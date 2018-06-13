Салаватизация - как гулянка за наш с вами счет: Уже дошло до следов ног. В кандалах?

В Башкортостане вряд ли найдется человек, кому неизвестно имя Салавата Юлаева. Память о национальном герое башкирского народа увековечена в легендарном памятнике в столице республики, названиях города, муниципального района, многочисленных улиц, музеев, хоккейного клуба, других организаций, не говоря уже о посвященных герою литературных и музыкальных произведениях, театральных постановках и научных работах.
И все это неспроста: история этого человека, прожившего короткую, но яркую жизнь и изменившего историю не одного народа, до сих пор не дает угаснуть огню в сердцах людей.
Салават Юлаев родился 16 июня 1754 года в деревне Тикеево нынешнего Салаватского района Башкортостана и происходил из потомственных тархан рода Шайтан-Кудей. Прекрасно владеющий оружием, обладающий недюжинной физической силой, искусством организатора и оратора, он в 19 лет был мобилизован на борьбу с Емельяном Пугачёвым. Но вместе с отцом Юлаем Азналиным Салават Юлаев перешел на сторону восставших и более года – до ноября 1774 года – руководил крестьянским восстанием в Башкортостане, став сподвижником Пугачёва.
Война шла против царских карателей, которые вероломно отнимали башкирские земли, сжигали деревни, вырезали население и разоряли край. Есть, например, часто упоминаемый исторический факт: всего за март–апрель 1736 года было сожжено 503 деревни. В последующий период, когда Салават Юлаев возглавил борьбу, бойня против коренного населения также не утихала.
Салават руководил многими ключевыми событиями этой войны, участвовал в более чем 20 сражениях, проявив себя как искусный полководец и идейный вдохновитель. 24 ноября 1774 года он был схвачен и арестован.
После 339 дней следствия в Уфе, Казани, Москве, Оренбурге и снова в Уфе по приговору от 15 июля 1775 года Салават Юлаев вместе с отцом Юлаем Азналиным был подвергнут наказанию кнутом (по 175 ударов каждому), вырыванию ноздрей и клеймению на лбу и щеках, после чего они оба были отправлены на вечную каторгу в балтийскую крепость Рогервик в Эстонии. Через четверть века пребывания в тяжелой неволе 26 сентября 1800 года Салават умер.
Сегодня сложно представить, чтобы современный 21-летний юноша после избиения кнутами, клеймения раскаленным металлом с вырванными ноздрями мог бы в кандалах пройти огромный путь до тюрьмы в Эстонии, не пасть духом и в тяжелейших условиях каторги прожить там еще 25 лет.
Но не только физическая стойкость Салавата приковывает к нему внимание.
Первый русскоязычный писатель Филипп Нефедов, написавший о Салавате Юлаеве, чья историческая фигура была тогда под запретом властей, отмечает:
«Салават – представитель не одной грубой физической силы. Он ученый и поэт. Он знает Коран и шариат, перед юношей почтительно склоняют головы старики, о нем все говорят, и начитанности его удивляются не только муллы, но даже сами ахуны...».
Стихи Салавата проникнуты мыслью о божьей мудрости, создавшей этот прекрасный мир, а потому долг батыра – защищать свою родную землю. Судьба джигита – в руках Родины, а судьба Родины – в руках джигита:
Я гляжу на цепи гор
В нашем благостном краю
И, вбирая их простор,
Божью милость познаю.
Песней небо раскололось –
Соловей поет в долу;
Как азан, звенит твой голос,
Богу вознося хвалу.
Не зовет ли на молитву
Верных мусульман?
Провожает меня в битву,
Мой Урал, родимый стан.
Интерес к личности Салавата Юлаева даже через 218 лет после его смерти не угасает. Наоборот, жизненные обстоятельства сегодня с большей силой заставляют вспоминать о герое и сказанных им словах.
В конце 2017 года Союз кинематографистов Башкортостана представил на федеральном конкурсе проект киноэкспедиции «Дорогами Салавата», стал победителем и получил грант Президента РФ в размере более 2,7 млн рублей.
Условием предоставления гранта было его софинансирование со стороны Союза кинематографистов. Одной из организаций, финансово поддержавших проект, стал Благотворительный фонд «УРАЛ».
И вот 30 мая 2018 года съемочная группа киностудии под руководством Фарита Габитова отправилась в дальний путь по следам этапирования национального героя и его отца по маршруту Уфа – Палдиски – Уфа. В составе группы были также консультант, ученый Мирас Идельбаев, режиссер Тансулпан Буракаева и другие. Всего в реализации уникальной задумки задействованы 17 человек: режиссеры, композитор, операторы, фотограф и дизайнеры.
Яркая надпись на белом автомобиле «ДОРОГАМИ САЛАВАТА» везде, где пролегал маршрут киногруппы, привлекала внимание жителей городов и сел России. Путь экспедиции прошел через село Верхнеяркеево (Илишевский район), города Мензелинск, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Владимир, Москву, Тверь, Великий Новгород, Псков, Тарту, Таллин и Палдиски (Эстония).
В этих городах состоялись показы фильмов, выставки фотографий и национальных костюмов, выступления кураистов и историков. Маршрут регулярно освещался на страницах «Башинформа», радио, телевидении и в социальных сетях.
20 июня экспедиция благополучно вернулась в Уфу. С каменоломни, на которой трудился Салават, участники экспедиции привезли камень и возложили его к подножию памятника герою.
«Образ Салавата Юлаева живет в памяти народной. То, что Фонд президентских грантов выделил нам средства на реализацию проекта, говорит о том, что имя Салавата почитаемо на всероссийском уровне, – сказал Фарит Габитов. – Мы благодарны каждому городу, в котором побывали. Но одним из главных впечатлений от поездки я бы назвал оставшееся в душе чувство уважения к людям Эстонии. Пусть наши чувства отразятся в этом камне, который хранит следы ног Салавата».
Съемочная группа экспедиции отсняла материал для документального фильма, премьера которого планируется в день памяти национального героя – 26 сентября. Показ пройдет в кинотеатре «Родина».
Подробно о личности национального героя на страницах «Реального времени» рассказал историк Салават Хамидуллин.
ПроУфу
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Сергей Орлов: Тайное о Салавате Юлаеве стало явным
Заметным явлением в общественно - политической жизни Башкирии стало появление в 2007 году книги уфимского историка и журналиста Сергея Орлова «Пирамида Салавата». Автор «рушит», казалось бы незыблемое - героизм личности одного из активных участников Пугачевского бунта - Салавата Юлаева.
Корреспондент УЖ взял интервью у Сергея Орлова.
- Как вы взялись за Салавата? Может, вам заказали?
- Не будь 250-летия Салавата Юлаева – не было бы и моей книжки. Никто ее не заказывал, просто я люблю историю, а в 2004-м, когда начал собирать материал, с ней творили такое, что в пору было взяться не ручку, а за булыжник. Указ Рахимова о праздновании юбилея Салавата Юлаева был подписан тремя годами раньше, и к 2004-му году пиарная компания вышла на финишную прямую. За примерами ходить не надо. Ситуация была очень схожей с сегодняшним «присоединением». И все же я вряд ли бы взялся, если бы в мои руки попала советская книжечка времен застоя «Наш Салават», в ней был опубликован дореволюционный очерк о башкирском герое, а в нем образ сподвижника Пугачева очень отличался от современного. Плюс ко всему мне показалось, что произведение было напечатано не полностью... Взяв источник 19 века, я обнаружил недостающие строчки: «У Салавата не было пощады никому, в особенности русским. Зверство его шайки сказалось особенно в нападении на деревню Лак: Салаватовы башкиры резали по частям крестьян, выкалывали глаза, загоняли в избы и там сожигали живыми». Это событие и послужило началом сбора материала.
- А как это выглядело на практике?
- Обнаружив следы цензуры, я стал внимательно просматривать все опубликованные архивные документы о великом «сподвижнике Пугачева». Ведь они были напечатаны в то же самое время, в середине 70-х, да еще ни где-нибудь, а в Башкирии, где уже маячила самая большая конная статуя конная в СССР. В результате долгой кропотливой работы у меня появился внушительный список архивных источников, на которые я хотел взглянуть без посредников. Через некоторое время после обращения с запросом в Российский архив древних актов (Москва), я получил копии интересующих меня документов 1774 года. Особо выделю один из них. Это показания уцелевших крестьян, после нападения Салавата Юлаева на Симской завод (сейчас город Сим Челябинской области).
Вот отрывок:
«Третьего дня получили мы от симского завода печальное приключение от бежавших от толь люда в Уфу, ваших крестьян двадцати осьми человек, кои нам объявили, что тот симской завод от собравшейся башкирской толпы, под предводительством злодея Салаватки Юлаева и отца его Юлая, в числе более тысячи человек сего мая 23-го числа весь вызжен, а люди мужска пола порублены, выключая тех кои могли убратца в леса для спасения жизни. Как объявляют крестьяне, теперь по лесам укрываются и естли они от башкирцов спастись могут, то непременно явятца... в Уфу, а про женский пол нам объявляют, что собраны де они теми башкирцами в одно место и вымучивают из них деньги и многих обнажили и чинят всякия наругательствы...».
Письмо числится в архиве под номером 113. Любопытно, что соседние документы под № 112 и 114 ранее были задействованы башкирскими историками в своих работах. А этот остался невостребованным... То есть салаватоманы, его попросту скрыли от народа.
- Как вы думаете, зачем?
- Видимо, они предпочли кляп намазанный медом. Вам лучше бы спросить у них. Например, у кавалера ордена Салавата Юлаева Инги Гвоздиковой.
Именно на ней, как на той черепахе, на которой в представлении древних держалась земля, стоит уже третий десяток лет культ Салавата, ей же научно и обоснованный. Я считаю, что задача историка сродни журналисткой – он должен правдиво информировать общество о событиях прошлого. Некоторые же наши профессора готовы на все, чтобы только сесть в президиуме за один стол с Муртазой Рахимовым. То же, кстати, орденоносцем Салавата и большим «ученым». Он, оказывается, не только в мазуте разбирается, но и знает, как историю правильно писать. Чего только стоит следующее заявление президента: «Я убежден, что наука должна чутко прислушиваться (!) и к общественному сознанию, представлениям народов, которые в течение двух с половиной столетий сохраняют образы Пугачева и его сподвижников». Если бы наука растопыривала уши – глобусы были бы другой формы. Наука не может прислушиваться, но есть чуткие люди, которые хотят орденов и званий.
- Где можно приобрести вашу книгу?
- В июне 2007-го на реализацию ее взял магазин «Академкнига», однако через несколько дней меня попросили забрать экземпляры, ссылаясь на кары администрации Советского района. Три года весь тираж пролежал дома. Сейчас «Пирамиду Салавата» можно купить в магазине: А-книга» ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
- Как считаете, Рустэм Хамитов читал вашу книгу?
- Не уверен, по крайней мене я, находясь под общей эйфорией, послал ему в конце июля и «Пирамиду Салавата» и «Ликвидацию Уфимской губернии». Обе книги, кстати, вышли под грифом Академии наук в Казани. У нас это не возможно.
Салаватизация - как гулянка за наш с вами счет: Уже дошло до следов ног. В кандалах?
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