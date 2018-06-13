Депутат предложил хоронить не доживших до пенсии россиян за счет государства

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  Кухарка

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  Администратор

Роскомнадзор высказался ...

Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
  Кухарка

Лучшие комментарии дня
Переобуваясь на ходу. Зуг ...

Б..ть! Где все эти суки были раньше, когда детей в извращенной форме н ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Очередной подарочек от ку ...

вводится статья под названием Средства самообложения граждан, ======= ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Спикером Курултая станет ...

Почему слово Курултай используется и в русских и в башкирских текстах? ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Кого затронет повышение п ...

Я тут поковырялся в цифрах и вот что получилось: Сегодня с работников ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Волнений можно не бояться

Люди которые голосуют за воров, предателей, и мошенников, не являются ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Волнений можно не бояться

странно и не умно сравнивать Россию с другими странами там другой клим ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Толкачев: Увеличение пенс ...

Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Толкачев: Увеличение пенс ...

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Хамитов объявил о кадровы ...

на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препа ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Спикером Курултая станет ...

Источники в Администрации Главы РБ и Госсобрании РБ сообщают, что в следующем ...
  23.06.2018   1294   30

Очередной подарочек от ...

Государственное Собрание Башкортостана 22 июня, в пятницу, приняло в первом ...
  23.06.2018   1302   15

Переобуваясь на ходу. ...

Руководители национально-культурных объединений республики на заседании Совета ...
  23.06.2018   1242   43

Депутат предложил ...

С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир ...
  23.06.2018   476   23

Пролез к кормушке - ...

В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, ...
  22.06.2018   2524   39

Обсуждаемое за месяц
Спикером Курултая станет ...

Источники в Администрации Главы РБ и Госсобрании РБ сообщают, что в следующем ...
  23.06.2018   1294   30

Очередной подарочек от ...

Государственное Собрание Башкортостана 22 июня, в пятницу, приняло в первом ...
  23.06.2018   1302   15

Переобуваясь на ходу. ...

Руководители национально-культурных объединений республики на заседании Совета ...
  23.06.2018   1242   43

Депутат предложил ...

С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир ...
  23.06.2018   476   23

Пролез к кормушке - ...

В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, ...
  22.06.2018   2524   39

Последние публикации
Спикером Курултая станет ...

Источники в Администрации Главы РБ и Госсобрании РБ сообщают, что в следующем ...
  23.06.2018   1294   30

Очередной подарочек от ...

Государственное Собрание Башкортостана 22 июня, в пятницу, приняло в первом ...
  23.06.2018   1302   15

Переобуваясь на ходу. ...

Руководители национально-культурных объединений республики на заседании Совета ...
  23.06.2018   1242   43

Депутат предложил ...

С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир ...
  23.06.2018   476   23

Пролез к кормушке - ...

В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, ...
  22.06.2018   2524   39

Качкаев предложил ...

Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев прокомментировал «Эху Москвы» в Уфе ...
  22.06.2018   5600   30

Смена главредов ...

В Башкирии назначат новых главных редакторов двух республиканских газет. Речь ...
  22.06.2018   819   23

Сергей Пархоменко: Как ...

Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную ...
  22.06.2018   904   92

Минздрав Башкирии ...

Минздрав Башкирии начнет выдавать разрешения целителям. Министерство ...
  22.06.2018   570   9

Депутаты от Башкирии ...

На днях состоялось собрание Госдумы, где решали судьбу национальных языков ...
  21.06.2018   3942   69

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (75)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
Отправится вслед за ...

Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
  19.06.2018   27136   24

Жена «пропагандона» ...

Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
  21.06.2018   18525   61

Волнений можно не бояться ...

Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
  18.06.2018   18189   44

Очередная салаватовская ...

В Москве, в конференц-зале Полномочного представительства Республики ...
  20.06.2018   10204   105

Как «пропагандон» ртом ...

Киселев рассказал о повышении пенсионного возраста: Будем жить богаче и дольше! ...
  19.06.2018   9733   37

Читаемое за месяц
Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   29939   60

Отправится вслед за ...

Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
  19.06.2018   27136   24

Жена «пропагандона» ...

Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
  21.06.2018   18525   61

Волнений можно не бояться ...

Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
  18.06.2018   18189   44

Очередная салаватовская ...

В Москве, в конференц-зале Полномочного представительства Республики ...
  20.06.2018   10204   105


Депутат предложил хоронить не доживших до пенсии россиян за счет государства

Оценили
0


С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает NSN.fm.

Депутат предложил хоронить не доживших до пенсии россиян за счет государства


Свое предложение депутат объяснил тем, что случаи смертности в предпенсионном возрасте в России нередки, а денежная помощь от государства на похороны сегодня составляет чуть больше 5 000 рублей. Этих денег, по словам Петрова, на погребение не хватает.

Чиновник предлагает установить по закону предельную сумму выплат, например не более 50 тысяч рублей, но с возможностью установления повышающего коэффициента субъектами России за счет собственных средств.

Кроме того, Петров предлагает рассмотреть возможность либо оплаты захоронения не дожившего до пенсии россиянина за счет государства, либо распределения накопительной части пенсии между наследниками.

Напомним, не так давно председатель правительства Дмитрий Медведев анонсировал пенсионную реформу. Он заявил о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Это решение вызвало широкий резонанс в обществе.

Переходный период пенсионной реформы продлится 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Власти считают, что это позволит увеличить пенсии неработающим пенсионерам. Среди россиян новая инициатива правительства, мягко говоря, не нашла одобрения. Граждане страны готовят массовые акции протеста., в том числе этот вопрос рассматривается и в Башкирии.

ПроУфу
Оригинал публикации



« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 23.06.2018, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Актуальненько



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 23.06.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Кроме того, Петров предлагает рассмотреть возможность либо оплаты захоронения не дожившего до пенсии россиянина за счет государства, либо распределения накопительной части пенсии между наследниками...."
==========================================================
Спасибо Родимый , спасибооо !
Хоть один " слуга " народа озаботился такими земными неизбежными заботами недоживших до пенсии россиян !
ОДНАКО , Не пройдет Ваше предложение !
Ведь опять ТАКИЕ РАСХОДЫ на плечи государства лягут !
Нееет , не потянет государство , рухнет в экономическом кризисе "!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 23.06.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Старые сучки ОДОБРЯМС



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 23.06.2018, 10:45 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5240 | Рейтинг: +1424,7
В печь крематория,прямиком.А че.?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 23.06.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Циничные откровения Германа Грефа, которому, как шутят в Рунете, «вкололи сыворотку правды», шокировали общественность. Глава Сбербанка на Петербургском экономическом форуме говорил о том, что ему будет страшно, если власть окажется в руках народа. «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения, – пугал участников дискуссии Греф. – Как только простые люди поймут основу своего "Я", самоидентифицируются, управлять, т.е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело».

Люди не хотят быть манипулируемы, когда имеют знания, констатировал он.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 23.06.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На основе предварительных данных Росстата за 2017 год эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС подсчитали, что уровень бедности вырос в 44 регионах из 71-го, по которым имелась необходимая информация (всего в РФ 85 субъектов). Об этом 14 июня сообщила «Российская газета».



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 23.06.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Центр статистики Республики Башкортостан выяснил, что в XX веке больницы в регионе активно строились, а в XXI веке – закрывались.

По данным Башстата, около ста лет назад в республике работала 51 больница, в 1980 году их количество выросло до 360, но уже в 2000 году больниц стало всего лишь 329. К 2017 году в Башкирии осталось 154 больницы. Таким образом, количество подобных учреждений сократилось вдвое.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 23.06.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что-то мелко как-то, всего 50 т.р. на похороны, и никакой градации по заслугам! Надо так! Отработал минимальный трудовой стаж для начисления пенсии - 50.т.р. на похороны! Отработал 30 лет - добавляется ещё и бесплатный оркестр при выносе тела и его захоронении, услуга служителя культа, а так же металлический памятник! Не дожил до пенсии менее 5 лет - добавляется организация поминок на 30 человек и мраморный памятник вместо металлического! А если умер менее 1 года до пенсии - добавляется организация поминок на 30 человек на 9 или 7 дней, 40 дней и на 1 год, а так же захоронение на специальном особо почётном месте среди таких же чуть-чуть не доживших! Будет тогда к чему стремиться! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 23.06.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти же деньги мгновенно окажутся в кармане гробокопателей мгновенно .Не проще ли ограничивать прежде доходы гробовщиков.Это прежде всего!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 23.06.2018, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Папа, это твой сын Джонни! Я прошёл этот длинный путь, чтобы увидеть твою могилу... Папа, я люблю тебя, я скучаю по тебе. Жизнь так тяжела без тебя...

- Это не папа, это мама!

- Мама?! Мама, почему ты меня оставила? Моя мама умерла?! Оу-оу-оу...

- Говорила, ему нельзя пить! У них сухой закон. ("Дежавю").



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 23.06.2018, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий" ловлюсь на мысли: родиться бы лет хоть на тридцать пораньше, чтоб со связкой - да под "Тигр"... Зато не видеть бы этого тотального предательства всего и вся.



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 12 | 23.06.2018, 14:03 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10750 | Рейтинг: -1746,7
На борьбу с коррупцией тов.Сталин приказал бы выделить 4 кладбища, а не 89 мрд рублей.



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 13 | 23.06.2018, 14:10 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10750 | Рейтинг: -1746,7
9 Мая вся рукопожатная общественность дружно утверждала, что нужно скорбеть по жертвам как в цивилизованной Европе, и только быдло празднует.
22 июна в День Памяти и Скорби никто из них не вспомнил про годовщину начала войны на истребление их дедов.
Весьма показательно.

Армен Гаспарян.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 23.06.2018, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему вся Россия должна работать на сто сверхбогатых семей?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 23.06.2018, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 23.06.2018, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий" ловлюсь на мысли: родиться бы лет хоть на тридцать пораньше, чтоб со связкой - да под "Тигр"... Зато не видеть бы этого тотального предательства всего и вся.
____________________________________________________________
_________________________ Ничего не поздно родился! Бери связку и под "Кортеж"! Мечты должны сбываться! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 23.06.2018, 18:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 23.06.2018, 14:10 | Автор: Harrison
Публикации: 64 | Комментарии: 10746 | Рейтинг: -1745,5

9 Мая вся рукопожатная общественность дружно утверждала, что нужно скорбеть по жертвам как в цивилизованной Европе, и только быдло празднует.

22 июна в День Памяти и Скорби никто из них не вспомнил про годовщину начала войны на истребление их дедов.
Весьма показательно.

Армен Гаспарян.

=============

Честное слово, что называется, снял с языка: именно это хотелось заметить. Особенно Кетрин-2 стыдила тут всех за празднование 9 Мая, когда, дескать, надо скорбеть. И где вчера была скорбная тема на УЖе?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 23.06.2018, 18:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 23.06.2018, 14:10 | Автор: Harrison
Публикации: 64 | Комментарии: 10747 | Рейтинг: -1745,5
9 Мая вся рукопожатная общественность дружно утверждала, что нужно скорбеть по жертвам как в цивилизованной Европе, и только быдло празднует.
22 июна в День Памяти и Скорби никто из них не вспомнил про годовщину начала войны на истребление их дедов.
Весьма показательно.

Армен Гаспарян. ____________________________________________________________
_________________________________________ Я скорбел и комментарий на эту тему от меня был! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 23.06.2018, 18:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1819 | Комментарии: 59265 | Рейтинг: +12234,1
13 | 23.06.2018, 14:10 | Автор: Harrison

9 Мая вся рукопожатная общественность дружно утверждала, что нужно скорбеть по жертвам как в цивилизованной Европе, и только быдло празднует.
22 июна в День Памяти и Скорби никто из них не вспомнил про годовщину начала войны на истребление их дедов.
Весьма показательно.
Армен Гаспарян.
________________________________

Отчитываюсь перед харей и неким Арменом:

Елена Захарова
Вчера в 9:24 ·
Роберт Рождественский. "Реквием"(отрывок)
Помните!
Через века,
через года, –
помните!
О тех,
кто уже не придёт
никогда, –
помните!
Не плачьте!
В горле
сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти
павших
будьте
достойны!
Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
мечтой и стихами,
жизнью
просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте
достойны!
Люди!
Покуда сердца
стучатся, –
помните!
Какою
ценой
завоёвано счастье, –
пожалуйста,
помните!
Песню свою
отправляя в полёт, –
помните!
О тех,
кто уже никогда
не споёт, –
помните!
Детям своим
расскажите о них,
чтоб
запомнили!
Детям
детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена
бессмертной
Земли
помните!
К мерцающим звёздам
ведя корабли, –
о погибших
помните!
Встречайте
трепетную весну,
люди Земли.
Убейте
войну,
прокляните
войну,
люди Земли!
Мечту пронесите
через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придёт
никогда, –
заклинаю, –
помните!
______________

Еще разок для тупых:

Елена Захарова
Вчера в 9:24 ·

Или обязательно нужно было скорбеть на УЖике? А?



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 19 | 23.06.2018, 19:01 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10750 | Рейтинг: -1746,7
Или обязательно нужно было скорбеть на УЖике? А?
------------------

Да нет конечно.

Обязательно надо скорбеть, причем каждый божий день, про БЯку.

А хуле там какая-то годовщина какой-то там войнушки.



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 20 | 23.06.2018, 19:16 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10750 | Рейтинг: -1746,7
Представляю, Егерь с Кухаркой в один день вывесят статьи о бессмертном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне!



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com