- О, ну наконец-то нашелся очевидец тех событий, который нам расскажет в лицах, как всё было. Б**ть, откуда вы лезете7



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  • 17 | 23.06.2018, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13 | 23.06.2018, 11:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1819 | Комментарии: 59262 | Рейтинг: +12234,7
неожиданное участие в праймериз «Единой России» руководителя Росгвардии по РБ Вячеслава Андреева отнюдь не случайно
____________________________________
пуйло не скрывает, что строит полицейское государство.
===========================================
Куха, а куда делся энтот твой коллега по цеху некто под ником Вмудчивый с аватаркой придурковатого? Никак посадили?



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  • 18 | 23.06.2018, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куха, а куда делся энтот твой коллега по цеху некто под ником Вмудчивый с аватаркой придурковатого? Никак посадили?

------------------------

ЭтА... ТАвАриЩ... Кто ж его посадит? Он же... ЭтА...



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  • 19 | 23.06.2018, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 23.06.2018, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Итак рэкетир Минин озаботился падением доходов, - купцов не стало, некого "доить"! Устроил "разборки" и выяснил, какие то поляки, - москали виною! Минин рэкетом собирает деньги и наняв князя Пожарского идут против поляков. Те им дали отпор, т.е.разгромили!
Минин не угомонился, повторно рэкетом собрал деньги и опять к князю Пожарскому, а тот, "Дорогой, нас побили, конницу разгромили, нечем воевать!" ------------------------------------------------------- О, ну наконец-то

нашелся очевидец тех событий, который нам расскажет в лицах, как всё было. Б**ть, откуда вы лезете7
===
Надежда Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая), перед светлым умом и тонким юмором которой преклоняюсь:

«Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так.»
Шутка ходит по планете,
И слова смешные эти
Знают взрослые и дети,
Знает умный и дурак.

Дураков на свете много –
Дар такой у них от бога.
Не приходит к ним тревога,
Нет, дурак – он не таков.
Им округлости милее:
«Чем дурее, тем круглее».
«Круглой» глупостью владеют
Толпы круглых дураков.

Дураку спокойно спится,
Он не любит суетиться.
Очень важная он «птица»
И солидный, как кровать.
«Для чего на свете все мы,
Есть ли боги у богемы» -
Всяк дурак на эти темы
Очень любит рассуждать.

Всё ему давно открыто,
Он серьёзный, деловитый.
Говорят: «дурак набитый».
Только чем «набит» дурак?
Знает он про всё на свете,
Ваш вопрос спокойно встретит,
И с достоинством ответит,
Важно скажет: «Надо так!»

И за это кто в ответе,
То, что умный не приметен,
А дурак всегда заметен,
Как ворона на суку?
Он живучий всем на диво,
Он всегда живёт счастливым.
Дать же инициативу
Не дай боже дураку!
……………………………….
P.S.
Не учить дурак не может –
Критиканство его гложет.
Хоть невежда он, но всё же
Он тщеславен, он таков.
Он по полкам всё разложит.
Спорить с ним – избави боже.
И на нашем сайте тоже
Есть немало дураков.

Полистав учебник школьный,
Окрылённый и довольный,
Совершает выход сольный
Весь в идеях, на портал.
И читаем мы с тоскою:
«Я чего-нибудь, да стою.
Рифму женскую с мужскою
Я б в стихах мешать не стал»

Ох, как любит неприкрыто
Он казаться эрудитом
И теорией набитым,
Поучая весь портал:
«Автор плохо строит схему,
Не сумел решить проблему,
И уже на эту тему
Я у Пушкина читал».

Сказка – ложь, не без намёка:
Может нет в стихах сих прока?
Призадумавшись глубоко
Постарайтесь дать ответ,
Если это всё прочтёте:
Дорогие дяди, тёти,
Вы себя не узнаёте?
Слава богу, если нет!
28.07.2003г.



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  • 20 | 23.06.2018, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 23.06.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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...глупый русский народ изрёк: "пусти свинью за стол, она ноги на стол!"
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Это кого ТЫ назвал "ГЛУПЫМ НАРОДОМ"?
После этих комментов я еще раз убедился : ПУСТИ СВИНЬЮ ЗА СТОЛ ОНА И НОГИ НА СТОЛ !
НЕТ ТОЛЕРАНТНОСТИ !!!
СЛАВА РУССКОМУ НАРОДУ!!!



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