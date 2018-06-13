Сразу девять сотрудников УГНТУ были задержаны на прошлой неделе сотрудниками МВД по РБ.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, наблюдение за преподавателями велось более полугода. В результате в сети полицейских попали сразу девять сотрудников нефтяного вуза.
В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что ведомство пока воздержится от комментариев. Однако по некоторой информации, одним из задержанных преподавателей якобы является доцент кафедры Гидрогазодинамики трубопроводных систем и гидромашин Ольга Миронова. На кафедре нам отказались что-либо говорить о проведенной силовиками операции, сославшись на руководство университета. От комментариев также категорически отказались в редакции официального сайта университета. В приемной ректора Рамиля Бахтизина на звонки не реагировали.
Между тем источники в самом УГНТУ сообщают, что именно на указанной выше кафедре кого-то из преподавателей взяли на взятке с поличным. Однако о том, что масштабы гораздо шире, чем взятка, говорит тот факт, что уголовное дело возбуждено по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».
– Почти год их пасли, они до того обнаглели, что по телефону бабки пилили. Там не только взятки, а целый букет «услуг», распределение ролей. Поэтому именно эта тяжкая и общая статья, – заметил источник.
ПроУфу
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Что скажет Бахтизин? 9 сотрудников УГНТУ подозреваются в организации преступного сообщества
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