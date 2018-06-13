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Забег в теплые кресла с гарантией?

  • Опубликовано: natall | 02.07.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 442 | Комментарии: 11
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Республиканское отделение «Единой России» сегодня на заседании партийной конференции утвердило списки кандидатов на выборы депутатов Курултая Башкирии, которые состоятся 9 сентября.

Забег в теплые кресла с гарантией?


Как ранее писал «Ъ-Уфа», первую тройку кандидатов возглавил глава региона Рустэм Хамитов, вторым номером идет спортсменка Оксана Савченко, третьим — сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов. Всего в список вошли 168 кандидатов. Кроме того, единороссы выдвинули кандидатов во всех 55 избирательных округах.

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев призвал своих соратников «сосредоточиться на узловых позициях» избирательной кампании: формировании «своего электората в округах», привлечении «на свою сторону не определившихся избирателей» (от 700 тыс. до 1 млн человек). Он призвал не опасаться «крайне высокой активности» системной и несистемной оппозиции: «Мы — партия реальных дел, а не пустых слов и обещаний». Кроме того, господин Толкачев потребовал от однопартийцев «активизировать все имеющиеся информационные ресурсы», наладить контакт с журналистами, проводить встречи с населением, тем самым обеспечив узнаваемость кандидатов.

В завершении партийной конференции ее участники должны были рассмотреть изменения в составе руководства республиканского отделения партии, но в последний момент вопрос был снят с повестки дня.

Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 02.07.2018, 10:00 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 314 | Комментарии: 34758 | Рейтинг: +5816,8
Хамитова с Ялаловым надо судить за саботаж и вредительство , за то, что каждый день тысячи уфимцев страдают в пробке перед мостом.

==========Хотя, о чем это= страдали и будем страдать! "Лишь бы не было войны"!



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  • 2 | 02.07.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЯ
Прежде чем голосовать за "Единую россию", помни, что это её лидер г-к медведев, довел Страну до нищеты и хочет лишить Вас пенсии!!!



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  • 3 | 02.07.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Он призвал не опасаться «крайне высокой активности» системной и несистемной оппозиции:

«Мы — партия реальных дел, а не пустых слов и обещаний».

Кроме того, господин Толкачев потребовал от однопартийцев «активизировать все имеющиеся информационные ресурсы», наладить контакт с журналистами, проводить встречи с населением, тем самым обеспечив узнаваемость кандидатов.
===================================================
Это они партия дел ? Каких дел ?
По развалу и деструктивному руководству страной !
Если раньше при ПРЕЖНЕМ ПРОШЛОМ РЕЖИМЕ в СССР
" Проклятым " кучкой сегодняшнего ворья стране ,
Рабочие ЛЮДИ выходили на заслуженный отдых в 55 и 60 лет , то сегодня - то эти умственные вожди - ДЕРЬМОКРАТЫ , начали готовить закон о 63 и 65 летнем возрасте !
НЕУЖЕЛИ , неужели эти люди будут голосовать за ВОРЬЕ ?
Вот что меня сегодня сильно интересует !!



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  • 4 | 02.07.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без стеснения выражает свои мысли книжно, казенно, начитанно.
Ни одной своей свежей мысли.
Душа тревогой за судьбу Башкирии не поцарапана.
Отсюда самоуверенность и зазнайство.
Логика мышления оторвана от действительной реальности. Превалирует самоубеждение в превосходстве над другими людьми на фоне огромного массива не выполненных обещаний, провалов и коррупционных скандалов.

Теперь угадайте, о ком из современных политиков у кормушки под названием "РБ" идет речь?



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  • 5 | 02.07.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы! Половину работы уже сделали, теперь по этим спискам всех без разбора на зону! Уверен, что незаслуженно наказанных из этого списка не будет! Очень Опытный



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  • 6 | 02.07.2018, 12:03 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5637 | Рейтинг: -167
Хорошо, что на 2\3 местный парламент обновится. Ну по крайней мере так говорят.



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  • 7 | 02.07.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чужих трудов не замечаем
Цены большой им не даем
Себя мы часто возвышаем
Себе и честь мы воздаем

Притчи Соломоновы, 14



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  • 8 | 02.07.2018, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Люди по достоинству оценивают трудолюбие, аккуратность, качество, вечность утверждения сделанного на земле.
Это если оценивать "берлинку" в Калининградской области, построенную в 30-е годы прошлого столетия и правительственную трассу в уфимский аэропорт.
Даже простенькие металлические конструкции ремонтируемого моста под партийным лозунгом поддержки российского производителя "заслуженные строители" РБ безнаказанно умудрились заказать на кредитную валюту в ФРГ.
В связи с этим вопрос: коснется когда либо план борьбы с коррупцией региональных чиновников, курирующих строительный сектор?



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  • 9 | 02.07.2018, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
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......" Он призвал не опасаться «крайне высокой активности» системной и несистемной оппозиции..."
===================================================
То есть намекнул , что сегодняшние Политические Прости тетки , от так называемой оппозиции не страшны !
Как у настоящих прости теток , все будет зависеть от Цен на предлагаемый " товар " оппортунистов !



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  • 10 | 02.07.2018, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
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В списках нынешний первым зам министра промышленности РАхимов .Был главным инженером СНОС,выкинули-сделали главой администрации Салавата -с первого дня ныл ,.что это не его работа-пробыл год ,вытащили в нынешнее кресло.Трудно ждать от него выдающихся организаторских качеств-пустое место.Но тащил его тогдашний друг Муртазы и председатель комитета по промышленности Кутлугильдин .Сейчас через те же схемы он протаскивает его в КУРУЛТАЙ.Бабай по прежнему держит руку на пульсе всего .А нынешний БАшлыг ушами большими хлопает и проигрывает по полной Муртазе во всем



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  • 11 | 02.07.2018, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ сообщили, что в Уфе будет самая дорогая «коммуналка» среди 15 российских городов-миллионеров.
***
И эту очередную "заботу о народе" некий приезжий называет реальными делами?



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