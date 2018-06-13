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Врач травматолог, ортопед: «Это пенсионный дефолт»

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Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от правильности формулирования диагноза зависят последующие действия.

Врач травматолог, ортопед: «Это пенсионный дефолт»


Поэтому, для начала предлагаю определиться с терминами. И поставить правильный диагноз.

Итак:

1. Это не пенсионная реформа. Реформа — это тогда, когда нынешние тридцатилетние понимают, как и на что будут жить в семьдесят. И от этого выстраивают своё экономическое (в том числе и пенсионное) поведение. Попытки реформ были. Все они провалены.

2. И это даже не повышение пенсионного возраста. В условиях, когда без малого половина мужчин (а в провинции, что и есть собственно Россия — и того более) не доживёт до пенсии, о «пенсионном возрасте» говорить неуместно.

3. Это — ПЕНСИОННЫЙ ДЕФОЛТ. То есть, невыполнение государством взятых на себя финансовых обязательств в установленный срок. Вот из этого и следует исходить. То, что этот дефолт является частичным, — на пенсии силовикам, военным, чиновникам и на государственные развлечения деньги есть— не только не улучшает, а только отягощает ситуацию.

И так, с моей точки зрения, диагноз: ПЕНСИОННЫЙ ДЕФОЛТ.

Андрей Волна, Эхо Москвы
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  • 1 | 27.06.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы, неразумные, лаяли на Советскую Власть. Получите и распишитесь.



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  • 2 | 27.06.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Точнее не скажешь .Дефолт он дефолт .Невыполнение обязательств



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  • 3 | 27.06.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Это не дефолт,- это геноцид.



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  • 4 | 27.06.2018, 10:02 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4320 | Рейтинг: -705,5
Я уже писал про среднюю продолжительность жизни у мужчин и женщин и выход на пенсию.
Но сегодня хочу написать, что в селе пенсионеров не будет,. по крайней мере мужчин. Есть регионы крайнего севера, там вообще не будет пенсионеров, если им тоже повысят ценз.
Как не печально, люди всю жизнь будут перечислять отчисления на пенсию и процентов 70 не смогут им воспользоваться... Может лучше вообще отменить пенсию, разогнать чиновников живущих на наши отчисления (вот они живут на наши пенсии), распродать дворцы ПЕНСИОННОГО ФОНДА и отдать все эти деньги народу, если это жалко - то медицине и образованию.



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  • 5 | 27.06.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не доживет до своего пенсионного возраста, а какого хрена он курит, пьет, а потом опохмеляется и не правильно питается? Человек кузнец своей судьбы, сам себе выбрал короткую жизнь. А другой следит за своим здоровьем, что он виноват перед этим пофигистом. Помер Ефим да и хрен с ним.Кстате я сам на половину ефим,



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  • 6 | 27.06.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо было пропивать свои ваучеры. Сейчас жили бы припеваючи с акциями Газпромов, ЛУКОЙЛов и Роснефтей за пазухой, и нахрен не нужна была бы вам пенсия. А теперь вот получаете, что получаете.



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  • 7 | 27.06.2018, 11:28 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5623 | Рейтинг: -166,5
Нужно называть вещи своими именами. Многие пенсионеры хотели бы работать и после пенсии. Внукам помогать. Вопрос дают ли им такую возможность?



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  • 8 | 27.06.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 27.06.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Не надо было пропивать свои ваучеры. Сейчас жили бы припеваючи с акциями Газпромов, ЛУКОЙЛов и Роснефтей за пазухой, и нахрен не нужна была бы вам пенсия.

================

Шутка юмора?

Помнится, вложил свой ваучер в какую-то создаваемую фирму "Быстрые пельмени". Дивиденды обещали мне переводить. Но фирма исчезла, так и не появившись. Их много тогда объявлялось для сбора этих фантиков.



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  • 9 | 27.06.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Помер Ефим да и хрен с ним.Кстате я сам на половину ефим,"

-----------------------

Хэ... Полуживой, чтоле?



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  • 10 | 27.06.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
компрадорское бандитское государство.
своим олигархам путин направляет бюджетные миллиарды, кто дал ему такое право.
А никто, он сам себе взял все права, отняв у народа
Еще не то будет
вот отберет у вас еще и сбережения, если они у вас есть.
В одночасье - сделает реформу денег, как ельцин. и себе опять в оффшор в сказочный запад, все его там ждут, вернее, еще больше ждут его деньги и деньги олигархов.



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  • 11 | 27.06.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
компрадорское бандитское государство.
своим олигархам путин направляет бюджетные миллиарды, кто дал ему такое право.
А никто, он сам себе взял все права, отняв у народа
Еще не то будет
вот отберет у вас еще и сбережения, если они у вас есть.
В одночасье - сделает реформу денег, как ельцин. и себе опять в оффшор в сказочный запад, все его там ждут, вернее, еще больше ждут его деньги и деньги олигархов.



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  • 12 | 27.06.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
компрадорское бандитское государство.
своим олигархам путин направляет бюджетные миллиарды, кто дал ему такое право.
А никто, он сам себе взял все права, отняв у народа
Еще не то будет
вот отберет у вас еще и сбережения, если они у вас есть.
В одночасье - сделает реформу денег, как ельцин. и себе опять в оффшор в сказочный запад, все его там ждут, вернее, еще больше ждут его деньги и деньги олигархов.



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  • 13 | 27.06.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Это не пенсионный дефолт! Это дефолт совести у руководителей РФ! Очень Опытный



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  • 14 | 27.06.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 27.06.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо было пропивать свои ваучеры. Сейчас жили бы припеваючи с акциями Газпромов, ЛУКОЙЛов и Роснефтей за пазухой, и нахрен не нужна была бы вам пенсия. А теперь вот получаете, что получаете.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________Ну сказал!!! Сам-то знаешь сколько в год дивидендов на один ваучер, вложенные в эти компании, выплачивают? А я знаю, так как ваучер не пропил, а вложил! Чтоб ты жил на одни дивиденды!!! Очень Опытный



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  • 15 | 27.06.2018, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1821 | Комментарии: 59318 | Рейтинг: +12237,2
В России:
Пенсия депутата - 118т.р.
Судьи - 106т.р.
Министр - 90т.р.
Прокурор - 30т.р.(чёт я засомневалась - маловато будет, у ментов куда больше!)

Средняя по стране - 13,8т.р.

Бабки в деревнях получают по 8-10 тыс руб пенсии - а средняя температура по больнице получается почти в два раза выше благодаря депутатам и прочим нахлебникам



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  • 16 | 27.06.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 27.06.2018, 11:28 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5623 | Рейтинг: -166,5
Нужно называть вещи своими именами. Многие пенсионеры хотели бы работать и после пенсии. Внукам помогать. Вопрос дают ли им такую возможность?

****
А кто мешает? или ты предлагаешь насильно заменять молодых пожилыми?
Многие просто не доживают до пенсионного возраста если ты хочешь назвать вещи своими именами



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  • 17 | 27.06.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
15 | 27.06.2018, 12:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1820 | Комментарии: 59306 | Рейтинг: +12236,5
В России:
Пенсия депутата - 118т.р.
Судьи - 106т.р.
Министр - 90т.р.
Прокурор - 30т.р.(чёт я засомневалась - маловато будет, у ментов куда больше!)

Средняя по стране - 13,8т.р.

Бабки в деревнях получают по 8-10 тыс руб пенсии - а средняя температура по больнице получается почти в два раза выше благодаря депутатам и прочим нахлебникам

****
Во всем виновато БЯ



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  • 18 | 27.06.2018, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1821 | Комментарии: 59318 | Рейтинг: +12237,2
Не все поняли, что такое пуйловская пенсионная "реформа". Это ОТМЕНА ПЕНСИИ для 20% женщин и 60% мужчин. Они никогда её не получат, потому, что не доживут. Зачем они всю свою жизнь отчисляли заработанные трудом деньги в пенсионный фонд? Где эти деньги? Их не получат ни они, ни их родственники.

Очередной отъем денег у населения - на этот раз куда более наглый, чем ельцинский дефолт! Дефолт(отмена трех нолей при одновременном повышении цен на всё) был одномоментным, а этот - пожизненный!

***
По мнению экспертов, позитивным последствием кризиса 1998 года стало повышение конкурентоспособности российской экономики. Вследствие девальвации рубля цены на импортные товары внутри страны подскочили, а цены отечественных товаров заграницей упали, что позволило им занять рынки, которые они не могли занять раньше. Кризис 1998 года дал шанс отечественной промышленности набрать силу, отгородил ее от импорта и увеличил экспортные возможности. Оздоровилась и государственная политика, финансовый кризис заставил чиновников более ответственно относиться к бюджетному планированию. Малый бизнес осознал свою силу и стал развиваться в крупные предприятия.

Главным результатом кризиса 1998 года эксперты называют отход экономики от сырьевой модели и развитие других отраслей экономики, которые до финансового кризиса замещались импортом.



РИА Новости https://ria.ru/history_spravki/20110824/422807796.html



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  • 19 | 27.06.2018, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Россияне могут слегка выдохнуть, так как пенсионной реформы с драконовскими условиями может и не быть: депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили свой альтернативный вариант.

Законопроект внесен в парламент. Он предусматривает упрощение нынешней пенсионной системы.

«Принцип простой — пенсия зависит только от зарплаты и от стажа. Всё, никаких баллов, никакой накопительной системы и никакого повышения пенсионного возраста», — цитирует лидера партии Сергея Миронова klerk.ru.
===================================================
ДА И ДА ! Я лично за такую Пенсионную Реформу !
Здесь при такой РЕФОРМЕ некого будет винить !!
Сам и только Сам будешь ОТВЕТСТВЕНЕН за обеспеченность своей старости !!
ПОДДЕРЖИВАЮ предложение депутатов Госдумы от фракции
«Справедливая Россия»



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  • 20 | 27.06.2018, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех депутатов и чиновников необходимо посадить на зарплату среднюю по стране и на пенсию среднюю по стране .



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