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Кортеж вместо тюремных нар

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Небывалые пробки в Уфе образовались из-за приезда экс-министра обороны Сердюкова. Сегодняшние пробки в час-пик образовались из-за перекрытия улиц ради высокого гостя.

Кортеж вместо тюремных нар


Как сообщил источник ProUfu.ru, Анатолий Сердюков приехал с инспекцией на уфимский завод УМПО. Во время его проезда из аэропорта на север города главные магистрали были перекрыты.

Напомним, что скандально известный бывший министр обороны РФ Сердюков сейчас входит в совет директоров «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК), в составе которого находится Уфимское моторостроительное производственное объединение.

Он же является индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации «Ростех», куда в свою очередь входит ОДК.

Сердюков уже не в первый раз посещает УМПО. Его визиты в Уфу как правило не афишируются. Пресс-служба УМПО во вторник вечером оказалась недоступна для комментариев. В администрации Уфы затруднились ответить на вопрос о перекрытиях в центре города.

Ранее автомобилисты сообщали о гигантских пробках в центре Уфы. Сотрудники ГИБДД перекрыли основные улицы, в том числе Октябрьской Революции, Сочинскую, Заки Валиди. Патрули без объяснения причин разворачивали водителей и не пускали их на проспект Салавата Юлаева.

Кортеж вместо тюремных нар


ПроУфу
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  • 1 | 04.07.2018, 09:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59410 | Рейтинг: +12245,3
Упс! В 18 часов Вологодская по 35-градусной жаре перед Гастелловским мостом аж до самого ВАЗа, въезд из Шакши, выезд с Интернациональной от Машиностроителей, Орджоникидзе - стояли мёртво!!!!

А на съезде с моста нас, ехавших со стороны Гастелло на Вологодскую - дэперы жезлом на КРАСНЫЙ свет вынуждали ехать!!! И никаких аварий не было...

Теперь стало всё понятно - почему был такой кошмар!



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  • 2 | 04.07.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перефразируя Ленинское определение можно с уверенностью сказать что:
Современное Российское Государство это машина, созданная криминальной группой людей для угнетения населения страны, машина, чтобы держать его в повиновении



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  • 3 | 04.07.2018, 09:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59410 | Рейтинг: +12245,3
Из-за пробок, видимо - вчера в районе 17-19 часов в Уфе было огромное количество ДТП - не менее десятка! Даже поболее...



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  • 4 | 04.07.2018, 09:36 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4331 | Рейтинг: -707,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Работать надо в рабочее время, а не кататься по городу без цели и искать проблему там, где их нет...



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  • 5 | 04.07.2018, 09:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59410 | Рейтинг: +12245,3
Дедорас. Ты читать умеешь?

"В 18 часов" - рабочий день у меня до 17:30



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  • 6 | 04.07.2018, 09:45 | Автор: Егерь
    Публикации: 3919 | Комментарии: 6905 | Рейтинг: +2830,7
Пенсионная реформа как кремлевская пощечина народу: стерпит ли он ее?

Всё чаще в публикациях на тему пенсионной реформы мелькают призывы к общественной дискуссии.

Раньше Кремль пытался отделаться общими суждениями, вываливая на оппонентов сомнительные, не подкреплённые ничем общие тезисы: дескать поздний выход на пенсию способствует продолжительности жизни, сохранению здоровья и так далее.

На Старой площади надеялись, что слона-то граждане и не заметят. То есть за криками футбольных болельщиков не расслышат голоса тех, кто рационально возразит: если ваша цель продление активной жизни, совсем не надо отменять пенсии.

Сосредоточьтесь на создании рабочих мест для тех из пожилых людей, кто хочет продолжать трудиться и в позднем возрасте.

Но эта тактика не сработала, и Кремль выбрал другую: граждан надо запугать.

И вот говорящие телеголовы и различные аналитики из мутных исследовательских фондов на прикорме у Администрации президента принялись наперебой стращать: если не повысить пенсионный возраст, денег в бюджете вскоре вообще не хватит на пенсии!
Ох, не следовало бы им открывать этот ящик Пандоры...

Ответ на вопрос "Где деньги, Зин?" у всех на виду: это и чиновничьи мерседесы, и олигархические яхты, и острова, и поместья с виноградниками.

Средств вдосталь и у государства.

Уже подсчитано, что не будь Пенсионного фонда как специальной структуры со мраморными дворцами во всех городах нашей необъятной Родины, а деньги шли бы прямо на счета к старикам то пенсии уже сейчас можно было бы поднять до 20 тысяч рублей в месяц.

Известно и о различных закрытых фондах, в которых хранятся сотни миллиардов долларов, откуда финансируются безобразно дорогие госзакупки, строительные аферы и прочие схемы обогащения чиновников.

Все понимают, что говоря о нехватке денег для пенсионеров, наши властители говорят: денег у нас нет для вас!

Мы-то от своей запредельной роскоши не откажемся нипочем, но вам ничего не дадим!

Доселе у нас действовал своеобразный общественный договор между правящим классом и гражданами: дескать мы воруем, но и с вами делимся; вы к нам в карман не лезете, а мы вам выделяем долю малую.

Официальная риторика это всегда только подтверждала: Путин никогда не говорил об олигархах и происхождении их богатств, всегда это были "эффективнее собственники" или "состоятельные люди". Народ угрюмо ворчал и только.

Ни о каком пересмотре итогов приватизации не было, разумеется, и речи.
Но теперь, когда этот договор нарушен, народ, кажется, начал просыпаться и задавать Кремлю неприятные вопросы...

Главная интрига грядущих нескольких месяцев состоит не в том, удастся ли властям убедить народ в необходимости реформы таких дураков, чтобы поверить в явную чушь, которую транслируют люди из телевизора, нет.
А в том хватит ли в обществе материального, морального и политического задела, стерпит народ и эту кремлевскую пощечину ради сохранения стабильности...

Так или иначе Рубикон перейдён и ситуация становится все более шаткой…
Пенсионная реформа как кремлевская пощечина народу: стерпит ли он ее?

https://publizist.ru/blogs/111086/25775/-



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  • 7 | 04.07.2018, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59410 | Рейтинг: +12245,3
МВД России просит воров в законе не ездить в кортежах

В МВД России провели неформальную встречу с лидерами отечественного преступного мира — так называемыми «ворами в законе». Оперативники вежливо попросили «криминальных генералов» воздержатся от поездок по Москве до окончания Чемпионата мира по футболу, поскольку их огромные кортежи из бронированных лимузинов и многочисленные телохранители очень пугают иностранных болельщиков, передает российское информагентство «Росбалт».

В частности, просьба правоохранителей касалась таких уголовных авторитетов, как Эдуард Асатрян(кличка Эдик Осетрина), Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Вагиф Сулейманов (Вагиф), Кахабер Парпалия (Каха Гальский), Гурам Чихладзе (Квежоевич) и Дмитрий Чантурия (Мирон). Полицейские пояснили, что, когда те входят в московские рестораны или торговые центры в окружении десятков охранников, да еще и конфликтуют с секьюрити самих заведений, то у иностранных гостей возникает совершенно нелицеприятное впечатление о России.

— Иногда такие меры бывают оправданными, поскольку лидеры бандитских группировок нередко находятся во вражде между собой, и у них есть основания опасаться покушений, — рассказал журналистам источник в российском МВД. — Но гораздо чаще кортежи из бронированных внедорожников и батальоны личной охраны уголовные авторитеты используют не из-за страха за свою жизнь, а исключительно ради демонстрации собственной значимости. Такая показуха очень пугает иностранных болельщиков, не знающих российских реалий и воспринимающих все слишком всерьез.

В качестве альтернативы оперативники порекомендовали ворам в законе до окончания Чемпионата мира решать все свои вопросы на территории Московской области, не заезжая при этом в столицу. Это, по мнению российского МВД, будет несложно, поскольку большинство криминальных авторитетов именно там и живут. В случае же, если они продолжат пугать болельщиков своими колоннами бронированных черных лимузинов, им придется до финала ЧМ-2018 отдохнуть в московских СИЗО. А уж повод полицейские пообещали как-нибудь найти.

Интересно, что воров в законе славянского происхождения, таких как Василий Христофоров (кличка Вася Воскрес), Владимир Тюрин (Тюрик) и Олег Шишканов (Шишкан) просьба МВД не коснулась. По мнению полицейских, эти «генералы преступного мира», в отличие от авторитетов, приехавших с Кавказа, ведут себя скромно и ограничиваются при поездках по Москве одним-двумя телохранителями. Это никого не напрягает.

Однако полицейские попросили уголовных авторитетов «временно унять» так называемых «борсеточников» — воров, специализирующихся на кражах мужских сумочек с деньгами и документами. Если кто-нибудь из иностранных болельщиков, приехавших в Россию, будет обворован с их участием, у лидеров группировок появятся серьезные проблемы, пообещали в МВД.



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  • 8 | 04.07.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот вам бабушки и юрьев день-и такие не тонут,а кому пожрать нечего и украл-5 лет .



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  • 9 | 04.07.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Н,у ведь, МВД РФ просило воров в законе не ездить в картежах, ну совсем от рук отбились...



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  • 10 | 04.07.2018, 10:47 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5645 | Рейтинг: -168,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Нисколько не оправдываю перекрытие улиц Уфы, но скажу, что видимо у Сердюкова, как бывшего министра обороны, статус особо охраняемого ВИПа. Слишком много знает военных и других секретов))



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  • 11 | 04.07.2018, 11:09 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4331 | Рейтинг: -707,5
Про воров информация у Кухарки надо полагать с первых уст.... как ни как Кухарка считает себя приближенной к Егору...
Сердюков человек из семьи Ельцина. Путин не может отступить от обещаний Ельцин не трогать семью. Вот теперь и Юмашев в помощниках.
Так что что хотела Кухарка получила по полной от ельциновской семьи...



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  • 12 | 04.07.2018, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59410 | Рейтинг: +12245,3
Дедорас! Ты - иидиот! Сердюков - питерский, а не ельцинский! Почитай про "Три кита" - и чей он зять - до сих пор официально числящийся.



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  • 13 | 04.07.2018, 11:13 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4331 | Рейтинг: -707,5
Вот вот почитай чей он зять и кто был тест при царе борисе ....



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  • 14 | 04.07.2018, 11:13 | Автор: Дед
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Ошибки от смартфон. ..



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  • 15 | 04.07.2018, 11:15 | Автор: Дед
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А по первому вопросу у тебя не возражений....



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  • 16 | 04.07.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На нары отсылают людей иного мышления и иного видения будущего РФ.

Людей из ближнего круга туда не будут отсылать, им уготовлены новые кресла и будут их сопровождать кортежи.

Такова, к сожалению, реальная действительность в РФ.

Российский народ стерпит все: даже если ему плюнут в лицо, он утрется, широко улыбнется и скажет - благодарствую.



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  • 17 | 04.07.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Какое нх. сердюковское "развитие" авиастроения в Башкирии, если региональные власти банально просрали китайцам инновационные разработки минивертолета кумертаусских инженеров "Роторфлай"?



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  • 18 | 04.07.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что, УМПО будет делать мебель?



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  • 19 | 04.07.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 04.07.2018, 11:15 | Автор: Дед

." А по первому вопросу у тебя не возражений...
.. .Про воров информация у Кухарки надо полагать с первых уст..."
==================================================
ИДОРАС ! У тебя образование 4 класса и коридор ?



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