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Глава Росгвардии Башкирии покинул свой пост и возглавил крупную компанию

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Новую должность Вячеслав Андреев занимает с 26 июня, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Глава Росгвардии Башкирии покинул свой пост и возглавил крупную компанию


Генерал-майор полиции ушел «на днях», сообщает издание. Однако приказ о его освобождении от должности был подписан раньше, так как Андреев уходил в отпуск.

В мае, будучи начальником управления Росгвардии, Вячеслав Андреев участвовал в праймериз «Единой России» для выдвижения в депутаты Курултая Башкирии. В Прибельском избирательном округе он занял второе место.

Ранее источники в Курултае сообщали, что Андреев сменит Константина Толкачёва и станет спикером Госсобрания.

Отныне Вячеслав Андреев будет возглавлять финансово-строительную компанию «Архстройинвестиции», которая является одним из лидеров среди застройщиков Башкирии. По данным Kartoteka.ru, компания через ООО «ИЖСК» принадлежит бывшему сотруднику полиции Валерию Баранову (50%), а также Олегу Быкову (33,33%) и Павлу Вивташу (16,67%).

Справка. Вячеслав Андреев родился в июне 1963 года в Североморске Мурманской области. Окончил Мурманское мореходное училище, Санкт-Петербургский университет МВД РФ. В органах внутренних дел – с 1993 года. Начинал карьеру участковым инспектором Североморского ГОВД. Затем проходил службу в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями ОВД ЗАТО Североморска.

Позже возглавлял различные подразделения в управлении по борьбе с организованной преступностью УВД по Мурманской области, областное УБОП, ОВД ЗАТО Североморск. С 2010 по 2011 год занимал должность заместителя начальника криминальной милиции мурманского УВД, в 2011 году был назначен замначальника УМВД по области.

В Башкирию перевелся в 2013 году: занял должность заместителя министра внутренних дел по общим вопросам. Управление Росгвардии по Башкирии Андреев возглавлял с октября 2016 года.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 28.06.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У, рожа отъевшаяся, не хлебом, да кашей питался, видать.
Компрадорское полицейское государство.
Да еще и "Архстройиндустрию" будет возглавлять по традиции полицейских - будущий долларовый миллиардер в Уфе
ждите, народ защиту у него!



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  • Участник
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  • 2 | 28.06.2018, 10:39 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4322 | Рейтинг: -705,7
На радость Кухарке,. все пришлые с Алешиным и Закомалдиным не уехали к себе домой, а осели в Башкирии и притом так хорошо осели,. что хапнули большую долю в бизнесе в Башкирии.. А Кухарка как была голодранкой и так осталась голой попой.



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  • Гость
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  • 3 | 28.06.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не далее как в середине июня стало известно, что в Минфине обсуждают изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур. В этом признался не кто-нибудь, а первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих «должен быть скорректирован».
Так вот, Назаров еще в 2016 году предлагал военным вместо пенсии социальный контракт. «Когда человек заканчивает военную службу, если он не инвалид, надо дать ему деньги на переобучение, дать большое выходное пособие, чтобы ему хватило на год-два безбедной жизни. И после этого он как нормальный член общества вполне может работать на другой работе».
____________________
короче как я и говорил , мне военному пенсу тож есть за чё переживать ....там статья длинная, но суть - силовикам убрать ранние пенсии, дабы успокоить общественность. это уже проходили на Украине.
одна загвоздка, полицаям и прокурорам тогда тож надо льготные пенсии убирать, а боязно
турк



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  • Эксперт
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  • 4 | 28.06.2018, 14:04 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34723 | Рейтинг: +5814,5
1 | 28.06.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У, рожа отъевшаяся, не хлебом, да кашей питался, видать.
Компрадорское полицейское государство.

================И ведь давно на пенсии, но ещё хапнуть хочется1



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  • Гость
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  • 5 | 28.06.2018, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
================И ведь давно на пенсии, но ещё хапнуть хочется1
____________________
Юр Ник, не поверишь - я тож давно и мне тоже ещё хапнуть хочется ))))
турк



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1

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  • Участник
  •  
  • 6 | 28.06.2018, 15:01 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5629 | Рейтинг: -166,4
Думаю, его связи и авторитет пригодятся в любой кампании. Что уж тут говорить



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  • Участник
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  • 7 | 28.06.2018, 19:10 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2585 | Рейтинг: -261,2
мне военному пенсу тож есть за чё переживать ....там статья длинная, но суть - силовикам убрать ранние пенсии, дабы успокоить общественность. это уже проходили на Украине.
одна загвоздка, полицаям и прокурорам тогда тож надо льготные пенсии убирать, а боязно
турк
---------------------------
А тебе то , что переживать ? Закон обратной силы не имеет, не отберут твою пенсию, расслабься.



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