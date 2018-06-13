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«Левому фронту» отказали в согласовании митинга против пенсионной реформы в Уфе

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Движение «Левый фронт» не смогло согласовать в правительстве Башкирии проведение 4 июля в Уфе совместного с КПРФ митинга против пенсионной реформы, сообщил «Ъ-Уфа» координатор движения Дмитрий Чувилин.

«Левому фронту» отказали в согласовании митинга против пенсионной реформы в Уфе


Активисты планировали провести акцию в обеденное время у Дворца спорта. В ответ на уведомление вице-премьер республики Марат Магадеев сообщил, что все специально отведенные места для проведения публичных акций в городе на эту дату заняты организаторами других мероприятий.

«Альтернативных площадок нам не предложили, но предложили перенести дату. Но мы уже знаем, что если согласиться на этот вариант, нам снова потребуется подать уведомление с прогнозируемым сценарием отказа»,— отметил Дмитрий Чувилин. Поэтому активисты решили 4 июля провести акцию возле здания администрации главы республики в виде сбора подписей под обращением к Рустаму Хамитову.

«Он до сих пор никак не прокомментировал эту инициативу. В обращении мы хотим призвать главу на случай, если этот проект будет одобрен, наложить мораторий на его исполнение в республике»,— заявил Дмитрий Чувилин.

В то же время кабмин Башкирии согласовал движению митинг на 2 июля в Стерлитамаке, посвященный той же теме. «Но согласовали не на единственной специально отведенной для этих целей в городе площадке — площади у ДК «Сода», а на поросшем бурьяном пустыре возле авторынка»,— сообщил господин Чувилин. Он добавил, что «хотя эта площадка не очень устраивает, но акция будет там проведена». «Мы уже направили обращение к главе администрации Стерлитамака Владимиру Куликову, чтобы он привел этот пустырь в порядок»,— отметил активист.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 28.06.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В угоду путину за свои кресла чиновники изощряются на народом.
они-то готовы до 80-ти восседать и жировать в своих креслах.
Где молодежь 30-ти лет, которых напрямую касается реформа?



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  • 2 | 28.06.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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активисты решили 4 июля провести акцию возле здания администрации главы республики в виде сбора подписей под обращением к Рустаму Хамитову.
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Вы что? ! Какое обращение к этой марионетке!? Он вед ничего не решает!!!



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  • 3 | 28.06.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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А чего это "активисты" простынями обмотались? Вроде не в бане, и даже не в Мекке? Где их национальные малахайки? Где униформа от идельбайки-обносились бедолажки!



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  • 4 | 28.06.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 28.06.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А чего это "активисты" простынями обмотались?

---------------

Когда обматывают простынями? За день до выхода на пенсию. Саван это. Перфоманс такой.



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  • 5 | 28.06.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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какой мараторий Башлычок может наложить? он по закону это не имеет права .Пенсионная система в ведении Федерального центра.А если бы и мог -он от одного этого бы предложения усраган аж от белого Дома до резеденции



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  • 6 | 28.06.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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"Вся политика Дональда Трампа — это рискованная и великолепная попытка спрыгнуть с горящего поезда глобализации, на полном ходу несущегося к разобранному мосту…" (А.Фефелов).

А Валя Матвиенко, в частности, увещевает нас, что весь мир выходит на пенсию под 70 лет - и только мы сопротивляемся глобальным тенденциям.



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  • 7 | 28.06.2018, 12:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1821 | Комментарии: 59319 | Рейтинг: +12237,9
Пенсионная система в Сингапуре

В Сингапуре низкие налоги и оптимальные условия для бизнеса

Во многих странах Западной Европы существует модель шведского социализма. Когда любой человек, который по каким-то жизненным обстоятельствам попал в сложную ситуацию, может рассчитывать на то, что государство возьмёт на себя заботу о нём.

В Сингапуре по-другому. Например, нет пособия по безработице. Если человек лишился работы, то максимум, что ему могут сказать: иди работай таксистом. Работа таксистом — она зарезервирована только для граждан Сингапура.

Пенсионная система в Сингапуре устроена так, что государство принудительным образом обязывает каждого человека, который получает зарплату, откладывать значительный процент своего заработка в пенсионный фонд (но на свой собственный счёт). По достижении пенсионного возраста человек выбирает из двух опций: либо забрать всё накопившееся за его трудовую деятельность одним разом, либо обменять это на ежемесячную выплату (пожизненную). Может быть поэтому сингапурцы так долго живут, в Сингапуре средняя продолжительность жизни 82 года.

Какие минусы мы видим. Может быть немного меняет восприятие жизни и времени тот факт, что в Сингапуре отсутствуют сезоны. Здесь круглый год лето. Не меняется ни продолжительность дня, ни температура воздуха, ни на улице ни дома, солнце всегода встаёт в 7 утра и садится в 7 вечера. Нету снега, нету осени, нету весны. Постоянный июль-месяц.

Здесь достаточно низкие налоги. Нельзя сказать, что они отсутствуют, они есть, но, во-первых, они весьма низкие, во-вторых, их не жалко платить. Когда вы платите дорожный налог, вы прекрасно видите те дороги, которые за эти деньги для вас построены. Когда вы платите муниципальный налог за поддержание чистоты на улице, вы видите эту чистую улицу каждый день.

Для бизнеса созданы оптимальные условия. В отличие от европейских стран, где найм сотрудника на работу — это более серьёзный шаг, чем женитьба, так как с женой можно развестись, а избавиться от сотрудника, который тебе не нравится, очень сложно; в Сингапуре бизнес и компании свободны нанимать и увольнять сотрудников в любое время. Это может показаться немножко страшным, что любого сотрудника могут уволить в любое время без объяснения причин. Но из-за того, что так происходит, в бизнесе не боятся нанимать людей. Если что-то не срастётся, если не сложится сотрудничество — они всегда могут его уволить. Безработица в Сингапуре очень низкая. Любой человек, кто хочет найти работу, он её всегда здесь найдёт.
_____________________________________
И Самое главное - НЕТ НИКАКОГО ПФР с его дворцами и сотнями тысяч сотрудников!!!! Нет воровства и коррупции с многомиллионными домами/квартирами и проч. начальников отделений ПФР!!!



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  • 8 | 28.06.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Мурзину сейчас хорошо, там, в Америке.
Там нет чиновников из ветеранов ленинского комсомола, горбипартии и советских профсоюзов.
Там чиновников избирают те, кому кандидаты своим трудом доказали общественную полезность.



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  • 9 | 28.06.2018, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Совершенно не доверяю башкирским левакам.

Их глупости так похожи на суть афоризма М. Твена: "Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены"



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  • 10 | 28.06.2018, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ужж , да ужжж! В преданной и оплеванной и " отсталой , антигуманной " стране - СССР , рабочие люди выходили на пенсию
в 55 и 60 лет !
А сегодня в демократической и сильной ( по словам сегодняшних
правителей России ) , люди должны выходить на пенсию в 63 и 65 лет ! Так что получается какая - то СТРАННАЯ МОГУЧЕСТЬ !



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  • 11 | 28.06.2018, 15:04 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5629 | Рейтинг: -166,4
С левым фронтом принципиально не пойду. Радикалы



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  • 12 | 28.06.2018, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 28.06.2018, 15:04 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5629 | Рейтинг: -166,5

С левым фронтом принципиально не пойду. Радикалы
_____________________
бабушка, вы готовы выйти замуж за радикала? - за ради чего-чего , сынок?
турк



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  • 13 | 28.06.2018, 19:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Участник

11 | 28.06.2018, 15:04 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5629 | Рейтинг: -166,4
С левым фронтом принципиально не пойду. Радикалы
***
намного хуже



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