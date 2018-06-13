Называть вещи своими именами - не экстремизм

Полиция не нашла экстремизма в шутке Руслана Белого про Салавата Юлаева, однако комика могут привлечь к ответственности за оскорбления.Как сообщает портал ПроУфу, такие выводы сделали эксперты МВД после обращения боксера Хабира Сулейманова, который просил проверить выступление комика на экстремизм.Центр по противодействию экстремизму Башкирии обратил внимание на то, что в словах комика усматриваются действия, подпадающие под статью «Оскорбление». Сейчас материал проверки передан в управление МВД по Уфе.Если Белого признают виновным в оскорблении, ему придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.Напомним, в апреле этого года во время выступления в Уфе Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом, а также пошутил над башкирским языком.