Карманным «профсоюзам» митинговать разрешается

Кабмин согласовал профсоюзам Башкирии митинг против пенсионной реформы на 12 июля.Правительство Башкирии сегодня согласовало Федерации профсоюзов республики митинг 12 июля у Дворца спорта против пенсионной реформы, сообщили «Ъ-Уфа» в федерации.Заявка подавалась в кабмин в понедельник. Первую заявку — на 1 июля — правительство согласовать отказалось, указав, что все специально отведенные для публичных мероприятий места на этот день заняты организаторами других мероприятий, а площадь у Дворца спорта — ярмаркой.На акцию с 17:30 до 19 ч планируют вывести 10 тыс. человек. Организаторы намерены убедить Госдуму отклонить законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный правительством России.