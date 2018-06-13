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Называть вещи своими именами - не экстремизм

  • Опубликовано: natall | 06.07.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 1626 | Комментарии: 45
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Полиция не нашла экстремизма в шутке Руслана Белого про Салавата Юлаева, однако комика могут привлечь к ответственности за оскорбления.

Называть вещи своими именами - не экстремизм


Как сообщает портал ПроУфу, такие выводы сделали эксперты МВД после обращения боксера Хабира Сулейманова, который просил проверить выступление комика на экстремизм.

Центр по противодействию экстремизму Башкирии обратил внимание на то, что в словах комика усматриваются действия, подпадающие под статью «Оскорбление». Сейчас материал проверки передан в управление МВД по Уфе.

Если Белого признают виновным в оскорблении, ему придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Напомним, в апреле этого года во время выступления в Уфе Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом, а также пошутил над башкирским языком.

Эхо Москвы - Уфа
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 06.07.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомню:
Экстремизм,
а) насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
б)публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
Так вот, салаватка был осужден по пункту "А".
А вот Хабира Сулейманова, и ежи с ним надо судить по пункту "Б",- публичное оправдание терроризма.



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  • 2 | 06.07.2018, 10:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59538 | Рейтинг: +12251,3
Оскорбление кого?

В его выступлении были стрёмные выходки по отношению в именам зрителей, мол Марсель башкир или француз? и еще какие-то не башкирские имена этнических башкир(хотя какая разница кого как назвали родители?!)

И он еще прошёлся по звукам башкирского языка... типа стёб, но говённый... допускаю, что для башкир это оскорбительно. И именно этот момент мне очень не понравился, это было уже за гранью. Было противно!
Хотя и с именами было не смешно - эт точно!

Но в отношении СЮки - НИКАКИХ оскорбительных выпадов не было. Всё по делу - БАНДИТ! Как и Басаев.



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  • 3 | 06.07.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Общеизвестно, центр Э даже у телеграфного столба может найти признаки экстремизма, не то что оскорбления.



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  • 4 | 06.07.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
natallка, сегодня Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Пойдёшь искать?



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  • 5 | 06.07.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.07.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Общеизвестно, центр Э даже у телеграфного столба может найти признаки экстремизма,

------------------

- А-а, мля, окопался! Связи заимел! Стакашки кверху дном!



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  • 6 | 06.07.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Какое отношение имеет центр "Э" к делам по оскорблению?



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  • 7 | 06.07.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 06.07.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован

Какое отношение имеет центр "Э" к делам по оскорблению?
===
а как им по другому обосновать свое существование за весьма приличные бабки?!



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  • 8 | 06.07.2018, 11:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59538 | Рейтинг: +12251,3
Исходные установки для поиска подлинного автора «Тихого Дона» Зеев Бар-Селла сформулировал себе так:

1. По стилистике подлинного текста автор явно постсимволист и близок к акмеистам. Следовательно, он должен быть их ровесником, а эти последние родились вокруг 1890 года. Значит, надо искать человека, родившегося в это же время.

2. Он должен быть родом из области Всевеликого войска Донского, поскольку досконально знает жизнь, быт и историю края и народа.

3. Он должен быть хорошо образован.

4. Он должен быть литератором, что-то создавшим и публиковавшимся.

5. Он должен любить Тургенева и Бунина, что следует из контекста романа.

6. Он должен быть белогвардейцем, поскольку жизнь красных, и это очевидно, знает хуже.

7. Он должен быть поклонником генерала Корнилова.

8. К моменту издания романа (и даже еще раньше) его не должно быть ни в живых, ни в эмиграции. То есть вторая крайняя дата его жизни должна быть около 1920-1922 гг.

И Зеев Бар-Селла нашел-таки этого человека! Это Вениамин Алексеевич Краснушкин, литератор, писавший под псевдонимом Виктор Севский. Он родился в 1891 году в станице Филоновской в зажиточной казачьей семье, глава которой выслужил дворянство. Образование получил в Московском университете. С 1908 года — профессиональный литератор. Редактировал газету. У него было более тысячи публикаций в местных и центральных изданиях, в том числе роман «Кровавая слава» (1911 г.) и биографическая книга «Генерал Корнилов» (1919 г.) Работая в Петербурге, написал статью «Внук Тургенева» — это о Бунине. В 1913 году начал писать роман о роковом любовном треугольнике (Степан, Григорий, Аксинья). Но вскоре началась война, и замысел романа расширился, потом - революция, Гражданская война. В 1920-м автор с незаконченной рукописью романа был захвачен красными в Ростове-на-Дону. Его расстреляли, а рукопись кто-то в ВЧК прочитал и оценил.

Прежде, чем перейти к судьбе рукописи в недрах органов госбезопасности, заметим, что текстологический и литературоведческий анализ сохранившегося литературного наследия Краснушкина-Севского, выполненный Бар-Селлой, подтвердил, что именно он являлся автором большей части исходного текста «Тихого Дона»: 1-го и 2-го томов полностью, 3-го — более половины, 4-го — нескольких последних страниц. Остальное писала подобранная чекистами бригада литературных «негров».

Зачем им это было нужно? Если, по Ленину, кухарку можно было допустить к управлению государством, то и в области культуры необходимо было осуществить подобный революционный прорыв. Согласно теории Ленина, культура всякой нации делится на буржуазную и пролетарскую. Буржуазную культуру — долой, а пролетарскую культуру предстояло создать и поднять на невиданную высоту. Организованный ради этого Пролеткульт с задачей не справлялся, и тогда ею занялась ВЧК, вскоре преобразованная в ОГПУ («Объединенное Государственное Политическое Управление»).

Там как раз оказалась рукопись, похоже, уровня Льва Толстого, так что чекистам оставалось только подыскать к ней классово подходящего автора. То, что у него не было и среднего образования — это ничего, это даже было хорошо! Подробнее — почему выбор пал на 18-летнего продармейца Шолохова, кто и как работал над текстом, правя и редактируя его, дописывая недостающее, — об этом, пишет Н.Журавлев, мы вскоре узнаем из книги Бар-Селлы. Подождем ее выхода в свет, а пока порассуждаем.
___________________________________
Это отрывок... цеиком статья ттут:

https://www.facebook.com/mikhail.koretsky/posts/180181009991
3158

Многобукофф, но ОЧЕНЬ интересно! Поставлена точка в авторстве "Тихого дона", и - судя по-всему - всех остальных "произведений" Шолохова, незаслуженно обласканного коммуняками - заметьте, он в 70-е в станице Вешенской имел свой личный аэродром и самолет. Единственный "писатель" в мире - со своим самолетом!!! На тот момент.

Alexandr Bolotnikov Только один исторический факт.
Всё дошкольное детство каждое лето с мамой отдыхали в Вешенской. А это на всякий случай семидесятые.
Огромное впечатление производила эта огромная территория дома где жил Шолохов за четырехметровым забором и ходящими вокруг него заботливыми дядями, которые у любого остановившегося около этого забора заботливо интересовались причиной остановки. Но не суть.
Как ни странно, но в станице (!!!) Вешенской с населением в несколько тысяч человек был аэродром и мы с мамой летали туда из Ростова на Як-40. Был регулярный один рейс каждуй день.
И как-то я заметил и поинтересовался у мамы, а что за самолет (такой же Як-40 как на котором мы прилетели) стоит рядом с полосой? Она тоже поинтересовалась и шопотом рассказала уже мне:
- Это личный самолет Шолохова. Ни у одного писателя в мире нет личного самолета, а у Шолохова есть. ...И свой аэродром.

Эт к вопросу насколько был важен этот исторический персонаж для власти даже тогда, в самый что ни есть маразм-застой.



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  • 9 | 06.07.2018, 12:08 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10802 | Рейтинг: -1756,9
И он еще прошёлся по звукам башкирского языка... типа стёб, но говённый... допускаю, что для башкир это оскорбительно.
-------------------

Как это мило с вашей стороны, что вы это "допустили". Вас прилюдно будут опускать, а оне "допускают", что это может быть нехорошо.

Ну да ладно.

Этот заезжий гаденыш прекрасно знал, что Салават - национальный герой башкирского народа, то есть на провокацию и ОСКОРБЛЕНИЕ шел совершенно сознательно. Не исключаю версии, что это был заказ, иначе откуда вдруг у этого дебила взялась такая напористость в тематике выступления.

Попробовал бы он в Чечне пошутить так над памятью имама Шамиля.

Местные истерички с пеной у рта каждый день творят то же самое.

Я понимаю, башкирофобия - болезнь тяжелая, но ведь приступы любой болезни можно если не купировать, то хотя бы как-то контролировать, или дозировать её проявления на людях.

На УЖе каждый божий день тщатся доказать, что Салават - бандит и негодяй. С какой целью, никто объяснить не может.

Видимо, тупо орать в пространство: "СЮка!!!! Бандит!!!!" уже доставляет нашим дамам заметное облегчение.

У вас навязчивая идея, дамочки. Подлечиться не советую, конечно, но как-то взглянуть на себя со стороны все-таки стоит.



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  • 10 | 06.07.2018, 12:09 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10802 | Рейтинг: -1756,9
Натаня, твой выход.

Ждала меня, нет?



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  • 11 | 06.07.2018, 12:33 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28319 | Рейтинг: -684
Публика начнёт монотонно долбить - бандит-бандит-бандит.
Даже если Салавата судили не за бандитизм, все равно бандит-бандит-бандит.



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  • 12 | 06.07.2018, 12:37 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28319 | Рейтинг: -684
Где Уфимез, гроза башкирских степей?

Порадовал бы матушку Кухарочку искрометным дебилизмом



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  • 13 | 06.07.2018, 12:47 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10948 | Рейтинг: -1812,1
Борьба Спартака, война армии Северных штатов против Южных в США, восстания Пугачёва, Салавата Юлаева несомненно приблизили и поспособствовали падению рабовладельчесого строя.
Кто это не понимает, тот или дурак или лакей по жизни.



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  • 14 | 06.07.2018, 13:05 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10802 | Рейтинг: -1756,9
Ещё раз о Шолохове

Редкая порода людей вызывает у меня брезгливость, сравнимую с той, что испытываю я при виде антишолоховедов. Мне иногда всерьёз кажется, что исступлённое желание доказать, что Шолохов не был автором "Тихого Дона" - психическая болезнь, некий подвид шизофрении.

Чтобы убедиться в авторстве Шолохова можно просто прочесть все его тексты подряд: гениальные страницы есть и в ранних рассказах, и в "Поднятой целине". Правда, эстетически глухим людям такой способ не поможет.

Но, право слово, я не понимаю, как можно твердить всю эту ересь про ворованную рукопись, если хотя бы минимально ознакомиться с биографией Шолохова, или, скажем, с его эпистолярным наследием. Это ж какую надо иметь гениальную выдержку, чтобы годами не просто выдавать себя за автора "Тихого Дона", но ещё вести большую переписку (в том числе и с женой, например) по поводу книги, сотни раз писать и говорить самым разным людям как идёт работа над романом, разбираться с завистниками, советоваться с друзьями по тем или иным поводам - короче, жить огромную, полную самых разных событий и встреч жизнь - и ни разу не проколоться, но, напротив, играть даже тогда, КОГДА НИКТО НА ТЕБЯ НЕ СМОТРИТ. Никакой Исаев с таким Шолоховым бы не сравнился.

Авторство Шолохова - вопиющая очевидность, но нет же... Тему эту обсуждают по сей день. Безумцы, и всё.

З. Прилепин.



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  • 15 | 06.07.2018, 13:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59538 | Рейтинг: +12251,3
З. Прилепин.
___________________
Для хари и кобыла - невеста.



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  • 16 | 06.07.2018, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Борцы за свободу теперь называются бандитами Очень хорошо Дожили господа А этот балабол за базар должен ответить В таком случае кто же по вашему главы Чечни ДНР ЛНР Они тоже борются за свободу Их тоже бандитами назовёт или на это смелости не хватит Побольше бы нам сегодня таких Салаватов может и жулики у власти хвосты бы поприжали А то они совсем берега потеряли



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  • 17 | 06.07.2018, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
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белов-гей и в африке гей



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  • # 18 | 06.07.2018, 14:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15151 | Рейтинг: -2841,9

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  • 19 | 06.07.2018, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
САЛАВАТ, с пиаром тебя.



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  • 20 | 06.07.2018, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Из Википедии:

"19 апреля 2018 года, во время своего выступления на сцене города Уфы, Руслан Белый произнес несколько шуток (например, назвав национального героя Салавата Юлаева бандитом и сравнив башкирский язык с пьяным лепетом), что вызвало волну негодования в Республике Башкортостан.

Общественная организация Всемирный курултай башкир направила жалобу в Генпрокуратуру РФ с требованием привлечь юмориста к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».



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