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Эту медицину к целителям или сразу в морг?

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В Минздраве Башкирии прокомментировали скандальный законопроект о целителях. Напомним, накануне ведомство уведомило о порядке выдачи и отзыва разрешений на занятие народной медициной.

Эту медицину к целителям или сразу в морг?


Журнал обращений и тайна личной жизни

Медиакорсети удалось получить комментарий по поводу принятого накануне минздравом РБ разрешения на занятие целительством. Напомним, на сайте правовой информации вчера был опубликован соответствующий документ, в котором сообщалось, что народным целителям начнут выдавать разрешения сроком на пять лет. Действовать они будут только на территории республики. Чтобы получить разрешение, целителю необходимо предъявить минздраву соответствующее заявление, копию документа, удостоверяющего личность, представление медицинской профессиональной некоммерческой организации и медорганизации, копии документов, подтверждающих профессиональное (медицинское) образование, копию лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Если у целителя медобразования нет, он должен будет вести деятельность под контролем врача. В противном случае, ему следует заключить договор с медорганизацией или врачом-частником. Целитель должен вести журнал обращения пациентов, сообщать им о диагнозах, методах лечения, каждые пять лет подтверждать квалификацию и сохранять в тайне информацию о факте обращения пациента и его личных данных.

Как рассказал Медиакорсети замначальника отдела лицензирования и ведомственного контроля медицинской деятельности минздрава Марат Сулейманов, лишить целителя разрешения работать минздрав может только на основании решения суда (в случае, если доказано, что целитель нанес пациенту вред жизни и здоровью).

Примечательно, что регламентировать деятельность целителей минздрав, по словам Сулейманова, не будет.

- Мы только выдаем или лишаем разрешения. Отмечу, это не диплом целителя, а всего лишь разрешение. И выдавать их мы будем только в том случае, если их деятельность, методы, уже утверждены законом, - заявил Сулейманов.

На вопрос нашего корреспондента о том, чем обусловлена актуальность принятого законопроекта, мы не получили четкого ответа.

В минздраве республики лишь сообщили, что Порядок занятия народной медициной на территории республики утвержден приказом от 23 апреля 2018 года.

Отметим, согласно Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ» народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.

Лобби тета-хилеров?

Отметим, общественность в социальных сетях, известные журналисты и редактора уфимских и республиканских изданий выразили опасения, что приказ, вероятно, пролоббирован популярными сегодня тета-хилерами занимающимися деятельностью, подобной психотерапии.

- Как будут разделять - не знаю. Я бывал у знахарей, когда сопровождая знакомых. Это черт-те что! Попахивало гипнотизированием, а возможно, и галюциногенами какими-нибудь. Какая-нибудь Орда - Ата Жолы, например. В глухомань башкирскую люди из Оренбурга и Пензы (или Перми - не помню точно) едут, чтобы джиннов этот мужичок из них выгнал. А есть знахари и целители, которые реально лечат. У них нет медицинского образования, но в их руках человек становится человеком. При мне девочку от косоглазия вылечила женщина из Абзелила. Три сеанса помяла шею, а на третий - выкрутила до боли. Большие травники наши, конечно, имеют образование, но ведь есть бабушки (например, моя теща), которые знают какие травы как применять и помогают людям, - пишет пресс-секретарь Института стратегических исследований Газиз Юсупов.

По словам религиоведа, руководителя центра «Просвет-Инфо» Вадима Розенфельда, так называемое «целительство на сегодняшний день представляет собой огромный бизнес и огромный денежный поток (естественно, теневой)».

- На 80% "целительство" связано с религиозными и псевдорелигиозными культами, в большинстве -деструктивными. Такие названия, как "тета-хилинг", культ "Ата-жолы" (Орда), расстановки по Хелингеру, и многие, многие другие - откровенно на слуху. В республике систематически проводят "гастроли" , снимая щедрую выручку, такие шарлатаны, как "доктор" Синельников, Торсунов (лечащий камнями и ведами) и прочие господа.

Когда это волновало минздрав РБ? Никогда. За все время моей сектоведческой практики минздрав ни одного раза не вмешался в подобные гастроли и подобную деятельность.

Псевдоцелители работают абсолютно бесконтрольно. Соответственно, в область "целительства" уходит все больше шарлатанов, данный бизнес пухнет, как на дрожжах. Нынешнее решение, я назвал бы откровенным лоббированием такого бизнеса.

Учитывая деньги, которые там крутятся и степень коммерционализации нашей медицины, это более, чем вероятно. Проект откровенно лоббистский. Разрешение можно получать абсолютно всем, какие либо критерии "целительской практики" отсутствуют, система контроля не предусмотрена совершенно. Кто выиграет от этого? Всевозможные экстрасенсы, шаманы, просветители, очистители карм, тета-хилеры...и прочая подобная публика. Кто проиграет? Люди. Граждане России, которые до сих пор привыкли наивно верить в "доброе государство". Они оставят там здоровье и деньги. Проиграет репутация медицины.

Мнения

Салия Мурзабаева, заслуженный врач РФ и РБ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов, экс замминистра здравоохранения РБ:

- Я считаю, что люди, не имеющие медобразования, не должны заниматься целительством. В противном случае медикам придется разгребать их последствия применения лечения. Мы должны идти к тому, чтобы использовать новые, современные технологии. Принятый проект — абсолютный взгляд в прошлое. Я против этого.

Дамира Сабирзянова, председатель Национальной медицинской палаты РБ:

- Наш минздрав где-то полгода назад спросил мнение профсообщества по поводу лицензии целителей. Да, мы считаем, что их деятельность надо узаконить. Мы тогда отметили, что у целителей должно быть хотя бы среднее медобразование. Судя по всему, к нашему мнению в минздраве все-таки не прислушались. Про договор целителя с врачом — это неправильно. Почему-то все уходит у нас в крайности.

Ранее Медиакорсеть выясняла, какую опасность несут с собой современные шарлатаны и как можно им противостоять.

МКС
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 25.06.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато честно признали, что не справляются со своей работой. Только меры должны быть как бы другие,не?



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  • 2 | 25.06.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Примечательно, что регламентировать деятельность целителей минздрав, по словам Сулейманова, не будет.
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Прочитал, и почувствовал в себе неописуемую целительскую силу!
Осталось только придумать хорошую родословную целителей, получить разрешение, и вперед, и с песней оболванивать население...



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  • 3 | 25.06.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто-нибудь в Минздраве РБ задумался о сохранении здоровья больных, обратившихся к этим целителям? Нет конечно! Там думают только о получении денег за выдачу таких разрешений! Очень Опытный



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  • 4 | 25.06.2018, 11:55 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5616 | Рейтинг: -166,1
Шабаш какой-то. Ей богу. Битва экстрасенсов.



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