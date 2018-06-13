Курултайщики «усовершенствуются» за наш с вами счет

В парламенте Башкирии нового созыва вновь увеличат число депутатов, получающих зарплату. В башкирском парламенте Курултае нового созыва, выборы в который пройдут 9 сентября, с 18 до 22 человек будет увеличено количество депутатов на постоянной основе, то есть получающих зарплату.Соответствующие поправки в закон «О госсобрании — Курултае РБ» в первом чтении одобрили сегодня участники парламентского заседания. Председатель комитета по госстроительству Виктор Пчелинцев объяснил необходимость в увеличении количества депутатов на госсодержании «дальнейшим совершенствованием деятельности» парламента. Других комментариев он не предоставил. Депутаты проголосовали за проект закона без дискуссии.Отметим, что при избрании нынешнего состава Курултая число депутатов на постоянной основе уже увеличивалось с 18 до 22. В это число попали председатели и заместители председателей комитетов. В декабре прошлого года количество депутатов на так называемой профессиональной основе снизилось сначала до 18, а затем, после смерти зампред комитета по местному самоуправлению Рифгата Гарданова — до 17 человек.Содержание одного депутата на постоянной основе в Башкирии обходится примерно в 3 млн руб.