Националистам не дает покоя аэропорт Магнитогорска

Представители башкирских общественных организаций подняли вопрос об использовании башкирского языка в аэропорту Магнитогорска.Международный аэропорт Магнитогорска физически расположен на территории Башкирии. Ежедневно им пользуются жители и Челябинской области, и Республики Башкортостан. Однако при объявлении рейсов башкирский язык там не используют.Вопрос об использовании в аэропорту башкирского языка первым поднял бывший депутат Таштимеровского сельского поселения Абзелиловского района Башкирии Камил Мухамедьянов. Он рассказал «Эху», что больше месяца назад, еще будучи сельским депутатом, обратился к руководству аэропорта с запросом о том, почему на его территории не используется башкирский язык. Ответа на запрос не последовало.В Курултае «Эху» пояснили, что исполнение законодательства республики контролирует правительство региона, а в местном Законе о языках нет требований, по которым башкирский язык должен обязательно использоваться на вокзалах, в аэропортах и других объектах транспортной инфраструктуры, при этом статья 19 этого закона содержит формулировку об обязательном использовании русского языка. По закону, башкирский язык также может использоваться, но обязательного требования на этот счёт нет.При этом, в предыдущей редакции этого же закона, действовавшей с 1999 по 2009 год, было требование об обязательном использовании обоих государственных языков республики. Однако потом это требование изменили. По словам депутата Госсобрания РБ Рамиля Бигнова, это было сделано в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.«Эхо» направило официальный запрос в правительство РБ, однако ответа оттуда мы не получили. В пресс-службе кабмина сообщили, что вопрос применения башкирского языка находится в юрисдикции самого аэропорта, а у региональных властей нет полномочий заставлять организацию озвучивать объявления на башкирском. И вопросов к Магнитогорскому аэропорту у правительства тоже нет.За разъяснениями «Эхо» также обратилось в администрацию Абзелиловского района, на территории которого и расположен аэропорт. Замглавы местной администрации Галим Султанов заявил, что жители района не имеют претензий к аэропорту, поскольку он предоставляет рабочие места местным жителям.А у последних, по словам Султанова, едва ли есть сложности с пониманием русского языка, так что претензии бывшего депутата кажутся ему надуманными.В пресс-службе международного аэропорта «Уфа» нам подтвердили, что башкирский язык там используют добровольно. Они также добавили, что могут использовать и другие языки, если того требует ситуация. Например, если в республике вырастет количество китайских туристов, объявления в аэропорту могут появиться и на китайском. Как обстоят дела с языками в магнитогорском аэропорту, «Эху» выяснить не удалось. Руководство аэровокзала не стало отвечать на запросы редакции и комментировать ситуацию по телефону.Вместе с тем башкирские активисты уверены, что неиспользование аэропортом Магнитогорска башкирского языка продолжает череду событий по притеснению государственных языков национальных республик. Председатель исполкома Всемирного курултая Башкир Амир Ишемгулов уверен, что действующие на территории республики предприятия должны использовать башкирский язык независимо от того, кто является их собственником.Как рассказал «Эху» председатель движения «Башкорт» Фаиль Алчинов, движение также считает, что все транспортные предприятия республики должны применять башкирский язык. При этом он добавил, что сейчас движение не планирует никаких активных действий по защите башкирского языка. Напомним, что в сентябре прошлого года в Уфе прошел митинг за сохранение национального языка. Он стал самой массовой акцией за последние годы — по данным организаторов, тогда собрались около двух тысяч человек. Поводом для проведения акции стала позиция властей республики, поддержавших идею о добровольном изучении башкирского.Отметим, что в конце мая Камил Мухамедьянов был лишён депутатского статуса по представлению главы республики Рустэма Хамитова. Основанием для этого послужили неточности при заполнении налоговых деклараций за период, когда Мухамедьянов ещё не был депутатом.