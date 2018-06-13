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Салаватизация - как гулянка за наш с вами счет: Уже дошло до следов ног. В кандалах?

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Киноэкспедиция «Дорогами Салавата» по городам России и Эстонии. В июне в течение трех недель съемочная группа киностудии «Башкортостан» под руководством председателя Союза кинематографистов РБ Фарита Габитова прошла по следам национального героя республики Салавата Юлаева. Путь пролегал через города России и Эстонии. Уникальная киноэкспедиция состоялась на средства гранта Президента РФ и при поддержке Благотворительного фонда «УРАЛ».

Салаватизация - как гулянка за наш с вами счет: Уже дошло до следов ног. В кандалах?


В Башкортостане вряд ли найдется человек, кому неизвестно имя Салавата Юлаева. Память о национальном герое башкирского народа увековечена в легендарном памятнике в столице республики, названиях города, муниципального района, многочисленных улиц, музеев, хоккейного клуба, других организаций, не говоря уже о посвященных герою литературных и музыкальных произведениях, театральных постановках и научных работах.

И все это неспроста: история этого человека, прожившего короткую, но яркую жизнь и изменившего историю не одного народа, до сих пор не дает угаснуть огню в сердцах людей.

Салават Юлаев родился 16 июня 1754 года в деревне Тикеево нынешнего Салаватского района Башкортостана и происходил из потомственных тархан рода Шайтан-Кудей. Прекрасно владеющий оружием, обладающий недюжинной физической силой, искусством организатора и оратора, он в 19 лет был мобилизован на борьбу с Емельяном Пугачёвым. Но вместе с отцом Юлаем Азналиным Салават Юлаев перешел на сторону восставших и более года – до ноября 1774 года – руководил крестьянским восстанием в Башкортостане, став сподвижником Пугачёва.

Война шла против царских карателей, которые вероломно отнимали башкирские земли, сжигали деревни, вырезали население и разоряли край. Есть, например, часто упоминаемый исторический факт: всего за март–апрель 1736 года было сожжено 503 деревни. В последующий период, когда Салават Юлаев возглавил борьбу, бойня против коренного населения также не утихала.

Салават руководил многими ключевыми событиями этой войны, участвовал в более чем 20 сражениях, проявив себя как искусный полководец и идейный вдохновитель. 24 ноября 1774 года он был схвачен и арестован.

После 339 дней следствия в Уфе, Казани, Москве, Оренбурге и снова в Уфе по приговору от 15 июля 1775 года Салават Юлаев вместе с отцом Юлаем Азналиным был подвергнут наказанию кнутом (по 175 ударов каждому), вырыванию ноздрей и клеймению на лбу и щеках, после чего они оба были отправлены на вечную каторгу в балтийскую крепость Рогервик в Эстонии. Через четверть века пребывания в тяжелой неволе 26 сентября 1800 года Салават умер.

Сегодня сложно представить, чтобы современный 21-летний юноша после избиения кнутами, клеймения раскаленным металлом с вырванными ноздрями мог бы в кандалах пройти огромный путь до тюрьмы в Эстонии, не пасть духом и в тяжелейших условиях каторги прожить там еще 25 лет.

Но не только физическая стойкость Салавата приковывает к нему внимание.

Первый русскоязычный писатель Филипп Нефедов, написавший о Салавате Юлаеве, чья историческая фигура была тогда под запретом властей, отмечает:

«Салават – представитель не одной грубой физической силы. Он ученый и поэт. Он знает Коран и шариат, перед юношей почтительно склоняют головы старики, о нем все говорят, и начитанности его удивляются не только муллы, но даже сами ахуны...».

Стихи Салавата проникнуты мыслью о божьей мудрости, создавшей этот прекрасный мир, а потому долг батыра – защищать свою родную землю. Судьба джигита – в руках Родины, а судьба Родины – в руках джигита:

Я гляжу на цепи гор

В нашем благостном краю

И, вбирая их простор,

Божью милость познаю.

Песней небо раскололось –

Соловей поет в долу;

Как азан, звенит твой голос,

Богу вознося хвалу.

Не зовет ли на молитву

Верных мусульман?

Провожает меня в битву,

Мой Урал, родимый стан.

Интерес к личности Салавата Юлаева даже через 218 лет после его смерти не угасает. Наоборот, жизненные обстоятельства сегодня с большей силой заставляют вспоминать о герое и сказанных им словах.

В конце 2017 года Союз кинематографистов Башкортостана представил на федеральном конкурсе проект киноэкспедиции «Дорогами Салавата», стал победителем и получил грант Президента РФ в размере более 2,7 млн рублей.

Условием предоставления гранта было его софинансирование со стороны Союза кинематографистов. Одной из организаций, финансово поддержавших проект, стал Благотворительный фонд «УРАЛ».

И вот 30 мая 2018 года съемочная группа киностудии под руководством Фарита Габитова отправилась в дальний путь по следам этапирования национального героя и его отца по маршруту Уфа – Палдиски – Уфа. В составе группы были также консультант, ученый Мирас Идельбаев, режиссер Тансулпан Буракаева и другие. Всего в реализации уникальной задумки задействованы 17 человек: режиссеры, композитор, операторы, фотограф и дизайнеры.

Яркая надпись на белом автомобиле «ДОРОГАМИ САЛАВАТА» везде, где пролегал маршрут киногруппы, привлекала внимание жителей городов и сел России. Путь экспедиции прошел через село Верхнеяркеево (Илишевский район), города Мензелинск, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Владимир, Москву, Тверь, Великий Новгород, Псков, Тарту, Таллин и Палдиски (Эстония).

В этих городах состоялись показы фильмов, выставки фотографий и национальных костюмов, выступления кураистов и историков. Маршрут регулярно освещался на страницах «Башинформа», радио, телевидении и в социальных сетях.

20 июня экспедиция благополучно вернулась в Уфу. С каменоломни, на которой трудился Салават, участники экспедиции привезли камень и возложили его к подножию памятника герою.

«Образ Салавата Юлаева живет в памяти народной. То, что Фонд президентских грантов выделил нам средства на реализацию проекта, говорит о том, что имя Салавата почитаемо на всероссийском уровне, – сказал Фарит Габитов. – Мы благодарны каждому городу, в котором побывали. Но одним из главных впечатлений от поездки я бы назвал оставшееся в душе чувство уважения к людям Эстонии. Пусть наши чувства отразятся в этом камне, который хранит следы ног Салавата».

Съемочная группа экспедиции отсняла материал для документального фильма, премьера которого планируется в день памяти национального героя – 26 сентября. Показ пройдет в кинотеатре «Родина».

Подробно о личности национального героя на страницах «Реального времени» рассказал историк Салават Хамидуллин.

ПроУфу
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Сергей Орлов: Тайное о Салавате Юлаеве стало явным

Заметным явлением в общественно - политической жизни Башкирии стало появление в 2007 году книги уфимского историка и журналиста Сергея Орлова «Пирамида Салавата». Автор «рушит», казалось бы незыблемое - героизм личности одного из активных участников Пугачевского бунта - Салавата Юлаева.

Корреспондент УЖ взял интервью у Сергея Орлова.

- Как вы взялись за Салавата? Может, вам заказали?

- Не будь 250-летия Салавата Юлаева – не было бы и моей книжки. Никто ее не заказывал, просто я люблю историю, а в 2004-м, когда начал собирать материал, с ней творили такое, что в пору было взяться не ручку, а за булыжник. Указ Рахимова о праздновании юбилея Салавата Юлаева был подписан тремя годами раньше, и к 2004-му году пиарная компания вышла на финишную прямую. За примерами ходить не надо. Ситуация была очень схожей с сегодняшним «присоединением». И все же я вряд ли бы взялся, если бы в мои руки попала советская книжечка времен застоя «Наш Салават», в ней был опубликован дореволюционный очерк о башкирском герое, а в нем образ сподвижника Пугачева очень отличался от современного. Плюс ко всему мне показалось, что произведение было напечатано не полностью... Взяв источник 19 века, я обнаружил недостающие строчки: «У Салавата не было пощады никому, в особенности русским. Зверство его шайки сказалось особенно в нападении на деревню Лак: Салаватовы башкиры резали по частям крестьян, выкалывали глаза, загоняли в избы и там сожигали живыми». Это событие и послужило началом сбора материала.

- А как это выглядело на практике?

- Обнаружив следы цензуры, я стал внимательно просматривать все опубликованные архивные документы о великом «сподвижнике Пугачева». Ведь они были напечатаны в то же самое время, в середине 70-х, да еще ни где-нибудь, а в Башкирии, где уже маячила самая большая конная статуя конная в СССР. В результате долгой кропотливой работы у меня появился внушительный список архивных источников, на которые я хотел взглянуть без посредников. Через некоторое время после обращения с запросом в Российский архив древних актов (Москва), я получил копии интересующих меня документов 1774 года. Особо выделю один из них. Это показания уцелевших крестьян, после нападения Салавата Юлаева на Симской завод (сейчас город Сим Челябинской области).

Вот отрывок:

«Третьего дня получили мы от симского завода печальное приключение от бежавших от толь люда в Уфу, ваших крестьян двадцати осьми человек, кои нам объявили, что тот симской завод от собравшейся башкирской толпы, под предводительством злодея Салаватки Юлаева и отца его Юлая, в числе более тысячи человек сего мая 23-го числа весь вызжен, а люди мужска пола порублены, выключая тех кои могли убратца в леса для спасения жизни. Как объявляют крестьяне, теперь по лесам укрываются и естли они от башкирцов спастись могут, то непременно явятца... в Уфу, а про женский пол нам объявляют, что собраны де они теми башкирцами в одно место и вымучивают из них деньги и многих обнажили и чинят всякия наругательствы...».

Письмо числится в архиве под номером 113. Любопытно, что соседние документы под № 112 и 114 ранее были задействованы башкирскими историками в своих работах. А этот остался невостребованным... То есть салаватоманы, его попросту скрыли от народа.

- Как вы думаете, зачем?

- Видимо, они предпочли кляп намазанный медом. Вам лучше бы спросить у них. Например, у кавалера ордена Салавата Юлаева Инги Гвоздиковой.

Именно на ней, как на той черепахе, на которой в представлении древних держалась земля, стоит уже третий десяток лет культ Салавата, ей же научно и обоснованный. Я считаю, что задача историка сродни журналисткой – он должен правдиво информировать общество о событиях прошлого. Некоторые же наши профессора готовы на все, чтобы только сесть в президиуме за один стол с Муртазой Рахимовым. То же, кстати, орденоносцем Салавата и большим «ученым». Он, оказывается, не только в мазуте разбирается, но и знает, как историю правильно писать. Чего только стоит следующее заявление президента: «Я убежден, что наука должна чутко прислушиваться (!) и к общественному сознанию, представлениям народов, которые в течение двух с половиной столетий сохраняют образы Пугачева и его сподвижников». Если бы наука растопыривала уши – глобусы были бы другой формы. Наука не может прислушиваться, но есть чуткие люди, которые хотят орденов и званий.

- Где можно приобрести вашу книгу?

- В июне 2007-го на реализацию ее взял магазин «Академкнига», однако через несколько дней меня попросили забрать экземпляры, ссылаясь на кары администрации Советского района. Три года весь тираж пролежал дома. Сейчас «Пирамиду Салавата» можно купить в магазине: А-книга» ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».

- Как считаете, Рустэм Хамитов читал вашу книгу?

- Не уверен, по крайней мене я, находясь под общей эйфорией, послал ему в конце июля и «Пирамиду Салавата» и «Ликвидацию Уфимской губернии». Обе книги, кстати, вышли под грифом Академии наук в Казани. У нас это не возможно.

Салаватизация - как гулянка за наш с вами счет: Уже дошло до следов ног. В кандалах?



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  • Эксперт
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  • 1 | 29.06.2018, 09:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1822 | Комментарии: 59346 | Рейтинг: +12240,3
Салаватизация за наш с вами счет
_____________________
Кормушка.



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  • 2 | 29.06.2018, 10:05 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34731 | Рейтинг: +5815,1
Салават Ишмухаметович Хамидуллин — историк, к.и.н., журналист.
Родился в городе Стерлитамаке в 1968 году.
Образование: Башкирский государственный университет (исторический факультет).

Лауреат Государственной премии РБ им. С. Юлаева
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/102138-kem-byl-salavat-yul
aev

=====================Да.а.а.... Не хочет признавать Салаватку бандитом и убийцей. Тогда придётся и премию отдать и бабло на киноэпопею!



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 29.06.2018, 10:11 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 569 | Рейтинг: +187,8
«Война шла против царских карателей, которые вероломно отнимали башкирские земли, сжигали деревни, вырезали население и разоряли край».
-------------------------
Давайте хитроумно не путать причину со следствием. СЮ и его отец со своими сподвижниками сражались не потому, что царские войска ни с того ни с сего «сжигали деревни, вырезали население и разоряли край». А все потому что первоначально эти национальные герои подставили башкир, втянув их в авантюру проходимца Пугачева.



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  • 4 | 29.06.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
прошла по следам национального героя республики Салавата Юлаева.
========================================
В тексте пропущено слово "Преступлений",
Надо читать: прошла по следам ПРЕСТУПЛЕНИЙ" национального героя республики Салавата Юлаева.

И еще: салаватка, НЕ национальный герой республики, он национальный "герой" башкир ! И попрошу не пачкать именем этого падонка Не башкирское население региона!



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  • 5 | 29.06.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да ,билят,оратор-цецерон,организатор -аж Муртаза в него ,недюжинной силой при росте 160 и еще полководец-куда там Суворову и Кутузову да него.А поэт-каких поискать.там в каменоломнях писал-а мы до сих пор зачитываемся .
ПЕРЕСТАНЬТЕ херню то городить-малай ,не умевший писать и читать,не имевший никаких знаний как обихаживать лошадь и баранов -писал стихи .И слал электронной почтой или голубями своим землякам .Противно и стыдно.Что под гребенку разбойника расчесывают весь народ и заставляют гордиться ни ЧЕМ .



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  • 6 | 29.06.2018, 10:27 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15111 | Рейтинг: -2838,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 29.06.2018, 10:11 | Автор: Karim Yaushev | На сайте
Давайте хитроумно не путать причину со следствием. СЮ и его отец со своими сподвижниками сражались не потому, что царские войска ни с того ни с сего «сжигали деревни, вырезали население и разоряли край», а потому что эти национальные герои подставили башкир, втянув их в авантюру проходимца Пугачева.
------------------
Совершенно согласен. Тут действительно не хитроумно, а хитрожопо представлено геройство тевкелева по вырезанию одной четверти башкирского населения для того, чтобы себе отхватить земли. У мародеров как яушмандин земля под ногами горит и так и должно быть!



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  • 7 | 29.06.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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давно Зулии не слышно было ...ждёмс )))
турк



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  • 8 | 29.06.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несколько бездельников нашли кормушку по прославлению СЮ. Ну грантов им ишшо. Кстати откуда СЮ был начитанный такой, в Сорбонну папка отправлял, как сейчас принято у власть придержащих?



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  • 9 | 29.06.2018, 10:53 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15111 | Рейтинг: -2838,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
эти национальные герои подставили башкир, втянув их в авантюру проходимца Пугачева.
-------------------
И так во всю историю. Подставлялись башкиры через каждые 20-25 лет. Подставили свои головушки в 1812 году, в первую мировую, гражданскую, Великую отечественную. Дураки и только.
Нет чтобы как татары не воевать против сильного противника, а только мародерствовать с мирным населением как тевкелев с пользой для себя, как татарские батальоны СС только против населения Европы. И так всю свою короткую историю.



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  • 10 | 29.06.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где всевидящее око путина, где его "Русский мир" ?!
На территории России, за бюджетные деньги, прославляется русофоб и убийца мирных русских людей, а" его величеству", хрен по деревне?!



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  • 11 | 29.06.2018, 11:05 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34731 | Рейтинг: +5815,1
djuga
29 июня 2018 | 08:44
Успехов обоим Навальным! Жгите и дальше, ребята! Гоняйте эту воровскую шоблу ссаными тряпками, чтобы они от страха со своих золотых унитазов не слезали. И прямо с них - на тюремную парашу!



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  • 12 | 29.06.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 | 29.06.2018, 11:05 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 314 | Комментарии: 34729 | Рейтинг: +5814,8

djuga
29 июня 2018 | 08:44
Успехов обоим Навальным! Жгите и дальше, ребята! Гоняйте эту воровскую шоблу ссаными тряпками, чтобы они от страха со своих золотых унитазов не слезали. И прямо с них - на тюремную парашу!
----------------------------
Навальные оба уголовники. Судимы за воровство и мошенничество. Воры они и мошенники.



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  • 13 | 29.06.2018, 11:13 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10765 | Рейтинг: -1750,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Эту статью вроде как уже раза три выставляли.

Или местным, чтобы как следует прокашляться , непременно башкирскую тему подавай?

Дежавю ни на кого не давит?



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  • 14 | 29.06.2018, 11:16 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10765 | Рейтинг: -1750,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Статистика голосования
29.06.2018, 11:05юнг
29.06.2018, 10:55Кухарка
----------

Егерь где, лесенкой давайте.



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  • 15 | 29.06.2018, 11:26 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34731 | Рейтинг: +5815,1
14 | 29.06.2018, 11:16 | Автор: Harrison
Публикации: 64 | Комментарии: 10760 | Рейтинг: -1748,4
Статистика голосования
29.06.2018, 11:05юнг
29.06.2018, 10:55Кухарка

==========================А тебе сказать, что СЮ -бандит ссыкотно? А?



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  • 16 | 29.06.2018, 11:27 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10765 | Рейтинг: -1750,2
Кормушка.
----------------------
Кормушка это на Бессонова за казенный счет сидеть и бумажки перекладывать.

Люди дело делают, верят в него, вкладывают свой талант и душу.

Это их герой, вам какое дело, сидите ровно.



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  • 17 | 29.06.2018, 11:29 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10765 | Рейтинг: -1750,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А тебе сказать, что СЮ -бандит ссыкотно? А?
-------------

Отвали, идиотинка убогая. Сиди жди, счас тебе плюсик будет.



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  • 18 | 29.06.2018, 11:30 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34731 | Рейтинг: +5815,1
Получается, -ссыкотно! Эх...."борец за свободу"........Не орел....



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  • Участник
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  • 19 | 29.06.2018, 11:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15111 | Рейтинг: -2838,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Отвали, идиотинка убогая. Сиди жди, счас тебе плюсик будет.
------------------
Мог бы и помягще.
Живот же болит от смеха.



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  • Участник
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  • 20 | 29.06.2018, 11:40 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4323 | Рейтинг: -706
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
У нас Юнг считает себя потомком декабриста Безрукова, так и Салават был в каторге и декабристы были в каторге по одной и той статье!!!



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