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Такого даже при коммунизме не было: Госпропаганда призывает довольствоваться объедками

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ТАСС выпустил колонку «Почему важно научиться готовить еду из объедков». Но потом изменил заголовок. Информагентство ТАСС изменило заголовок колонки телеведущей Елены Чекаловой после того, как на него обратили внимание пользователи соцсетей. В оригинальной версии материала заголовок был таким: «Битва за еду: почему важно научиться готовить еду из объедков».

Такого даже при коммунизме не было: Госпропаганда призывает довольствоваться объедками


Некоторые пользователи соцсетей начали иронизировать над материалом, приняв его за намек на ухудшение состояния российской экономики.

Сама колонка была посвящена инициативе итальянского повара Массимо Боттуры, который призывает уменьшить количество еды, незаслуженно отправляемой на свалку, и готовит блюда из пищевых остатков — например, из рыбьих голов. Заканчивался материал рецептами блюд из остатков, которые любит готовить Чекалова: яичных маффинов с остатками мяса или рыбы и апельсиновых «булочек» из зачерствевшего хлеба.

Через несколько часов ТАСС изменил заголовок на «Битва за еду: как спасти мир от экологической катастрофы у себя на кухне». Внутри материала практически ничего не изменилось — рецепты из остатков остались на месте.

Такого даже при коммунизме не было: Госпропаганда призывает довольствоваться объедками


Медуза
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***

«Битва за еду: почему важно научиться готовить еду из объедков»

На прошлой неделе в баскском Бильбао прошла церемония World’s 50 Best Restaurants 2018. Как и в прошлом году, первым в мире стал Массимо Боттура, шеф знаменитого итальянского ресторана Osteria Francescana. "Обещаю, что не разочарую вас, — сказал он в завершение благодарственного слова. — Я собираюсь использовать внимание к своей персоне, чтобы доказать: сегодня шеф-повар — это намного больше, чем сумма рецептов... Вместе мы можем изменить мир".

Большинство собравшихся поняли, о чем речь: уже несколько лет, начиная со Всемирной выставки Expo Milano 2015, которая прошла под девизом "Накормить планету", Боттура ведет битву за спасение сотен тонн еды, несправедливо отправленной в мусорные баки. Она была названа wasted food, то есть едой, потраченной впустую. Именно тогда родилась на свет его поразительная поп-ап столовая для бедных Refettorio Ambrosiano (с итальянского refettorio — "восстановление"). Массимо пригласил 40 лучших шефов мира (в том числе Феррана Адриа, Рене Редзепи и Алена Дюкасса), чтобы приготовить прекрасные блюда из продуктов, официальный срок использования которых истек, и супермаркеты были готовы отправить их на свалку. Или из некрасивых, кривоватых овощей, которые остались невостребованными в ящиках на рынке, из остатков филированной рыбы, из внутренностей и костей животных.

За время работы Expo Milano шефы использовали 15 тонн пищевых отходов, а сама Refettorio Ambrosiano превратилась в мировое движение. К нему присоединились и знаменитый "железный повар Америки" Марио Батали, и любимец Нью-Йорка Денни Боуэн, создатель ресторанов Mission Chinese, и недавно трагически ушедший Энтони Бурден, повар и ведущий программ CNN о еде и путешествиях, который в прошлом году показал потрясший мир документальный фильм "Wasted! История пищевых отходов".

Приведено в сокращении.

ТАСС
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  • Эксперт
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  • 1 | 29.06.2018, 09:57 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34731 | Рейтинг: +5815,1
Вчера в Уфе состоялось заседание комиссии по защите прав потребителей, где обсуждались различные нововведения. В частности, увеличено финансирование госпрограммы по защите прав потребителей. Дополнительные средства направят на проведение семинаров и лекций для населения, где будут разъясняться их потребительские права, и на организацию проверок качества товаров и услуг на рынке.

- Внесенные изменения направлены на организацию более совершенной системы проверки качества продукции, - заверили в Госкомитете по торговле РБ.

====================Д.а...... Так пить, или не пить? Вот в чём вопрос!



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  • 2 | 29.06.2018, 09:58 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34731 | Рейтинг: +5815,1
В Башкирии ужесточат контроль за качеством алкоголя
Теперь специалисты смогут проверять его в лабораториях



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  • 3 | 29.06.2018, 10:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1822 | Комментарии: 59346 | Рейтинг: +12240,3
Перед нищими роиссянами такой проблемы не стоит - остатков нет, недостаток есть.



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  • 4 | 29.06.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Намедни ходил в магазин "пятерочка", купил так, по мелочи: хлеб кефир, картошку и подсолнечное масло "Олейна", думал что купил по цене 78 рублей, как на ценнике, ан нет, когда пришел, и посмотрел на ценник, масло оказалось по 114 руб.
Если ехать к защитникам прав: в два конца 50 руб, т.е. если и вернут разницу я все равно в убытке...



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  • 5 | 29.06.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Старинный анекдот царских времен, слышанный мной от деда.

Царь инспектирует строй военных.
- Ну что, братУшки, хорошо ли вас кормят, хватает ли еды?
Солдаты дружно отвечают, как их научили перед проверкой:
- Хватает, даже остается!
Тут царь задает незапланированный вопрос:
- А остатки куда деваете?
Солдат не сбивает с толку коварный вопрос:
- Съедаем, даже не хватает!



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  • 6 | 29.06.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.06.2018, 10:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1822 | Комментарии: 59324 | Рейтинг: +12237,8

Перед нищими роиссянами такой проблемы не стоит - остатков нет,

----------------------

Намедни видел: двое старичков делили торт, выловленный из мусорного бака. Продукт был кем-то недоеден, под прозрачным колпаком веером лежали треугольные дольки.



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  • 7 | 29.06.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.06.2018, 10:05 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1822 | Комментарии: 59329 | Рейтинг: +12238,1
Перед нищими роиссянами такой проблемы не стоит - остатков нет, недостаток есть.

****
самая большая проблема это БЯ и СЮ



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  • 8 | 29.06.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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| 29.06.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Намедни ходил в магазин "пятерочка", купил так, по мелочи: хлеб кефир, картошку и подсолнечное масло "Олейна", думал что купил по цене 78 рублей, как на ценнике, ан нет, когда пришел, и посмотрел на ценник, масло оказалось по 114 руб.
Если ехать к защитникам прав: в два конца 50 руб, т.е. если и вернут разницу я все равно в убытке...

============================ходи в другой в этом часто так



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  • 9 | 29.06.2018, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
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В Башкирии 15% населения находится за чертой бедности. Что это за чиновничья черта- никто толком объяснить не может. Но все медики знающие, что нужно лечить причины болезней, а не их симптомы стандартами отмечают скрытое негативное воздействие на бедных ... недоедания.
Отбросив тех бедных, кто в поисках еды, как животные, проводят весь день( бомжей) медики видят что большинство бедных жителей Башкирии не получают достаточного количества питательных веществ и витаминов, что приводит к физическому истощению.
Бедные вроде не голодны,но в то же время их организмы деградируют, а болезни ослабленных в условиях недоступности башкирской медицины переходят в хронические с предсказуемыми исходами.
Особенно тяжело это положение с едой бедных бьет по детям.
ВОЗ установлено, что если дети в течение 1000 дней жизни испытывают нехватку питания, то общество получает инвалида.
Мозг ребенка не достигает 40% от обычных размеров, не формируются нейронные связи.
Указом Главы РБ будут бесплатно, не понятно за счет кого, кормить будущих рабочих.
Но это полумера.
Нужен возврат к комплексной системе питания подрастающего поколения до 25 лет минимум.
Создание огромной сети дешевых столовок рационального и диетического питания.
Обязательно под контролем государства и общественности.
А то мы часты слышим, как кормят детей в башкирских школах, какое мясо шло на стол пациентов госпиталя ветеранов, как и чем отравились посетители того или иного ресторана или кафе.



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  • 10 | 29.06.2018, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Хамитов на всю республику заявил об острой необходимости возрождения Башкиррыбы.
Сегодня мы видим, как выполняются планы Белого дома- какое вам традиционное воспроизводство башкирской рыбы?Учитесь питаться объедками по - испански!



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  • 11 | 29.06.2018, 18:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Мда, опасно было Тасс публиковать материал под таким заголовком. Громко - но хохлотролли и либерасты быстро прицепились. А тем временем в статье говорятся правильные вещи, и никто не призывает есть объедки, там речь о том. как минимизировать пищевые отходы. Автор наверное сам никогда не пускал чёрствый хлеб на самые разные блюда. Про то, что рецепты в статье бюджетными даже с большой натяжкой не назовёшь, я молчу



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  • 12 | 29.06.2018, 19:14 | Автор: Не зарегистрирован
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"Голод- вот что делает людей революционерами"

Эрнесто Че Гевара



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  • 13 | 29.06.2018, 19:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Гость

10 | 29.06.2018, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов на всю республику заявил об острой необходимости возрождения Башкиррыбы.
Сегодня мы видим, как выполняются планы Белого дома- какое вам традиционное воспроизводство башкирской рыбы?Учитесь питаться объедками по - испански!






11 | 29.06.2018, 18:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
---
Тебе, родной, про плетень, а ты - про тень.
При чем здесь ТАСС?
Речь о простом человеческом выживании, как таковом, в прославленной на весь мир коррупционными скандалами моей малой родины- родоплеменной Башкирии.



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  • 14 | 29.06.2018, 20:35 | Автор: Не зарегистрирован
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В реке Тюй в Аскинском районе Башкирии массово погибла рыбы. Причина случившегося пока не ясна, однако местные жители считают, что рыба отравилась вредными веществами.

По всей реке брюхом вверх плавает мертвая рыба, точное количество определить пока сложно. Причем пострадали не только мелкие рыбешки, но и особи покрупнее, например щуки.

Обеспокоенные жители призывают не рыбачить на этой реке. Оказалось, что с недавнего времени здесь также запретили купание. Людей эта новость расстроила, поскольку река Тюй была единственным местом в Аскинском районе, где можно было плавать.
***
Даже суп из рыбьих голов не получится.
"Экологический" регион у нас с вами, однако?
И прокуратура специализированная есть и куча чиновников на экологии кормится, но нет порядка. Одно чиновничье забалтывание.



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