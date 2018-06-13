Карма настигла? Скончался главный фальсификатор выборов времен режима Рахимова

Барый Кинзягулов тяжело и долго болел. Прощание с ним состоится сегодня. О смерти Барыя Кинзягулова сообщает «Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан». Кинзягулов скончался вчера, 25 июня. 1 июня ему исполнилось 70 лет. Барый Кинзягулов был председателем ЦИК Башкортостана с 1996 по 2008 год.Барый Исмаевич защитил кандидатскую и докторскую диссертации, был награжден орденом Салавата Юлаева, Почетной грамотой Республики Башкортостан, Почетной грамотой Курултая Башкирии и высшей наградой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – Почётным знаком «За заслуги в организации выборов».Ему были присвоены звания Отличника народного образования, Заслуженного строителя Республики Башкортостан.Прощание с Барыем Кинзягуловым состоится 27 июня 2018 года в Доме Государственного Собрания (ул. Заки Валиди, 40) с 12:00 до 13:00.***В декабре исполнится 15 лет со дня самых непредсказуемых выборов Башкирии – 7 декабря 2003 состоялся первый тур избирательной кампании президента РБ. Впрочем, в начале мало кто предполагал, что выборная гонка будет длиться чуть ли не до конца декабря, а действующему главе республики Муртазе Рахимову придется доказывать свои силы во втором туре. И участники избирательной кампании, и жители Башкортостана сегодня понимают, что 15 лет назад стали действующими лицами поставленного в Москве спектакля под названием всенародные выборы.Безальтернативная альтернативаВ Кремле тогда торговались с руководителем региона по продаже башкирской нефтянки и выборы стали отличным поводом для того, чтобы показать республиканскому наместнику, кто в доме хозяин. И надо сказать, политтехнологам со Старой площади это удалось. По накалу страстей и напряжению, с которым боролись претенденты за президентское кресло за народные голоса, эти выборы вошли в историю, как самые драматичные. И для тех, кто хлебнул настоящего адреналина в выборной борьбе, и для тех, кто использовал административный ресурс, и для народа, на глазах которого разыгралась нешуточная битва, организованная невидимыми кукловодами.В ожесточенной схватке не оказалось победителей – все участники вышли из этой драмы с моральными травмами. И даже оставшийся в своем кресле Рахимов, которому во втором туре понадобилась поддержка федералов, растерял уверенность в своих силах и многие амбиции.Главной особенностью выборов президента-2013 стало то, что действующему руководителю региона Муртазе Рахимову по наущению московских политтехнологов бросили вызов сразу два олигарха - Сергей Веремеенко и Ралиф Сафин. И Веремеенко, и Сафин действовали, как настоящие коммерсанты — скоординировано и грамотно, по принципу сетевого маркетинга. И их методы оказались полной неожиданностью для действовавшего тогда президента и его окружения. В каждой, даже самой отдаленной деревне республики, действовали агитационные бригады противников Рахимова.Дело доходило до того, что предвыборные листовки сбрасывали с вертолетов.Одни только «ковровые бомбардировки» бесплатными многотиражными газетами с огульной критикой власти чего стоили - «Отечество», «Русское обозрение», «Майдан», «Регион 02», «Выбор народа», «Халык телягэ», «Халык Ихтияры», «Вечерний Нефтекамск», каждая из которых, в отличие от сегодняшних бесплатных и так называемых оппозиционных изданий, имела свой целевой электорат.- Чтобы уверенно победить, нужно стать «мифом», либо «легендой», - говорил тогда руководитель республиканского избирательного штаба Сергея Веремеенко Марат Миргазямов, известный как последний председатель Кабинета министров БАССР и вечный оппонент Рахимова. - На выборах побеждает не конкретный человек, а миф об этом человеке, мощное отражение раскручиваемого образа в общественном сознании.Штаб банкира все это время и работал на создание мифа о Сергее Веремеенко, представляя его этаким борцом за счастье народа, да так успешно, что в пылкое сердце новоявленного кандидата в президенты республики поверили даже его сторонники.Нынешний начальник информационного управления уфимской мэрии Аскар Фазлыев как раз и создавал этот образ «свойского» парня, трудясь в штабе Веремеенко замом Миргазямова по агитации и пропаганде. Потом, после выборов, автор тотальной контрпропагады поплатился за свой талант – г-на Фазлыева преследовали в уголовном порядке и ему даже пришлось скрываться в Москве.Сегодня Аскар Фазлыев, с усмешкой вспоминает страсти той предвыборной кампании, но признает, что в начале 2003 года ни один политолог не мог предположить, что тяжеловес Муртаза Рахимов может не выиграть в первом туре.- Накопившееся латентное неприятие большой частью граждан республики сложившегося авторитарно-кланового режима, умноженное на агрессивные и скоординированные политические технологии оппонентов, подкрепленные финансовым и организационным ресурсом, на фоне прямых неуклюжих методов пропаганды штаба Рахимова привели к неожиданному результату для многих, - рассказывает он. - Только после вмешательства федеральных структур Рахимову удалось перевести избирательную кампанию во втором туре в управляемое русло. Цена той победы - переход подконтрольных активов республики - банка «Уралсиб» и предприятий башкирского ТЭКа в собственность федеральных игроков.Аскар Фазлыев даже считает, что альтернативный и ожесточенный характер башкирской избирательной кампании, как и других подобных в субъектах РФ, в итоге привели к отмене прямых выборов губернаторов и руководителей республик в 2005 году.Связи решают всеНе осталась тогда и без внимания наблюдателей и поддержка кандидатов на пост президента РБ республиканским комитетом КПРФ. Его руководителем был опытный парламентарий Валентин Никитин. На внеочередной партийной конференции вожак башкирских коммунистов неожиданно отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента республики, и предложил вместо себя малоизвестного Расуля Шугурова.- Тогда многим сразу стало понятно, что такая рокировка, не что иное, как скрытая поддержка Сергея Веремеенко, - вспоминает коммунист, член участковой избирательной комиссии Василий Шашкин. - Расуль Шугуров тогда набрал всего около одного процента. А Валентин Никитин после этого недолго продержался на посту первого секретаря рескома КПРФ и совершенно ясно, что в нашем Белом доме к этому приложили немалые усилия.Печальна оказалась судьба и «дублера» Муртазы Рахимова – тогдашнего сенатора Игоря Изместьева, позже приговоренного к пожизненному заключению за организацию многочисленных убийств. В 2003-м для Изместьева ничего не предвещало беды – избирательный штаб Рахимова «назначил» его кандидатом, который будет оттягивать голоса избирателей в пользу босса, выбрав из многих претендентов. Кто же знал, что у Изместьева, кроме сенаторской, была и другая «работа».Мурат Салихов участвовал в выборах десятилетней давности на стороне Муртазы Рахимова и работал членом территориальной участковой комиссии одного из уфимских районов. Он вспоминает, что накал борьбы за должность президента Башкирии в декабре 2003 года был таким, что непуганое ранее такими выборами население и особенно главы районов, замерли в ожидании результатов – ведь от того, кто придет к власти и против кого они работали, зависело их будущее. Кстати, многие районные руководители тогда предали Муртазу Рахимова – агитаторы Сафина и Веремеенко умели уговаривать, подкрепляя слова крупными дензнаками.- Оппозиционные участники выборов не скрывали, что их кандидатуры согласованы с Кремлем, и открыто демонстрировали координацию своих предвыборных шагов с аппаратом президента России, - вспоминает г-н Салихов. - Поэтому, следует признаться, что жесткий прессинг Муртазы Рахимова со стороны претендентов и их поспешное бегство с поля политической битвы не что иное, как политический спектакль, режиссером, которого называют тогдашнего заместителя главы администрации президента РФ Владислава Суркова.Кстати, тот же Сурков, когда понадобилось спасать Рахимова от рожденных Кремлем «гомункулов», перед вторым туром, 12 декабря побывал в Башкирии и обсудил с действующим президентом «вопросы дальнейшего развития республики» и счет сразу стал в пользу руководителя региона.То, что соперники Муртазы Рахимова возникли не случайно, было очевидно. Ставка была сделана, на то, что за Веремеенко проголосуют русские, а за Сафина татары, что в значительной мере и произошло в первом туре. Новоявленные претенденты на президентское кресло возлагали надежду на поддержку части городского башкирского населения, которое считало себя несправедливо оттесненным от власти выходцами из сельских зауральских районов.Особенно агрессивно и грамотно начал свою предвыборную кампанию банкир Сергей Веремеенко, причем, задолго до ее официального старта и сумел привлечь к этому даже федеральных чиновников.- Помните, как Энгельс Кульмухаметов в рекламных роликах, которые несколько месяцев крутились по федеральным телеканалам, говорил теплые слова о нашей республике, и все это было умело смонтировано с роликами самого Веремеенко, - вспоминает преподаватель БГУ, политолог Глеб Горбунов. - Здесь будущий кандидат убивал сразу двух зайцев: стал узнаваем для жителей региона и давал понять, что его поддерживает федеральный центр.Потом, правда, нынешний директор санатория «Янган-Тау» Энгельс Кульмухаметов, работавший тогда главным федеральным инспектором по РБ, долго оправдывался и ссылался на полное неведение истинной цели своего появления в предвыборной рекламе г-на Веремеенко.В том спектакле «засветилось» очень много людей, сегодня, может быть, и не пожелавших бы участвовать в предвыборной свистопляске.Очевидно, что нынешний руководитель регионального исполкома «Единой России» Альберт Мифтахов свои знания почерпнул, трудясь заместителем по полевой работе руководителя уфимского городского штаба Сергея Веремеенко. Кстати региональными избирательными штабами банкира была покрыта вся Башкирия. Этот опыт позволил потом г-ну Мифтахову обеспечить башкирским «единороссам» 76 процентов голосов избирателей на выборах в башкирский парламент в 2013 году.Помнят жители республики и массированные музыкальные десанты в Уфу звезд российской эстрады в поддержку Веремеенко и Сафина: Михаила Боярского, Льва Лещенко и многих других. А жители Октябрьска до сих пор нахваливают концерт Алсу с татарского берега реки Ик, потому как в городе выступить ей не позволили местные власти. Одним словом, впечатлений и эмоций тогда избирателям хватило с лихвой.Но Муртаза Рахимов, получивший прямую поддержку на самой вершине кремлевского олимпа, все-таки стал победителем, набрав во втором туре свыше 78 процентов голосов в противовес 42 процентам в первом состязании.Не случайно по всем федеральным телеканалам телезрители страны слышали теплые слова главы государства Владимира Путина в адрес политического тяжеловеса. Связи Рахимова оказались прочнее и надежней связей Веремеенко.И, видимо, поэтому в избирательном штабе президента Башкирии после первого тура советовали Веремеенко и Сафину не пить раньше времени шампанское. Второй тур превратился в формальность, так как г-н Веремеенко под нажимом федерального центра сам сошел с избирательной дистанции.В течение суток его штабы оказались закрыты на замок, а его команда вывезена в Москву.Для многих жителей Башкирии проигрыш «альтернативных» кандидатов стал личной трагедией – один из работников штаба Ралифа Сафина наложил на себя руки, а для российского политолога Игоря Панарина башкирские предвыборные страсти стали поводом для написания книги «Информационная война: победа в Башкирии».Отголоски выборов еще долго расходились кругами. Сергей Веремеенко рассорился со своим компаньоном по бизнесу Сергеем Пугачевым, на связи которого он рассчитывал, и разделил с ним бизнес. Муртазу Рахимова оппозиция обвиняла в мести жителям Благовещенска, проголосовавшим почти поголовно за Веремеенко. В городе в 2004 году была проведена милицейская зачистка, а сам Благовещенск получил в России печальное звание «избитого города». Но, возможно, это было совпадением.После длительного перерыва, в 2015 году прямые выборы главы региона возвращаются в республику. Несмотря на то, что сегодня в Кремле иначе видят избирательный процесс, нет гарантии, что Башкирия опять не станет полигоном для использования политических технологий.Многие политологи гадают, какой характер будет носить грядущая выборная кампания, и захотят ли прежние участники башкирской политической арены взять реванш.- Участие в новых компаниях героев тех дней считаю маловероятным, - говорит Аскар Фазлыев. - Изменилась социально-политическая обстановка как в Башкирии, так и в России в целом. Сами участники той компании стали гораздо старше — у них другие интересы. Да и в республиканской собственности не осталось тех лакомых кусочков, которые могли бы сыграть роль приманки.***В декабре 2003 года в Башкирии совпали выборы в Госдуму и выборы президента республики. Запрещенный к показу на телевидении документальный фильм «По ком плачет курай» рассказывает о том, каким способом выиграл свои выборы ставленник Единой России.Напомним, бывший президент Башкирии Муртаза Рахимов, глава Благотворительного фонда «Урал» - член Высшего совета партии Единая Россия.Рахимов на выборах - 2003 возглавлял региональный список единороссов, как сегодня Рустэм Хамитов.Видео. Часть 1:Видео. Часть 2:Видео. Часть 3: