Больше агентов хороших и разных

Только вчера госдумовские пацаны обрадовали нас идеей регистрировать мобильные телефоны, но не прошло и дня, как подоспела новая идейка.При соавторстве чудесного Петра Толстого проталкиваются поправки к Закону об иностранных агентах. Если раньше иностранными агентами считались всякие юридически лица, которые получают денежную помощь из-за рубежа, то теперь таковыми будут и физические лица – а именно журналисты, которые с подобными юридическими лицами сотрудничают. То есть, если ты блогер в многострадальном Воронеже, откуда раз в пару месяцев что-то пишешь для какого-то БИ-БИ-СИ или правозащитной организации, исследующей права человека, то ты попал – отныне ты тоже иностранных агент! И за свою статью, которая раз в пару месяцев, на тебя будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях — ты будешь обязан маркировать материалы, ежегодно проходить аудит и отчитываться о деятельности раз в полгода. За нарушения полагаются штрафы.Это замечательная идея для диктатуры беззакония, в которое превратилась Россия. Если о предложении думцев говорить простыми словами, то это обычная запретительная мера, ибо какой блогер согласится написать статью, а потом из-за неё заполнять тучу бумажек и клеймить себя тавром врага народа. Пётр Толстой хорошо это понимает, поэтому и проталкивает поправочку, чтобы журналисты поменьше писали о нем, о его подельниках и его хозяине, оттачивающих мастерство на ниве уничтожения страны.Конечно же, сейчас начнутся протестные заявления международных организаций, отвечающих за свободу слова – только не подумайте, что в защиту российских журналистов что-то скажет Российский Союз Журналистов – это структура конченая. Кремль будет с зевотой читать эти протесты и выходить из правозащитных организаций.Но, несомненно, в итоге в сортире окажутся не журналисты, а сами авторы поправок, потому что их бредовые идеи неисполнимы, как и вчерашняя новость о регистрации телефонов. Журналисты будут писать под псевдонимами, появятся новые сайты и СМИ, не входящие в позорный российский список.Короче говоря, не возьмут журналистов за горло, обломаются. Конечно, кого-то будут ловить и показательно песочить в зомбоящике. Но всё это будет вяло, потому что в стране столько проблем выползает сейчас на поверхность, что не до журналистов будет.Власть, которая и является главным иностранным агентом, будут всё больше и больше рвать на куски за тупик, в котором оказалась страна. Так что, особо беспокоиться не стоит.Власти, конечно, сейчас уточняют, что перепечатка материала иностранного агента обычным человеком, в своем блоге или СМИ, ему ничем не грозит, но полагаю, что это принципиальная ошибка – если давить людей, то давить их, гадов, до конца!Ведь смысл запрета в том, чтобы информация никуда не расходилась. Но если БИ-БИ-СИ расскажет какую-то привычную клевету на богом хранимую Россию, ссылаясь на «хорошо информированные источники», а десятки тысяч людей распространят это на весь мир, то вся стройная конструкция, с иностранными агентами, рушится, не так ли?Но есть тут и доля оптимизма.Думаю, что завтра Толстой опомнится, и за перепост назначат какой-нибудь расстрел.Короче говоря, больше агентов хороших и разных.