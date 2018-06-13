Забег в теплые кресла с гарантией?

Республиканское отделение «Единой России» сегодня на заседании партийной конференции утвердило списки кандидатов на выборы депутатов Курултая Башкирии, которые состоятся 9 сентября.Как ранее писал «Ъ-Уфа», первую тройку кандидатов возглавил глава региона Рустэм Хамитов, вторым номером идет спортсменка Оксана Савченко, третьим — сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов. Всего в список вошли 168 кандидатов. Кроме того, единороссы выдвинули кандидатов во всех 55 избирательных округах.Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев призвал своих соратников «сосредоточиться на узловых позициях» избирательной кампании: формировании «своего электората в округах», привлечении «на свою сторону не определившихся избирателей» (от 700 тыс. до 1 млн человек). Он призвал не опасаться «крайне высокой активности» системной и несистемной оппозиции: «Мы — партия реальных дел, а не пустых слов и обещаний». Кроме того, господин Толкачев потребовал от однопартийцев «активизировать все имеющиеся информационные ресурсы», наладить контакт с журналистами, проводить встречи с населением, тем самым обеспечив узнаваемость кандидатов.В завершении партийной конференции ее участники должны были рассмотреть изменения в составе руководства республиканского отделения партии, но в последний момент вопрос был снят с повестки дня.