Коммуняки с красивой жизнью

Региональное отделение КПРФ выдвинуло своих кандидатов в депутаты Госсобрания по партсписку и по одномандатным округам. Конференция прошла в минувшую субботу. Состав списка оказался предсказуемым — в первую тройку вошли первый секретарь рескома Юнир Кутлугужин, вице-спикер Госсобрания от КПРФ Вадим Старов и генеральный директор ОАО "Башнефтегазстрой" из Нефтекамска Ильгам Галин. Все трое уже являлись депутатами Госсобрания предыдущего созыва.Конференция прошла быстро и гладко. Ничего подобного тому, что происходило в 2013 году, когда на предвыборной конференции ее делегаты отказались утвердить согласованный с московским руководством список и резко критиковали руководства рескома за "соглашательство с Москвой", не случилось.— Все кандидаты были заранее согласованы с ЦК КПРФ, никаких сюрпризов не будет, — сказал один из делегатов конференции перед ее началом.Открывая мероприятие, первый секретарь рескома Юнир Кутлугужин заявил, что "выборы будут непростыми". Он напомнил, что на выборах в Госсобрание в 2013 году партийный список КПРФ получил 11,7% голосов избирателей, и вместе с избранными по одномандатным округам депутатами удалось создать фракцию из 10 человек.В списках КПРФ оказалось довольно мало узнаваемых персон. Из десяти депутатов предыдущего созыва изъявили желание вновь баллотироваться семеро. Трое из них — Юнир Кутлугужин, Вадим Старов и Ильгам Галин — вошли в первую тройку общереспубликанского списка. Ильгам Галин также был выдвинут в Юбилейном одномандатном округе № 17 по Нефтекамску. В округах выдвинулись и его коллеги — председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Николай Никитин (Шихановский округ № 27), директор ООО "АФД Кемикалс Уфа" Альберт Рамов (Белорецкий округ № 34), генеральный директор ООО "Динамика" Сергей Колесников (Нугушский округ № 48) и генеральный директор ООО "Розничная и оптовая торговля" Игорь Семенов (Промышленный округ № 20). Последний также возглавил одноименную территориальную группу по партийному списку.Кроме депутатов предыдущего созыва, коммунисты включили в списки лидера республиканского комсомола Яна Двинского, руководителя республиканского отделения движения “Левый фронт” Дмитрия Чувилина, бывшего депутата Госдумы второго созыва Расуля Шугурова, экс-руководителя республиканского управления по недропользованию Расиха Хамитова, правозащитника Альберта Рахматуллина. В Северном округе № 31 КПРФ выдвинула бывшего банкира Рафиса Кадырова.Представляя кандидатов, ведущий конференции Юнир Кутлугужин нередко сопровождал их характеристики такой ремаркой — "В других партиях не состоял, партийный билет члена КПСС сохраняет". Заминка вышла, когда ведущий дошел до персоны депутата Германа Трунова, избравшегося в 2013 году в Госсобрание от ЛДПР.— Он ведь член ЛДПР? Можем ли мы его выдвинуть? —​ прозвучал вопрос из зала.— Он еще три-четыре года назад вышел из ЛДПР. Такой "инкубационный" период, полагаю, вполне достаточен, — заявил сидевший в президиуме конференции вице-спикер Госсобрания Вадим Старов.— Я советовался с первыми секретарями райкомов и горкомов по этому вопросу, они сказали: если кандидат был в "Единой России", то ставим на таком однозначно крест, а ЛДПР - все же оппозиционная партия, — вступился за Трунова и Юнир Кутлугужин.По всем другим кандидатам вопросов у делегатов конференции не возникло. Лишь в прениях некоторые делегаты заметили, что они, выдвигая кандидатами депутатов от предыдущего созыва, практически не знакомы с реальной деятельностью большинства из них.— У нас десять человек было во фракции; это большая сила, а в деле их не видно. Народ их мало знает. Я предлагаю ввести постоянную отчетность будуших депутатов и перед партией и перед избирателями. А то мы должны надрываться, потеть, избирать вас, голосовать за вас, а потом вы плюнете на нас на всех, — заявил первый секретарь Ленинского райкома Уфы Ринат Галин.— В принципе, достаточно было поставить в первую тройку одного Юнира Кутлугужина, поскольку только его персона хорошо знакома республиканской общественности. Остальные фигуры известны лишь партийному активу, да журналистам. "Паровозов" у нас, как у "Единой России", нет, — сказал "Idel.Реалии" один из участников конференции, пожелавший сохранить инкогнито.Кандидатские списки были утверждены по итогам тайного голосования без всяких изменений.— Одно время, до выборов казалось, что КПРФ в Башкортостане откололась от общего лоялистского политического тренда и начала играть чуть ли не в реальную оппозицию, — прокомментировал итоги конференции коммунистов политолог Станислав Шкель. — В частности, ее лидер принял активное участие в митингах за сохранение башкирского языка, за отставку Рустема Хамитова. Возникало даже предположение, что коммунисты могу включить в свой предвыборный список кого-то из лидеров башкирского национального движения, других оппозиционеров. Но, судя по последним событиям, вряд ли можно надеяться на какую-то независимую игру коммунистов скорее всего, с властью опять достигнуто соглашение, что КПРФ не будет раскачивать лодку. Очевидно, встав перед выбором стратегии — проявить на деле оппозиционность или договориться с властью, всецело регулирующей выборы, — коммунисты предпочли последнее. Поэтому я думаю, что в новом Госсобрании они, как минимум, сохранят такое же представительство, а, скорее всего, даже расширят его — при условии, что на проходных местах в списке будут приемлемые для власти люди.