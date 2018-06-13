Исторические картинки. Тайны Уфимского района

Если взглянуть на карту Уфимского района, на западе от Авдона, но севернее Алкино-2 лежит выступ. Безлюдный, лишь садовые товарищества «Полигон», «Горный», «Рассвет» зазывают любителей клубники.Кушайте клубнику, рекомендует Мамин клуб (http://www.maminklub.lv). А откушав, можно вспомнить преданья старины глубокой.Загадочные речки Горная и Обрус тихо струятся меж холмов. Буквально в двух шагах от миллионного мегаполиса тишина и уединение.Именно таким было второе имя деревни Либино – Андреевское, Уединение тож. На запад из Уфы в старину шла гужевая дорога на Салихово, Уразбахтино, Арасланово. На этом древнем тракте и стояло Либино (далее карта 1890-х годов).Через Алкино, Юматово на Костарёво (первоначальное название современного Дёмского района Уфы) шла Самаро-Златоустовская железная дорога. А севернее пролегал старый гужевой тракт.Через поглощённые Дёмой деревушки Баланово и Гилёво дорога выходила к деревне Либино, чуть севернее которой лежала другая деревушка Горнова.Сейчас Викимапия показывает остатки этой древней дороги, которая от Авдонской птицефабрики идёт к загадочному населённому пункту под названием Десяткино. Но если увеличить масштаб, можно увидеть следы древнего пути. Он тянется к садовому товариществу «Рассвет» и далее на Салихово.В долине впадающей в речку Уза речушки Каменки стояли сразу четыре помещичьи деревни: Либина, Горновка, Ново-Панково и Старо-Панково (Петроматвеевка).Эти небольшие селения исчезли давно. По переписи 1920 года в Казанской волости Уфимского уезда числились:Горновка (русские, 73 двора, 472 жителя), Горновка-мельница (русские, 4 дв., 29 чел.), Либино (русские, 19 дв., 106 чел.), Ново-Панково (русские и украинцы, 29 дв., 150 чел.), Старо-Панково (русские и украинцы, 22 дв., 137 чел.), статистику смотри на моём сайте.Здесь лежали небольшие деревни, город рядом, куда «рвануло» крестьянство, спасаясь от колхозов. Наконец, старый гужевой тракт был совсем заброшен.Уже на двухкилометровой карте 1944 года от Дёмы до Салихово нет ни одного селения:А места эти были заселены очень давно. Самая древняя деревня Горновская, двести лет назад её также звали Старые Сарты. Она стояла на правом берегу речки Каменки, та впадала в речку Аврюз, которая уносила свои воды в Узу, а Уза втекала в Дёму.Если пройдётесь этим маршрутом по карте Викимапии, действительно на правом бережку ручья видно пятно. Ближе всего идти садоводам «Полигона» и «Горного».На рубеже XVIII и XIX столетий здесь лежало поместье коллежской ассесорши Евгеньи Ивановны Шамониной – деревня Горнова, Старой Сырт тож (25 дворов, 111 жителей, 1660 гектаров земли).Уфимские чиновники Шамонины потом перебрались в Зауфимье, на восток, а здешние места стали собственностью дворянина Александра Николаевича Анненкова.А.Н. Анненков купил Горновское имение в Московской гражданской палате 3 ноября 1833 года у коллежской ассесорши Евгении Ивановны Шамониной.Анненковы – один из старинных русских дворянских родов, разделившийся на пять ветвей. Кого только нет среди них, вплоть до литераторов. Поэтесса Варвара Николаевна Анненкова (1795–1870), например, выпустила сказку «Чудо-юдо»:Я вѣрую - во все прекрасное въ созданьи,Прекрасное душой несытой возлюбяИ даже скорби въ дни въ земномъ моемъ скитаньиЯ въ Бога вѣрую и въ счастье и въ себя!Поинтересуйтесь творчеством Варвары Николаевны Анненковой.Братом поэтессы был известный военный деятель, генерал, государственный контролёр Российский империи Николай Николаевич Анненков (1799–1865), о нём есть статья в Википедии.У него имелись земли в Симбирской губернии. И именно в Симбирской палате гражданского суда по раздельному акту, утверждённому 21 октября 1857 года, потомственные дворяне коллежский ассесор Александр Николаевич с женой Натальей Фёдоровной Анненковы с согласия Санкт-Петербургского и Московского опекунских советов «при жизни» передали наследство детям: отставному подпоручику Никанору, коллежскому ассесору Феодору Александровичам Анненковым, и дочери, жене коллежского ассесора Анне Александровне Родионовой.Надо разбираться с генеалогией, но, вероятно, «наш» Александр Николаевич Анненков был в родственных отношениях с поэтессой и генералом.Анненковы имели многочисленные поместья в Симбирской губернии. И Александр Николаевич Анненков завещал детям имения в Симбирской, Оренбургской, Пензенской, Владимирской губерниях. Коллежский секретарь Александр Николаевич Анненков (1798 года рождения) в 1838–1840 годах избирался Симбирским уездным предводителем дворянства.В Башкирии ему ещё принадлежал выселок Сиушка в Белебеевском уезде. А имение в Горново барин заложил в 1852 году в Петербурге, получив ссуду в 11 620 рублей, как залог «по суконным, винным и соляным подрядам и поставкам». Анненков участвовал в госзакупках, сказали бы сейчас.В 1857 году старший сын Никанор Александрович Анненков унаследовал два имения в Карсунском уезде Симбирской губернии (деревни Карауловка и Малое Аннинково), а также сельцо Горново.В Горново стояла барская усадьба (18 дворовых на 1861 год), имением управлял симбирский мещанин Григорий Поляков. 43 двора, 334 жителя – таким было Горново в 1861 году.Но владелец здесь постоянно не проживал, в документе сказано: «по месту жительству моему в г. Симбирске». Доверенность на брата, коллежского ассесора Фёдора Александровича Анненкова, который оформлял выкуп крестьян, была в августе 1862 года заверена в Симбирске.Небольшая усадьба использовалась исключительно в хозяйственных целях, не как жильё. Барское подворье находилось внутри сельца, «а на лево усадьба Господина Анненкова», рядом с улицей. Господская рига также стояла вблизи крестьянских дворов. Горновка по плану представляла собой одну деревенскую улицу, барская усадьба не выделена.Помещик не собирался здесь жить, по условиям выкупной сделки, «земля находящаяся под Господским домом, ригою и гумном» на площади в 2,5 десятины отходила крестьянам, постройки сносились. Лишь ветряная и водяная мельницы с прудом оставались за Анненковым.За выкуп Н.А. Анненков много денег не получил, надо было долг выплачивать, после отмены крепостного права земля пошла в продажу, на 1881 год Никанор Александрович Анненков при сельце Панково владел всего 179,5 десятин, затем и они были проданы.На карте Генерального межевания начала XIX века видна сеть просёлочных дорог:Позднее, прямо на гужевом тракте возникает деревня Либино. Название селения происходило от бывших помещиков. В Уфе 2 сентября 1858 года скончалась вдова коллежского ассесора Наталия Степановна Либина в возрасте 85 лет.В апреле 1832 года имение купила жена коллежского ассесора Татьяна Сергеевна Кочергина. Поместье было небольшое, в 300 гектаров. На 1861 год в деревушке стояло всего 7 дворов (54 жителя).Но в небольшой деревне Либино (Андреевское, Уединение тож) тем не менее имелась внушительная усадьба, которую обслуживали 30 дворовых. Само название говорит, что это была, скорее всего, летняя загородная дача.В 1870-е годы Кочергины продают землю. Но дачная жизнь сохранилась. Задолго до современных садоводов, к 1912 году здесь существовали небольшие фазенды дворянина П.А. Курочкина (185 десятин, усадьба – 4 гектара) и знаменитых уфимских купцов Поносовых (141 десятина, усадьба – 4 гектара). О них смотри историческую картинку про Алкино. Водяная мельница у Поносовых продолжала работать.А севернее Горново и современных садовых товариществ лежали две деревушечки Панково: Старое, оно же Петроматвеевка, и Новое. Они стояли на краю большого лесного массива, где сейчас заброшенная агробиостанция Башкирского педагогического университета. Видимо, к юго-западу.Название происходит от фамилии дворян Панковых. Это было крайне многочисленное семейство, основоположниками которых являлись в начале XIX столетия коллежский секретарь Пётр Иванович Панков, хозяин Старо-Панково (Петроматвеевки), и его супруга Александра Фёдоровна. Ей принадлежал безлюдный Тангузинский лес, купленный у башкир.Окрестности Панково, фото известного биолога Татьяны Ивановны Яковлевой, 2011 год:Панковы – небогатые уфимские чиновники (судьи, лесничие, др.), имелось городское жильё. Это было настолько обширное семейство, рассказать о всех просто невозможно.Скажу лишь, что одна из Панковых, 18-летняя Елизавета Александровна в 1867 году обвенчалась со ссыльным украинским националистом, литератором и 35-летним вдовцом Василием Стефановичем Шевичем, отбывавшим срок в Уфе. Правда, через два года девушка скончалась от чахотки.Одна из последних представительниц бывших помещиков, вдова дворянка Екатерина Емельяновна Панкова умерла в Уфе 19 июня 1893 года в возрасте 92 лет.Небогатые Панковы ещё в 1850-е годы часть земель продали миллионщику Ивану Фёдоровичу Базилевскому. На 1861 год в Старо-Панково стояла крохотная фазенда Панковых, при которой служили 7 дворовых. А крепостных у дворян было… два крестьянина. Работала мельница.Чтобы не загружать Читателя семейными тайнами, скажем лишь, что в 1861 году все земли унаследовала Марья Петровна Шевякова, урождённая Панкова, от матери Надежды Егоровны Панковой и дяди Николая Егоровича Шестаковского.А отец, Пётр Петрович Панков, у него была отдельная собственность с усадьбой, попал в историю.Если бы мы оказались в Панково полтора столетия тому назад, сходу мы не смогли бы отличить подворья мелких помещиков и мужиков. Документ: «усадебная оседлость, как крестьянская, так и помещичья и живущих в сельце Панково разных званий припущенников не разделена между собою, но от полевого надела отделены давно уже существующею околицею», имелся пруд.Крохотное Панково раздирали шекспировские страсти. С 1846 года крестьяне отыскивали свободу. Началось всё в январе 1837 года, когда дворовый Панковых подал прошение, что его незаконно держат в крепостных. Сам он происходил из дворовых помещика Осоргина в Бугурусланском уезде, потом оказался в услужении уфимского купца и т. д., пока опекун над имением не продал их Панковым и его не перевели на жительство сюда.У этого дворового, предположим, повара, была странная судьба. Помещики, которым его продавали, разорялись. Несчастье, что ли, приносил? Так он «опускался» всё ниже и ниже, пока не стал крепостным бедного панковского барина. Ну какой ты барин, видимо, заявил он дворянину.Пытались наказывать дворовых, истязали, – по версии пострадавших, – секли розгами трёх сыновей жалобщика, «привязав их за руки и шею верёвками к жердям, от чего имелись на теле их в большом количестве боевые знаки».По жалобе пристав начал расследование. Помещик, коллежский секретарь П.П. Панков подтверждал, что секли розгами и привязывали руки к жердям, «но не жестоко». А крестьяне-жалобщики принадлежали его матери Александре Фёдоровне Панковой, были куплены в январе 1841 года у опекунов из дворян Степана Васильева и мещанина Андрея Попова. В январе 1859 года спор рассматривался в Уфимском уездном суде.Фактически мелкопоместные дворяне из Панково вели полукрестьянский образ жизни, в барских «усадьбах» обитали рядом с господами дворовые и крестьяне. Видимо, поэтому крепостные оспаривали право собственности на их личность господ, не сильно отличавшихся от них самих.Когда отменили крепостное право, в глухом Панково крестьян забыли перевести на выкуп и они вносили платежи помещикам вплоть до 1884 года. Народ разбегался, переходил в другие сословия, в 1890 году в Панково осталось пять домохозяев.Внутри заброшенного крестьянского дома, соседняя Ново-Фёдоровка, снимок Т.И. Яковлевой, 2011–2012 годы:После смерти М.П. Шевяковой и П.П. Панкова имение в 1878 году было куплено с торгов Кирилловым (зять Панкова). Крестьяне заявили, что по-прежнему «проживают на усадьбе в общем владении с владельцем». К 1895 году никого из прежних помещиков не осталось, в 1912 году возле Старо-Панково небольшое имение принадлежало дворянке М.А. Сушковой (усадьба – 5 га). Летняя дача.В 1896 году статистики отметили: Либина (Андреевка, Старые Сарты) при ключах Сарсак и Аврюс, Горново и водяная мукомольная мельница крестьян деревни Горновой при речках Хайрюс и Каменке, обе Панково стояли при речке или ключе Хайрюз.Сейчас ветер гуляет. По бескрайним полям далее на запад.