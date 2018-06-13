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Ложь, фальш и лицемерие: Как Малахов по ТВ пропагандонил

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Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков в нашу редакцию с просьбой поговорить о повышении пенсионного возраста. Сегодня вечером в нашей студии соберутся эксперты, которые ответят на все интересующие вопросы россиян. Пенсия: когда и сколько? Телепрограмма канала "Россия" "Прямой эфир" - настоящая хроника нашей жизни. Уже много лет в прайм-тайм зрители собираются в студии и у экранов своих телевизоров, чтобы узнать о проблемах, которые волнуют всех. О том, что будет обсуждать вся страна.

Ложь, фальш и лицемерие: Как Малахов по ТВ пропагандонил


Видео:



***

Комментарии на Youtube:

Я не могу понять, по всюду все возмущаются на счёт этой реформы, а по телевидению все радуются, аплодируют!!! Ну неужели думают что люди идиоты??? А вы в курсе что подняли НДС одновременно с пенсионной реформой??? Люди заняты пенсией и про остальное мимо. Не умно ли??? А люди и по возмущатся не могут, объявили же перед чемпионатом -когда выходить нельзя. А по телевизору убеждают что это "ГЕНИАЛЬНОЕ" решение всех проблем!!!﻿

Дурят просто голову населению, а секрет в том что мало кто до такого возраста просто доживет и пенсию платить в итогк будет некому.﻿

Зачем спрашивать пенсионерок , спросите нас молодых , спрашивают художниц и медсестёр , а что делать людям , которые работают физическим трудом , тем кого в 45 выкидывают из профессии , выживают , потому что они уже внешне не нравятся работодателю ? Что делать им ?﻿

ПОЗОР! ПРОДАЖНЫЙ И ЛИЦЕМЕРНЫЙ МАЛАХОВ﻿

К чему вся эта клоунда .Больше половины просто не доживет до этого нового пенсионного возраста, оставшиеся не найдут работу или же просто будут элементарно не дееспособны. Малахов продажная тварь, позорнейшая пропаганда.﻿

Ублюдская постанова﻿

Сволочи ,чтобы вы передохли вся ваша студия,собрали идиотов ни одного нормального человека ,одни сволочи,у нас все предприятия закрыли,работы вообще нет, поликлиники закрывают,лечиться негде ,вы что придурки на луне живете,да чтоб вам пусто было﻿

Молодцы, решили одурачить народ и рассказать как все хорошо еще раз.﻿

Всю передачу какие-то сумасшедшие люди бьются в экстазе от того, что им отменят пенсию)))﻿

Уже через Малахова пытаются нам мозг промыть.Даже переключила эту передачу,аж тошнит каких там актёров собрали.Спрашивают у тех к кого работа не бей лежачего и зарплата как у меня годовая.Однозначно дизлайк и Малахов из любимчика превратился в продажную шкуру.﻿

Позорники,сколько этим хамам заплатили за передачу.﻿



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  • 1 | 02.07.2018, 09:35 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 314 | Комментарии: 34758 | Рейтинг: +5816,8
Всё кругом продано и прогнило.



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2

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  • 2 | 02.07.2018, 09:51 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1822 | Комментарии: 59369 | Рейтинг: +12243,3
Почитайте, как "аплодируют" Малахову в его твиттере на анонс этой передачи:

https://twitter.com/a_malahov/status/1012648860064403456
_______________________________
Трэш и угар! Как у димона...



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  • 3 | 02.07.2018, 09:56 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 314 | Комментарии: 34758 | Рейтинг: +5816,8
Replying to @a_malahov
Ваши передачи с перемыванием грязного белья вышедших в тираж звезд и обсуждениями разного скандального дерьма-сами по себе днище.
А вы еще с улыбочкой жизнерадостного полудурка стали сообщником ограбления миллионов людей целой страны.
Еще бы за массовые расстрелы поагитировали!

@Ryzunja
Jun 30
More
Replying to @a_malahov
Мудак вы, оказывается, Ондрюша. Первостатейный. Желаю чтобы по ночам вам нищие больные старушки и старички приходили. Вечно перед глазами стояли. Как платок Фриды.



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  • 4 | 02.07.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Безнаказное вранье и ложь на уровне всего государства и правительства во всех сферах деятельности и новых реформах катастрофический - ЧУДОВИЩНЫЙ ОБМАН населения !
Трудно представить как можно заработать ТРУДОВОЙ СТАЖ в 45 лет в такой , ТЕХНИЧЕСКИ ОТСТАЛОЙ СТРАНЕ !
Где нет ЧЕСТНОГО и СПРАВЕДЛИВОГО соблюдения закона и Конституции РФ !
Даже со стороны Гаранта Конституции !



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  • 5 | 02.07.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Телеведущие программ, которые производит сам канал, например, все информационные программы, получают фиксированную заработную плату, установленную штатным расписанием ОАО «Первый канал». И сумма эта варьируется от 100 до 600 тысяч рублей. Самая популярная ведущая информационной программы «Время» – Екатерина Андреева, работающая на канале с 1991 года, тогда еще этот канал назывался «Останкино», затем ОРТ, а с 1998 года – «Первый канал». Она одна из самых высокооплачиваемых ведущих этого канала. Но точных цифр называть не будем, за неимением проверенной информации. Есть все основания предполагать, что ее ставка является максимально высокой, учитывая высокий профессионализм этой ведущей.
Зарплата телеведущих программ, изготовленных продюссерским центром, напрямую зависит от продюссера, от того насколько успешно он продал свою программу. Она может быть и очень высокой, и совсем мизерной.
Телеведущие, которые являются авторами своих программ либо акционерами канала, получают заработную плату в разы больше тех, кто читает подготовленные для них информационные тексты. Здесь уже суммы зарплат исчисляются десятками тысяч долларов:
Андрей Малахов за программы «Пусть говорят», «Барахолка» получает в совокупности более 25 тыс. у. е.;
Иван Ургант за передачу «Вечерний Ургант» и ведение концертов и шоу в совокупности также получает до 25 тыс. у. е.;
Леонид Якубович за свое «Поле чудес» получает 15 тыс. у. е.
сотрудничество с Владимиром Познером обходится «Первому каналу» в 30 тыс. у. е.;
Роза Сябитова озвучила свои гонорары за одиозную программу «Давай поженимся» и повергла журналистов в шок. По ее словам, «Первый канал» оценил ее способности всероссийской свахи в 1 млн. рублей. Пусть это заявление и шок журналистов останутся на ее совести.



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  • 6 | 02.07.2018, 10:05 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 314 | Комментарии: 34758 | Рейтинг: +5816,8
В булгаковском архиве сохранилась выписка из книги известного швейцарского психиатра и общественного деятеля, одного из основоположников сексологии Августа (Огюста) Фореля (1848-1931) "Половой вопрос" (1908): "Фрида Келлер - убила мальчика. Кониецко - удавила младенца носовым платком".



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  • 7 | 02.07.2018, 10:07 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1822 | Комментарии: 59369 | Рейтинг: +12243,3
Виталий Михайлович Митин, юрист:

Упс… В Конституции, оказывается, пенсионный возраст закреплён)

Незадача какая)))


В России началось бурное обсуждение законопроекта об увеличении пенсионного возраста для мужчин вместо 60 лет до 65 лет, а женщинам вместо 55 лет до 63 лет.
Чтобы обсуждать новый закон, то сначала нужно чётко и ясно сказать, что новый закон - это прямое нарушение Конституции РФ.

Читаем ч.2 ст.39 Конституции РФ: «Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.».
Согласно п.1 ст.7 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлено (предусмотрено): «Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.»

Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции РФ чётко и ясно предусмотрено (запрещено): «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет.

Подчеркиваю особо: отменяются эти права граждан в сторону ухудшения!


А это уже не только прямое нарушение указанной ч.2 ст.55 Конституции РФ о запрете отменять права граждан, но и прямое нарушение ч.1 ст. 19 Конституции РФ: «Все равны перед законом…».

Оказывается будущие пенсионеры, но граждане сегодняшней России, будут по новому закону явно не равны сегодняшним гражданам-пенсионером, что и есть прямое нарушение конституционных прав будущих пенсионеров о конституционном равенстве всех перед законом – новый антиконституционный закон серьёзно (существенно) ущемляет права будущих пенсионеров.

Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные в ст.2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.».
Нарушается также и ч.1 ст.1 Конституции РФ о правовом государстве.

Поэтому не должен быть принят новый закон без изменения Конституции РФ, то есть, сначала надо изменить Конституцию – поотменять все указанные выше права граждан, а потом, с чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.

А согласно ст.135 Конституции РФ парламент России (Федеральное Собрание) сам не может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное Собрание. А это уже очень серьёзно!

В общем получается, что Правительство замахнулось попутно серьёзно изменить Конституцию, но правда об этом скромно умалчивает или вообще задумало обойти Конституцию или даже само не замечает (что вполне вероятно, ведь юристов у нас не хотят даже слышать), что нарушает Конституцию.

Надеюсь, что на этот раз меня юриста услышат власти и Конституция РФ и права граждан России не будут нарушены!



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  • 8 | 02.07.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Малахов скурвился ради бабла, паразитируя на сломанных судьбах людей.



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  • 9 | 02.07.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Еврей-ТВ:

Владимир Познер (ведущий) -еврей.
Леонид Якубович (Поле чудес) -еврей.
Александр Масляков (КВН) - еврей.
Лариса Гузеева (Давай поженимся) - еврейка.
Андрей Малахов (Пусть говорят) - еврей.
Леонид Парфенов (ведущий) - еврей.
Андрей Макаров (Свобода и справедливость) - еврей.
Николай Сванидзе (Исторический процесс) - 1/2 еврей.
Иван Ургант (Прожекторперисхилтон) - еврей.
Евгений Петросян (Кривое зеркало) - 1/2 еврей.
Владимир Соловьев (Поединок) - еврей.
Марианна Максимовская (Неделя) - еврейка.
Регина Дубовицкая (Аншлаг) - еврейка.
Михаил Ширвиндт (Хочу знать) - еврей.
Михаил Шац (ведущий) - еврей.
Леонид Закошанский (Говорим и показываем) -еврей.
Михаил Жванецкий (Дежурный по стране) - еврей.
Михаил Полицеймако (О самом главном) - еврей.
Александр Гуревич (Сто к одному) - еврей.
Михаил Швыдкой (Культурная революция) - еврей.
Леонид Каневский (Следствие вели...) - еврей.

Это только часть. Данные по Центральным каналам ТВ. Какого сочувствия к русским вы ждёте?



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  • 10 | 02.07.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня поражает НАГЛАЯ , БЕССОВЕСТНО ЛЖИВАЯ пропаганда о Пенсионной реформе для граждан РФ , которые пока в находятся состоянии
НИ РЫБЫ , НИ МЯСО !
ПРОВЕДЕМ простой арифметический подсчет для зарабатывания
Трудового стажа в 45 лет , для мужчин !
1. Учеба в школе 17 лет !
2. Учеба в ПТУ или колледже от 3 до 4 лет .
3 . Служба в Армии 1 - 2(ВМФ) года
4. Приступил к работе и 45 лет беспрерывно работать !!
--------------------------------------------------
Заработал стаж тебе УЖЕ 68 лет !!!
ТОЛЬКО В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ , при ИДЕАЛЬНОМ РАСКЛАДЕ по жизни , можешь считать свободным , а не РАБОМ ВОРЬЯ СТРАНЫ !
Это если тебя везде ждали с распростертыми объятиями и ты не был когда - то безработным или больным !



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  • 11 | 02.07.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оказывается наш Гарант Конституции РФ , это не ИЗБРАННИК народа , это СТАВЛЕННИК российских олигархов да и САМ крупнейший олигарх !
Ему интересы народа - Российских БАРАНОВ , как телеге пятое колесо !



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  • 12 | 02.07.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот те идиоты, которые смотрят передачи Малахова и т.п., верят всему, о чём там говорят, и голосуют за Путина! Зомби-ТВ делает своё дело! Очень Опытный



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  • 13 | 02.07.2018, 11:20 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1822 | Комментарии: 59369 | Рейтинг: +12243,3
Дача на Кипре, Porsche в гараже. Сколько зарабатывают в Пенсионном фонде?

Управленческий персонал Пенсионного фонда России за 2017 год задекларировал доходы в 506 млн рублей. Это на 32 млн больше, чем в 2016 году.
Каждый месяц в Пенсионный фонд России курьер привозит Forbes, Esquire и "RWAY. Бюллетень о недвижимости". Эти журналы входят в список изданий, на которые Пенсионный фонд оформил годовую подписку (кстати, это стоит 4,3 млн рублей, то есть около 300 среднероссийских пенсий; всего в списке несколько десятков разных изданий).

Forbes — журнал о миллиардерах. Esquire — журнал для "успешных джентльменов". Что такое "RWAY. Бюллетень о недвижимости", вы можете понять, например, по заголовку одного из последних текстов в этом журнале: "Состояние элитного рынка жилья Санкт-Петербурга". И служащие ПФР, как видно из их деклараций, очень хорошо вписываются в целевую аудиторию этих изданий.

Глава ПФР Антон Дроздов заработал за 2017 год 3,9 млн рублей, его супруга — 4,9 млн рублей. В 2016 году их семейный доход был чуть побольше — на 4 млн. У семьи есть семикомнатная квартира площадью 335 квадратных метров, а также 4 земельных участка, загородный дом, "мерседес" и "лексус".

Интересная декларация у зама Дроздова Николая Козлова. За 2017 год его семейный доход (вместе с супругой) составил 26 млн рублей. У семьи 4 квартиры, земельный участок площадью 30 соток, коттедж в России и дача на Кипре.

Как говорится на сайте ПФР, Николай Козлов занял свою должность в 2011 году, а до этого был председателем совета директоров инвестиционной компании "Риком-Траст". По данным базы "СПАРК-Интерфакс", Козлов и сейчас остаётся совладельцем этой компании.

А разрешено ли это законом? На этот счёт есть специальное Постановление правительства, посвящённое конфликту интересов в сфере обязательного пенсионного страхования. Если сотрудник ПФР имеет долю в компании, которая участвует в системе инвестирования пенсионных накоплений, то это предконфликтная ситуация, о которой нужно уведомить начальство.

Начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Павел Хрипунов заработал за 2017 год 19 млн рублей и ездит на Cadillac a1 CTS.

У начальника отдела по организации закупок Алексея Стёпина семейный доход — всего 2 млн, зато ездит госслужащий на Porsche Cayenne.

Всего 186 членов правления, работников исполнительной дирекции и ревизионной комиссии задекларировали доходы за 2017 год размером 506 млн рублей. Получается, что средний доход — 227 тыс. рублей в месяц. Это в 2,5 раза больше, чем средняя зарплата по Москве, и в 6,5 раза больше, чем средняя зарплата по России.

Доходы за 2016 год (тогда сотрудников, которые должны отчитываться, было 185) составили 474 млн рублей.

Пенсии в России, в отличие от зарплат в ПФР, всегда были, мягко говоря, небольшими. Понятно, что Пенсионному фонду в своих расходах следует экономить не менее тщательно, чем пенсионеру в магазине. Но ПФР не раз уличали в необоснованных тратах.

Ранее Лайф изучил полётные ведомости ПФР. Оказалось, что руководство и даже менеджеры среднего звена Пенсионного фонда летают бизнес-классом и тратят по 100—200 тысяч рублей на перелёт, скажем, из Москвы в Калининград, Симферополь, Сочи и даже Женеву и Париж (туда они путешествуют для обмена опытом с зарубежными коллегами).

В 2017 году сообщалось, что ФАС заинтересовалась командировками сотрудников ПФР — на это было потрачено 27 млн рублей.

Как рассказывал Лайф, один из журналов, который выписывает ПФР, называется "Пенсия". На него Пенсионный фонд тратит по 500 тыс. рублей в год, плюс этот журнал закупают региональные отделения. А зарабатывает на этом экс-партнёр зампреда правления ПФР Сергей Афанасьев. Этот издательский бизнес принёс за последние 15 лет полмиллиарда рублей выручки.

В пресс-службе Пенсионного фонда Лайфу сообщили, что оперативно ответить на вопросы о доходах служащих не получится. Зато пояснили, зачем ПФР выписывает Forbes — "для мониторинга информации по теме пенсионного обеспечения". А журнал о недвижимости нужен для работы департаменту капитального строительства фонда.



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  • 14 | 02.07.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слушайте,господа либерасты, у меня складывается впечатление, что вы все еще теряете время и нервы на просмотр российского телевидения?
А может даже и БСТ?

" Человек, решивший бесцельно потратить хоть час своего времени еще не дорос до понимания ценности своей жизни"

Заметьте, последнее не я первый сказал, а Чарльз Дарвин



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  • 15 | 02.07.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Так работайте, в сказку попали, что ли? Все вам бесплатно надо? Добрый дядя будет вас содержать? Работать надо, работать!



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  • 16 | 02.07.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Возмущаются те, кто в 90е не рожали. Сами виноваты. Мы рожали, а вы - нет.



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  • Участник
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  • 17 | 02.07.2018, 12:11 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5637 | Рейтинг: -167
Ну по рабочим специальностям понятно. Глупость полная. Каменщик в 65 или сварщик, нонсенс полный. Там я думаю, что-то придумают. А вот например профессорский состав? Они в 70 лет не хотят уходить на пенсию. Или деятели культуры. Их танков на пенсию не вытолкнешь. Те же учителя, врачи. Те только рады будут. Появится причина не уходить на пенсию до последнего.



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  • 18 | 02.07.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 02.07.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Заметьте, последнее не я первый сказал, а Чарльз Дарвин

============

- А не хлопнуть ли нам по рюмашечке?

- Заметьте: не я это предложил!



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  • 19 | 02.07.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 02.07.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возмущаются те, кто в 90е не рожали. Сами виноваты. Мы рожали, а вы - нет.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________Если Вы в 90-е рожали, кстати так же как и мы, то почему Вы хотите для своих детей не дожить до пенсии? Вы не любите своих детей, внуков? Это лично Ваша большая проблема! Я-то своих люблю! Очень Опытный



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  • 20 | 02.07.2018, 12:56 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1097 | Рейтинг: +322,3
Удивляться тут нечему. На зомбо ТВ пуйловского разлива порядочных не пустят. Эти мрази исполняют волю Тупина а народ им начхать. Единственный способ не смотреть .



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