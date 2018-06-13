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Крымское похмелье. В 2018 году россиян стала меньше устраивать их жизнь

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Об этом свидетельствуют результаты опроса 1 600 человек, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Крымское похмелье. В 2018 году россиян стала меньше устраивать их жизнь


В этом году россияне ощутили ухудшение экономической и политической ситуации в стране.

По данным социологов, социальное самочувствие жителей России находится «в минусе» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас индекс удовлетворенности жизнью составляет 53% – это на 3% меньше, чем в 2017 году. 46% опрошенных сообщили, что их жизнь в целом устраивает, 23% респондентов ответили, что они недовольны своей жизнью. Еще 30% были не так категоричны, согласившись и с теми, и с другими.

Своим материальным положением сегодня довольны лишь 14% россиян. Больше половины опрошенных (61%) оценивают материальное положение своей семьи как среднее, 25% – как плохое (за год этот показатель вырос на 7%).

«Средним» экономическое положение в стране считают 52% россиян (в прошлом году таких было 40%), «очень плохим» – 29% (в 2017 году было 18%). 14% россиян полагают, что положение улучшилось (в прошлом году таких был 31%).

Снизились в России и оценки внутриполитической обстановки. Если в прошлом году положительно ее оценивали 31% россиян, то в этом году таких 26%.

Больше половины (51%) респондентов сказали, что политическая обстановка «средняя» (было 47%), а еще 13% – «очень плохая» (было 19%).

ПроУфу
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  • 1 | 04.07.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То что сейчас происходит в России можно сиело назвать социальным дарвинизмом.
Напомню: Социальный дарвинизм - это когда выживает сильнейший из беднейших. Как в джунглях. Никаких социальных гарантий от государства.
Крутись как умеешь - живи как можешь. Если не можешь - сдохни.

Если так дальше пойдет, то я не исключаю что людей достигших пенсионного возраста, и уже не в силах работать будут отправлять на фарш, и это будет преподносится кремлевскими пиз..болами, как забота о будущих поколениях…



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  • 2 | 04.07.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если так дальше пойдет, то я не исключаю что людей достигших пенсионного возраста, и уже не в силах работать будут отправлять на фарш, а затем на корм животным, и не только... и это будет преподносится кремлевскими пиз..болами, как забота о будущих поколениях.



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  • 3 | 04.07.2018, 09:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59410 | Рейтинг: +12245,3
Сначала ты радуешься аннексии Крыма, вторжению в Украину("путинвведивойска", бандерофашисты и всё такое - Линка Серегина, Светка Нургалеева, Алинка Сулейманова) - а спустя 4 года спрашиваешь "а нас-то за шо?"



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  • 4 | 04.07.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сначала ты радуешься аннексии Крыма, вторжению в Украину("путинвведивойска", бандерофашисты и всё такое - Линка Серегина, Светка Нургалеева, Алинка Сулейманова) - а спустя 4 года спрашиваешь "а нас-то за шо?"
_______________++++++++++++++++
Сиди и Кухарь там в общаге. В политику не лезь со своими куриными мозгами. Крым присоединили это хорошее дело



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  • 5 | 04.07.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 04.07.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сначала ты радуешься аннексии Крыма, вторжению в Украину("путинвведивойска", бандерофашисты и всё такое - Линка Серегина, Светка Нургалеева, Алинка Сулейманова) - а спустя 4 года спрашиваешь "а нас-то за шо?"
_______________++++++++++++++++
Сиди и Кухарь там в общаге. В политику не лезь со своими куриными мозгами. Крым присоединили это хорошее дело
Крым нужен был олигархам и чиновникам.
Они захватили всю территории Крыма бесплатно и торгуют.
жизнь дорогая, взметнулась в разы



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  • 6 | 04.07.2018, 10:06 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
Сиди и Кухарь там в общаге. В политику не лезь со своими куриными мозгами. Крым присоединили это хорошее дело
_______________________________________________
Поддерживаю.
Крым это нужный и полезный возврат своих территорий.



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  • 7 | 04.07.2018, 10:39 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5248 | Рейтинг: +1426,3
посмотрите Сев.Кипр,Абхазию,вот вам будущее Крыма. Кто в серую зону будет вкладывать,дурни? Даже российские компании боятся,что там будет?
Воды не хватает,Степному Крыму надо забыть о сельском хозяйстве.
Если это нормально, по вашему,флаг вам в руки.Но Крым никогда не признают ..Корнею хорошо от того что Крым ваш. Вот и ладненько. Вот и будет лежать ,и шептать,зато наш.
Нарсултан Назарбаев,как про него говорят.что сперматозоиды дедушки которого были коммунистами,и то дал зеленый свет.декоммунизации,и казахизации. Байконур ваш?



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  • 8 | 04.07.2018, 10:43 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5248 | Рейтинг: +1426,3
И мост не помогает.продукты не дешевеют,даже удорожание. Туристов немае.алкаши и бюджетники по путевкам не в счет. Им,т.е жителям.которые сдавали квартиры отдыхающим.ничего не светит. А они все твердят,украина клята. Сами всех детей отправляют в вузы Украины,детям паспорта с трезубцем,свои прячут пока,украинские. Такой вот народ. Гибрид,совка и хохляцкой меркантильности.Ничего святого



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  • 9 | 04.07.2018, 10:49 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5645 | Рейтинг: -168,8
Кухарка, не ты за Крым кровь проливала, не тебе его отдавать.



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  • 10 | 04.07.2018, 10:54 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5248 | Рейтинг: +1426,3
дурень,ты.Препод.кровь проливали и за Австрию,и Польшу и В.Германию,И за Болгарию. Но .почему то,там нашу кровь не очень то ценят.Не задумывался,никогда?



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  • 11 | 04.07.2018, 11:04 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
10 | 04.07.2018, 10:54 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5246 | Рейтинг: +1425,9

дурень,ты.Препод.кровь проливали и за Австрию,и Польшу и В.Германию,И за Болгарию. Но .почему то,там нашу кровь не очень то ценят.Не задумывался,никогда?
_______________________________________________
Вот объяснения одного интересного психолога. Кстати, уфимца.

"...в основе такого феномена, который часто называют человеческой неблагодарностью: когда кому-то становится лучше, обычно стараются не видеть тех людей, которые помогали им в беде. Часто это не осознается, но людям неприятно видеть тех, кто им помогал, потому что с ними ощущение беды возвращается. Именно поэтому надо помогать несчастным, а дружить со счастливыми. "



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  • 12 | 04.07.2018, 11:12 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 314 | Комментарии: 34772 | Рейтинг: +5817,2
.............Сиди и Кухарь там в общаге. В политику не лезь со своими куриными мозгами. Крым присоединили это хорошее дело.....

=============Да уж, хорошее дело. Насрали на международные законы, которые требуют. чтобы в референдуме участвовали ВСЕ (!!!)( жители страны, то есть и жители Украины.



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  • 13 | 04.07.2018, 11:14 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5248 | Рейтинг: +1426,3
Да нет, Корней,все намного проще. Они,видят,что Россия все больше и больше скатывается вниз.Обнищание населения.коррупция.агрессия. Кому это понравится? Там же живет народ,а не население.Они иногда думают.в отличие от вас



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  • 14 | 04.07.2018, 11:19 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
13 | 04.07.2018, 11:14 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5247 | Рейтинг: +1426,2

Да нет, Корней,все намного проще. Они,видят,что Россия все больше и больше скатывается вниз.Обнищание населения.коррупция.агрессия. Кому это понравится? Там же живет народ,а не население.Они иногда думают.в отличие от вас
_____________________________________________
Думается - всё ещё проще.
Ничего они не видят.
Просто они воевали на стороне фашистской Германии.



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  • 15 | 04.07.2018, 11:27 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5248 | Рейтинг: +1426,3
За могилами советскиз солдат они ухаживают так. как нигде в России.А вот памятники убирают..Они люди а не винтики.



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  • 16 | 04.07.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И мост не помогает.продукты не дешевеют,даже удорожание. Туристов немае.алкаши и бюджетники по путевкам не в счет. Им,т.е жителям.которые сдавали квартиры отдыхающим.ничего не светит. А они все твердят,украина клята. Сами всех детей отправляют в вузы Украины,детям паспорта с трезубцем,свои прячут пока,украинские. Такой вот народ. Гибрид,совка и хохляцкой меркантильности.Ничего святого
______________________________+++++++++++++++++
Туристов нет? Ты че вчера пила? Боярышник? В Крыму полно туристов. А насчет Украины. Кому эта Украина нужна?
А Прибалтика? Недавно Кухарка заявляла о зарплате в Прибалтике в 700-800 евро. При этом благоразумно умолчала, о том какие там цены и тарифы на ЖКХ.



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