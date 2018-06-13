По стопам ГУЛАГа: Прокуроры смогут инициировать принудительную госпитализацию граждан в психбольницы

Госдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий за прокурорами право обращаться в суд с иском о принудительной госпитализации граждан в психбольницы, передает корреспондент «Росбалта».Сейчас прокурор не вправе обращаться напрямую в суд с таким иском, это могут сделать главврачи больниц, в том числе по предложению прокурора. Как правило, суды удовлетворяют подобные иски, однако в некоторых случаях отказывают со ссылкой на отсутствие в процессуальном законодательстве прямого указания на право прокурора предъявлять административные иски данной категории.В Госдуме пояснили необходимость принятия изменений, в частности тем, что многие лица в настоящее время уклоняются от лечения.