«Держите меня семеро»: В России утвержден национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы

В России утвержден национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы. Соответствующий указ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на интернет-портале правовой информации.Как сообщают﻿ «Известия», программа, в частности, включает: улучшение системы ограничений, запретов и требований; совершенствование мер по борьбе с коррупцией в сфере закупок, товаров, услуг отдельными видами юрлиц, а также повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий на формирование антикоррупционного поведения у чиновников, укрепление международного авторитета России.Следить за выполнением плана будет специально созданная рабочая группа, которую сформирует президиум Совета при президенте РФ. В указе также содержатся рекомендации Совфеду, Госдуме, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку и Центризбиркому по реализации этой национальной программы.