Как сообщил источник ProUfu.ru, Анатолий Сердюков приехал с инспекцией на уфимский завод УМПО. Во время его проезда из аэропорта на север города главные магистрали были перекрыты.
Напомним, что скандально известный бывший министр обороны РФ Сердюков сейчас входит в совет директоров «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК), в составе которого находится Уфимское моторостроительное производственное объединение.
Он же является индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации «Ростех», куда в свою очередь входит ОДК.
Сердюков уже не в первый раз посещает УМПО. Его визиты в Уфу как правило не афишируются. Пресс-служба УМПО во вторник вечером оказалась недоступна для комментариев. В администрации Уфы затруднились ответить на вопрос о перекрытиях в центре города.
Ранее автомобилисты сообщали о гигантских пробках в центре Уфы. Сотрудники ГИБДД перекрыли основные улицы, в том числе Октябрьской Революции, Сочинскую, Заки Валиди. Патрули без объяснения причин разворачивали водителей и не пускали их на проспект Салавата Юлаева.
ПроУфу
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Кортеж вместо тюремных нар
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