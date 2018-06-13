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Коммуняки с красивой жизнью

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Региональное отделение КПРФ выдвинуло своих кандидатов в депутаты Госсобрания по партсписку и по одномандатным округам. Конференция прошла в минувшую субботу. Состав списка оказался предсказуемым — в первую тройку вошли первый секретарь рескома Юнир Кутлугужин, вице-спикер Госсобрания от КПРФ Вадим Старов и генеральный директор ОАО "Башнефтегазстрой" из Нефтекамска Ильгам Галин. Все трое уже являлись депутатами Госсобрания предыдущего созыва.

Коммуняки с красивой жизнью


Конференция прошла быстро и гладко. Ничего подобного тому, что происходило в 2013 году, когда на предвыборной конференции ее делегаты отказались утвердить согласованный с московским руководством список и резко критиковали руководства рескома за "соглашательство с Москвой", не случилось.

— Все кандидаты были заранее согласованы с ЦК КПРФ, никаких сюрпризов не будет, — сказал один из делегатов конференции перед ее началом.

Открывая мероприятие, первый секретарь рескома Юнир Кутлугужин заявил, что "выборы будут непростыми". Он напомнил, что на выборах в Госсобрание в 2013 году партийный список КПРФ получил 11,7% голосов избирателей, и вместе с избранными по одномандатным округам депутатами удалось создать фракцию из 10 человек.

В списках КПРФ оказалось довольно мало узнаваемых персон. Из десяти депутатов предыдущего созыва изъявили желание вновь баллотироваться семеро. Трое из них — Юнир Кутлугужин, Вадим Старов и Ильгам Галин — вошли в первую тройку общереспубликанского списка. Ильгам Галин также был выдвинут в Юбилейном одномандатном округе № 17 по Нефтекамску. В округах выдвинулись и его коллеги — председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Николай Никитин (Шихановский округ № 27), директор ООО "АФД Кемикалс Уфа" Альберт Рамов (Белорецкий округ № 34), генеральный директор ООО "Динамика" Сергей Колесников (Нугушский округ № 48) и генеральный директор ООО "Розничная и оптовая торговля" Игорь Семенов (Промышленный округ № 20). Последний также возглавил одноименную территориальную группу по партийному списку.

Кроме депутатов предыдущего созыва, коммунисты включили в списки лидера республиканского комсомола Яна Двинского, руководителя республиканского отделения движения “Левый фронт” Дмитрия Чувилина, бывшего депутата Госдумы второго созыва Расуля Шугурова, экс-руководителя республиканского управления по недропользованию Расиха Хамитова, правозащитника Альберта Рахматуллина. В Северном округе № 31 КПРФ выдвинула бывшего банкира Рафиса Кадырова.

Представляя кандидатов, ведущий конференции Юнир Кутлугужин нередко сопровождал их характеристики такой ремаркой — "В других партиях не состоял, партийный билет члена КПСС сохраняет". Заминка вышла, когда ведущий дошел до персоны депутата Германа Трунова, избравшегося в 2013 году в Госсобрание от ЛДПР.

— Он ведь член ЛДПР? Можем ли мы его выдвинуть? —​ прозвучал вопрос из зала.

— Он еще три-четыре года назад вышел из ЛДПР. Такой "инкубационный" период, полагаю, вполне достаточен, — заявил сидевший в президиуме конференции вице-спикер Госсобрания Вадим Старов.

— Я советовался с первыми секретарями райкомов и горкомов по этому вопросу, они сказали: если кандидат был в "Единой России", то ставим на таком однозначно крест, а ЛДПР - все же оппозиционная партия, — вступился за Трунова и Юнир Кутлугужин.

По всем другим кандидатам вопросов у делегатов конференции не возникло. Лишь в прениях некоторые делегаты заметили, что они, выдвигая кандидатами депутатов от предыдущего созыва, практически не знакомы с реальной деятельностью большинства из них.

— У нас десять человек было во фракции; это большая сила, а в деле их не видно. Народ их мало знает. Я предлагаю ввести постоянную отчетность будуших депутатов и перед партией и перед избирателями. А то мы должны надрываться, потеть, избирать вас, голосовать за вас, а потом вы плюнете на нас на всех, — заявил первый секретарь Ленинского райкома Уфы Ринат Галин.

— В принципе, достаточно было поставить в первую тройку одного Юнира Кутлугужина, поскольку только его персона хорошо знакома республиканской общественности. Остальные фигуры известны лишь партийному активу, да журналистам. "Паровозов" у нас, как у "Единой России", нет, — сказал "Idel.Реалии" один из участников конференции, пожелавший сохранить инкогнито.

Кандидатские списки были утверждены по итогам тайного голосования без всяких изменений.

— Одно время, до выборов казалось, что КПРФ в Башкортостане откололась от общего лоялистского политического тренда и начала играть чуть ли не в реальную оппозицию, — прокомментировал итоги конференции коммунистов политолог Станислав Шкель. — В частности, ее лидер принял активное участие в митингах за сохранение башкирского языка, за отставку Рустема Хамитова. Возникало даже предположение, что коммунисты могу включить в свой предвыборный список кого-то из лидеров башкирского национального движения, других оппозиционеров. Но, судя по последним событиям, вряд ли можно надеяться на какую-то независимую игру коммунистов скорее всего, с властью опять достигнуто соглашение, что КПРФ не будет раскачивать лодку. Очевидно, встав перед выбором стратегии — проявить на деле оппозиционность или договориться с властью, всецело регулирующей выборы, — коммунисты предпочли последнее. Поэтому я думаю, что в новом Госсобрании они, как минимум, сохранят такое же представительство, а, скорее всего, даже расширят его — при условии, что на проходных местах в списке будут приемлемые для власти люди.

Идель.Реалии
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, КПРФ

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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 26.06.2018, 09:37 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34709 | Рейтинг: +5814,2
В списках КПРФ оказалось довольно мало узнаваемых персон. Из десяти депутатов предыдущего созыва изъявили желание вновь баллотироваться семеро. Трое из них — Юнир Кутлугужин, Вадим Старов и Ильгам Галин — вошли в первую тройку общереспубликанского списка.

============================Не знаю остальных, но Кутлугужин- явный дебил!



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  • Участник
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  • 2 | 26.06.2018, 09:43 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5619 | Рейтинг: -166,2
Компартия выродилась. Там сидят такие же олигархи с грязными руками и темной душонкой. Они не за идею, они за неприкосновенностью туда пришли. Какой у них может быть авторитет у народа???



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  • Гость
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  • 3 | 26.06.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем брать людей, компрометирующих КПРФ? Например: Расих Хамитов и Рафис Кадыров! Эти люди оттолкнут от партии честных избирателей! КПРФ в РБ сейчас является не оппозиционной партией, а соглашательской! Очень Опытный



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  • 4 | 26.06.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочитайте нижеследующее и еще раз убедитесь какие суки (мягко сказано) сидят в ГосДуре, также советую посмотреть фото Гуревича в интернете,- типичная свинья!

Депутат Госдумы Святослав Гуревич раскритиковал россиян, возмущающихся из-за подъема цен на топливо, и назвал их «крохоборами». «Я смотрю на все эти возмущения и у меня такое мещанство вызывает попросту отвращение. Крохоборы настоящие — возмущений столько, будто бензин теперь по тысяче рублей за литр», — сказал он.

По словам народного избранника, нельзя настолько отрываться от реальности, как недовольные ростом цен. «Предположим, вы совсем уж бедняк, работать хорошо ленитесь и у вас доход, скажем, ну 40-45 тысяч рублей. Допустим, у вас машина с расходом в 15 литров, вы заправляетесь А-92 по 42 рубля, в день тратите по 5-6 литров. Это всё равно получается не более 10% от вашей зарплаты. Стоит из-за этих копеек вообще переживать?» — возмутился он.



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  • 5 | 26.06.2018, 10:17 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34709 | Рейтинг: +5814,2
Интересно, где, когда и кому он это сказал. По ссылкам пошел - ничего.
Но морда у этого хряка явно свидетельствует, что ест он прилично.



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  • 6 | 26.06.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!" В том-то и беда, что нет. Не примазывайтесь к Ильичу. "КПРФ" по факту СДПРФ.



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  • 7 | 26.06.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.06.2018, 10:17 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 314 | Комментарии: 34707 | Рейтинг: +5814,1
====================
Странно ? Неужели удалили...



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  • 8 | 26.06.2018, 11:21 | Автор: прохожий
    Публикации: 0 | Комментарии: 6 | Рейтинг: +0,4
Оппортунизм и соглашательство погубили европейское коммунистическое движение...В такое же положение загнала себя и КПРФ...



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  • 9 | 26.06.2018, 12:36 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10838 | Рейтинг: -1795
8 | 26.06.2018, 11:21 | Автор: прохожий
Публикации: 0 | Комментарии: 6 | Рейтинг: +0,4

Оппортунизм и соглашательство погубили европейское коммунистическое движение...В такое же положение загнала себя и КПРФ...
___________________________________________________
Все партии - говно.
Все до одной.
Все партии и их члены сосредоточены только на одном - обслуживание интересов верхушки этих партий. За мзду малую, естественно, в том числе какие-то привилегии.



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  • # 10 | 26.06.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 11 | 26.06.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Старов и Трунов обманули всех НАСТОЯЩИХ коммунистов и Уважаемых делегатов Конференции.
Насколько я знаю, Трунов до сих пор является членом ЛДПР



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