Такого даже при коммунизме не было: Госпропаганда призывает довольствоваться объедками

ТАСС выпустил колонку «Почему важно научиться готовить еду из объедков». Но потом изменил заголовок. Информагентство ТАСС изменило заголовок колонки телеведущей Елены Чекаловой после того, как на него обратили внимание пользователи соцсетей. В оригинальной версии материала заголовок был таким: «Битва за еду: почему важно научиться готовить еду из объедков».Некоторые пользователи соцсетей начали иронизировать над материалом, приняв его за намек на ухудшение состояния российской экономики.Сама колонка была посвящена инициативе итальянского повара Массимо Боттуры, который призывает уменьшить количество еды, незаслуженно отправляемой на свалку, и готовит блюда из пищевых остатков — например, из рыбьих голов. Заканчивался материал рецептами блюд из остатков, которые любит готовить Чекалова: яичных маффинов с остатками мяса или рыбы и апельсиновых «булочек» из зачерствевшего хлеба.Через несколько часов ТАСС изменил заголовок на «Битва за еду: как спасти мир от экологической катастрофы у себя на кухне». Внутри материала практически ничего не изменилось — рецепты из остатков остались на месте.***На прошлой неделе в баскском Бильбао прошла церемония World’s 50 Best Restaurants 2018. Как и в прошлом году, первым в мире стал Массимо Боттура, шеф знаменитого итальянского ресторана Osteria Francescana. "Обещаю, что не разочарую вас, — сказал он в завершение благодарственного слова. — Я собираюсь использовать внимание к своей персоне, чтобы доказать: сегодня шеф-повар — это намного больше, чем сумма рецептов... Вместе мы можем изменить мир".Большинство собравшихся поняли, о чем речь: уже несколько лет, начиная со Всемирной выставки Expo Milano 2015, которая прошла под девизом "Накормить планету", Боттура ведет битву за спасение сотен тонн еды, несправедливо отправленной в мусорные баки. Она была названа wasted food, то есть едой, потраченной впустую. Именно тогда родилась на свет его поразительная поп-ап столовая для бедных Refettorio Ambrosiano (с итальянского refettorio — "восстановление"). Массимо пригласил 40 лучших шефов мира (в том числе Феррана Адриа, Рене Редзепи и Алена Дюкасса), чтобы приготовить прекрасные блюда из продуктов, официальный срок использования которых истек, и супермаркеты были готовы отправить их на свалку. Или из некрасивых, кривоватых овощей, которые остались невостребованными в ящиках на рынке, из остатков филированной рыбы, из внутренностей и костей животных.За время работы Expo Milano шефы использовали 15 тонн пищевых отходов, а сама Refettorio Ambrosiano превратилась в мировое движение. К нему присоединились и знаменитый "железный повар Америки" Марио Батали, и любимец Нью-Йорка Денни Боуэн, создатель ресторанов Mission Chinese, и недавно трагически ушедший Энтони Бурден, повар и ведущий программ CNN о еде и путешествиях, который в прошлом году показал потрясший мир документальный фильм "Wasted! История пищевых отходов".Приведено в сокращении.