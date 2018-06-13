Кортеж вместо тюремных нар

Небывалые пробки в Уфе образовались из-за приезда экс-министра обороны Сердюкова. Сегодняшние пробки в час-пик образовались из-за перекрытия улиц ради высокого гостя.Как сообщил источник ProUfu.ru, Анатолий Сердюков приехал с инспекцией на уфимский завод УМПО. Во время его проезда из аэропорта на север города главные магистрали были перекрыты.Напомним, что скандально известный бывший министр обороны РФ Сердюков сейчас входит в совет директоров «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК), в составе которого находится Уфимское моторостроительное производственное объединение.Он же является индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации «Ростех», куда в свою очередь входит ОДК.Сердюков уже не в первый раз посещает УМПО. Его визиты в Уфу как правило не афишируются. Пресс-служба УМПО во вторник вечером оказалась недоступна для комментариев. В администрации Уфы затруднились ответить на вопрос о перекрытиях в центре города.Ранее автомобилисты сообщали о гигантских пробках в центре Уфы. Сотрудники ГИБДД перекрыли основные улицы, в том числе Октябрьской Революции, Сочинскую, Заки Валиди. Патрули без объяснения причин разворачивали водителей и не пускали их на проспект Салавата Юлаева.