Салаватизация - как гулянка за наш с вами счет: Уже дошло до следов ног. В кандалах?

Киноэкспедиция «Дорогами Салавата» по городам России и Эстонии. В июне в течение трех недель съемочная группа киностудии «Башкортостан» под руководством председателя Союза кинематографистов РБ Фарита Габитова прошла по следам национального героя республики Салавата Юлаева. Путь пролегал через города России и Эстонии. Уникальная киноэкспедиция состоялась на средства гранта Президента РФ и при поддержке Благотворительного фонда «УРАЛ».В Башкортостане вряд ли найдется человек, кому неизвестно имя Салавата Юлаева. Память о национальном герое башкирского народа увековечена в легендарном памятнике в столице республики, названиях города, муниципального района, многочисленных улиц, музеев, хоккейного клуба, других организаций, не говоря уже о посвященных герою литературных и музыкальных произведениях, театральных постановках и научных работах.И все это неспроста: история этого человека, прожившего короткую, но яркую жизнь и изменившего историю не одного народа, до сих пор не дает угаснуть огню в сердцах людей.Салават Юлаев родился 16 июня 1754 года в деревне Тикеево нынешнего Салаватского района Башкортостана и происходил из потомственных тархан рода Шайтан-Кудей. Прекрасно владеющий оружием, обладающий недюжинной физической силой, искусством организатора и оратора, он в 19 лет был мобилизован на борьбу с Емельяном Пугачёвым. Но вместе с отцом Юлаем Азналиным Салават Юлаев перешел на сторону восставших и более года – до ноября 1774 года – руководил крестьянским восстанием в Башкортостане, став сподвижником Пугачёва.Война шла против царских карателей, которые вероломно отнимали башкирские земли, сжигали деревни, вырезали население и разоряли край. Есть, например, часто упоминаемый исторический факт: всего за март–апрель 1736 года было сожжено 503 деревни. В последующий период, когда Салават Юлаев возглавил борьбу, бойня против коренного населения также не утихала.Салават руководил многими ключевыми событиями этой войны, участвовал в более чем 20 сражениях, проявив себя как искусный полководец и идейный вдохновитель. 24 ноября 1774 года он был схвачен и арестован.После 339 дней следствия в Уфе, Казани, Москве, Оренбурге и снова в Уфе по приговору от 15 июля 1775 года Салават Юлаев вместе с отцом Юлаем Азналиным был подвергнут наказанию кнутом (по 175 ударов каждому), вырыванию ноздрей и клеймению на лбу и щеках, после чего они оба были отправлены на вечную каторгу в балтийскую крепость Рогервик в Эстонии. Через четверть века пребывания в тяжелой неволе 26 сентября 1800 года Салават умер.Сегодня сложно представить, чтобы современный 21-летний юноша после избиения кнутами, клеймения раскаленным металлом с вырванными ноздрями мог бы в кандалах пройти огромный путь до тюрьмы в Эстонии, не пасть духом и в тяжелейших условиях каторги прожить там еще 25 лет.Но не только физическая стойкость Салавата приковывает к нему внимание.Первый русскоязычный писатель Филипп Нефедов, написавший о Салавате Юлаеве, чья историческая фигура была тогда под запретом властей, отмечает:Стихи Салавата проникнуты мыслью о божьей мудрости, создавшей этот прекрасный мир, а потому долг батыра – защищать свою родную землю. Судьба джигита – в руках Родины, а судьба Родины – в руках джигита:Я гляжу на цепи горВ нашем благостном краюИ, вбирая их простор,Божью милость познаю.Песней небо раскололось –Соловей поет в долу;Как азан, звенит твой голос,Богу вознося хвалу.Не зовет ли на молитвуВерных мусульман?Провожает меня в битву,Мой Урал, родимый стан.Интерес к личности Салавата Юлаева даже через 218 лет после его смерти не угасает. Наоборот, жизненные обстоятельства сегодня с большей силой заставляют вспоминать о герое и сказанных им словах.Условием предоставления гранта было его софинансирование со стороны Союза кинематографистов. Одной из организаций, финансово поддержавших проект, стал Благотворительный фонд «УРАЛ».И вот 30 мая 2018 года съемочная группа киностудии под руководством Фарита Габитова отправилась в дальний путь по следам этапирования национального героя и его отца по маршруту Уфа – Палдиски – Уфа. В составе группы были также консультант, ученый Мирас Идельбаев, режиссер Тансулпан Буракаева и другие. Всего в реализации уникальной задумки задействованы 17 человек: режиссеры, композитор, операторы, фотограф и дизайнеры.Яркая надпись на белом автомобиле «ДОРОГАМИ САЛАВАТА» везде, где пролегал маршрут киногруппы, привлекала внимание жителей городов и сел России. Путь экспедиции прошел через село Верхнеяркеево (Илишевский район), города Мензелинск, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Владимир, Москву, Тверь, Великий Новгород, Псков, Тарту, Таллин и Палдиски (Эстония).В этих городах состоялись показы фильмов, выставки фотографий и национальных костюмов, выступления кураистов и историков. Маршрут регулярно освещался на страницах «Башинформа», радио, телевидении и в социальных сетях.20 июня экспедиция благополучно вернулась в Уфу. С каменоломни, на которой трудился Салават, участники экспедиции привезли камень и возложили его к подножию памятника герою.Съемочная группа экспедиции отсняла материал для документального фильма, премьера которого планируется в день памяти национального героя – 26 сентября. Показ пройдет в кинотеатре «Родина».Подробно о личности национального героя на страницах «Реального времени» рассказал историк Салават Хамидуллин.***Заметным явлением в общественно - политической жизни Башкирии стало появление в 2007 году книги уфимского историка и журналиста Сергея Орлова «Пирамида Салавата». Автор «рушит», казалось бы незыблемое - героизм личности одного из активных участников Пугачевского бунта - Салавата Юлаева.Корреспондент УЖ взял интервью у Сергея Орлова.- Не будь 250-летия Салавата Юлаева – не было бы и моей книжки. Никто ее не заказывал, просто я люблю историю, а в 2004-м, когда начал собирать материал, с ней творили такое, что в пору было взяться не ручку, а за булыжник. Указ Рахимова о праздновании юбилея Салавата Юлаева был подписан тремя годами раньше, и к 2004-му году пиарная компания вышла на финишную прямую. За примерами ходить не надо. Ситуация была очень схожей с сегодняшним «присоединением». И все же я вряд ли бы взялся, если бы в мои руки попала советская книжечка времен застоя «Наш Салават», в ней был опубликован дореволюционный очерк о башкирском герое, а в нем образ сподвижника Пугачева очень отличался от современного. Плюс ко всему мне показалось, что произведение было напечатано не полностью... Взяв источник 19 века, я обнаружил недостающие строчки: «У Салавата не было пощады никому, в особенности русским. Зверство его шайки сказалось особенно в нападении на деревню Лак: Салаватовы башкиры резали по частям крестьян, выкалывали глаза, загоняли в избы и там сожигали живыми». Это событие и послужило началом сбора материала.- Обнаружив следы цензуры, я стал внимательно просматривать все опубликованные архивные документы о великом «сподвижнике Пугачева». Ведь они были напечатаны в то же самое время, в середине 70-х, да еще ни где-нибудь, а в Башкирии, где уже маячила самая большая конная статуя конная в СССР. В результате долгой кропотливой работы у меня появился внушительный список архивных источников, на которые я хотел взглянуть без посредников. Через некоторое время после обращения с запросом в Российский архив древних актов (Москва), я получил копии интересующих меня документов 1774 года. Особо выделю один из них. Это показания уцелевших крестьян, после нападения Салавата Юлаева на Симской завод (сейчас город Сим Челябинской области).Вот отрывок:Письмо числится в архиве под номером 113. Любопытно, что соседние документы под № 112 и 114 ранее были задействованы башкирскими историками в своих работах. А этот остался невостребованным... То есть салаватоманы, его попросту скрыли от народа.- Видимо, они предпочли кляп намазанный медом. Вам лучше бы спросить у них. Например, у кавалера ордена Салавата Юлаева Инги Гвоздиковой.Именно на ней, как на той черепахе, на которой в представлении древних держалась земля, стоит уже третий десяток лет культ Салавата, ей же научно и обоснованный. Я считаю, что задача историка сродни журналисткой – он должен правдиво информировать общество о событиях прошлого. Некоторые же наши профессора готовы на все, чтобы только сесть в президиуме за один стол с Муртазой Рахимовым. То же, кстати, орденоносцем Салавата и большим «ученым». Он, оказывается, не только в мазуте разбирается, но и знает, как историю правильно писать. Чего только стоит следующее заявление президента: «Я убежден, что наука должна чутко прислушиваться (!) и к общественному сознанию, представлениям народов, которые в течение двух с половиной столетий сохраняют образы Пугачева и его сподвижников». Если бы наука растопыривала уши – глобусы были бы другой формы. Наука не может прислушиваться, но есть чуткие люди, которые хотят орденов и званий.- В июне 2007-го на реализацию ее взял магазин «Академкнига», однако через несколько дней меня попросили забрать экземпляры, ссылаясь на кары администрации Советского района. Три года весь тираж пролежал дома. Сейчас «Пирамиду Салавата» можно купить в магазине: А-книга» ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».- Не уверен, по крайней мене я, находясь под общей эйфорией, послал ему в конце июля и «Пирамиду Салавата» и «Ликвидацию Уфимской губернии». Обе книги, кстати, вышли под грифом Академии наук в Казани. У нас это не возможно.