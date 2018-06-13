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Необщественная, панчихинская палата

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До полудня 2 июля Общественная палата Башкирии собирает предложения и мнения о федеральной пенсионной реформе.

Необщественная, панчихинская палата


Об этом сегодня на общественных слушаниях в Уфе сообщила глава Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.

В ходе слушаний эксперты, среди которых присутствуют депутаты Госдумы РФ и Госсобрания РБ, чиновники, ученые и общественники. Первым выступил депутат Госдумы России Ильдар Бикбаев, который начал активно агитировать аудиторию за повышение пенсионного возраста, утверждая, в частности, что методики расчетов продолжительности жизни россиян не верны и на самом деле они живут на 15 лет дольше.

При этом он пообещал, что мнение населения при принятии закона о пенсионной реформе будет обязательно учтено. Его выступление вызвало гул недовольства среди слушателей. Общественница Альмира Жукова попросила его объяснить, почему пенсионная реформа принимается задолго до того, как промышленность вышла на достаточно высокий и стабильный уровень работы. Ильдар Бикбаев рассказал о планах властей по улучшению экономической ситуации в стране. Слушания продлятся два часа.

Напомним, ранее глава Общественной палаты РБ Ольга Панчихина поддержала идею правительства о повышении пенсионного возраста. В частности, она заявила, что "нынешним 55-летним пенсионерам столько не дашь":

- Все эти социальные реформы, которые есть, должны идти сообща — и здравоохранение, и различная социальная поддержка. Глядя на сегодняшних 55-летних пенсионеров, им столько не дашь. Они очень молоды душой, хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей. Нужно просто-напросто использовать их потенциал.

Общественники попросили продлить срок сбора предложений, поскольку митинги против пенсионной реформы намечены в Уфе на 10 и 12 июля, на них планируется сбор подписей под соответствующими петициями.

Однако Ольга Панчихина пояснила, то данный срок - до 12.00 2 июля - был установлен Общественной палатой России.

Отметим, что в палате не сообщили конкретно, как и куда отправлять предложения по реформе.

МКС
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  • 1 | 30.06.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Записывайте : население поддерживает.



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  • 2 | 30.06.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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только что прослушала речь гюндяева - отца кирилла, увещевающего народ скорбеть и терпеть.
путинский олигарх проклятый.
зомбирует людей
так и таджутдин призывает к терпению.
путинская политика по отношению к своим гражданам, которых он в 2011году обозвал бандерлогами в прямом эфире.



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  • 3 | 30.06.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как были мозги и знания учительницы физкультуры,так и остались.
Но для заблатованной родоплеменными связями асоциальной башкирской ОП предсказуемо подходит.
За медведевский вариант шоковой терапии будет биться до конца.
Хлебное место терять ей категорически нельзя.
Делать то что-то полезного для народа она, видимо, никогда не научиться.



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  • 4 | 30.06.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лишь бы коммерсы цены не поднимали. Бензин немного подорожал, а в магните цены в два раза повысились. Пока бизнес будет безнаказанно устанавливать безосновательные цены, жизнь не улучшится. Призываю устроить бойкот магниту.



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  • 5 | 30.06.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До полудня 2 июля Общественная палата Башкирии собирает предложения и мнения о федеральной пенсионной реформе.
============================
Предложение одно : ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ !



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  • 6 | 30.06.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Информация для размышлений:

В Китае в пятый раз с начала года подешевел бензин
18:33, 25 июня 2018

Госкомитет по делам развития и реформ КНР объявил об очередном снижении внутренних цен на бензин и дизельное топливо. Оно стало уже пятым с начала года, сообщает «Синьхуа».



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  • 7 | 30.06.2018, 11:15 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34746 | Рейтинг: +5816
только что прослушала речь гюндяева - отца кирилла, увещевающего народ скорбеть и терпеть.
путинский олигарх проклятый.зомбирует людей
так и таджутдин призывает к терпению.

==============Удивляешься? -Так ведь они все агенты КГБ.



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  • 8 | 30.06.2018, 11:19 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34746 | Рейтинг: +5816
4 | 30.06.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лишь бы коммерсы цены не поднимали. Бензин подорожал, а в магните цены повысились. Пока бизнес будет безнаказанно устанавливать безосновательные цены, жизнь не улучшится. Призываю устроить бойкот магниту.

===============Надо меньше слушать ТВ. Если бензин подорожал, то доставка товаров автоматически становится дороже.
Бойкот не Магниту. а Лукойлу ,Башнефти и Роснефти. Пока Сечин будет класть ежедневно (!!!) в карман по 5 (!!!) миллионов, ГСМ будут дорожать.



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  • 9 | 30.06.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Магнит срейдерствовал у Галицкого-питерского предпринимателя зятек с лаврова с его дочкой и сразу дикое повышение цен.
тепреь и мираторг и банк у них в руках.
Как и все остальные министр лавров богатеет на дрожжах своей должности.
УУУУУ- -иуды.
смотреть невозможно на его рожу еврейскую.



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  • 10 | 30.06.2018, 11:25 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34746 | Рейтинг: +5816
Давайте лучше заглянем за кулисы — поймем, почему нам показали то, что показали. Уж поверьте, эта история не менее драматична, чем то, что мы увидели на экране.

Итак, знакомьтесь: Игорь Иванович Сечин, ближайший помощник Путина с незапамятных времен. Прозвище: Игорь Иванович Настоящий (Ненастоящий — это первый вице-премьер РФ Игорь Иванович Шувалов). В первые восемь лет президентства ВВП Сечин выполнял функции главы президентского секретариата. Именно от Сечина зависело, какую бумагу Путин прочитает и с кем он встретится, а с кем нет.

Еще у Сечина репутация человека, который «съел Ходорковского». Придя к мысли, что тогдашний самый богатый человек в РФ — заклятый враг государства, Сечин, как говорят, сумел убедить в этом Путина.


После ухода Путина в Белый дом Сечин последовал за ним — уже в качестве заместителя и куратора всей российской энергетики. В кабинете Медведева места Игорю Сечину не нашлось. Более того, новым вице-премьером по энергетике стал враг Сечина Аркадий Дворкович. Но Игорь Иванович Настоящий нашел себе кресло получше — президента одной из самых крупных в мире энергетических компаний «Роснефть».



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  • 11 | 30.06.2018, 11:26 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34746 | Рейтинг: +5816
Давайте лучше заглянем за кулисы — поймем, почему нам показали то, что показали. Уж поверьте, эта история не менее драматична, чем то, что мы увидели на экране.

Итак, знакомьтесь: Игорь Иванович Сечин, ближайший помощник Путина с незапамятных времен. Прозвище: Игорь Иванович Настоящий (Ненастоящий — это первый вице-премьер РФ Игорь Иванович Шувалов). В первые восемь лет президентства ВВП Сечин выполнял функции главы президентского секретариата. Именно от Сечина зависело, какую бумагу Путин прочитает и с кем он встретится, а с кем нет.

Еще у Сечина репутация человека, который «съел Ходорковского». Придя к мысли, что тогдашний самый богатый человек в РФ — заклятый враг государства, Сечин, как говорят, сумел убедить в этом Путина.


После ухода Путина в Белый дом Сечин последовал за ним — уже в качестве заместителя и куратора всей российской энергетики. В кабинете Медведева места Игорю Сечину не нашлось. Более того, новым вице-премьером по энергетике стал враг Сечина Аркадий Дворкович. Но Игорь Иванович Настоящий нашел себе кресло получше — президента одной из самых крупных в мире энергетических компаний «Роснефть».



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  • 12 | 30.06.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммунальщики в городе Кунгур Пермского края с мая начали взимать с жителей платеж за сточные воды, в том числе за дождевую, об этом пишет местное издание "Искра". На ежемесячный сбор в размере семи рублей пожаловалась жительница одного из домов.
РИА Новости
07:53



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  • 13 | 30.06.2018, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1822 | Комментарии: 59356 | Рейтинг: +12242,1
данный срок - до 12.00 2 июля - был установлен Общественной палатой России.
___________________________________
А даже карманный профсоюзный митинг разрешили провести 12 июля - то есть МНЕНИЕ даже заранее запланированных и согласованных - учитываться не будет. Понятненько.

Сегодня сообщают:

Положительный образ повышения пенсионного возраста начали продвигать т.н. прокремлевские интернет-тролли
Положительный образ повышения пенсионного возраста начали продвигать т.н. прокремлевские интернет-тролли. Как пишет издание «The Bell», около 600 активных аккаунтов в YouTube размещают ежедневно более 55 тысяч хвалебных комментариев в адрес пенсионной реформы.

По словам создателя сервиса для отслеживания таких пользователей, Романа Смолина, основные доводы троллей совпадают с тезисами правительства.

Таким образом - ваше мнение, крепостные рабы, никого не интересует. Домолчались, суки?!



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  • 14 | 30.06.2018, 11:30 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34746 | Рейтинг: +5816
прокремлевские интернет-тролли?

======================Это Корней. что-ли?



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  • 15 | 30.06.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Ильдар Бикбаев рассказал о планах властей по улучшению экономической ситуации в стране. ......"
======================================================
От смеха и злости на власть Подлецов , у меня только слюни и мат !



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  • 16 | 30.06.2018, 11:32 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5633 | Рейтинг: -166,8
Мое мнение- обсуждать нужно. На то она и Общественная палата



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  • 17 | 30.06.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А,что говорят в пенсионном фонде РБ.да ничего.Там процветает бизнес,чиновники фонда прямо у своего фонда торгуют овощами и фруктами,видимо там реформы идут впереди всей страны, А,что руководство его или нет или на него наплевали.Позор, да и только.



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  • 18 | 30.06.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я уже отправил своё предложение на сайт ОП РБ! "Всё, что могу!" (Генерал Бессонов "Горячий снег") Очень Опытный



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  • 19 | 30.06.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..." Глядя на сегодняшних 55-летних пенсионеров, им столько не дашь. Они очень молоды душой, хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей...."
========================================================
Так за 28 лет правления власти ВОРОВ , народ постарше давно вымер ! А эти оставшиеся в живых сидели без работы долгие годы , поэтому и сохранились получше !
Ну а если без смеха , то страна в таком отсталом состоянии и Технически и Демографически по причине закономерности
" умелого руководства в развитии государства ворья ".



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  • 20 | 30.06.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Плата за дождь? Кунгуряки возмущаются, что появилась новая строка в
платёжках - «ОДН за сточные воды»

Роза Сулейманова добавила, что плата за общедомовые нужды на отведение сточных вод, согласно приказу РСТ, будет взиматься круглый год, зимой и летом.
Искра (Кунгур)
вчера в 13:46
=====================================================
Такое могли придумать , только наши российское безнаказанное ОТЪЯВЛЕННОЕ ВОРЬЕ !
Дурной пример заразен , смотрите народ Башкортостана как бы и
нам не прислали такие квитки !
Как известно с ГОЛОЖОПЫХ начинают собирать налоги за мех !
И смех и грех !



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