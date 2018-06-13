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Все силы школ ушли на организацию выборов, на ЕГЭ не осталось

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В Башкирии организацию ЕГЭ в этом году признали провальной. В школах существует три основных коррупционных риска: в обеспечении учеников учебниками, нарушение проведения экзаменов и поборы. Именно эти темы были подняты во врем семинара работников образования.

Все силы школ ушли на организацию выборов, на ЕГЭ не осталось


Семинар, организованный Администрацией Главы РБ, БАГСУ и Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ собрал всех начальников районных и городских отделов образования.

Мероприятие проводилось при поддержке партийного проекта «Чистые руки» «Единой России». Его цель – ознакомить руководящих работников системы образования Республики Башкортостан с изменениями в антикоррупционном законодательстве, а также обучение эффективным формам профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Приветственными словами выступили ректор БАГСУ Ильгиз Кызыргулов, начальник управления по вопросам госслужбы и кадровой политики Администрации Главы РБ Рустем Хайдаров, руководитель башкирского регисполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин.

«Хорошую оценку ЕГЭ-2018 дать не могу»

В первой части семинара выступали докладчики. Начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования в РБ Айбулат Хажин подробно остановился на нарушениях во время проведения ЕГЭ-2018. Напомним, последние экзамены состоялись несколько дней назад.

Несмотря на то, что оценки выпускников в целом были неплохие, сама организация ЕГЭ в этом году оказалась провальной. Обрнадзором было выявлено всего 172 нарушения. Среди основных - присутствие посторонних людей в аудитории, шпаргалки, сотовая связь.

- Были составлены протоколы, как на участников, так и на организаторов. Из 172 меток 129 подтвердились. Этот показатель совершенно не радует, - сообщил Хажин.

Надо отметить, в этом году удаленных из аудитории за правонарушение в два раза больше чем в прошлом году – 19 человек.

По данным управления по контролю и надзору в сфере образования РБ, аннулированы 4 работы. Этот показатель уменьшился по сравнению с 2017 годом на 3 пункта.

Районная организация ЕГЭ Айбулата Хажина вовсе не устроила.

- Вопиющий случай произошел в Янаульском районе в прошлом году. После пересмотра видео с экзамена было составлено 35-36 протоколов о правонарушениях. Большей частью протоколы были составлены на должностные лица, - рассказал он.

"Мы должны запомнить: поборы - незаконны"

В прошлом году была проведена горячая линия министерства образования РФ по поборам. По информации Общественной палаты, Республика Башкортостан заняла третье место по количеству обращений. Самое большое количество обращений по республике поступило из Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, Нефтекамска.

"О поборах в школе порядка 60 обращений поступило в министерство образования за этот учебный год", сообщил следующий докладчик – первый замминистра образования РБ Ильдар Мавлетбердин.

По словам Ильдара Мавлетбердина, поборы происходят по разному: школьники собирают деньги на материально-техническое оборудование, на учебные пособия, на ремонт, на приобретение охранного оборудование и так далее.

- Республика Башкортостан вошла в зону риска по коррупционному проявлению в школе. Исходя из той статистики, которую получили в прошлом году, за нами особое внимание установили Общественная палата РФ и министерство просвещения РФ, - рассказал он.

«Мы должны запомнить: поборы – незаконны», - сообщил слушателям Ильдар Мавлетбердин.

Во второй половине семинара работа перенеслась на восемь дискуссионных площадок, на которых участники получили возможность разработать и защитить собственные проекты по противодействию коррупции в системе образования.

МКС
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  • Эксперт
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  • 1 | 05.07.2018, 09:23 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34793 | Рейтинг: +5816,4
Систему всю менять надо- сказал сантехник, чинивший протечку в кремле.



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  • 2 | 05.07.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как было ,так и есть и так будет .В детский сад со своей туалетной бумагой.мылом ,порошками.салфетками и тд ходим. И других поводов содрать масса -то на пособия ,то еще на что



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  • 3 | 05.07.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мероприятие проводилось при поддержке партийного проекта «Чистые руки» «Единой России».
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Какая то несуразица: «Чистые руки» «Единой России»?!
Тут должно быть одно из двух: или "Чистые руки", или "Единая Россия", третьего не дано.



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  • 4 | 05.07.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока в правительстве и образовании будут кормится бывшие активисты СБМ, такие как Камиля Давлетова, проблемы получения нормального среднего образования и подготовки молодежи к жизни особенно на селе могут принять хронический характер.



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  • 5 | 05.07.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Провели Выборы с ужасными нарушениями, но всё сошло с рук, так как крышевалось с самого верха! Теперь думали, что на остальную "работу" у них индульгенция от власти! Ан нет! Власти Вы нужны только при проведении выборов, а за остальное они намерены наказывать, так как оборзели Вы уже сверх всякой меры! Вот и собрали семинар, чтобы предупредить! Скоро работникам оборзения изменят и условия выхода на пенсии, чтобы жизнь мёдом не казалась! Не на Вас власть рассчитывает, а только на штыки, чтобы удержать власть! Вы, работники оборзения, для них не верные союзники, а только временные попутчики, которыми они всегда пожертвуют в первую очередь! Очень Опытный



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  • 6 | 05.07.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Прошу прощения-никакого национализма! Но когда подряд читаешь Ильгиз Кызыргулов,Рустем Хайдаров,Руслан Гизатуллин, Айбулат Хажин,
Ильдар Мавлетбердин,невольно сомневаешься в способности этих людей руководить образованием детей в Башкирии.По какому принципу они назначены на руководящие посты?!Откуда они? С каким образованием? Не пора ли Министерству образования России проверить их всех на соответствие должностям?Результат их работы сам о себе говорит.



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  • 7 | 05.07.2018, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 05.07.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как было ,так и есть и так будет .В детский сад со своей туалетной бумагой.мылом ,порошками.салфетками и тд ходим. И других поводов содрать масса -то на пособия ,то еще на что
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Хрен ли звиздеть. Найми няньку своему чаду. Там люди за 12 тыр твоему чаду сопли вытирают, и еще с такими как ты родителями общаются одноклеточными, которые что в садик что в школу хотят дидятку сдать, и получать образовательную услугу, а самим бояру и ягу жрать. Такие чмыри - первые жалобщики всегда.



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