Коммуняки с красивой жизнью

Конференция прошла быстро и гладко. Ничего подобного тому, что происходило в 2013 году, когда на предвыборной конференции ее делегаты отказались утвердить согласованный с московским руководством список и резко критиковали руководства рескома за "соглашательство с Москвой", не случилось.
— Все кандидаты были заранее согласованы с ЦК КПРФ, никаких сюрпризов не будет, — сказал один из делегатов конференции перед ее началом.
Открывая мероприятие, первый секретарь рескома Юнир Кутлугужин заявил, что "выборы будут непростыми". Он напомнил, что на выборах в Госсобрание в 2013 году партийный список КПРФ получил 11,7% голосов избирателей, и вместе с избранными по одномандатным округам депутатами удалось создать фракцию из 10 человек.
В списках КПРФ оказалось довольно мало узнаваемых персон. Из десяти депутатов предыдущего созыва изъявили желание вновь баллотироваться семеро. Трое из них — Юнир Кутлугужин, Вадим Старов и Ильгам Галин — вошли в первую тройку общереспубликанского списка. Ильгам Галин также был выдвинут в Юбилейном одномандатном округе № 17 по Нефтекамску. В округах выдвинулись и его коллеги — председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Николай Никитин (Шихановский округ № 27), директор ООО "АФД Кемикалс Уфа" Альберт Рамов (Белорецкий округ № 34), генеральный директор ООО "Динамика" Сергей Колесников (Нугушский округ № 48) и генеральный директор ООО "Розничная и оптовая торговля" Игорь Семенов (Промышленный округ № 20). Последний также возглавил одноименную территориальную группу по партийному списку.
Кроме депутатов предыдущего созыва, коммунисты включили в списки лидера республиканского комсомола Яна Двинского, руководителя республиканского отделения движения “Левый фронт” Дмитрия Чувилина, бывшего депутата Госдумы второго созыва Расуля Шугурова, экс-руководителя республиканского управления по недропользованию Расиха Хамитова, правозащитника Альберта Рахматуллина. В Северном округе № 31 КПРФ выдвинула бывшего банкира Рафиса Кадырова.
Представляя кандидатов, ведущий конференции Юнир Кутлугужин нередко сопровождал их характеристики такой ремаркой — "В других партиях не состоял, партийный билет члена КПСС сохраняет". Заминка вышла, когда ведущий дошел до персоны депутата Германа Трунова, избравшегося в 2013 году в Госсобрание от ЛДПР.
— Он ведь член ЛДПР? Можем ли мы его выдвинуть? — прозвучал вопрос из зала.
— Он еще три-четыре года назад вышел из ЛДПР. Такой "инкубационный" период, полагаю, вполне достаточен, — заявил сидевший в президиуме конференции вице-спикер Госсобрания Вадим Старов.
— Я советовался с первыми секретарями райкомов и горкомов по этому вопросу, они сказали: если кандидат был в "Единой России", то ставим на таком однозначно крест, а ЛДПР - все же оппозиционная партия, — вступился за Трунова и Юнир Кутлугужин.
По всем другим кандидатам вопросов у делегатов конференции не возникло. Лишь в прениях некоторые делегаты заметили, что они, выдвигая кандидатами депутатов от предыдущего созыва, практически не знакомы с реальной деятельностью большинства из них.
— У нас десять человек было во фракции; это большая сила, а в деле их не видно. Народ их мало знает. Я предлагаю ввести постоянную отчетность будуших депутатов и перед партией и перед избирателями. А то мы должны надрываться, потеть, избирать вас, голосовать за вас, а потом вы плюнете на нас на всех, — заявил первый секретарь Ленинского райкома Уфы Ринат Галин.
— В принципе, достаточно было поставить в первую тройку одного Юнира Кутлугужина, поскольку только его персона хорошо знакома республиканской общественности. Остальные фигуры известны лишь партийному активу, да журналистам. "Паровозов" у нас, как у "Единой России", нет, — сказал "Idel.Реалии" один из участников конференции, пожелавший сохранить инкогнито.
Кандидатские списки были утверждены по итогам тайного голосования без всяких изменений.
— Одно время, до выборов казалось, что КПРФ в Башкортостане откололась от общего лоялистского политического тренда и начала играть чуть ли не в реальную оппозицию, — прокомментировал итоги конференции коммунистов политолог Станислав Шкель. — В частности, ее лидер принял активное участие в митингах за сохранение башкирского языка, за отставку Рустема Хамитова. Возникало даже предположение, что коммунисты могу включить в свой предвыборный список кого-то из лидеров башкирского национального движения, других оппозиционеров. Но, судя по последним событиям, вряд ли можно надеяться на какую-то независимую игру коммунистов скорее всего, с властью опять достигнуто соглашение, что КПРФ не будет раскачивать лодку. Очевидно, встав перед выбором стратегии — проявить на деле оппозиционность или договориться с властью, всецело регулирующей выборы, — коммунисты предпочли последнее. Поэтому я думаю, что в новом Госсобрании они, как минимум, сохранят такое же представительство, а, скорее всего, даже расширят его — при условии, что на проходных местах в списке будут приемлемые для власти люди.
Идель.Реалии
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Коммуняки с красивой жизнью
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