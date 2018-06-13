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Что скажет Бахтизин? 9 сотрудников УГНТУ подозреваются в организации преступного сообщества

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Оперативные мероприятия во флагмане нефтяного образования прошли на прошлой неделе. В МВД РБ от комментариев отказываются, в университете пытаются сделать вид, что ничего не произошло.

Что скажет Бахтизин? 9 сотрудников УГНТУ подозреваются в организации преступного сообщества


Сразу девять сотрудников УГНТУ были задержаны на прошлой неделе сотрудниками МВД по РБ.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, наблюдение за преподавателями велось более полугода. В результате в сети полицейских попали сразу девять сотрудников нефтяного вуза.



В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что ведомство пока воздержится от комментариев. Однако по некоторой информации, одним из задержанных преподавателей якобы является доцент кафедры Гидрогазодинамики трубопроводных систем и гидромашин Ольга Миронова. На кафедре нам отказались что-либо говорить о проведенной силовиками операции, сославшись на руководство университета. От комментариев также категорически отказались в редакции официального сайта университета. В приемной ректора Рамиля Бахтизина на звонки не реагировали.

Между тем источники в самом УГНТУ сообщают, что именно на указанной выше кафедре кого-то из преподавателей взяли на взятке с поличным. Однако о том, что масштабы гораздо шире, чем взятка, говорит тот факт, что уголовное дело возбуждено по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

– Почти год их пасли, они до того обнаглели, что по телефону бабки пилили. Там не только взятки, а целый букет «услуг», распределение ролей. Поэтому именно эта тяжкая и общая статья, – заметил источник.

ПроУфу
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  • 1 | 26.06.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как будто только в РБ это распространено !
Это теперь Всероссийская повседневность в высших и средних учебных заведениях и даже в детских садиках !
Воровство , коррупция , взяточничество в России не преступление это НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧЕРТА и всеобъеденяющая идея сегодняшнего общества !
Преступление и уголовщина - оппозиционность к власти и к Гаранту Конституции РФ !



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  • 2 | 26.06.2018, 10:25 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34709 | Рейтинг: +5814,2
Зато 350 т. бойцов Росгвардии стоят на защите нашего гаранта Конституции.



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  • # 3 | 26.06.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 4 | 26.06.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 5 | 26.06.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 6 | 26.06.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 7 | 26.06.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 26.06.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Придурок! Идиоты неопасны, а вот башфашисты отличаются чрезвычайной злобностью и тупостью. Они не могут понимать значения своих действий.

****
согласен с тобою злобность и тупость кухарки и юнга зашкаливают. Ну ничего, мы здесь общими усилиями стараемся свести их злобность и тупость до твоего безобидного идиотизма.



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  • 9 | 26.06.2018, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто-то может дать фамилии задержанных?



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  • 10 | 26.06.2018, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Трясаните минкульт РБ во главе с министром культуры и её замами . Много интересного можно найти. Всё куплено . Муравейник нациков. Не прикрытая ненависть к татарам и русским уже не скрывается министром !!! Особенно её замом Абдраковым Ш.Ф.



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