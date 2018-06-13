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Чиновников мэрии Уфы подозревают в мошенничестве почти на 200 миллионов

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По версии следствия, они незаконно перевели земли под строительство жилых домов. Очередное уголовное дело, которое касается чиновников уфимской администрации, возбуждено вчера, 26 июня, следственным отделом столичной полиции. На этот раз это дело по 4 части статьи 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере». Санкцией предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет.

Чиновников мэрии Уфы подозревают в мошенничестве почти на 200 миллионов


Грозить это наказание может, по версии следствия, должностным лицам администрации Уфы, а также столичным предпринимателям. Дело касается крупной сделки, имевшей место в 2015 году.

В соответствии с постановлением о возбуждении уголовного дела (см. приложение ниже), городская администрация в феврале 2015 года продала по результатам конкурса уфимской фирме земельный участок площадью 8 тысяч квадратных метров, расположенный в живописном районе на улице Зорге и предназначенный для строительства крытого теннисного корта. Цена сделки – 14,0 миллионов рублей.

Спустя менее года, в январе 2016 года, в кадастровую палату пришло заявление от этой фирмы, нового владельца земли, с тем, чтобы изменить вид разрешенного использования земельного участка с «Проектирование и строительство спортивного сооружения» на «Многоквартирные и многоэтажные жилые дома». Кадастровая стоимость также была изменена – с 14 до 199,5 миллионов рублей.

Еще через месяц этот участок был продан уфимскому застройщику. По версии следствия, чиновники администрации Уфы спустя недолгое время выдали этому застройщику соответствующее разрешение на строительство, которое сейчас и ведется: возводится жилой дом с двумя секциями в 17 и 25 этажей.

Таким образом, как считает следствие, чиновники администрации Уфы, действуя совместно с предпринимателями в сговоре, придумали и реализовали эту незаконную схему, по которой земля, на которой можно строить только спортивное сооружение, изменила свое назначение. Общий ущерб бюджету, по подсчетам проверок и следствия – 188,2 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено Управлением МВД по Уфе по результатам проверок, проведенных Управлением ФСБ по Башкирии и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

По нашей информации, фигуранты дела в настоящее время могут изыскивать возможности, в том числе, финансовые и административные, с целью избежать уголовной ответственности.

Напомним, что это далеко не первое уголовное дело, возбужденное в отношение чиновников уфимской администрации. В конце апреля 2018 года бывшего вице-мэра Александра Филиппова приговорили к крупному штрафу за уклонение от налогов. Правда, от наказания освободили в виду истечение сроков давности. Его же следователи следственного комитета допрашивали по скандальному делу об «афере на миллиард».

В отношении начальника земельных и имущественных отношений городской администрации возбуждено уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий.

Получить комментарий от администрации Уфы по факту возбуждения нового уголовного дела пока не удалось – должностные лица на связь во время подготовки материала не выходили.

МКС
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 28.06.2018, 09:40 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34723 | Рейтинг: +5814,5
Подлые, трусливые и сплошь ворьё!



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  • 2 | 28.06.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, что это далеко не первое уголовное дело, возбужденное в отношение чиновников уфимской администрации.
==========================================
Напомним, что Ялалов опять в стороне, с него опять как с гуся вода...



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  • 3 | 28.06.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....." Получить комментарий от администрации Уфы по факту возбуждения нового уголовного дела пока не удалось – должностные лица на связь во время подготовки материала не выходили......2
====================================================
Пока их бьет мелкий озноб ! Вот оглядятся , дорогих адвокатов наймут и начнут отбрехиваться и отхерачиваться !
Ну вот , что по СУТИ ДЕЛА сделали А. Филиппову ?
Да ни хера , не сделали ! Пустая видимость , пар и пыль пустили для успокоения тупого населения !



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  • 4 | 28.06.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МВД РБ получит множество квартир от Ялалова и дело скрутят, как и много раз при закомалдине, который бредил этим видом изощренного выдавливания из ялалова квартир, которых у него более полдюжины - возбуждал уголовные дела с большим шумом и тихо их закрывал после очередных квартир, подаренных ему ялаловым.
Схемы не меняются - очень востребованные у полицейских схемы - дают им на 200% нужный результат.
Возбуждаются уголовные дела на замов, только не они крутят все воровские схемы, а продолжают занимать свои кресла, а ялалов - неистребимый вор и мошенник.
Кто возьмется за этого вора? Никто, так как у него в руках масса квартир, отжатых у обманутых дольщиков.
А жилье нахаляву всем нужно, особенно силовикам



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  • 5 | 28.06.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МВД РБ получит множество квартир от Ялалова и дело скрутят, как и много раз при закомалдине, который бредил этим видом изощренного выдавливания из ялалова квартир, которых у него более полдюжины - возбуждал уголовные дела с большим шумом и тихо их закрывал после очередных квартир, подаренных ему ялаловым.
Схемы не меняются - очень востребованные у полицейских схемы - дают им на 200% нужный результат.
Возбуждаются уголовные дела на замов, только не они крутят все воровские схемы, а продолжают занимать свои кресла, а ялалов - неистребимый вор и мошенник.
Кто возьмется за этого вора? Никто, так как у него в руках масса квартир, отжатых у обманутых дольщиков.
А жилье нахаляву всем нужно, особенно силовикам



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  • 6 | 28.06.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Поддержка у ялалова аж в СК РФ.
Какой-то коррупционер из республики работает у бастрыкина и очень хитро его не только выгораживает, но и обеспечивает ему восседать в кресле.
Вот такие человесческие принципы у этого неприкасаемого ялалова.
И ведь сидит без стыда и совести 7-ой год и ворует



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  • 7 | 28.06.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Не воровать - значит не работать. А работа чиновников по этой части подобна работе титанов, освобожденных Зевсом. Вот, только, освобождая этих "наших титанов" Зевс забыл вложить в них стыд и совесть.



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  • 8 | 28.06.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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На днях Генпрокуратура РФ рассказала об угрозе жизням миллионов россиян от мусора‍

На каждого россиянина приходится свыше 200 тонн отходов

«Токсичные отходы, содержащиеся на полигонах, угрожают жизни и здоровью 17 млн человек», — подчеркнул Буксман, добавив, что доступ к чистой воде имеют только 40% жителей страны.



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  • 9 | 28.06.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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В 2010 году НТВ показало фильм "Черный город".
Посмотрите.
Мне кажется, что сюжет списан с сегодняшней Уфы



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  • 10 | 28.06.2018, 14:55 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5629 | Рейтинг: -166,4
Никогда не поверю, что Ялалов был не в курсе



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  • 11 | 28.06.2018, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
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В первые дни чемпионата мира по футболу в России иностранные гости потратили в Москве по картам Visa 1,7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Платежная система является официальным партнером FIFA и глобальным спонсором чемпионата мира.

Visa анализировала данные с 14 по 18 июня.



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  • 12 | 28.06.2018, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Об этой афере известно даже горожанам уже три года, а уголовное дело завели только что! Странно всё это!, Очень Опытный



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  • 13 | 28.06.2018, 17:37 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34723 | Рейтинг: +5814,5
Молодой человек под предлогом продажи подушек ДВС взял у двоих клиентов предоплату в размере 5500 и 2000 рублей соответственно. И, разумеется, пообещал доставить товар в определенный срок. Но никаких запчастей жулик не стал заказывать, а полученные обманным путем деньги потратил на свои нужды.Потерпевшие же обратились в правоохранительные органы. В итоге дело дошло до суда.
«В судебном заседании подсудимый пояснил, что обвинение ему понятно, с ним он согласен, вину признает полностью. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы

===============Чиновников мэрии Уфы подозревают в мошенничестве почти на 200 миллионов
Опубликовано: Администратор | 28.06.2018
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  • 14 | 28.06.2018, 19:17 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 25 | Рейтинг: -2,6
В Чишмах часть земель бывшего плодосовкоза ( читай:сельхозназначения) передали под строительство жилья. И -молчёк. На каких условиях и ФИО счастливчиков - тайна. Кто нажился на этом "фокусе"-тоже тайна. Не глава же администрации, кристальный человек.



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