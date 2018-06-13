Крымское похмелье. В 2018 году россиян стала меньше устраивать их жизнь

Об этом свидетельствуют результаты опроса 1 600 человек, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.В этом году россияне ощутили ухудшение экономической и политической ситуации в стране.По данным социологов, социальное самочувствие жителей России находится «в минусе» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас индекс удовлетворенности жизнью составляет 53% – это на 3% меньше, чем в 2017 году. 46% опрошенных сообщили, что их жизнь в целом устраивает, 23% респондентов ответили, что они недовольны своей жизнью. Еще 30% были не так категоричны, согласившись и с теми, и с другими.Своим материальным положением сегодня довольны лишь 14% россиян. Больше половины опрошенных (61%) оценивают материальное положение своей семьи как среднее, 25% – как плохое (за год этот показатель вырос на 7%).«Средним» экономическое положение в стране считают 52% россиян (в прошлом году таких было 40%), «очень плохим» – 29% (в 2017 году было 18%). 14% россиян полагают, что положение улучшилось (в прошлом году таких был 31%).Снизились в России и оценки внутриполитической обстановки. Если в прошлом году положительно ее оценивали 31% россиян, то в этом году таких 26%.Больше половины (51%) респондентов сказали, что политическая обстановка «средняя» (было 47%), а еще 13% – «очень плохая» (было 19%).