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Националистам не дает покоя аэропорт Магнитогорска

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Представители башкирских общественных организаций подняли вопрос об использовании башкирского языка в аэропорту Магнитогорска.

Националистам не дает покоя аэропорт Магнитогорска


Международный аэропорт Магнитогорска физически расположен на территории Башкирии. Ежедневно им пользуются жители и Челябинской области, и Республики Башкортостан. Однако при объявлении рейсов башкирский язык там не используют.

Вопрос об использовании в аэропорту башкирского языка первым поднял бывший депутат Таштимеровского сельского поселения Абзелиловского района Башкирии Камил Мухамедьянов. Он рассказал «Эху», что больше месяца назад, еще будучи сельским депутатом, обратился к руководству аэропорта с запросом о том, почему на его территории не используется башкирский язык. Ответа на запрос не последовало.

В Курултае «Эху» пояснили, что исполнение законодательства республики контролирует правительство региона, а в местном Законе о языках нет требований, по которым башкирский язык должен обязательно использоваться на вокзалах, в аэропортах и других объектах транспортной инфраструктуры, при этом статья 19 этого закона содержит формулировку об обязательном использовании русского языка. По закону, башкирский язык также может использоваться, но обязательного требования на этот счёт нет.

При этом, в предыдущей редакции этого же закона, действовавшей с 1999 по 2009 год, было требование об обязательном использовании обоих государственных языков республики. Однако потом это требование изменили. По словам депутата Госсобрания РБ Рамиля Бигнова, это было сделано в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

«Эхо» направило официальный запрос в правительство РБ, однако ответа оттуда мы не получили. В пресс-службе кабмина сообщили, что вопрос применения башкирского языка находится в юрисдикции самого аэропорта, а у региональных властей нет полномочий заставлять организацию озвучивать объявления на башкирском. И вопросов к Магнитогорскому аэропорту у правительства тоже нет.

За разъяснениями «Эхо» также обратилось в администрацию Абзелиловского района, на территории которого и расположен аэропорт. Замглавы местной администрации Галим Султанов заявил, что жители района не имеют претензий к аэропорту, поскольку он предоставляет рабочие места местным жителям.

А у последних, по словам Султанова, едва ли есть сложности с пониманием русского языка, так что претензии бывшего депутата кажутся ему надуманными.

В пресс-службе международного аэропорта «Уфа» нам подтвердили, что башкирский язык там используют добровольно. Они также добавили, что могут использовать и другие языки, если того требует ситуация. Например, если в республике вырастет количество китайских туристов, объявления в аэропорту могут появиться и на китайском. Как обстоят дела с языками в магнитогорском аэропорту, «Эху» выяснить не удалось. Руководство аэровокзала не стало отвечать на запросы редакции и комментировать ситуацию по телефону.

Вместе с тем башкирские активисты уверены, что неиспользование аэропортом Магнитогорска башкирского языка продолжает череду событий по притеснению государственных языков национальных республик. Председатель исполкома Всемирного курултая Башкир Амир Ишемгулов уверен, что действующие на территории республики предприятия должны использовать башкирский язык независимо от того, кто является их собственником.

Как рассказал «Эху» председатель движения «Башкорт» Фаиль Алчинов, движение также считает, что все транспортные предприятия республики должны применять башкирский язык. При этом он добавил, что сейчас движение не планирует никаких активных действий по защите башкирского языка. Напомним, что в сентябре прошлого года в Уфе прошел митинг за сохранение национального языка. Он стал самой массовой акцией за последние годы — по данным организаторов, тогда собрались около двух тысяч человек. Поводом для проведения акции стала позиция властей республики, поддержавших идею о добровольном изучении башкирского.

Отметим, что в конце мая Камил Мухамедьянов был лишён депутатского статуса по представлению главы республики Рустэма Хамитова. Основанием для этого послужили неточности при заполнении налоговых деклараций за период, когда Мухамедьянов ещё не был депутатом.

Эхо Москвы - Уфа
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  • Эксперт
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  • 1 | 05.07.2018, 09:28 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34793 | Рейтинг: +5816,4
Камил Мухамедьянов был лишён депутатского статуса .......

===Жалко, что не посадили.....



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  • 2 | 05.07.2018, 09:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59480 | Рейтинг: +12248,3
Нацики забывают - гражданами какой страны они являются и, какой язык знать ОБЯЗАНЫ - абсолютно ВСЕ граждане России.

Для кого дубляж на титульных языках? Есть граждане России, не знающие русского?
Если да, то они не имеют право на российское гражданство.

Согласна, что дубляж на английском и китайском нужен. Остальное - нацидрочерство, причем публичное.



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 05.07.2018, 09:53 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 571 | Рейтинг: +188,1
Не тем вы занимаетесь, башкирские националисты. Да, в аэропорту могут (не понятно для кого) начать читать объявления на башкирском. Круглосуточно могут танцевать башкирские народные танцы, играть на курае. Но, разве это поможет спасению башкирского языка? Язык надо спасать в школах и в семьях. А все эти ваши действия работают в противоположном направлении.



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  • 4 | 05.07.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше бы свои налоговые декларации честно заполнял. Теперь бы уж язык в попу засунул. Шум не для всякого удобен



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  • 5 | 05.07.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В белорецком районе, и без того крайне обострены межнациональные отношения и давно витает идея о присоединении Русского города Белорецка к соседнему региону,- Челябинской области: градообразующие предприятия связаны с другими регионами, малый и средний бизнес – с Магниткой, большую часть населения города составляют русские.
И мне кажется это правильная мысль!



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  • 6 | 05.07.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не тот Мухамедьянов, который в трех словах делает четыре ошибки хоть на башкирском, хоть на русском. ПолЕтик, мля, хотят быть вечными полЕтиками и депутатами.



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  • 7 | 05.07.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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этот долбаный башкирский националист походу из ума уже выжил. Надо же быть таким дебилом, чтобы еще и с соседними регионами отношения испортить. Позорники



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  • 8 | 05.07.2018, 10:26 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10931 | Рейтинг: -1810,7
Эхо Москвы - Уфа
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И вот на такую муть Эху Москвы Газпром ежегодно выделяет по полмиллиарда народных денег?
Наших денег, между прочим.
Понятно почему Эхо Москвы является убыточным предприятием, если они посвящают все свое рабочее время обсуждению никому не интересных заявлений какого-нибудь мудака.
Эхо Москвы осваивает полмиллиарда наших денег вот на это?
Интересно, а сколько можно полезного было бы сделать, если не содержать Эхо Москвы?
Пусть сами себя содержат. Доказывают свой профессионализм и профпригодность.
А то некоторые вахтовики зарабатывают по 20-30 тысяч вдали от семьи, в тяжёлых условиях, а эти "журнашлюшки" полмиллиарда наших денег, не покидая уютных офисов (а из сей писанины ясно, что они даже в аэропорт Магнитогорска поленились съездить).



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  • 9 | 05.07.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Вместе с тем башкирские активисты уверены, что неиспользование аэропортом Магнитогорска башкирского языка продолжает череду событий по притеснению государственных языков национальных республик. Председатель исполкома Всемирного курултая Башкир Амир Ишемгулов уверен, что действующие на территории республики предприятия должны использовать башкирский язык независимо от того, кто является их собственником.
------------------------------
когда уже с этими националистами покончат?



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  • 10 | 05.07.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Хм... Авиадиспетчерам в РФ рекомендовано вести радиообмен с экипажами на английском. Может, лучше на башкирском?



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  • 11 | 05.07.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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А чем Камил Мухамедьянов хуже наших действующих депутатов? Правда масштаб мелковат, зато гонора хоть отбавляй. Имя себе сделал, и то ладно.
Если серьезно, в каждой деревне есть тайно желающие стать депутатами и жить как наши курултайщики. У них и галстуки на такой случай имеется и костюм поглажен. Они уже поняли , что ума уже и не требуется.



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  • 12 | 05.07.2018, 10:49 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28296 | Рейтинг: -681,7
Главное в жизни - русский язык - пусть учат ВСЕ! Вся мировая авиация!

https://www.youtube.com/watch?v=Coa353YoOyA

Опасные трудности перевода. ‎
российский авиадиспетчер с трудом понял английский язык

запись переговоров диспетчера аэропорта Пулково и пилота компании «Свисс Эйр». При заходе ‎на посадку на борту самолета возникла нештатная ситуация. Столкновение с птицей вывело из ‎строя два двигателя.‎
Экипаж попытался сообщить об этом диспетчерской службе, но найти общий язык с ее ‎сотрудником удалось далеко не сразу
‎«Мэйдей» – на языке летчиков то же самое, что SOS у моряков. Пилот швейцарского самолета, ‎выполняющего рейс из Цюриха в Петербург, сообщает о серьезных проблемах на борту.‎
Диспетчер не понимает, в чем проблема. ‎
На помощь диспетчеру «Пулково» приходят пилоты российских самолетов, которые тоже ‎находятся в небе и слышат радиообмен… ‎

Апофеоз языкового противостояния. Швейцарский пилот снова напоминает о проблемах с ‎двигателями. ‎

Сторонние слушатели снова не выдерживают и помогают диспетчеру… ‎
Швейцарскому аэробусу все же удалось совершить благополучную посадку. Никто не пострадал.‎

Любопытно, что мучения швейцарского экипажа продолжились и на земле. В расшифровке ‎переговоров есть запись общения уже с наземными службами «Пулково». Командир просит ‎прислать пожарных на предмет обнаружения огня или дыма в двигателях. В ответ звучит ‎невразумительное: «Продолжайте докладывать!»‎



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  • 13 | 05.07.2018, 10:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28296 | Рейтинг: -681,7
2 | 05.07.2018, 09:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1824 | Комментарии: 59473 | Рейтинг: +12248,7
Нацики забывают - гражданами какой страны они являются и, какой язык знать ОБЯЗАНЫ - абсолютно ВСЕ граждане России.

Для кого дубляж на титульных языках? Есть граждане России, не знающие русского?
Если да, то они не имеют право на российское гражданство.

Согласна, что дубляж на английском и китайском нужен.
--------------------------
Дунула в лужу.
Есть граждане России, знающие китайский? Много граждан не-России и не-Китая, знающие английский?



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  • 14 | 05.07.2018, 10:55 | Автор: Зулия
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2 | 05.07.2018, 09:43 | Автор: Кухарка

Нацики забывают - гражданами какой страны они являются и, какой язык знать ОБЯЗАНЫ - абсолютно ВСЕ граждане России.
------------------------
Ух ты - ОБЯЗАНЫ знать! Абсолютно ВСЕ!
Каким-то законом прописано? А незнание карается статьей?



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  • 15 | 05.07.2018, 11:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28296 | Рейтинг: -681,7
10 | 05.07.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хм... Авиадиспетчерам в РФ рекомендовано вести радиообмен с экипажами на английском. Может, лучше на башкирском?
--------------------------
Только на русском! На языке самой передовой в мире литературы, на языке науки и прогресса. Ради процветания.
Кто придумал самолеты? Не будь Можайского, без русского языка - человечество не летало бы рожденное ползать



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  • 16 | 05.07.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Не навязывайте, пожалуйста, примитивный язык недоразвитых аборигенов.



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  • 17 | 05.07.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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В огороде бузина, у Зули в Киеве дядька опять.



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  • 18 | 05.07.2018, 11:13 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28296 | Рейтинг: -681,7
Статистика голосования
05.07.2018, 11:02Кухарка

Еще раз: Каким законом прописано? Или статьей конституции или высочайшим повелением - "ОБЯЗАНЫ - абсолютно ВСЕ граждане России" - ??



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  • 19 | 05.07.2018, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59480 | Рейтинг: +12248,3
Дуре Зульке:

Натурализация. Приём в гражданство РФ по заявлению. Критерии для заявителя в общем порядке:

совершеннолетие;
5 лет непрерывного проживания в РФ с момента получения вида на жительство;
обязательство гражданина исполнять Конституцию РФ и законодательство РФ;
владение русским языком (лица, определённые законом, освобождаются от предоставления документа, подтверждающего знание русского языка);
наличие законного источника средств к существованию.

Также существует упрощенный порядок приема в гражданство, снимающий обязанность проживать на территории в течение 5 лет. На упрощенный прием в гражданство могут претендовать лица, которые:

имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживающего на территории Российской Федерации;
имели гражданство СССР, проживают в государствах, входивших в СССР, и не приобрели гражданства этих государств (лица без гражданства);
родились на территории РСФСР;
состоят 3 года в браке с гражданином РФ;
имеют недееспособного сына или дочь;
получили образование на территории РФ и работали в течение трех лет;
являются предпринимателями и уплатили налогов не менее 1 000 000 рублей за 3 года;
являются крупными инвесторами;
носители русского языка (лица проживавшие в РСФСР, либо имеющие родственников по восходящей линии, постоянно проживавших в РСФСР);
участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;

В гражданство РФ по личному заявлению принимаются лица, ранее имевшие гражданство России.

Критерии:

совершеннолетие;
3 года непрерывного проживания в РФ с момента получения вида на жительство;
обязательство гражданина исполнять Конституцию РФ и законодательство РФ;
владение русским языком;
наличие законного источника средств к существованию;
_______________________________________
В трех разных случаях о получении гражданства - все пункты разнятся, кроме одного - ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.



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  • 20 | 05.07.2018, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59480 | Рейтинг: +12248,3
Дунула в лужу.
Есть граждане России, знающие китайский? Много граждан не-России и не-Китая, знающие английский?
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Дура - она и тут дура.

На китайском не для граждан России, а для тихих ползущих оккупантов - китайцев... английский - для всех остальных не россиян.



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