«Левому фронту» отказали в согласовании митинга против пенсионной реформы в Уфе

Движение «Левый фронт» не смогло согласовать в правительстве Башкирии проведение 4 июля в Уфе совместного с КПРФ митинга против пенсионной реформы, сообщил «Ъ-Уфа» координатор движения Дмитрий Чувилин.Активисты планировали провести акцию в обеденное время у Дворца спорта. В ответ на уведомление вице-премьер республики Марат Магадеев сообщил, что все специально отведенные места для проведения публичных акций в городе на эту дату заняты организаторами других мероприятий.«Альтернативных площадок нам не предложили, но предложили перенести дату. Но мы уже знаем, что если согласиться на этот вариант, нам снова потребуется подать уведомление с прогнозируемым сценарием отказа»,— отметил Дмитрий Чувилин. Поэтому активисты решили 4 июля провести акцию возле здания администрации главы республики в виде сбора подписей под обращением к Рустаму Хамитову.«Он до сих пор никак не прокомментировал эту инициативу. В обращении мы хотим призвать главу на случай, если этот проект будет одобрен, наложить мораторий на его исполнение в республике»,— заявил Дмитрий Чувилин.В то же время кабмин Башкирии согласовал движению митинг на 2 июля в Стерлитамаке, посвященный той же теме. «Но согласовали не на единственной специально отведенной для этих целей в городе площадке — площади у ДК «Сода», а на поросшем бурьяном пустыре возле авторынка»,— сообщил господин Чувилин. Он добавил, что «хотя эта площадка не очень устраивает, но акция будет там проведена». «Мы уже направили обращение к главе администрации Стерлитамака Владимиру Куликову, чтобы он привел этот пустырь в порядок»,— отметил активист.