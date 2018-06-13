Сейчас прокурор не вправе обращаться напрямую в суд с таким иском, это могут сделать главврачи больниц, в том числе по предложению прокурора. Как правило, суды удовлетворяют подобные иски, однако в некоторых случаях отказывают со ссылкой на отсутствие в процессуальном законодательстве прямого указания на право прокурора предъявлять административные иски данной категории.
В Госдуме пояснили необходимость принятия изменений, в частности тем, что многие лица в настоящее время уклоняются от лечения.
Росбалт
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По стопам ГУЛАГа: Прокуроры смогут инициировать принудительную госпитализацию граждан в психбольницы
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