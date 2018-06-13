Необщественная, панчихинская палата

До полудня 2 июля Общественная палата Башкирии собирает предложения и мнения о федеральной пенсионной реформе.Об этом сегодня на общественных слушаниях в Уфе сообщила глава Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.В ходе слушаний эксперты, среди которых присутствуют депутаты Госдумы РФ и Госсобрания РБ, чиновники, ученые и общественники. Первым выступил депутат Госдумы России Ильдар Бикбаев, который начал активно агитировать аудиторию за повышение пенсионного возраста, утверждая, в частности, что методики расчетов продолжительности жизни россиян не верны и на самом деле они живут на 15 лет дольше.При этом он пообещал, что мнение населения при принятии закона о пенсионной реформе будет обязательно учтено. Его выступление вызвало гул недовольства среди слушателей. Общественница Альмира Жукова попросила его объяснить, почему пенсионная реформа принимается задолго до того, как промышленность вышла на достаточно высокий и стабильный уровень работы. Ильдар Бикбаев рассказал о планах властей по улучшению экономической ситуации в стране. Слушания продлятся два часа.Напомним, ранее глава Общественной палаты РБ Ольга Панчихина поддержала идею правительства о повышении пенсионного возраста. В частности, она заявила, что "нынешним 55-летним пенсионерам столько не дашь":- Все эти социальные реформы, которые есть, должны идти сообща — и здравоохранение, и различная социальная поддержка. Глядя на сегодняшних 55-летних пенсионеров, им столько не дашь. Они очень молоды душой, хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей. Нужно просто-напросто использовать их потенциал.Общественники попросили продлить срок сбора предложений, поскольку митинги против пенсионной реформы намечены в Уфе на 10 и 12 июля, на них планируется сбор подписей под соответствующими петициями.Однако Ольга Панчихина пояснила, то данный срок - до 12.00 2 июля - был установлен Общественной палатой России.Отметим, что в палате не сообщили конкретно, как и куда отправлять предложения по реформе.