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Курултайщики «усовершенствуются» за наш с вами счет

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В парламенте Башкирии нового созыва вновь увеличат число депутатов, получающих зарплату. В башкирском парламенте Курултае нового созыва, выборы в который пройдут 9 сентября, с 18 до 22 человек будет увеличено количество депутатов на постоянной основе, то есть получающих зарплату.

Курултайщики «усовершенствуются» за наш с вами счет


Соответствующие поправки в закон «О госсобрании — Курултае РБ» в первом чтении одобрили сегодня участники парламентского заседания. Председатель комитета по госстроительству Виктор Пчелинцев объяснил необходимость в увеличении количества депутатов на госсодержании «дальнейшим совершенствованием деятельности» парламента. Других комментариев он не предоставил. Депутаты проголосовали за проект закона без дискуссии.

Отметим, что при избрании нынешнего состава Курултая число депутатов на постоянной основе уже увеличивалось с 18 до 22. В это число попали председатели и заместители председателей комитетов. В декабре прошлого года количество депутатов на так называемой профессиональной основе снизилось сначала до 18, а затем, после смерти зампред комитета по местному самоуправлению Рифгата Гарданова — до 17 человек.

Содержание одного депутата на постоянной основе в Башкирии обходится примерно в 3 млн руб.

ПроУфу
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  • 1 | 25.06.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Председатель комитета по госстроительству Виктор Пчелинцев объяснил необходимость в увеличении количества депутатов на госсодержании «дальнейшим совершенствованием деятельности» парламента. ---------------------------------------------- Да,да, нет предела совершенству.А оно, видимо, уже так близко, до совершенства там не хватает всего четыре человека



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  • 2 | 25.06.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В декабре прошлого года количество депутатов на так называемой профессиональной основе снизилось сначала до 18, а затем, после смерти зампред комитета по местному самоуправлению Рифгата Гарданова — до 17 человек.
------------------------------------------------------------
---------- Напишите, кто заметил эту разницу. И в чём она проявилась



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  • 3 | 25.06.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виктор Пчелинцев объяснил необходимость в увеличении количества депутатов на госсодержании «дальнейшим совершенствованием деятельности» парламента.
===================================
То биш, получается, что задача парламента "совершенствоваться" до полного госсодержания всех депутатов парламента?
Или они на этом не остановятся и начнут увеличивать штат?



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  • 4 | 25.06.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не хочется слышать про этот парламент.
Андреев вместо толкачева - что изменится.
Силовик уже в курултае - дожили, что можно ожидать от этого борова, как и от другого борова министра деева или фед инспектора по РБ - эксминистра мвд закомалдина.
Уроды-опричники уже во всех сферах руководства республики - политика главного урода России.



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  • Гость
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  • 5 | 25.06.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не хочется слышать про этот парламент.
Андреев вместо толкачева - что изменится.
Силовик уже в курултае - дожили, что можно ожидать от этого борова, как и от другого борова министра деева или фед инспектора по РБ - эксминистра мвд закомалдина.
Уроды-опричники уже во всех сферах руководства республики - политика главного урода России.



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  • Участник
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  • 6 | 25.06.2018, 11:52 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5616 | Рейтинг: -166,1
Не думаю, что для этого самое время. Зачем народ будоражить??



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