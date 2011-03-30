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Языковые распилы с идельбаевщиной наперевес: Первый пошел!

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На базе Башкирского института развития образования организуют курсы башкирского языка. На базе Башкирского института развития образования будут проходить курсы башкирского языка. Первые занятия планируется начать в середине осени.

Языковые распилы с идельбаевщиной наперевес: Первый пошел!


Как сообщила на своей странице инициатор курсов, основатель уфимского «Арт-клуба» Айгуль Рашитова, в БИРО уже начали работу над документацией и учебной программой.

«В дальнейшем, думаю, курсы будут проводиться в школах разных районов Уфы и других городах республики. Так что желающие могут запланировать обучение», — отметила Айгуль.

Напомним, в этом году на базе уфимского «Арт-клуба» проходили занятия трех языковых курсов — татарского, башкирского (десятидневного, ускоренного) и башкирского для людей с начальным уровнем знаний.

Набралось пять групп желающих заниматься башкирским и татарским языками.

У каждого из 70 человек были свои причины изучать башкирский язык, их можно свести к удовлетворению познавательного коммуникационного и, скажем, самоидентификационного интересов. Все три курса под руководством Гульшат Сафиной, Гульназ Юсуповой и Зухры Буракаевой - были авторскими и для разных уровней подготовленности.

Все ученики и педагоги выразили желание продолжить занятия в следующем году. Курсы в «Арт-Клубе» продолжатся в следующем сезоне.

«В ближайших планах — разработать тиражируемые методические материалы для обучения языку, а также видеоуроки и учебные пособия для изучения башкирского с нулевого уровня», — сказала Айгуль.

Башинформ
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Националист и уголовник подался в преподы по башкирскому

Творческая мастерская «АртКлуб», известная среди уфимцев как школа изобразительного искусства, запустила совершенно новый проект. Здесь организовали бесплатные курсы по изучению башкирского и татарского языков. «Что это такое и как это работает?» - задумалась я и отправилась на занятие.

Директор творческой мастерской Айгуль Рашитова родилась и выросла в городе, поэтому, по ее словам, родной язык знает не очень хорошо. В один прекрасный миг она решила подтянуть свои знания. Идею поддержали ее друзья, у которых тоже были проблемы с языком. Пока искали преподавателя по башкирскому, Айгуль Рашитова со своей давней приятельницей Гульшат Сафиной, учительницей татарского языка и литературы, открыла курсы по татарскому языку. Сначала сформировали группу из людей, у которых есть своя аудитория – пригласили на уроки журналистов, общественников и ученых, чтобы они могли делиться своими достижениями с публикой.

Языковые распилы с идельбаевщиной наперевес: Первый пошел!


- Очень многие городские башкиры и татары не имеют возможности практиковать свой язык. При этом испытывают очень теплые и ностальгические чувства по тому времени, по тем людям, с которыми разговаривали. У нас есть слова, которые складываются как паттерн, которые не можем перевести, поэтому возникает неловкое чувство. У нас другая языковая парадигма. И это наша дополнительная возможность: понимание и выражение реальности,- считает Айгуль.

Каждый вторник, строго по расписанию, в «АртКлубе» собираются люди, желающие познать основы языка. Я выбрала день, когда были уроки башкирского языка. У некоторых на руках были словари, у некоторых - методички по языку. Люди приносили с собой все, что могло бы помочь им во время урока. Входя в класс я, считая, что там собрались новички, поприветствовала их по-русски: «Здравствуйте!». Мне стало так неловко, когда мне хором ответили «Һаумыһығыҙ».

Языковые распилы с идельбаевщиной наперевес: Первый пошел!


На курсах я ожидала увидеть башкир, которые по тем или иным причинам не знают или плохо разговаривают на родном языке. Но в классе меня встретили русские, татары, полячка и всего одна башкирка, не считая саму Айгуль Рашитову. Меня удивило, что люди другой национальности так рвутся изучать наш язык.

- Находясь на территории Республики Башкортостан, мы обязаны знать местный язык. А как тогда понимать культуру, все тонкости нации, не умея изъясняться на ее языке? - рассказывает татарка Эльвира Бикметова. - Я очень люблю ходить в Башдрамтеатр. Но так устала смотреть спектакль в наушниках. Но скоро я выучу язык, и никаких преград больше не будет.

- Мне, как исследователю, очень интересен башкирский, - говорит краевед Янина Свице. - Иногда, чтобы докопаться до сути вещей, нужен язык, без которого невозможно изучать материал или общаться с местными жителями. А вообще, зная язык, у человека возникает совсем другая степень свободы.

В начале урока ученики обсудили актуальные новости республики. Не обошли стороной проблему с изучением башкирского языка в школах, поделились своими мнениями. Обсуждение прервала учительница, которая объявила о начале урока. Гульназ Юсупова уже 11 лет преподает башкирский язык и литературу в школе. Специально для русскоговорящих учеников она отобрала только необходимые темы и задачи.

- В основе обучения лежит коммуникативная методика. Разработана программа с учетом того, что вы изучаете башкирский язык для повседневного общения, для использования его в качестве инструмента знакомства культурой, историей, менталитетом Республики Башкортостан, - рассказала Гульназ Юсупова.

Урок начался с проверки домашнего задания: каждый должен был придумать словосочетания с башкирскими местоимениями. Как и в любой школе, есть и добросовестные ученики, есть и ленивые. Но если они надеялись, что избегут «наказания» за невыполнение задачи, то сильно ошиблись. Учительница прямо на уроке заставила их устно придумать еще больше словосочетаний. Как говорится, все что ни делается - все к лучшему. Таким образом, ученики оттачивали свое произношение. Преподаватель выслушивала каждого ученика и поправляла, если те неправильно выговаривали слова, и учила их грамматике. А блогер Артур Идельбаев объяснял происхождение и значение слов с учетом диалектов башкирского языка.

После мы перешли к изучению новой темы: аффиксы принадлежности и термины родства. Ученикам объяснили, как связать предметы с каким-либо лицом, а потом попросили составить рассказ о своей семье.

В общем, все как в начальной школе: ребенка обучают писать, читать и потом составлять маленькие предложения. На этих курсах тот же принцип, только здесь взрослые. Преподавательница Гульназ Юсупова хвалит своих подопечных. Она говорит, что за несколько занятий можно наблюдать положительный результат.

Занятия прошли незаметно. Даже я, человек, который хорошо говорит по-башкирски, узнала для себя много интересного. А новые книги Зухры Буракаевой на башкирском языке прекрасно дополнили вечер.

- Я научилась говорить на башкирском «Һаумыһығыҙ» и для меня многие двери открыты, - рассказала одна из учениц.

Директор «АртКлуба» Айгуль Рашитова считает, что нужно поддерживать тех, кто старается изучить башкирский язык. Самой большой ошибкой башкирского сообщества она считает то, что люди спешат сделать замечания по поводу произношения и акцента.

- Когда встречаешь человека, который сделал какое-то усилие, чтобы поздороваться с тобой на твоем языке, относишься к нему уже совсем по-другому. Ведь стоит только сказать башкиру «Һаумыһығыҙ», он тебя сразу полюбит, как родного. Жаль, что многие этого не понимают, - уверена она. - Наша цель – распространить язык. Глобализация никого не пожалеет. Нам важно, чтобы язык выжил. Но не нужно изучать языки принудительно, а нужно с удовольствием. Обычно я говорю «башкирский как любимый».

ПроУфу
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Суд приговорил Идельбаева к трем годам лишения свободы условно

30.03.2011

Уфимский суд во вторник приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего заместителя начальника управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкирии Артура Идельбаева за избиение трех журналистов, сообщили в РИА Новости в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

В декабре 2009 года во время проведения Всероссийского фестиваля средств массовой информации в Уфе в милицию обратились с заявлением журналисты "Независимой уральской газеты" Наталья Афанасьева и Дамир Хузиев. По словам журналистов, их, а также еще одного сотрудника СМИ, не пустили на мероприятие, избили, ограбили и три часа удерживали в одном из помещений уфимского ипподрома "Акбузат", где проходил фестиваль. По версии следствия, в незаконном задержании, избиении и лишении свободы журналистов газеты участвовал заместитель главы республиканского управления печати Артур Идельбаев, а также два студента.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В отношении двух его сообщников - 19-летнего Рината Вагапова и 18-летнего Ильназа Мажитова - дело возбудили по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц).

Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права занимать должности в органах государственной власти на два года.

"Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал только в части лишения свободы этих людей", - сообщила собеседница, отметив, что приговор пока не вступил в законную силу.

Против Идельбаева ранее было возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и пункту "г" части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), которые предусматривают до двух и до 12 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Идельбаев, занимая должность на государственной гражданской службе Башкирии, вопреки установленному законом запрету, принимал участие в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц, также он подозревается в получении более 300 тысяч рублей в качестве взяток.

Чиновник находился под подпиской о невыезде, но в феврале 2011 года он был арестован судом за неявку на допросы к следователю.

РИА Новости, Рамиля Салихова
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Арестован Артур Идельбаев

09.09.2011

Вчера в Октябрьском районном суде г. Уфы начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В ходе следствия обвиняемый был арестован, в последующем избранная мера пресечения изменена на домашний арест с установлением ограничений в свободном передвижении, общении с лицами, допрошенными в качестве свидетелей по уголовному делу, за исключением близких родственников, получении и отправлении корреспонденции и ведении переговоров с использованием любых средств связи. При этом обвиняемому были разрешены поездки в поликлинику, к следователю, в суд.

Однако, в связи с неоднократным нарушением подсудимым указанных ограничений, сегодня, Октябрьский районный суд г. Уфы по ходатайству государственного обвинителя изменил подсудимому меру пресечения, взяв его под стражу в зале судебного заседания.

Сайт Прокуратуры РБ



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  • Участник
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  • 1 | 26.06.2018, 09:45 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5619 | Рейтинг: -166,2
Я бы тоже с удовольствием походил бы на эти курсы. Плюсую.



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  • 2 | 26.06.2018, 09:58 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34709 | Рейтинг: +5814,2
Правильно. Получишь халяльный кушьтанаш.



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1

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  • 3 | 26.06.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ужовцев бесит сам факт растущего интереса к башкирскому языку?



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  • 4 | 26.06.2018, 10:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1820 | Комментарии: 59292 | Рейтинг: +12235,8
Лишь бы от деток наших отстали!



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  • 5 | 26.06.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно. Получишь халяльный кушьтанаш.
-----------------
Помолчал бы, злобный карлик.



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  • 6 | 26.06.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лишь бы от деток наших отстали!
-------------------
От Тимофея что ли?



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  • 7 | 26.06.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Языковые распилы с идельбаевщиной наперевес: Первый пошел!
---------------------
Причем тут распил. А куда пошел первый? Админ, чо там курите?



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  • 8 | 26.06.2018, 10:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1820 | Комментарии: 59292 | Рейтинг: +12235,8
3 | 26.06.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован

Угу... ажиотаж! Аж, блин, 70 человек набралось... то ли еще будет!))))



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  • 9 | 26.06.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Набралось пять групп желающих заниматься башкирским и татарским языками.
У каждого из 70 человек были свои причины изучать башкирский язык...
==========================================
Это что же получается: 70 человек разделить на 5 групп = 14 человек в группе? Видимо у преподавателей почасовая оплата, и не далек час когда два человека тоже будут считать группой.
Бездельники, опять пристроились у бюджетной лохани!



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  • 10 | 26.06.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Угу... ажиотаж! Аж, блин, 70 человек набралось... то ли еще будет!))))
---------------------------------
А тебе какое вобще дело, баба Яга? Опять разжигать начинаешь, неудачница.



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  • 11 | 26.06.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас есть слова, которые складываются как паттерн
________________--_______________________________
Дуреха на форексе играла раньше? Проерила на башкирский перешла?



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  • 12 | 26.06.2018, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34709 | Рейтинг: +5814,2
За последнее время обанкротились 15 крупных фирм. Среди них-"Башкирский трактор", проданный с молотка за 3,18 млн.р. ===Р.Шайахметов.(Про Уфу.ру).

================Жалко "башкирский трактор". Мне вообще все трактора жалко, тем более "башкирские".



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  • 13 | 26.06.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Это были первые и последние 70 человек. На этом всё закончилось.



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  • 14 | 26.06.2018, 11:05 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10838 | Рейтинг: -1795
"...Это знамение даю я вам: каждый народ говорит на своем
языке о добре и зле -- этого языка не понимает сосед. Свой язык
обрел он себе в обычаях и правах.
Но государство лжет на всех языках о добре и зле: и что
оно говорит, оно лжет -- и что есть у него, оно украло.
Все в нем поддельно: крадеными зубами кусает оно,
зубастое. Поддельна даже утроба его.
Смешение языков в добре и зле: это знамение даю я вам как
знамение государства. Поистине, волю к смерти означает это
знамение! Поистине, оно подмигивает проповедникам смерти!...
...Так говорил Заратустра""



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  • 15 | 26.06.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошая идея и зелёный вам свет! Но говорить,что башкирский язык используется " в качестве инструмента знакомства c ...менталитетом Республики Башкортостан "( Гульназ Юсупова) не стОит. Всё-таки менталитет Республики создаётся не только ( и отнюдь не столько) башкирами. А в целом-правильной дорогой идёте,товарищи!



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  • 16 | 26.06.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалко "башкирский трактор". Мне вообще все трактора жалко, тем более "башкирские".
-------------------
Это вот он чтоле у вас тут главный идиот?



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  • 17 | 26.06.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.06.2018, 10:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1820 | Комментарии: 59292 | Рейтинг: +12235,8
Лишь бы от деток наших отстали
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
От наших отстали, теперь чтобы рубить халявное бюджетное бабло, взялись за своих. Ни тогда, ни сейчас их не интересует башкирский язык как токовой, их интересует только нажива за чужой счет, а сами они нихрена больше не умеют.



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  • 18 | 26.06.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
их не интересует башкирский язык как токовой
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А тебя дурака русский язык не интересует. Как тОковой.



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  • # 19 | 26.06.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 20 | 26.06.2018, 12:10 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10838 | Рейтинг: -1795
4 | 26.06.2018, 10:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1820 | Комментарии: 59292 | Рейтинг: +12235,8

Лишь бы от деток наших отстали!
___________________________________________________
"...Упрямые и смышленые, как ослы, вы всегда были ходатаями за
народ.
И многие властители, желавшие ладить с народом, впрягали
впереди своих коней -- осленка, какого-нибудь прославленного
мудреца.
А теперь, прославленные мудрецы, хотелось бы мне, чтобы вы
наконец совсем сбросили с себя шкуру льва!
Пеструю шкуру хищного зверя и космы исследующего, ищущею и
завоевывающего!...
...В пустыне жили исконно правдивые, свободные умы, как
господа пустыни; но в городах живут хорошо откормленные,
прославленные мудрецы -- вьючные животные.
...За это не сержусь я на них; но слугами остаются они для
меня и людьми запряженными, даже если сбруя их сверкает
золотом.
И часто бывали они хорошими слугами, достойными награды.
Ибо так говорит добродетель: "Если должен ты быть слугою, ищи
того, кому твоя служба всего полезнее!"..."



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