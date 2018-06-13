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Больше агентов хороших и разных

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Только вчера госдумовские пацаны обрадовали нас идеей регистрировать мобильные телефоны, но не прошло и дня, как подоспела новая идейка.

Больше агентов хороших и разных


При соавторстве чудесного Петра Толстого проталкиваются поправки к Закону об иностранных агентах. Если раньше иностранными агентами считались всякие юридически лица, которые получают денежную помощь из-за рубежа, то теперь таковыми будут и физические лица – а именно журналисты, которые с подобными юридическими лицами сотрудничают. То есть, если ты блогер в многострадальном Воронеже, откуда раз в пару месяцев что-то пишешь для какого-то БИ-БИ-СИ или правозащитной организации, исследующей права человека, то ты попал – отныне ты тоже иностранных агент! И за свою статью, которая раз в пару месяцев, на тебя будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях — ты будешь обязан маркировать материалы, ежегодно проходить аудит и отчитываться о деятельности раз в полгода. За нарушения полагаются штрафы.

Это замечательная идея для диктатуры беззакония, в которое превратилась Россия. Если о предложении думцев говорить простыми словами, то это обычная запретительная мера, ибо какой блогер согласится написать статью, а потом из-за неё заполнять тучу бумажек и клеймить себя тавром врага народа. Пётр Толстой хорошо это понимает, поэтому и проталкивает поправочку, чтобы журналисты поменьше писали о нем, о его подельниках и его хозяине, оттачивающих мастерство на ниве уничтожения страны.

Конечно же, сейчас начнутся протестные заявления международных организаций, отвечающих за свободу слова – только не подумайте, что в защиту российских журналистов что-то скажет Российский Союз Журналистов – это структура конченая. Кремль будет с зевотой читать эти протесты и выходить из правозащитных организаций.

Но, несомненно, в итоге в сортире окажутся не журналисты, а сами авторы поправок, потому что их бредовые идеи неисполнимы, как и вчерашняя новость о регистрации телефонов. Журналисты будут писать под псевдонимами, появятся новые сайты и СМИ, не входящие в позорный российский список.

Короче говоря, не возьмут журналистов за горло, обломаются. Конечно, кого-то будут ловить и показательно песочить в зомбоящике. Но всё это будет вяло, потому что в стране столько проблем выползает сейчас на поверхность, что не до журналистов будет.

Власть, которая и является главным иностранным агентом, будут всё больше и больше рвать на куски за тупик, в котором оказалась страна. Так что, особо беспокоиться не стоит.

Власти, конечно, сейчас уточняют, что перепечатка материала иностранного агента обычным человеком, в своем блоге или СМИ, ему ничем не грозит, но полагаю, что это принципиальная ошибка – если давить людей, то давить их, гадов, до конца!

Ведь смысл запрета в том, чтобы информация никуда не расходилась. Но если БИ-БИ-СИ расскажет какую-то привычную клевету на богом хранимую Россию, ссылаясь на «хорошо информированные источники», а десятки тысяч людей распространят это на весь мир, то вся стройная конструкция, с иностранными агентами, рушится, не так ли?

Но есть тут и доля оптимизма.

Думаю, что завтра Толстой опомнится, и за перепост назначат какой-нибудь расстрел.

Короче говоря, больше агентов хороших и разных.

Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 04.07.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Нас уничтожают морально и физически.
В магазинах есть нечего, кроме пальмовых субстанций.
Иногда выходишь без покупок
мы старики, путин нас уже дано похоронил.
А как же дети , внуки?
Им что уготовано?
28 лет воры во власти евреи клеймили СССР.
Ельцин преступник-пьяница, охраняемый путиным, расстрелял Белый дом Правительства СССР, обозвав их ГКЧП и засудив их, хотя он сам ГКЧП
Руками этого беспалого хулигана олигархи сохранили за собой власть в стране.



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  • 2 | 04.07.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А для детишек на ТВ запустят передачу КГБэйка, где ведущая с умиленным лицом будет учить детишек стучать на родителей, приводя в пример Павлика Морозова.



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  • 3 | 04.07.2018, 10:02 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
А что это Ганапольский засуетился?

"Кстати, я думаю многим будет интересно узнать, что примерно миллион рублей в год из этих газпромовских денег уходит на то, чтобы платить зарплату, находящемуся на Украине господину Ганопольскому, который из Киева поливает дерьмом нашу страну. У меня опять вопрос: Ганопольский - это тоже наше национальное достояние?"

"Эхо Москвы – де-факто банкрот. Венедиктов требует у Газпрома денег в дар."



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  • 4 | 04.07.2018, 10:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59410 | Рейтинг: +12245,3
Был коммунистическо-каннибалистический режим в СССР, а стал феодально-каннибалистический режим в РФ. Гастрономические привычки юбер аллес...



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  • 5 | 04.07.2018, 10:24 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
"Итак, вот что пишут в аудиторском заключении за 2017 год аудиторы Эхо Москвы из компании "Нексия Пачоли". По подсчетам аудиторов на 31.12.2015 чистые активы Эха Москвы составляли минус 38,59 миллионов рублей, на 31.12.2016 - уже минус 79,83 миллиона рублей, а 31.12.2017 - уже минус 159,39 миллиона рублей, то есть Эхо Москвы не просто работает в убыток - а оно уже кинуло в топку даже те деньги, которых у них не было. По большому счету эту компанию уже нужно ликвидировать, причем даже не с точки зрения здравого смысла и финансовой логики, а с точки зрения требований российского законодательства. Даже аудиторы, нанятые самим Эхо Москвы, указывают в своем заключении на положения п. 4 ст. 99 Гражданского кодекса РФ и подчеркивает: "Если стоимость чистых активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, то общество подлежит ликвидации".

Опрошенные мной юристы подтверждают, что Эхо фактически существует вразрез с законом: Согласно п.11 ст.35 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», «если по окончании второго отчетного года стоимость чистых активов окажется меньше величины минимального уставного капитала (10 тыс. руб.), общество не позднее шести месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации»."

"Эхо Москвы – де-факто банкрот. Венедиктов требует у Газпрома денег в дар."



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  • 6 | 04.07.2018, 10:27 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
Но это еще не все. Теперь перед вами предстанет аттракцион невиданной наглости. Дело в том, что медиа-холдинг Газпрома предлагает Эхо Москвы очередной кредит. Это уже само по себе за пределами логики и здравого смысла, но вот вам кое-что покруче: Венедиктов - против кредита и он голосует в совете директоров против его получения. Неужели команда Эха Москвы хочет жить по средствам? Ну нет, такого не может быть. Как сообщают мои информированные читатели, господин Венедиктов дошел до того, чтобы Газпром просто вложил в капитал Эха Москвы деньги на безвозмездной основе, т.е. он не хочет брать деньги на жизнь в кредит, он требует эти деньги в дар.



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  • 7 | 04.07.2018, 10:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59410 | Рейтинг: +12245,3
Херней - хорош постить фейки и херню!

Финансовой стороной ЭМ занимается не Веник, а пуйловская ставленница Екатерина Павлова с 2014г.

Никаких денег Газпром в ЭМ не вливал, а наоборот - получает дивиденды. ЭМ - как и все крупные предприятия - кредитуется и своевременно погашает кредиты с процентами, зарабатывая на рекламе - как и любые медиа. Пару-тройку недель назад в "Будем наблюдать" - Веник об этом говорил.



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  • 8 | 04.07.2018, 10:41 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
Венедиктов обвинил акционеров и дирекцию «Эха Москвы» в преступлениях

"На «прямой линии» Президент подчеркнул, что финансирование «Газпромом» радиостанции «Эхо Москвы» свидетельствует о том, «что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы». "



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  • 9 | 04.07.2018, 10:43 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
"По данным из бюллетеней для голосования совета директоров «Эха», подписанных самим Венедиктовым (так, оказывается, знает! А значит в доле?), в 2018-м на счета радиостанции должны поступить в качестве займов три транша на общую сумму 232 миллиона 500 тысяч рублей. Вот один из этих бюллетеней:

Итак, как оказалось, «Эхо Москвы» получала, получает и будет получать от структур «Газпром-медиа» огромные суммы денег – сотни миллионов рублей. Но главный редактор и акционер радиостанции Алексей Венедиктов официально сообщает о том, что «про деньги не знает» и, если деньги и были (а мы выяснили, что они все-таки были), то сотни миллионов рублей куда-то «ушли» в неизвестном направлении."

Венедиктов обвинил акционеров и дирекцию «Эха Москвы» в преступлениях



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  • 10 | 04.07.2018, 10:45 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
Тот факт, что деньги все же были направлены в адрес «Эха Москвы» от структур «Газпром-Медиа Холдинг» подтверждается следующими данными: согласно заключению ревизионной комиссии ЗАО «Эхо Москвы», радиостанция является активом убыточным. В 2016 году доходы «Эха Москвы» составили 433 миллиона 530 тысяч рублей, а расходы — 481 миллион 44 тысячи. На следующий год заработок «Эха» уменьшился на 34 миллиона 598 тысяч и составил 398 миллионов 932 тысячи. Зато расходы стали на 12 миллионов 880 тысяч больше и вылились в сумму 493 миллиона 924 рубля.

Убытки радиостанции в основном ложатся на плечи главного акционера «Эха Москвы» (ИНН 7710046355) представленного ООО «Аура-Медиа». Согласно официальным документам, подписанным членом совета директоров «Эха Москвы» А.А. Венедиктовым и приведенным ниже, ООО «Аура-Медиа» является «контролирующем лицом ЗАО «Эхо Москвы» (от имени основного акционера). Само же ООО «Аура-Медиа» (ИНН 7730517394) – принадлежит на 99.98% АО «Газпром-Медиа Холдинг» (ИНН 7728668727).

Кроме того, в 2017 году радиостанция получила от «Аура-Медиа» два транша — 22 миллиона 500 тысяч рублей и 48 миллионов 500 тысяч рублей. Эти деньги пошли в том числе и на оплату труда работающих на радиостанции журналистов. Во всяком случае, так заявлено в финансовых отчетах.



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  • 11 | 04.07.2018, 10:49 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
Из полученных документов можно сделать однозначный вывод, что Эхо Москвы существует последние три года исключительно благодаря денежным вливаниям от структур "Газпрома". На компании Венедиктова до сих пор висит задолженность по договору займа 40 млн. рублей (пени – 4,8 млн. /год с 2015 года) перед «Газпром-медиа-холдингом». Ситуация с финансами в будущем не улучшится, потому что предполагаемый "минус" за 2018 год составит примерно четверть миллиарда рублей.

У меня вопрос к представителям «Газпром-медиа-холдинга»: Господа, а вы точно уверенны, что это хорошая инвестиция государственных денег?



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  • 12 | 04.07.2018, 10:50 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
Внутренние аудиторы пишут еще более интересные вещи. Например, они указывают, что продажа рекламы в регионах производится не напрямую, а через какое-то мутное дочернее общество, и до сих пор нет никакого экономического обоснования для этой схемы. Ну, мы-то понимаем, что обоснование есть и оно даже экономическое, и на нем даже кое-кто зарабатывает. А еще на сайте Эха кто-то размещает рекламные баннеры без договоров и стрижет на этом бабло. Удивительно только почему при этом Эхо продолжает получать деньги от газпромовского медиа-холдинга.



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  • 13 | 04.07.2018, 10:55 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10887 | Рейтинг: -1804,6
Вопрос - на какие и чьи деньги содержится этот сайт, который почему-то назвали Уфимским журналом?



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  • 14 | 04.07.2018, 11:02 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 314 | Комментарии: 34772 | Рейтинг: +5817,2
Мне кажется, если получаешь зарплату из-за рубежа, должен отчитаться!



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  • 15 | 04.07.2018, 11:26 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5645 | Рейтинг: -168,8
Всегда найдется человек, который доведет любое дело до абсурда.



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  • 16 | 04.07.2018, 11:38 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 314 | Комментарии: 34772 | Рейтинг: +5817,2
14 | 04.07.2018, 11:02 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 314 | Комментарии: 34770 | Рейтинг: +5817,2
Мне кажется, если получаешь зарплату из-за рубежа, должен отчитаться!


ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

Если гражданин работает за рубежом, но при этом является налоговым резидентом РФ, то с полученного им дохода от этой работы он обязан самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ, а также представить декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) в налоговый орган по месту своего жительства не позднее 30 апреля следующего года (ст. 228, 229 НК РФ).

Указанный доход подлежит обложению НДФЛ по ставке 13% (ст. 224 НК РФ).



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