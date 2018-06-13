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Карманным «профсоюзам» митинговать разрешается

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Кабмин согласовал профсоюзам Башкирии митинг против пенсионной реформы на 12 июля.

Карманным «профсоюзам» митинговать разрешается


Правительство Башкирии сегодня согласовало Федерации профсоюзов республики митинг 12 июля у Дворца спорта против пенсионной реформы, сообщили «Ъ-Уфа» в федерации.

Заявка подавалась в кабмин в понедельник. Первую заявку — на 1 июля — правительство согласовать отказалось, указав, что все специально отведенные для публичных мероприятий места на этот день заняты организаторами других мероприятий, а площадь у Дворца спорта — ярмаркой.

На акцию с 17:30 до 19 ч планируют вывести 10 тыс. человек. Организаторы намерены убедить Госдуму отклонить законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный правительством России.

Коммерсант
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  • 1 | 29.06.2018, 09:57 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1822 | Комментарии: 59324 | Рейтинг: +12237,4
Пуйло разрешил протестовать ПРАВИЛЬНО. Для выпуска пара.



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  • 2 | 29.06.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо бороться со следствием, надо искоренять причину. А прпичина всех наших невзгод это путинско-медведевский тандем приведший страну к краю пропасти.



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  • Гость
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  • 3 | 29.06.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот карманный профсоюз никогда не имел потенции к защите прав трудящихся. Шмаковские профкомовские деятели были и остаются заместителями директоров по соцкультбыту. Вот и сейчас пытаются оседлать протест, выступая на самом деле на стороне власти и призывая лишь к небольшим изменениям. К чему дело и идет. Выйдет к народу по телевизору Путин с небольшими поблажками - весь в белом и будет всем счастье, и будут кричать "ура", и будут бросать в воздух лифчики и чепчики.
Не страна, а город Глупов.



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  • 4 | 29.06.2018, 10:06 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 314 | Комментарии: 34727 | Рейтинг: +5814,7
Тандем? Тандем, это когда оба крутят педали. А наш Митя может крутить только пальцем у виска.



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