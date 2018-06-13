Врач травматолог, ортопед: «Это пенсионный дефолт»

Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от правильности формулирования диагноза зависят последующие действия.Поэтому, для начала предлагаю определиться с терминами. И поставить правильный диагноз.Итак:1. Это не пенсионная реформа. Реформа — это тогда, когда нынешние тридцатилетние понимают, как и на что будут жить в семьдесят. И от этого выстраивают своё экономическое (в том числе и пенсионное) поведение. Попытки реформ были. Все они провалены.2. И это даже не повышение пенсионного возраста. В условиях, когда без малого половина мужчин (а в провинции, что и есть собственно Россия — и того более) не доживёт до пенсии, о «пенсионном возрасте» говорить неуместно.3. Это — ПЕНСИОННЫЙ ДЕФОЛТ. То есть, невыполнение государством взятых на себя финансовых обязательств в установленный срок. Вот из этого и следует исходить. То, что этот дефолт является частичным, — на пенсии силовикам, военным, чиновникам и на государственные развлечения деньги есть— не только не улучшает, а только отягощает ситуацию.И так, с моей точки зрения, диагноз: ПЕНСИОННЫЙ ДЕФОЛТ.