Ложь, фальш и лицемерие: Как Малахов по ТВ пропагандонил

Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков в нашу редакцию с просьбой поговорить о повышении пенсионного возраста. Сегодня вечером в нашей студии соберутся эксперты, которые ответят на все интересующие вопросы россиян. Пенсия: когда и сколько? Телепрограмма канала "Россия" "Прямой эфир" - настоящая хроника нашей жизни. Уже много лет в прайм-тайм зрители собираются в студии и у экранов своих телевизоров, чтобы узнать о проблемах, которые волнуют всех. О том, что будет обсуждать вся страна.Видео:***Комментарии на Youtube:Я не могу понять, по всюду все возмущаются на счёт этой реформы, а по телевидению все радуются, аплодируют!!! Ну неужели думают что люди идиоты??? А вы в курсе что подняли НДС одновременно с пенсионной реформой??? Люди заняты пенсией и про остальное мимо. Не умно ли??? А люди и по возмущатся не могут, объявили же перед чемпионатом -когда выходить нельзя. А по телевизору убеждают что это "ГЕНИАЛЬНОЕ" решение всех проблем!!!﻿Дурят просто голову населению, а секрет в том что мало кто до такого возраста просто доживет и пенсию платить в итогк будет некому.﻿Зачем спрашивать пенсионерок , спросите нас молодых , спрашивают художниц и медсестёр , а что делать людям , которые работают физическим трудом , тем кого в 45 выкидывают из профессии , выживают , потому что они уже внешне не нравятся работодателю ? Что делать им ?﻿ПОЗОР! ПРОДАЖНЫЙ И ЛИЦЕМЕРНЫЙ МАЛАХОВ﻿К чему вся эта клоунда .Больше половины просто не доживет до этого нового пенсионного возраста, оставшиеся не найдут работу или же просто будут элементарно не дееспособны. Малахов продажная тварь, позорнейшая пропаганда.﻿Ублюдская постанова﻿Сволочи ,чтобы вы передохли вся ваша студия,собрали идиотов ни одного нормального человека ,одни сволочи,у нас все предприятия закрыли,работы вообще нет, поликлиники закрывают,лечиться негде ,вы что придурки на луне живете,да чтоб вам пусто было﻿Молодцы, решили одурачить народ и рассказать как все хорошо еще раз.﻿Всю передачу какие-то сумасшедшие люди бьются в экстазе от того, что им отменят пенсию)))﻿Уже через Малахова пытаются нам мозг промыть.Даже переключила эту передачу,аж тошнит каких там актёров собрали.Спрашивают у тех к кого работа не бей лежачего и зарплата как у меня годовая.Однозначно дизлайк и Малахов из любимчика превратился в продажную шкуру.﻿Позорники,сколько этим хамам заплатили за передачу.﻿