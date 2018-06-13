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По стопам ГУЛАГа: Прокуроры смогут инициировать принудительную госпитализацию граждан в психбольницы

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Госдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий за прокурорами право обращаться в суд с иском о принудительной госпитализации граждан в психбольницы, передает корреспондент «Росбалта».

По стопам ГУЛАГа: Прокуроры смогут инициировать принудительную госпитализацию граждан в психбольницы


Сейчас прокурор не вправе обращаться напрямую в суд с таким иском, это могут сделать главврачи больниц, в том числе по предложению прокурора. Как правило, суды удовлетворяют подобные иски, однако в некоторых случаях отказывают со ссылкой на отсутствие в процессуальном законодательстве прямого указания на право прокурора предъявлять административные иски данной категории.

В Госдуме пояснили необходимость принятия изменений, в частности тем, что многие лица в настоящее время уклоняются от лечения.

Росбалт
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  • 1 | 04.07.2018, 09:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59410 | Рейтинг: +12245,3
Карательная психиатрия не имеет никакого отношения к состоянию здоровья заключенного в больницу. Его там просто калечат, как Новодворскую и других.

Страна скатывается в бездну средневековья.

Молодым, активным, инициативным, предприимчивым, умным, образованным - НЕ ХОЛУЯМ!!! - нужно уезжать...



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  • 2 | 04.07.2018, 09:33 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4331 | Рейтинг: -707,5
Не зря кухарка с утра прокукарекала... знает что ее могут поместить в базилевку...



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  • 3 | 04.07.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности. В России показатели хуже, чем среднемировые. Если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%.
Эксперты отмечают: по сравнению с 90-ми количество клиентов психиатрических клиник в России увеличилось почти в два раза.

ЭТО ОЗНАЧАЕТ ЧТО И 25% ПРОКУРОРОВ СТРАДАЮТ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМ, если не более, так как у них такая напряженная рабата, такая ответственная....



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  • 4 | 04.07.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"По стопам ГУЛАГа ..." Хэх!.. Он-то при чём? Исполнительная структура.

Кухарка ближе к истине:

"1 | 04.07.2018, 09:32 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1824 | Комментарии: 59406 | Рейтинг: +12244,8
...
Страна скатывается в бездну средневековья."

Тоись, тогда власть показывала пальцем: "Это ведьма виновата!.." Начальство было мракобесное, народ тёмен и набожен. А "ведьма" - от слова "ведать, знать". А кто много знает - с теми расправляются.



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  • Участник
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  • 5 | 04.07.2018, 10:52 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5645 | Рейтинг: -168,8
У нас во дворе живет один псих. Уже два раза показывал нож соседям. МВД не реагирует. Мол нет состава преступления. Вот когда зарежет, тогда в дурку и определим. Что с такими делать?



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  • 6 | 04.07.2018, 11:07 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 314 | Комментарии: 34772 | Рейтинг: +5817,2
Принудительная госпитализация давно определена законом "Об оказании псих.помощи" от 93 года. Ничего изобретать не надо.-

Это- опасность для окружающих и для себя (когда , например. склонность к суициду).
Другое дело, что суды продажные.........



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  • 7 | 04.07.2018, 11:12 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4331 | Рейтинг: -707,5
Юнг, ты все время критикует судей, полицейских, а это твоя заслуга, что они такие. Как ты учил так они работают...



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  • 8 | 04.07.2018, 11:44 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 314 | Комментарии: 34772 | Рейтинг: +5817,2
Ага, это я учил 75 летнего председателя ВС РФ Лебедева, верного тупинского опричника ? Который из на си ловал Фемиду и снял с неё повязку на глаза?



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