Депутат предложил хоронить не доживших до пенсии россиян за счет государства

С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает NSN.fm.Свое предложение депутат объяснил тем, что случаи смертности в предпенсионном возрасте в России нередки, а денежная помощь от государства на похороны сегодня составляет чуть больше 5 000 рублей. Этих денег, по словам Петрова, на погребение не хватает.Чиновник предлагает установить по закону предельную сумму выплат, например не более 50 тысяч рублей, но с возможностью установления повышающего коэффициента субъектами России за счет собственных средств.Кроме того, Петров предлагает рассмотреть возможность либо оплаты захоронения не дожившего до пенсии россиянина за счет государства, либо распределения накопительной части пенсии между наследниками.Напомним, не так давно председатель правительства Дмитрий Медведев анонсировал пенсионную реформу. Он заявил о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Это решение вызвало широкий резонанс в обществе.Переходный период пенсионной реформы продлится 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Власти считают, что это позволит увеличить пенсии неработающим пенсионерам. Среди россиян новая инициатива правительства, мягко говоря, не нашла одобрения. Граждане страны готовят массовые акции протеста., в том числе этот вопрос рассматривается и в Башкирии.