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«Держите меня семеро»: В России утвержден национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы

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В России утвержден национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы. Соответствующий указ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Держите меня семеро»: В России утвержден национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы


Как сообщают﻿ «Известия», программа, в частности, включает: улучшение системы ограничений, запретов и требований; совершенствование мер по борьбе с коррупцией в сфере закупок, товаров, услуг отдельными видами юрлиц, а также повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий на формирование антикоррупционного поведения у чиновников, укрепление международного авторитета России.

Следить за выполнением плана будет специально созданная рабочая группа, которую сформирует президиум Совета при президенте РФ. В указе также содержатся рекомендации Совфеду, Госдуме, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку и Центризбиркому по реализации этой национальной программы.

Башинформ
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  • 1 | 02.07.2018, 09:33 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 314 | Комментарии: 34758 | Рейтинг: +5816,8
Мышиная возня...или........носить воду в решете



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  • 2 | 02.07.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Лисам всех уровней поручили курятники охренять



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  • 3 | 02.07.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Борьба борьбы с борьбой



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  • 4 | 02.07.2018, 09:54 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1822 | Комментарии: 59369 | Рейтинг: +12243,3
Пчелы против меда... 18 лет насаждал коррупцию пуйло, а за два года еще попилит бабла на финансировании комиссии по противодействию коррупции.



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  • 5 | 02.07.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Настоящая борьба с коррупцией не делает исключений ни для кого, невзирая на чины и ранги. Если для своих делается исключение, то это имитация бурной деятельности.



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  • 6 | 02.07.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашу правители делая очередную гадость народу ссылаются на опыт других стран, примером может служить пенсионная реформа.Так почему бы им не воспользоваться опытом других стран по борьбе с коррупцией?

В Китае, например, воровство у народа неминуемо карается смертной казнью. За редким исключением: в таких случаях преступнику грозит тюремный срок длительностью в 25 лет. Что примечательно, судебный процесс, а потом расстрел показывают по телевизору на федеральном канале в назидание другим.



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  • 7 | 02.07.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Китае, например, воровство у народа неминуемо карается смертной казнью. За редким исключением: в таких случаях преступнику грозит тюремный срок длительностью в 25 лет. Что примечательно, судебный процесс, а потом расстрел показывают по телевизору на федеральном канале в назидание другим.
----------
И что толку? Коррупция, как была, так и остается на очень высоком уровне. Главный источник коррупция привилегии власть имущих. Давайте уж воспользуемся эффективным опытом близкой к нам исходному уровню Грузии. Была одна из самых коррумпированных республик с правлением кланов и воров в законе. За несколько лет прижали коррупцию до минимального уровня.
Всего-то делов - лишь выполнили два условия, по словам Мирабишвили. Первое - захотели, второе - не делали никому исключений.



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  • 8 | 02.07.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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В России КАПИТАЛИЗМ, рынок! Народу дана свобода предпринимательства, вот и обогащайтесь! Даёшь пенсионную реформу, наконец-то, россияне начнут работать, как немцы, китайцы и тд. Хватит бездельничать!



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  • 9 | 02.07.2018, 10:53 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1822 | Комментарии: 59369 | Рейтинг: +12243,3
Силуанов министром финансов получал в 2017г. - 1,73 млн. руб в месяц
Путин - 634 тыр
Получается что министр финансов в 3 раза важнее президента РФ? Ну так? Или Путину зарплата как таковая не нужна? Он на содержании у своих друзей? Что это за фуйня за такая?



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  • 10 | 02.07.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 02.07.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В России КАПИТАЛИЗМ, рынок! Народу дана свобода предпринимательства, вот и обогащайтесь! Даёшь пенсионную реформу, наконец-то, россияне начнут работать, как немцы, китайцы и тд. Хватит бездельничать!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Опять в Базелеевке доступ в интернет открыли? Вы сейчас кем там себя представляете: Путиным или Медведевым? Очень Опытный



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  • 11 | 02.07.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего не понимаете, а критикуете. Всё правильно, Путин - молодец. А вы продолжайте ворчать, на вас никто не обращает внимания.



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  • 12 | 02.07.2018, 12:13 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5637 | Рейтинг: -167
С себя пусть начинают. Или опять с Трампа начнут?



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  • 13 | 02.07.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 02.07.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего не понимаете, а критикуете. Всё правильно, Путин - молодец. А вы продолжайте ворчать, на вас никто не обращает внимания.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___Всегда интересно узнать, что же Путин сделал такого хорошего для конкретно того человека, который так его хвалит? Воровать даёт, чиновником пристроил, силовиком нанял своё ворованное охранять и т.п.? Очень Опытный



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  • 14 | 02.07.2018, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
___Всегда интересно узнать, что же Путин сделал такого хорошего для конкретно того человека, который так его хвалит? Воровать даёт, чиновником пристроил, силовиком нанял своё ворованное охранять и т.п.? Очень Опытный
_________________________
ОО, я тож силовик и знаю ещё много силовиков , которые оч не довольны бесправием ЧЕЛОВЕКА-ГРАЖДАНИНА в путинской России.. не гребите всех под одну гребёнку.
хотя... недавно столкнулся с сержантиками Росгвардии ... сначала смеялся, потОм плакать хотелось , цитируя моего нелюбимого классика - ..ну тупыыыые. но это отдельная история, как -нить опишу
турк



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  • 15 | 02.07.2018, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Люди по достоинству оценивают трудолюбие, аккуратность, качество, вечность утверждения сделанного на земле.
Это если оценивать "берлинку" в Калининградской области, построенную в 30-е годы прошлого столетия и правительственную трассу в уфимский аэропорт.
Даже простенькие металлические конструкции ремонтируемого моста под партийным лозунгом поддержки российского производителя "заслуженные строители" РБ безнаказанно умудрились заказать на кредитную валюту в ФРГ.
В связи с этим вопрос: коснется когда либо план борьбы с коррупцией региональных чиновников, курирующих строительный сектор?



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  • 16 | 02.07.2018, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 02.07.2018, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
___Всегда интересно узнать, что же Путин сделал такого хорошего для конкретно того человека, который так его хвалит? Воровать даёт, чиновником пристроил, силовиком нанял своё ворованное охранять и т.п.? Очень Опытный
_________________________
ОО, я тож силовик и знаю ещё много силовиков , которые оч не довольны бесправием ЧЕЛОВЕКА-ГРАЖДАНИНА в путинской России.. не гребите всех под одну гребёнку.
хотя... недавно столкнулся с сержантиками Росгвардии ... сначала смеялся, потОм плакать хотелось , цитируя моего нелюбимого классика - ..ну тупыыыые. но это отдельная история, как -нить опишу
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ турк! Конечно не все силовики одинаковые, но я смогу понять человека, что он хочет лизать ту руку, с которой кормится! Но не надо заставлять любить ту руку, которая тебя постоянно бьёт и всё отбирает! Сегодня на ТВ России 24 в новостях о футбольной победе сказали, что Путин следил за игрой по телевизору и несколько раз во время игры связывался с Черчесовым по телефону! Советы что ли давал? А то бы не выиграли? Почему-то вспомнились советы Брежнева Верховному главнокомандующему Сталину в "Малой земле", только наоборот! Маразм крепчает!!! Очень Опытный



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  • 17 | 02.07.2018, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Ворон ворону глаз не выклюет.



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  • 18 | 02.07.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
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ОН БРЕДИТ!!! ОН 18 ЛЕТ ЭТИМ РОССИЮ КОРМИТ!!!



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  • 19 | 02.07.2018, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
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ОО, я тож силовик ...

турк

===============

"Через силу и конь не тянет.

Что силой взято, то не свято.

Не в силе сила, а в правде.

Сила есть - ума не надо.

У сильного всегда бессильный виноват."


Турк, шо там нащот переименования в "народную полицию"? Али вас и так неплохо кормют? Му-ха-ха!



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  • 20 | 02.07.2018, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
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ВВП Вы решили уйти с поста? РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ.



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