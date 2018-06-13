Глава Росгвардии Башкирии покинул свой пост и возглавил крупную компанию

Новую должность Вячеслав Андреев занимает с 26 июня, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».Генерал-майор полиции ушел «на днях», сообщает издание. Однако приказ о его освобождении от должности был подписан раньше, так как Андреев уходил в отпуск.В мае, будучи начальником управления Росгвардии, Вячеслав Андреев участвовал в праймериз «Единой России» для выдвижения в депутаты Курултая Башкирии. В Прибельском избирательном округе он занял второе место.Ранее источники в Курултае сообщали, что Андреев сменит Константина Толкачёва и станет спикером Госсобрания.Отныне Вячеслав Андреев будет возглавлять финансово-строительную компанию «Архстройинвестиции», которая является одним из лидеров среди застройщиков Башкирии. По данным Kartoteka.ru, компания через ООО «ИЖСК» принадлежит бывшему сотруднику полиции Валерию Баранову (50%), а также Олегу Быкову (33,33%) и Павлу Вивташу (16,67%).Справка. Вячеслав Андреев родился в июне 1963 года в Североморске Мурманской области. Окончил Мурманское мореходное училище, Санкт-Петербургский университет МВД РФ. В органах внутренних дел – с 1993 года. Начинал карьеру участковым инспектором Североморского ГОВД. Затем проходил службу в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями ОВД ЗАТО Североморска.Позже возглавлял различные подразделения в управлении по борьбе с организованной преступностью УВД по Мурманской области, областное УБОП, ОВД ЗАТО Североморск. С 2010 по 2011 год занимал должность заместителя начальника криминальной милиции мурманского УВД, в 2011 году был назначен замначальника УМВД по области.В Башкирию перевелся в 2013 году: занял должность заместителя министра внутренних дел по общим вопросам. Управление Росгвардии по Башкирии Андреев возглавлял с октября 2016 года.