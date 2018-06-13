Будущих курултайщиков попросили не подводить Хамитова и партию

Башкирским единороссам дали установку на избирательную кампанию в Курултай Башкирии, в котором партия власти традиционно рассчитывает получить большинство мандатов.Секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев призвал кандидатов, среди которых он сам и действующие представители исполнительной и муниципальной власти, не расслабляться и не подвести доверие главы Башкирии Рустэма Хамитова, который возглавил список партии. Участникам предвыборной гонки, в том числе 47 депутатам прошлого созыва, поручено усилить свою медийную активность и участвовать в общественных обсуждениях, в том числе по вопросу повышения пенсионного возраста.Башкирское отделение «Единой России» в минувшую субботу по итогам конференции утвердило списки кандидатов в депутаты Курултая Башкирии, выборы которых состоятся 9 сентября. Партия власти выдвинула кандидатов во всех 55 одномандатных избирательных округах. По партийным спискам в каждом из округов «Единая Россия» будет выбирать будущего депутата из трех кандидатов, прошедших в июне внутрипартийные праймериз.Открыл конференцию заместитель главы администрации Рустэма Хамитова Максим Михайлов, который зачитал приветствие главы региона. Господин Хамитов констатировал, что в сентябре партии «в очередной раз предстоит добиться убедительных результатов на выборах в Курултай», а также поблагодарил «единомышленников» за то, что они «выразили готовность нести ответственность за судьбы наших граждан».Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев, выступая следом, отметил: «Мы не имеем морального права подвести ни главу республики, ни партию». Он сообщил, что «Единую Россию» в Башкирии «стабильно поддерживают» 1,2–1,5 млн избирателей. «Но расслабляться мы не должны»,— напутствовал он, призвав бороться за избирателей, которые не определились с выбором (от 750 тыс. до 1 млн человек). Первоочередными задачами Константин Толкачев назвал формирование избирательных штабов, в которых будут работать «надежные, проверенные люди». Особое внимание, отметил он, стоит обратить на подбор начальника штаба и пресс-секретаря, от которых «во многом будет зависеть то, как будет выстроена избирательная кампания кандидатов и информационная работа». Он призвал кандидатов повышать свою медийную активность за счет публикаций в СМИ и соцсетях и мессенджерах. Секретарей первичных организаций он попросил обратить внимание на наружную рекламу и печатную агитацию, привлечение к кампании местных лидеров общественного мнения, а также принимать активное участие в общественном обсуждении пенсионной реформы: «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе».В последнем созыве из 110 депутатов Курултая 94 состояли во фракции «Единой России».Как ранее писал „Ъ“, первую тройку кандидатов «Единой России» возглавил глава региона Рустэм Хамитов, вторым номером идет спортсменка Оксана Савченко, третьим — сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов. Среди остальных кандидатов есть как депутаты прошлого созыва, так и новые лица. Из депутатов прошлого созыва в сентябрьских выборах будут участвовать 47 человек. Среди новичков есть действующие министры правительства республики — министр финансов Рида Субханкулова и министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта поборются за победу по партийному списку, а вице-премьер Николай Хорошилов, министр ЖКХ Сергей Афонин, первый замминистра по промышленности и инновационной политике Халил Рахимов — по одномандатным округам. Среди кандидатов также имеются представители крупных предприятий: гендиректор международного аэропорта Уфы Александр Андреев, вице-президент ГК «Гранель» Денис Назаров, директор по связям с общественностью Башкирской содовой компании Сергей Лобастов, глава МУП «Уфаводоканал» Ильяс Гильмутдинов, управляющий директор ПАО «УМПО» Евгений Семивеличенко, гендиректор ЗАО «Финансово-строительная компания „Архстройинвестиции”», бывший руководитель управления Росгвардии по республике Вячеслав Андреев и др.Одна из главных интриг связана с фигурой спикера будущего парламента. Слух о том, что Константина Толкачева в новом созыве может сменить Вячеслав Андреев, собеседник„Ъ“ в «Единой России» опроверг. По его словам, у господина Андреева «нет опыта работы в законодательном органе власти, но есть хорошая должность в крупной компании».Политолог Сергей Маркелов отмечает, что главным приоритетом предстоящей кампании, по требованиям федеральных властей, будет работа с явкой. «Сегодня создана управляемая электоральная система, благодаря которой из 100 проголосовавших избирателей больше 60 отдадут голоса за партию власти. Поэтому единственная установка, которую транслируют регионам из Москвы,— приведите людей на участки. Все остальное — присутствие в списках действующих министров — региональные уникальности. На мой взгляд, это из серии маленьких региональных политических экспериментов, которые проводят местные власти».Политолог Ринат Баширов полагает, что ситуация после мартовских выборов президента «меняется быстро»: «Вполне возможно, что те планы, которые сейчас выстраиваются, к сентябрю будут кардинально изменены, как и роли участников. С трудом верится, что Ирек Ялалов уйдет, променяв место главы города на кресло депутата. Но неизвестно, как к сентябрю будет развиваться ситуация, возможно, он с радостью на это согласится, если ситуация будет идти не в его пользу».