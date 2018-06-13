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Карма настигла? Скончался главный фальсификатор выборов времен режима Рахимова

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Барый Кинзягулов тяжело и долго болел. Прощание с ним состоится сегодня. О смерти Барыя Кинзягулова сообщает «Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан». Кинзягулов скончался вчера, 25 июня. 1 июня ему исполнилось 70 лет. Барый Кинзягулов был председателем ЦИК Башкортостана с 1996 по 2008 год.

Карма настигла? Скончался главный фальсификатор выборов времен режима Рахимова


Барый Исмаевич защитил кандидатскую и докторскую диссертации, был награжден орденом Салавата Юлаева, Почетной грамотой Республики Башкортостан, Почетной грамотой Курултая Башкирии и высшей наградой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – Почётным знаком «За заслуги в организации выборов».

Ему были присвоены звания Отличника народного образования, Заслуженного строителя Республики Башкортостан.

Прощание с Барыем Кинзягуловым состоится 27 июня 2018 года в Доме Государственного Собрания (ул. Заки Валиди, 40) с 12:00 до 13:00.

ПроУфу
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В 2003 году выборы главы региона стали политическим спектаклем

В декабре исполнится 15 лет со дня самых непредсказуемых выборов Башкирии – 7 декабря 2003 состоялся первый тур избирательной кампании президента РБ. Впрочем, в начале мало кто предполагал, что выборная гонка будет длиться чуть ли не до конца декабря, а действующему главе республики Муртазе Рахимову придется доказывать свои силы во втором туре. И участники избирательной кампании, и жители Башкортостана сегодня понимают, что 15 лет назад стали действующими лицами поставленного в Москве спектакля под названием всенародные выборы.

Карма настигла? Скончался главный фальсификатор выборов времен режима Рахимова


Безальтернативная альтернатива

В Кремле тогда торговались с руководителем региона по продаже башкирской нефтянки и выборы стали отличным поводом для того, чтобы показать республиканскому наместнику, кто в доме хозяин. И надо сказать, политтехнологам со Старой площади это удалось. По накалу страстей и напряжению, с которым боролись претенденты за президентское кресло за народные голоса, эти выборы вошли в историю, как самые драматичные. И для тех, кто хлебнул настоящего адреналина в выборной борьбе, и для тех, кто использовал административный ресурс, и для народа, на глазах которого разыгралась нешуточная битва, организованная невидимыми кукловодами.

В ожесточенной схватке не оказалось победителей – все участники вышли из этой драмы с моральными травмами. И даже оставшийся в своем кресле Рахимов, которому во втором туре понадобилась поддержка федералов, растерял уверенность в своих силах и многие амбиции.

Главной особенностью выборов президента-2013 стало то, что действующему руководителю региона Муртазе Рахимову по наущению московских политтехнологов бросили вызов сразу два олигарха - Сергей Веремеенко и Ралиф Сафин. И Веремеенко, и Сафин действовали, как настоящие коммерсанты — скоординировано и грамотно, по принципу сетевого маркетинга. И их методы оказались полной неожиданностью для действовавшего тогда президента и его окружения. В каждой, даже самой отдаленной деревне республики, действовали агитационные бригады противников Рахимова.

Дело доходило до того, что предвыборные листовки сбрасывали с вертолетов.

Одни только «ковровые бомбардировки» бесплатными многотиражными газетами с огульной критикой власти чего стоили - «Отечество», «Русское обозрение», «Майдан», «Регион 02», «Выбор народа», «Халык телягэ», «Халык Ихтияры», «Вечерний Нефтекамск», каждая из которых, в отличие от сегодняшних бесплатных и так называемых оппозиционных изданий, имела свой целевой электорат.

- Чтобы уверенно победить, нужно стать «мифом», либо «легендой», - говорил тогда руководитель республиканского избирательного штаба Сергея Веремеенко Марат Миргазямов, известный как последний председатель Кабинета министров БАССР и вечный оппонент Рахимова. - На выборах побеждает не конкретный человек, а миф об этом человеке, мощное отражение раскручиваемого образа в общественном сознании.

Штаб банкира все это время и работал на создание мифа о Сергее Веремеенко, представляя его этаким борцом за счастье народа, да так успешно, что в пылкое сердце новоявленного кандидата в президенты республики поверили даже его сторонники.

Нынешний начальник информационного управления уфимской мэрии Аскар Фазлыев как раз и создавал этот образ «свойского» парня, трудясь в штабе Веремеенко замом Миргазямова по агитации и пропаганде. Потом, после выборов, автор тотальной контрпропагады поплатился за свой талант – г-на Фазлыева преследовали в уголовном порядке и ему даже пришлось скрываться в Москве.

Сегодня Аскар Фазлыев, с усмешкой вспоминает страсти той предвыборной кампании, но признает, что в начале 2003 года ни один политолог не мог предположить, что тяжеловес Муртаза Рахимов может не выиграть в первом туре.

- Накопившееся латентное неприятие большой частью граждан республики сложившегося авторитарно-кланового режима, умноженное на агрессивные и скоординированные политические технологии оппонентов, подкрепленные финансовым и организационным ресурсом, на фоне прямых неуклюжих методов пропаганды штаба Рахимова привели к неожиданному результату для многих, - рассказывает он. - Только после вмешательства федеральных структур Рахимову удалось перевести избирательную кампанию во втором туре в управляемое русло. Цена той победы - переход подконтрольных активов республики - банка «Уралсиб» и предприятий башкирского ТЭКа в собственность федеральных игроков.

Аскар Фазлыев даже считает, что альтернативный и ожесточенный характер башкирской избирательной кампании, как и других подобных в субъектах РФ, в итоге привели к отмене прямых выборов губернаторов и руководителей республик в 2005 году.

Связи решают все

Не осталась тогда и без внимания наблюдателей и поддержка кандидатов на пост президента РБ республиканским комитетом КПРФ. Его руководителем был опытный парламентарий Валентин Никитин. На внеочередной партийной конференции вожак башкирских коммунистов неожиданно отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента республики, и предложил вместо себя малоизвестного Расуля Шугурова.

- Тогда многим сразу стало понятно, что такая рокировка, не что иное, как скрытая поддержка Сергея Веремеенко, - вспоминает коммунист, член участковой избирательной комиссии Василий Шашкин. - Расуль Шугуров тогда набрал всего около одного процента. А Валентин Никитин после этого недолго продержался на посту первого секретаря рескома КПРФ и совершенно ясно, что в нашем Белом доме к этому приложили немалые усилия.

Печальна оказалась судьба и «дублера» Муртазы Рахимова – тогдашнего сенатора Игоря Изместьева, позже приговоренного к пожизненному заключению за организацию многочисленных убийств. В 2003-м для Изместьева ничего не предвещало беды – избирательный штаб Рахимова «назначил» его кандидатом, который будет оттягивать голоса избирателей в пользу босса, выбрав из многих претендентов. Кто же знал, что у Изместьева, кроме сенаторской, была и другая «работа».

Мурат Салихов участвовал в выборах десятилетней давности на стороне Муртазы Рахимова и работал членом территориальной участковой комиссии одного из уфимских районов. Он вспоминает, что накал борьбы за должность президента Башкирии в декабре 2003 года был таким, что непуганое ранее такими выборами население и особенно главы районов, замерли в ожидании результатов – ведь от того, кто придет к власти и против кого они работали, зависело их будущее. Кстати, многие районные руководители тогда предали Муртазу Рахимова – агитаторы Сафина и Веремеенко умели уговаривать, подкрепляя слова крупными дензнаками.

- Оппозиционные участники выборов не скрывали, что их кандидатуры согласованы с Кремлем, и открыто демонстрировали координацию своих предвыборных шагов с аппаратом президента России, - вспоминает г-н Салихов. - Поэтому, следует признаться, что жесткий прессинг Муртазы Рахимова со стороны претендентов и их поспешное бегство с поля политической битвы не что иное, как политический спектакль, режиссером, которого называют тогдашнего заместителя главы администрации президента РФ Владислава Суркова.

Кстати, тот же Сурков, когда понадобилось спасать Рахимова от рожденных Кремлем «гомункулов», перед вторым туром, 12 декабря побывал в Башкирии и обсудил с действующим президентом «вопросы дальнейшего развития республики» и счет сразу стал в пользу руководителя региона.

То, что соперники Муртазы Рахимова возникли не случайно, было очевидно. Ставка была сделана, на то, что за Веремеенко проголосуют русские, а за Сафина татары, что в значительной мере и произошло в первом туре. Новоявленные претенденты на президентское кресло возлагали надежду на поддержку части городского башкирского населения, которое считало себя несправедливо оттесненным от власти выходцами из сельских зауральских районов.

Особенно агрессивно и грамотно начал свою предвыборную кампанию банкир Сергей Веремеенко, причем, задолго до ее официального старта и сумел привлечь к этому даже федеральных чиновников.

- Помните, как Энгельс Кульмухаметов в рекламных роликах, которые несколько месяцев крутились по федеральным телеканалам, говорил теплые слова о нашей республике, и все это было умело смонтировано с роликами самого Веремеенко, - вспоминает преподаватель БГУ, политолог Глеб Горбунов. - Здесь будущий кандидат убивал сразу двух зайцев: стал узнаваем для жителей региона и давал понять, что его поддерживает федеральный центр.

Потом, правда, нынешний директор санатория «Янган-Тау» Энгельс Кульмухаметов, работавший тогда главным федеральным инспектором по РБ, долго оправдывался и ссылался на полное неведение истинной цели своего появления в предвыборной рекламе г-на Веремеенко.

В том спектакле «засветилось» очень много людей, сегодня, может быть, и не пожелавших бы участвовать в предвыборной свистопляске.

Очевидно, что нынешний руководитель регионального исполкома «Единой России» Альберт Мифтахов свои знания почерпнул, трудясь заместителем по полевой работе руководителя уфимского городского штаба Сергея Веремеенко. Кстати региональными избирательными штабами банкира была покрыта вся Башкирия. Этот опыт позволил потом г-ну Мифтахову обеспечить башкирским «единороссам» 76 процентов голосов избирателей на выборах в башкирский парламент в 2013 году.

Помнят жители республики и массированные музыкальные десанты в Уфу звезд российской эстрады в поддержку Веремеенко и Сафина: Михаила Боярского, Льва Лещенко и многих других. А жители Октябрьска до сих пор нахваливают концерт Алсу с татарского берега реки Ик, потому как в городе выступить ей не позволили местные власти. Одним словом, впечатлений и эмоций тогда избирателям хватило с лихвой.

Но Муртаза Рахимов, получивший прямую поддержку на самой вершине кремлевского олимпа, все-таки стал победителем, набрав во втором туре свыше 78 процентов голосов в противовес 42 процентам в первом состязании.

Не случайно по всем федеральным телеканалам телезрители страны слышали теплые слова главы государства Владимира Путина в адрес политического тяжеловеса. Связи Рахимова оказались прочнее и надежней связей Веремеенко.

И, видимо, поэтому в избирательном штабе президента Башкирии после первого тура советовали Веремеенко и Сафину не пить раньше времени шампанское. Второй тур превратился в формальность, так как г-н Веремеенко под нажимом федерального центра сам сошел с избирательной дистанции.

В течение суток его штабы оказались закрыты на замок, а его команда вывезена в Москву.

Для многих жителей Башкирии проигрыш «альтернативных» кандидатов стал личной трагедией – один из работников штаба Ралифа Сафина наложил на себя руки, а для российского политолога Игоря Панарина башкирские предвыборные страсти стали поводом для написания книги «Информационная война: победа в Башкирии».

Отголоски выборов еще долго расходились кругами. Сергей Веремеенко рассорился со своим компаньоном по бизнесу Сергеем Пугачевым, на связи которого он рассчитывал, и разделил с ним бизнес. Муртазу Рахимова оппозиция обвиняла в мести жителям Благовещенска, проголосовавшим почти поголовно за Веремеенко. В городе в 2004 году была проведена милицейская зачистка, а сам Благовещенск получил в России печальное звание «избитого города». Но, возможно, это было совпадением.

После длительного перерыва, в 2015 году прямые выборы главы региона возвращаются в республику. Несмотря на то, что сегодня в Кремле иначе видят избирательный процесс, нет гарантии, что Башкирия опять не станет полигоном для использования политических технологий.

Многие политологи гадают, какой характер будет носить грядущая выборная кампания, и захотят ли прежние участники башкирской политической арены взять реванш.

- Участие в новых компаниях героев тех дней считаю маловероятным, - говорит Аскар Фазлыев. - Изменилась социально-политическая обстановка как в Башкирии, так и в России в целом. Сами участники той компании стали гораздо старше — у них другие интересы. Да и в республиканской собственности не осталось тех лакомых кусочков, которые могли бы сыграть роль приманки.

Федор Лыткин, Радик Ишемгулов, МКС
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По ком плачет курай

В декабре 2003 года в Башкирии совпали выборы в Госдуму и выборы президента республики. Запрещенный к показу на телевидении документальный фильм «По ком плачет курай» рассказывает о том, каким способом выиграл свои выборы ставленник Единой России.

Напомним, бывший президент Башкирии Муртаза Рахимов, глава Благотворительного фонда «Урал» - член Высшего совета партии Единая Россия.

Рахимов на выборах - 2003 возглавлял региональный список единороссов, как сегодня Рустэм Хамитов.

Видео. Часть 1:



Видео. Часть 2:



Видео. Часть 3:




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  • 1 | 27.06.2018, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Явно ,очень приятно , когда по итогам твоей жизни напишут такое .Просто некоторым живущим подлецам следовало бы задуматься



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  • 2 | 27.06.2018, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Прочитываешь такие итоги и анализ прошедших " Выборов " и задумываешься , а не за полных ДУРАКОВ и ИДИОТОВ держат народ РФ и сегодня наша верховная шайка ?
Чем отличаются ЛЮБЫЕ российские " выборы " от прошлых ?
Что изменилось в руках сегодняшних МОШЕННИКОВ и НАПЕРСТОЧНИКОВ в технологиях " выборов " ?
Ответ - НИЧЕГО не изменилось !!
Тот же тотальный фальсификат !



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  • 3 | 27.06.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот что я вам скажу: Выборы в России начиная со времен СССР и по настоящее время, это хорошо отрепетированный спектакль, где "избиратели",
это безмолвные статисты участвующие в массовках, которые после апофеоза, становятся источником доходов, режиссеров и продюсеров.



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  • 4 | 27.06.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.06.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вот что я вам скажу: Выборы в России начиная со времен СССР и по настоящее время, это хорошо отрепетированный спектакль, где "избиратели",
это безмолвные статисты участвующие в массовках, которые после апофеоза, становятся источником доходов, режиссеров и продюсеров.
_________________
Кац, Корней, Хруль - изучите это выражение наизусть и повторяйте как устав на сон грядущий и с утра от сна восстав , повтори опять устав..
турк



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  • 5 | 27.06.2018, 09:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1821 | Комментарии: 59318 | Рейтинг: +12237,2
"Бывший губернатор Калининграда, ныне полпред УрФО Цуканов получил диплом юриста в Высшей школе приватизации и предпринимательства, поступив в вуз сразу на четвертый курс, имея при этом только полученную в ПТУ «корочку» газосварщика"
Всё же гениальные в России начальники



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  • 6 | 27.06.2018, 09:48 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2580 | Рейтинг: -261,1
Тот же тотальный фальсификат !
----------------
Это потому, что люди не ходят на выборы, их голоса воруют.

Выборы - это единственный законный способ сменить власть, надо пользоваться этим инструментом активно и ответственно.



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  • 7 | 27.06.2018, 09:53 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4320 | Рейтинг: -705,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Все мы смертные. И умрет админ, и Кухарка. Вот уже Блунта похоронили. И Егерю надо подумать о загробном мире и Юнг немолодой.
То что вы пишите, покойному уже насрать....но родственники в чем виноваты?
Не зря есть поговорка: О покойнике только хорошо или промолчим.



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  • 8 | 27.06.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.06.2018, 09:48 | Автор: xrul
Публикации: 102 | Комментарии: 2575 | Рейтинг: -261
Тот же тотальный фальсификат !
----------------
Это потому, что люди не ходят на выборы, их голоса воруют.

Выборы - это единственный законный способ сменить власть, надо пользоваться этим инструментом активно и ответственно.

----------------

Хоть мы стоим на одной политической платформе, но вынужден тебя огорчить: не для того они устраивали переворот-91, чтобы вернуть власть народу. Греф на С-Петербуржском форуме однозначно заявил, что ему страшно, если власть отдать народу.



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  • 9 | 27.06.2018, 10:21 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10863 | Рейтинг: -1800
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кац, Корней, Хруль - изучите это выражение наизусть и повторяйте как устав на сон грядущий и с утра от сна восстав , повтори опять устав..
турк
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М-да.
Этот комментарий от большого ума и самомнения.
Учи, Турк, учи.



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  • 10 | 27.06.2018, 10:21 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34715 | Рейтинг: +5814,5
Пишем для того, чтобы впредь не повторилось.Это б---ство!



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  • 11 | 27.06.2018, 10:22 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2580 | Рейтинг: -261,1
Архиглупо не ходить на выборы и потом ругать власть.

Не так ли Турка ?



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  • Гость
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  • 12 | 27.06.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.06.2018, 09:48 | Автор: xrul

Это потому, что люди не ходят на выборы, их голоса воруют.

Выборы - это единственный законный способ сменить власть, надо пользоваться этим инструментом активно и ответственно.
===================================================
Уважаемый xrul ! Ну не надо пороть или молоть чепуху !
НЕ НАДО ! Вы ведь умудренный жизнью человек !
Я до мельчайших подробностей ЗНАЮ , как подводятся итоги
современных " выборов " , ЗНАЮ ( у себя , в местном
муниципалитете ) как заполняются итоговые Протоколы так
называемых " Выборов " !
ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВЛЯЮ итоговые " Выборы " проводят только только ЧЛЕНЫ КОМИССИИ избирательной комиссии при заполнении протоколов по ЗАДАННЫМ ПАРАМЕТРАМ !



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  • 13 | 27.06.2018, 10:37 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2580 | Рейтинг: -261,1
Согласен, итоги фальсифицируют. Это происходит из-за пассивности граждан, которые не ходят голосовать и не контролируют процесс.

А если совсем не ходить голосовать, это значит отдать свой голос жуликам и ворам с вероятностью 100%. Разве это правильно ?



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  • 14 | 27.06.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто , где , КОГДА проверяли и пересчитывали избирательные бюллетени , после опечатывания в местных избиркомах ?
ТИК когда нибудь пересчитывали бюллетени спорных муниципальных избиркомов ! Может когда нибудь и пересчитывала итоги , но пока шло разбирательство , там всегда успевали бумажки приводить в соответствие с протоколом !
Обличайющее ВИДЕО , в судах не берется во внимание !
В лучшем случае проверяют правильность заполнения протоколов !
ИДЕАЛЬНОЕ и кропотливое мошенничество , это когда избирательные бюллетени подгоняют точно , заранее заготовленными чистыми или уже заполнеными угодными кандидатами !



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  • 15 | 27.06.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 27.06.2018, 10:37 | Автор: xrul

Согласен, итоги фальсифицируют. Это происходит из-за пассивности граждан, которые не ходят голосовать и не контролируют процесс.

А если совсем не ходить голосовать, это значит отдать свой голос жуликам и ворам с вероятностью 100%. Разве это правильно ?
======================================================
Вас когда нибудь допускали до процесса заполнения Протоколов по " выборам " ?
Там такие спектакли , трагедии и драмы разыгрываются , сколько слез , унижений , угроз и требований !
Бывало представители от власти , в слезах УМОЛЯЛИ заполнить протокол КАК НАДО и пожалеть их самих и семью !
Потому , что если Протокол будет " неправильный " Он
( представитель от власти ) завтра безработный !



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  • 16 | 27.06.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У всех фигурантов статей т.н. политических аналитиков к 2003 году были уже "мертвые души" высушенные чубайсами, авенами,уринсонами жаждой власти и денег.
Ничего нового в этой любви к власти и деньгам в Башкирии не изменилось и к концу 20 годов 21 века...



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  • 17 | 27.06.2018, 11:11 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5623 | Рейтинг: -166,5
Карма настигла. Как то так



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  • 18 | 27.06.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собаке собачья смерть,а не почет и уважение...



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  • 19 | 27.06.2018, 11:48 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1095 | Рейтинг: +322,1
Вот после этих так называемых выборов курайдуловича я понял что пуйло чмо. До этого казалось что не все так плохо. А ватники поняли это только сейчас, когда он приказал пахать до смерти, хотя и бил себе в грудь, что пока он пирзидент повышать не будет.



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  • 20 | 27.06.2018, 11:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1821 | Комментарии: 59318 | Рейтинг: +12237,2
Да уж... в 2003-ем даже без интернета в Б-стане стало ясно - ху из пуйло!
Мерзкая тварь! (и это не моя подпись)



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