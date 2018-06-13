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Исторические картинки. Тайны Уфимского района

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Если взглянуть на карту Уфимского района, на западе от Авдона, но севернее Алкино-2 лежит выступ. Безлюдный, лишь садовые товарищества «Полигон», «Горный», «Рассвет» зазывают любителей клубники.

Исторические картинки. Тайны Уфимского района


Кушайте клубнику, рекомендует Мамин клуб (http://www.maminklub.lv). А откушав, можно вспомнить преданья старины глубокой.

Загадочные речки Горная и Обрус тихо струятся меж холмов. Буквально в двух шагах от миллионного мегаполиса тишина и уединение.

Именно таким было второе имя деревни Либино – Андреевское, Уединение тож. На запад из Уфы в старину шла гужевая дорога на Салихово, Уразбахтино, Арасланово. На этом древнем тракте и стояло Либино (далее карта 1890-х годов).

Через Алкино, Юматово на Костарёво (первоначальное название современного Дёмского района Уфы) шла Самаро-Златоустовская железная дорога. А севернее пролегал старый гужевой тракт.

Через поглощённые Дёмой деревушки Баланово и Гилёво дорога выходила к деревне Либино, чуть севернее которой лежала другая деревушка Горнова.

Сейчас Викимапия показывает остатки этой древней дороги, которая от Авдонской птицефабрики идёт к загадочному населённому пункту под названием Десяткино. Но если увеличить масштаб, можно увидеть следы древнего пути. Он тянется к садовому товариществу «Рассвет» и далее на Салихово.

Исторические картинки. Тайны Уфимского района


В долине впадающей в речку Уза речушки Каменки стояли сразу четыре помещичьи деревни: Либина, Горновка, Ново-Панково и Старо-Панково (Петроматвеевка).

Эти небольшие селения исчезли давно. По переписи 1920 года в Казанской волости Уфимского уезда числились:

Горновка (русские, 73 двора, 472 жителя), Горновка-мельница (русские, 4 дв., 29 чел.), Либино (русские, 19 дв., 106 чел.), Ново-Панково (русские и украинцы, 29 дв., 150 чел.), Старо-Панково (русские и украинцы, 22 дв., 137 чел.), статистику смотри на моём сайте.

Здесь лежали небольшие деревни, город рядом, куда «рвануло» крестьянство, спасаясь от колхозов. Наконец, старый гужевой тракт был совсем заброшен.

Уже на двухкилометровой карте 1944 года от Дёмы до Салихово нет ни одного селения:

Исторические картинки. Тайны Уфимского района


А места эти были заселены очень давно. Самая древняя деревня Горновская, двести лет назад её также звали Старые Сарты. Она стояла на правом берегу речки Каменки, та впадала в речку Аврюз, которая уносила свои воды в Узу, а Уза втекала в Дёму.

Если пройдётесь этим маршрутом по карте Викимапии, действительно на правом бережку ручья видно пятно. Ближе всего идти садоводам «Полигона» и «Горного».

На рубеже XVIII и XIX столетий здесь лежало поместье коллежской ассесорши Евгеньи Ивановны Шамониной – деревня Горнова, Старой Сырт тож (25 дворов, 111 жителей, 1660 гектаров земли).

Уфимские чиновники Шамонины потом перебрались в Зауфимье, на восток, а здешние места стали собственностью дворянина Александра Николаевича Анненкова.

А.Н. Анненков купил Горновское имение в Московской гражданской палате 3 ноября 1833 года у коллежской ассесорши Евгении Ивановны Шамониной.

Анненковы – один из старинных русских дворянских родов, разделившийся на пять ветвей. Кого только нет среди них, вплоть до литераторов. Поэтесса Варвара Николаевна Анненкова (1795–1870), например, выпустила сказку «Чудо-юдо»:

Исторические картинки. Тайны Уфимского района

Я вѣрую - во все прекрасное въ созданьи,
Прекрасное душой несытой возлюбя
И даже скорби въ дни въ земномъ моемъ скитаньи
Я въ Бога вѣрую и въ счастье и въ себя!

Поинтересуйтесь творчеством Варвары Николаевны Анненковой.

Братом поэтессы был известный военный деятель, генерал, государственный контролёр Российский империи Николай Николаевич Анненков (1799–1865), о нём есть статья в Википедии.

У него имелись земли в Симбирской губернии. И именно в Симбирской палате гражданского суда по раздельному акту, утверждённому 21 октября 1857 года, потомственные дворяне коллежский ассесор Александр Николаевич с женой Натальей Фёдоровной Анненковы с согласия Санкт-Петербургского и Московского опекунских советов «при жизни» передали наследство детям: отставному подпоручику Никанору, коллежскому ассесору Феодору Александровичам Анненковым, и дочери, жене коллежского ассесора Анне Александровне Родионовой.

Надо разбираться с генеалогией, но, вероятно, «наш» Александр Николаевич Анненков был в родственных отношениях с поэтессой и генералом.

Анненковы имели многочисленные поместья в Симбирской губернии. И Александр Николаевич Анненков завещал детям имения в Симбирской, Оренбургской, Пензенской, Владимирской губерниях. Коллежский секретарь Александр Николаевич Анненков (1798 года рождения) в 1838–1840 годах избирался Симбирским уездным предводителем дворянства.

В Башкирии ему ещё принадлежал выселок Сиушка в Белебеевском уезде. А имение в Горново барин заложил в 1852 году в Петербурге, получив ссуду в 11 620 рублей, как залог «по суконным, винным и соляным подрядам и поставкам». Анненков участвовал в госзакупках, сказали бы сейчас.

В 1857 году старший сын Никанор Александрович Анненков унаследовал два имения в Карсунском уезде Симбирской губернии (деревни Карауловка и Малое Аннинково), а также сельцо Горново.

В Горново стояла барская усадьба (18 дворовых на 1861 год), имением управлял симбирский мещанин Григорий Поляков. 43 двора, 334 жителя – таким было Горново в 1861 году.

Но владелец здесь постоянно не проживал, в документе сказано: «по месту жительству моему в г. Симбирске». Доверенность на брата, коллежского ассесора Фёдора Александровича Анненкова, который оформлял выкуп крестьян, была в августе 1862 года заверена в Симбирске.

Небольшая усадьба использовалась исключительно в хозяйственных целях, не как жильё. Барское подворье находилось внутри сельца, «а на лево усадьба Господина Анненкова», рядом с улицей. Господская рига также стояла вблизи крестьянских дворов. Горновка по плану представляла собой одну деревенскую улицу, барская усадьба не выделена.

Помещик не собирался здесь жить, по условиям выкупной сделки, «земля находящаяся под Господским домом, ригою и гумном» на площади в 2,5 десятины отходила крестьянам, постройки сносились. Лишь ветряная и водяная мельницы с прудом оставались за Анненковым.

За выкуп Н.А. Анненков много денег не получил, надо было долг выплачивать, после отмены крепостного права земля пошла в продажу, на 1881 год Никанор Александрович Анненков при сельце Панково владел всего 179,5 десятин, затем и они были проданы.

На карте Генерального межевания начала XIX века видна сеть просёлочных дорог:

Исторические картинки. Тайны Уфимского района


Позднее, прямо на гужевом тракте возникает деревня Либино. Название селения происходило от бывших помещиков. В Уфе 2 сентября 1858 года скончалась вдова коллежского ассесора Наталия Степановна Либина в возрасте 85 лет.

В апреле 1832 года имение купила жена коллежского ассесора Татьяна Сергеевна Кочергина. Поместье было небольшое, в 300 гектаров. На 1861 год в деревушке стояло всего 7 дворов (54 жителя).

Но в небольшой деревне Либино (Андреевское, Уединение тож) тем не менее имелась внушительная усадьба, которую обслуживали 30 дворовых. Само название говорит, что это была, скорее всего, летняя загородная дача.

В 1870-е годы Кочергины продают землю. Но дачная жизнь сохранилась. Задолго до современных садоводов, к 1912 году здесь существовали небольшие фазенды дворянина П.А. Курочкина (185 десятин, усадьба – 4 гектара) и знаменитых уфимских купцов Поносовых (141 десятина, усадьба – 4 гектара). О них смотри историческую картинку про Алкино. Водяная мельница у Поносовых продолжала работать.

А севернее Горново и современных садовых товариществ лежали две деревушечки Панково: Старое, оно же Петроматвеевка, и Новое. Они стояли на краю большого лесного массива, где сейчас заброшенная агробиостанция Башкирского педагогического университета. Видимо, к юго-западу.

Название происходит от фамилии дворян Панковых. Это было крайне многочисленное семейство, основоположниками которых являлись в начале XIX столетия коллежский секретарь Пётр Иванович Панков, хозяин Старо-Панково (Петроматвеевки), и его супруга Александра Фёдоровна. Ей принадлежал безлюдный Тангузинский лес, купленный у башкир.

Окрестности Панково, фото известного биолога Татьяны Ивановны Яковлевой, 2011 год:

Исторические картинки. Тайны Уфимского района


Панковы – небогатые уфимские чиновники (судьи, лесничие, др.), имелось городское жильё. Это было настолько обширное семейство, рассказать о всех просто невозможно.

Скажу лишь, что одна из Панковых, 18-летняя Елизавета Александровна в 1867 году обвенчалась со ссыльным украинским националистом, литератором и 35-летним вдовцом Василием Стефановичем Шевичем, отбывавшим срок в Уфе. Правда, через два года девушка скончалась от чахотки.

Одна из последних представительниц бывших помещиков, вдова дворянка Екатерина Емельяновна Панкова умерла в Уфе 19 июня 1893 года в возрасте 92 лет.

Небогатые Панковы ещё в 1850-е годы часть земель продали миллионщику Ивану Фёдоровичу Базилевскому. На 1861 год в Старо-Панково стояла крохотная фазенда Панковых, при которой служили 7 дворовых. А крепостных у дворян было… два крестьянина. Работала мельница.

Чтобы не загружать Читателя семейными тайнами, скажем лишь, что в 1861 году все земли унаследовала Марья Петровна Шевякова, урождённая Панкова, от матери Надежды Егоровны Панковой и дяди Николая Егоровича Шестаковского.

А отец, Пётр Петрович Панков, у него была отдельная собственность с усадьбой, попал в историю.

Если бы мы оказались в Панково полтора столетия тому назад, сходу мы не смогли бы отличить подворья мелких помещиков и мужиков. Документ: «усадебная оседлость, как крестьянская, так и помещичья и живущих в сельце Панково разных званий припущенников не разделена между собою, но от полевого надела отделены давно уже существующею околицею», имелся пруд.

Крохотное Панково раздирали шекспировские страсти. С 1846 года крестьяне отыскивали свободу. Началось всё в январе 1837 года, когда дворовый Панковых подал прошение, что его незаконно держат в крепостных. Сам он происходил из дворовых помещика Осоргина в Бугурусланском уезде, потом оказался в услужении уфимского купца и т. д., пока опекун над имением не продал их Панковым и его не перевели на жительство сюда.

У этого дворового, предположим, повара, была странная судьба. Помещики, которым его продавали, разорялись. Несчастье, что ли, приносил? Так он «опускался» всё ниже и ниже, пока не стал крепостным бедного панковского барина. Ну какой ты барин, видимо, заявил он дворянину.

Пытались наказывать дворовых, истязали, – по версии пострадавших, – секли розгами трёх сыновей жалобщика, «привязав их за руки и шею верёвками к жердям, от чего имелись на теле их в большом количестве боевые знаки».

По жалобе пристав начал расследование. Помещик, коллежский секретарь П.П. Панков подтверждал, что секли розгами и привязывали руки к жердям, «но не жестоко». А крестьяне-жалобщики принадлежали его матери Александре Фёдоровне Панковой, были куплены в январе 1841 года у опекунов из дворян Степана Васильева и мещанина Андрея Попова. В январе 1859 года спор рассматривался в Уфимском уездном суде.

Фактически мелкопоместные дворяне из Панково вели полукрестьянский образ жизни, в барских «усадьбах» обитали рядом с господами дворовые и крестьяне. Видимо, поэтому крепостные оспаривали право собственности на их личность господ, не сильно отличавшихся от них самих.

Когда отменили крепостное право, в глухом Панково крестьян забыли перевести на выкуп и они вносили платежи помещикам вплоть до 1884 года. Народ разбегался, переходил в другие сословия, в 1890 году в Панково осталось пять домохозяев.

Внутри заброшенного крестьянского дома, соседняя Ново-Фёдоровка, снимок Т.И. Яковлевой, 2011–2012 годы:

Исторические картинки. Тайны Уфимского района


После смерти М.П. Шевяковой и П.П. Панкова имение в 1878 году было куплено с торгов Кирилловым (зять Панкова). Крестьяне заявили, что по-прежнему «проживают на усадьбе в общем владении с владельцем». К 1895 году никого из прежних помещиков не осталось, в 1912 году возле Старо-Панково небольшое имение принадлежало дворянке М.А. Сушковой (усадьба – 5 га). Летняя дача.

В 1896 году статистики отметили: Либина (Андреевка, Старые Сарты) при ключах Сарсак и Аврюс, Горново и водяная мукомольная мельница крестьян деревни Горновой при речках Хайрюс и Каменке, обе Панково стояли при речке или ключе Хайрюз.

Сейчас ветер гуляет. По бескрайним полям далее на запад.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 24.06.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе 2 сентября 1858 года скончалась вдова коллежского ассесора Наталия Степановна Либина в возрасте 85 лет.
==========================================
Не хило так, - в 1858 году умереть в 85 лет.
Полазил в интернете и узнал что, люди в Царской России жили достаточно долго, а "показатели" продолжительности жизни "портила" детская смертность; К примеру, в Московской губернии, дети-груднички составляли 45,4% общего числа умерших всех возрастов. А, по данным 1908-1910 годов, количество умерших в возрасте до 5 лет составляло почти 3/5 общего количества.
Получается что если один человек дожил до 90 лет, а два ребенка умерли сразу после рождения, то средняя продолжительность жизни составит 3 лет.
К стати, рост средней продолжительности жизни в современной России обуславливается сокращением смертности новорожденных, а не реальным числом прожитых лет среднестатистического россиянина.
Так что врет статистика в угоду путина и медведева.



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  • 2 | 24.06.2018, 11:29 | Автор: Егерь
    Публикации: 3911 | Комментарии: 6903 | Рейтинг: +2830,5
Известный адепт ДНР рассказал, как полсотни человек из России начали войну на Донбассе

Войну на Донбассе начали около 50-ти российских военнослужащих, которых перебросили из Ростовской области в Славянск Донецкой области в апреле 2014 года.

Об этом в своей книге "85 дней Славянска" написал российский пособник боевиков так называемой ДНР Александр Жучковский.

"В ночь на 12 апреля 52 "стрелковца" высадились в Ростовской области, оставили там все свои документы, прошли пешим маршем до 15 километров, и в заранее намеченном пункте перешли границу с Украиной. Оттуда дошли до точки, где их встретили донецкие активисты с транспортом", - говорится в книге.

Жучковский также написал, что донецкие сепаратисты психологически не были готовы к началу настоящей войны, в то время как бойцы тогдашнего главаря боевиков ДНР Игоря Стрелкова заранее знали, на что шли.

"От чистого сердца им желаю выхода такой книги в Китае, о гражданской войне на дальнем востоке и Сибири", "Они шли убивать...", "Черная сотня", офигеть. Это название националистического движения в 1907-1917 годах, которое при полном одобрении власти устраивало погромы евреев. Но нацисты в Украине, ага", "Не скрывают, что они мерзкие кровавые российские нацисты. Даже гордяться этим", "Ну да, пришли убивать безоружных", - прокомментировали выход книги в сети.

https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-06-24/izve
stnyiy-adept-dnr-rasskazal-kak-polsotni-chelovek-iz-rossii-n
achali-voynu-na-donbasse/134026



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  • 3 | 24.06.2018, 11:36 | Автор: Батыр
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Что имеем против героя мусульман Идель-Урала и башкир Салавата Юлаева ?



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  • 4 | 24.06.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жена Дмитрия Киселева рассказала "баранам", что пенсия - это плохо.

Мария Киселева написала проникновенный пост, из которого становится ясно, что она считает россиян стадом баранов, которых нужно направлять в этой жизни. А сама она - видимо, очень умная. Потому что она восьмая(!) жена Киселева и живет в его загородном особняке в скандинавском доме очень хорошо. В общем, добилась успеха в жизни. И теперь может судить других.

Напомню что уже сейчас 40% мужчин не доживает до пенсии...



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  • 5 | 24.06.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 24.06.2018, 11:36 | Автор: Батыр | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 3208 | Рейтинг: -174,3
Что имеем против героя мусульман Идель-Урала и башкир Салавата Юлаева ?
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Ничего. Он - сподвижник Пугачёва, борец с засильем немчуры на троне. Пойдёт так?



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  • 6 | 24.06.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Статья про историю Уфимского района, а Егерь и компания провоцируют всех на очередной срач.
Представить даже страшно, что вот такая мерзота получила бы власть и начала устанавливать свои порядки. Даже ежовщина показалась бы на фоне этих порядков детскими забавами.



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  • 7 | 24.06.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Начальник радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан рассказал, что все крупнейшие города России теперь покрывает сплошное радиолокационное поле. Оно может оперативно обнаруживать низколетящие цели, в том числе беспилотники. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________ Интересно, а как это сказывается на здоровье проживающих в этих крупнейших городах граждан? Видимо продолжительность жизни будет резко увеличиваться!!! Очень Опытный



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  • 8 | 24.06.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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"Даже ежовщина показалась бы на фоне этих порядков детскими забавами."

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Не здря он ёжиком обозвался. Ждёт момент.



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  • 9 | 24.06.2018, 13:19 | Автор: Кухарка
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Вот так насквозь лживые твари будут нам объяснять, что увеличение пенсионного возраста это на самом деле «увеличение продолжительности трудоспособного периода жизни»:

https://zhartun.me/2018/06/medodichka.html

На днях мне прислали свежую методичку, которую получили сотрудники ПФР по корпоративной почте, и которая должна вооружить их железобетонными аргументами в пользу повышения пенсионного возраста.


Всего в ней 12 страниц, в поле «автор документа» значится некий Мкртчян Сурен Александрович, но кто он — специалист, разрабатывавший эту методичку, или сисадмин, установивший Word в Минтруда, — сказать сложно.

Первое, что привлекает внимание, — язык, которым написана методичка. Ну, то есть слова в ней русские, но структурно язык больше напоминает Оруэлловский новояз, изуродованный идеологией и партийно-бюрократическими оборотами, в котором слова теряют свой изначальный смысл и означают нечто противоположное.

Враньё начинается прямо с названия документа: «Аргументы в поддержку увеличения продолжительности трудоспособного периода жизни». Довольно циничный эвфемизм для повышения пенсионного возраста, надо сказать. «Необходимость вкалывать» заменили на «трудоспособность», хотя это принципиально разные вещи. «Аргументы в поддержку увеличения продолжительности периода жизни, в который вам необходимо вкалывать» — вот как должен называться документ. Не так привлекательно, зато честно.

В самом конце документа есть раздел «Терминология пенсионной реформы». В нём прямо указано — необходимо выводить из лексикона ряд терминов, заменяя их более элегантными:

«Старость» → «серебряный возраст»
«Возраст дожития» → «активное долголетие»
«Увеличение пенсионного возраста» → «увеличение продолжительности трудоспособного периода жизни»
То есть это название — не чья-то придурь, а часть целенаправленной политики по запудриванию мозгов населению. Видимо, те, кто это придумал, называют себя не «тупыми пропагандонами», а «патриотичными pr-менеджерами». К сожалению, даже если назвать кучу дерьма «порцией ферментированного мёда», её запах от этого лучше не станет.

Однако на этом красивое враньё в методичке заканчивается и начинается обычное, скучное враньё, полуправда и полная околесица. Прежде, чем мы во всё это погрузимся, хотелось бы отметить ещё один перл:

Россия – последняя из стран на пространстве СНГ, кто приступает к изменению пенсионного возраста.

Россия оказалась самой ответственной странной, которая сделала все возможное, чтобы оттянуть это решение, уже состоявшееся во всем мире. Это личная заслуга высшего руководства страны.

Ответственной странной — просто опечатка по Фрейду. Знак равенства между СНГ и всем миром — это, видимо, плод творчества попавших под санкции и ставшими невыездными чиновников. Но «личная заслуга высшего руководства страны» — это прямо-таки привет из прошлого.

Так и хочется дописать: «спасибо товарищу Путину за нашу счастливую старость!» Уж лизнул Сурен Александрович, так лизнул — в лучших традициях, как завещал товарищ Сталин. И ведь не поспоришь: именно «высшее руководство страны» затянуло начало пенсионной реформы на 27 лет.

Правда, этим оно лишь усугубило проблемы пенсионной системы, а сама идея повышения пенсионного возраста при фактическом сворачивании накопительных пенсий — это полный тупик. Если попытаться придерживаться заложенной в текущую пенсионную реформу идеи, что на одного пенсионера должно приходиться по 1,5 работающих, то в условиях старения населения и снижения доли труда в ВВП к 2030 году пенсионный возраст придётся поднимать до 68 лет у женщин и до 70 лет у мужчин, а к 2040 — до запредельных 80 лет.

Далее



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  • 10 | 24.06.2018, 13:20 | Автор: Кухарка
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Как по мне, так загонять пенсионную систему в тупик, из которого рано или поздно всё равно придётся выходить, только с большими потерями — сомнительная заслуга.

А ещё в методичке много пишут о какой-то прекрасной, но, видимо, вымышленной стране, в которой:

«созданы необходимые условия для решения задачи по повышению продолжительности жизни «80+»«;
«вложили огромные средства в стимулирование рождаемости«;
«государство не сиюминутно принимает решение о необходимости увеличения пенсионного возраста, а потому что последовательно на протяжении многих лет проводит политику инвестирования средств в человеческий капитал с тем, чтобы в зрелом возрасте люди жили дольше, успешнее и с лучшим качеством жизни«.
В ближайшем будущем там станет ещё лучше, продолжительность жизни взлетит до небес, пенсии вырастут (аж на 1000 рублей), а для тех стариков, которым до пенсии ещё надо как-то дотянуть, будет вдоволь высокооплачиваемой работы и Роструд проследит, чтобы голодная молодёжь не отнимала её у старпёров.

В общем, «прекрасная Россия будущего» от Навального нервно курит в сторонке по сравнению с этой Утопией. Вот только увеличение пенсий на 1000р компенсирует потери от повышения пенсионного возраста только если пенсионер ухитрится дожить до 188 лет.

Интересный момент в методичке — ничем не прикрытый гендерный шовинизм на уровне шизофрении.

С одной стороны, в методичке говорится, что «мы оставляем разницу при выходе на пенсию для мужчин и женщин (...) признавая роль женщины, несущей большую нагрузку в развитии общества». Ну, то есть женщинам в России живётся тяжело, поэтому на пенсию мы их будем отправлять раньше.

Лично у меня сразу же возникает вопрос: если женщины живут так плохо, почему мрут как мухи не они, а мужики? Со стыда, что ли? Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в РФ — 11 лет — одна из самых больших в мире.

С другой, стороны, признавая неравенство, мы всё равно не собираемся ничего менять, поддерживая «курс на традиционные семейные ценности, не приемлющие однополые браки, стирание различий между мужчиной и женщиной, ювенальную юстицию и пр.»

То есть всех устраивает, что женщины живут хуже, а мужчины меньше, пусть так и будет дальше?

Дальше методичка объясняет, что нынешний пенсионный возраст установили ещё при дедушке Ленине, а затем коммуняки из идеологических соображений не хотели его повышать, хотя уже давно было пора.

Но даже с учётом этого мы бы не пошли на повышение, если бы не «два, практически, подряд мировых финансовых кризиса, затронувших Россию, сдерживают темпы экономического роста, что в свою очередь оказывает замедляющее влияние на существенное улучшение социальной ситуации в стране».

Ау, дорогие! Весь мир уже давно забыл про эти кризисы и живёт дальше, а у вас никакое не «замедление существенного улучшения», а полная жопа по всем фронтам, в которой никто, кроме вас самих, не виноват.

Затем методичка предлагает нам возрадоваться, что изменения не коснутся тех, кто уже успел выйти на пенсию, матерей-героинь, лилипутов, шахтёров и ментов. Приятно, что авторы считают россиян высокоморальными людьми, способными так искренне и сильно радоваться за ближнего, что это чувство полностью компенсирует неприятные эмоции от пяти (для женщин — восьми) дополнительных лет до пенсии. Странно только, что во всех остальных случаях государство считает народ агрессивным и абсолютно несамостоятельным быдлом, которому нельзя владеть оружием, выбирать мэров и покупать алкоголь после 22:00.

далее



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  • 11 | 24.06.2018, 13:20 | Автор: Кухарка
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А ещё мне очень понравилась врезка:

Справочно. В Китае в качестве меры укрепления пенсионного обеспечения ввели на уровне закона материальную ответственность детей за достойное содержание родителей.

Смотрите, мол, как бывает у других, и радуйтесь.

Я бы усилил этот приём, рассказав, что в старину у чукчей старики могли попросить детей задушить их кожаным ремнём, когда считали, что пришло их время — такая смерть считалась лёгкой. Да и вообще, глава рода имел право лишить жизни любого из своей семьи без объяснения причин, если считал это необходимым.

Возможно, в следующей версии методички так и будет, ведь только на фоне этой истории наша пенсионная система со всеми её реформами может выглядеть хоть сколько-нибудь привлекательной..

P.S. Всё остальное пересказывать не имеет смысла — тем более, что вы можете ознакомиться с полным текстом методички самостоятельно.



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  • 12 | 24.06.2018, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 24.06.2018, 13:20 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1819 | Комментарии: 59268 | Рейтинг: +12234,9
А ещё мне очень понравилась врезка:
...

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Лен, а как тебе вот это:

"Циничные откровения Германа Грефа шокировали общественность. Глава Сбербанка на Петербургском экономическом форуме говорил о том, что ему будет страшно, если власть окажется в руках народа. «– Как только простые люди самоидентифицируются - управлять, т.е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело».

«Люди не хотят быть манипулируемы, когда имеют знания» - констатировал он.

«В иудейской культуре Каббала давала науку жизни и три тысячи лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов, сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции», – пояснил Греф. "



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  • 13 | 24.06.2018, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Всем же ясно, что оппозиционеры-либерасты хотят заработать себе бонусы на хайповой теме.

Понятно, что оппозиционные силы активно включатся и уже включились в раскачивание ситуации и общественных "настроений" с одной целью - заработать для себя бонусы. Не для людей. Не для выработки оптимального варианта пенсионной реформы. Не для конструктивного диалога по обсуждению различных вариантов.
Егерям и кухаркам важно одно - усилить напряжение в обществе.



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  • 14 | 24.06.2018, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
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"Иудейский порядок" - это олигархическая власть плюс быдлизация всей страны.



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  • 15 | 24.06.2018, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
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"на протяжении многих лет проводит политику инвестирования средств в человеческий капитал ", конечно, в 2012 году майские указы вышли, а ставка учителя сегодня - 8454руб., воспитателя 8256. Вот недавно наше минпрос утвердило! Живем и радуемся вранью о 30 тысячах!



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  • 16 | 24.06.2018, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Мой комментарий опять зажали.
Эти борцы за "свободу слова" затыкают рот любому, кто смеет что-то возразить. И вот эта шваль имеет наглость называть нормальных людей, на которых наша страна держится, ватниками!
Эта псевдодемократическая шушера мнит себя великими революционерами, борцами за свободу, а на поверку является обычными фашистскими недобитками, ненавидящими нашу страну и наш народ.



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  • # 17 | 24.06.2018, 19:34 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 18 | 24.06.2018, 20:30 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34700 | Рейтинг: +5814,1
Внутри заброшенного крестьянского дома, соседняя Ново-Фёдоровка, снимок Т.И. Яковлевой, 2011–2012 годы:

=============Действительно, может кого-то и заинтересует интерьер заброшенного дома, но это уж совсем отмороженного историка.

============Прошлое интересно, но надо жить в надежде на будущее.
Вот Вован 15 июля уговорил Трампа на личную встречу.
Типа- ялтинской конференции- будем делить мир.
Думается, это апофеоз вована.



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  • 19 | 24.06.2018, 20:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот Вован 15 июля уговорил Трампа на личную встречу.
--------------------
Действительно дебил. 15 июля уговорил.



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  • 20 | 24.06.2018, 21:26 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 24.06.2018, 20:30 | Автор: юнг
Публикации: 314 | Комментарии: 34700 | Рейтинг: +5814
Внутри заброшенного крестьянского дома, соседняя Ново-Фёдоровка, снимок Т.И. Яковлевой, 2011–2012 годы:

=============Действительно, может кого-то и заинтересует интерьер заброшенного дома, но это уж совсем отмороженного историка.

============Прошлое интересно, но надо жить в надежде на будущее.
Вот Вован 15 июля уговорил Трампа на личную встречу.
Типа- ялтинской конференции- будем делить мир.
Думается, это апофеоз вована.
_________________________
"Думается, это апофеоз вована".
Вопли Юнга:
"Шеф, всё пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает… я убью его, я вам…!".
Да, Юнг, это плагиат текста из "Бриллиантовой руки". Но очень на твои речи похоже!..
Юнг!
Исполни:
"Спокойно, Казладоеу! Сядем… усе! Я встрэ…тил Ва-ас, и усё-о-о былоэ-э-э!..".
Тоже на твои речи похоже!



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