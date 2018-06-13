===============Чиновников мэрии Уфы подозревают в мошенничестве почти на 200 миллионов

По версии следствия, они незаконно перевели земли под строительство жилых домов. Очередное уголовное дело, которое касается чиновников уфимской администрации, возбуждено вчера, 26 июня, следственным отделом столичной полиции. На этот раз это дело по 4 части статьи 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере». Санкцией предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет.Грозить это наказание может, по версии следствия, должностным лицам администрации Уфы, а также столичным предпринимателям. Дело касается крупной сделки, имевшей место в 2015 году.В соответствии с постановлением о возбуждении уголовного дела (см. приложение ниже), городская администрация в феврале 2015 года продала по результатам конкурса уфимской фирме земельный участок площадью 8 тысяч квадратных метров, расположенный в живописном районе на улице Зорге и предназначенный для строительства крытого теннисного корта. Цена сделки – 14,0 миллионов рублей.Спустя менее года, в январе 2016 года, в кадастровую палату пришло заявление от этой фирмы, нового владельца земли, с тем, чтобы изменить вид разрешенного использования земельного участка с «Проектирование и строительство спортивного сооружения» на «Многоквартирные и многоэтажные жилые дома». Кадастровая стоимость также была изменена – с 14 до 199,5 миллионов рублей.Еще через месяц этот участок был продан уфимскому застройщику. По версии следствия, чиновники администрации Уфы спустя недолгое время выдали этому застройщику соответствующее разрешение на строительство, которое сейчас и ведется: возводится жилой дом с двумя секциями в 17 и 25 этажей.Таким образом, как считает следствие, чиновники администрации Уфы, действуя совместно с предпринимателями в сговоре, придумали и реализовали эту незаконную схему, по которой земля, на которой можно строить только спортивное сооружение, изменила свое назначение. Общий ущерб бюджету, по подсчетам проверок и следствия – 188,2 миллиона рублей.Уголовное дело возбуждено Управлением МВД по Уфе по результатам проверок, проведенных Управлением ФСБ по Башкирии и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.По нашей информации, фигуранты дела в настоящее время могут изыскивать возможности, в том числе, финансовые и административные, с целью избежать уголовной ответственности.Напомним, что это далеко не первое уголовное дело, возбужденное в отношение чиновников уфимской администрации. В конце апреля 2018 года бывшего вице-мэра Александра Филиппова приговорили к крупному штрафу за уклонение от налогов. Правда, от наказания освободили в виду истечение сроков давности. Его же следователи следственного комитета допрашивали по скандальному делу об «афере на миллиард».В отношении начальника земельных и имущественных отношений городской администрации возбуждено уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий.Получить комментарий от администрации Уфы по факту возбуждения нового уголовного дела пока не удалось – должностные лица на связь во время подготовки материала не выходили.