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Потребительская корзина в России может подорожать на 30%

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К таким выводам пришли журналисты «Известий», которые ссылаются на доклад Минтруда для правительства. Министерство труда, по данным издания, планирует поменять состав потребительской корзины россиян к 2021 году.

Потребительская корзина в России может подорожать на 30%


Сейчас на трудоспособного человека в год отводится 126 кг круп и мучного, 58 кг мяса, 290 кг молочных продуктов, 114 кг и 60 кг овощей и фруктов. Для детей и пенсионеров эти нормы меньше на 20–30%. Рекомендации Минтруда направлены на сокращение количества круп и мучного и значительное увеличение фруктов, овощей и других продуктов.

Издание подчеркивает, что из-за увеличения количества свежей продукции, цены на которую отличаются в сезон и вне сезона, потребительская корзина может стать дороже на 30%

Отметим, что нынешний состав корзины не менялся с 2013 года – по закону власти должны пересматривать его раз в пять лет. На основе потребительской корзины высчитывается прожиточный минимум населения. В прошлом году Минтруда приступил к повышению минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, а установление нового состава корзины было решено отложить до 2021 года.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 07.07.2018, 10:07 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34802 | Рейтинг: +5816,9
А ещё надо разогнать пенсионный фонд! Тунеядцы жирующие. Клопы, а скорее метастазирующая опухоль. Вырезать немедленно!



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  • 2 | 07.07.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отложили на 3 года пересмотр состава потребительской корзины! А как люди должны прожить эти 3 года - их не колышет! И это при том, что на эту потребительскую корзину не проживёшь, так как в ней не учитываются многие насущные траты населения, не говоря уже о не насущных, а для души! Очень Опытный



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  • 3 | 07.07.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия на 33 месте , по уровню минимальной оплаты труда 102 долл. (данные 2015 года)
А в бывших странах соцлагеря картина иная:
Чехия 387 долл.
Эстония 444 долл.
Венгрия 381 долл.
Латвия 580 долл.
Литва 339 долл.
Вот меня всегда мучает вопрос: неужели путину не стыдно перед руководителями других стран?!



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  • 4 | 07.07.2018, 10:45 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34802 | Рейтинг: +5816,9
В Салавате на базе исправительной колонии № 16 запустили производство маргарина для розничной продажи: приобрели специальное оборудование, привлекли к работе осужденных.

- Производство удовлетворит потребность всех исправительных учреждений в республике. Продукт был выбран не случайно, в колониях его используют вместо растительного масла. - сообщили в пресс-служба ГУФСИН по Башкирии.

При выходе оборудования на должную мощность в исправительной колонии может изготовляться до 400 тонн маргарина в год.

============================================================
============Пока есть зеки- с голоду не помрём!



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  • 5 | 07.07.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.07.2018, 10:45 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 315 | Комментарии: 34802 | Рейтинг: +5816,7
==Пока есть зеки- с голоду не помрём!
------------------------------------------------------------
------------
Это точно, ведь именно рабским трудом заключенных был построен "развитой"социализм.
ЗЕКИ- двигатель прогресса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 6 | 07.07.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.07.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия на 33 месте , по уровню минимальной оплаты труда 102 долл. (данные 2015 года)
А в бывших странах соцлагеря картина иная:
Чехия 387 долл.
Эстония 444 долл.
Венгрия 381 долл.
Латвия 580 долл.
Литва 339 долл.
Вот меня всегда мучает вопрос: неужели путину не стыдно перед руководителями других стран?! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ В СССР самый короткий анекдот был еврей- дворник! В РФ к нему добавили ещё два: честный депутат и Путину стыдно! Очень Опытный



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  • 7 | 07.07.2018, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В СССР самый короткий анекдот был еврей- дворник! В РФ к нему добавили ещё два: честный депутат и Путину стыдно! Очень Опытный

---------------------

У меня приятель, Женька. Еврей. Работает водителем фуры. Жалуется мне, что соплеменники просто зае... достали упрёками. Не к лицу, дескать, еврею! Он их посылает по адресу. Но он, наверное, один такой.



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  • 8 | 07.07.2018, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 07.07.2018, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В СССР самый короткий анекдот был еврей- дворник! В РФ к нему добавили ещё два: честный депутат и Путину стыдно! Очень Опытный

---------------------

У меня приятель, Женька. Еврей. Работает водителем фуры. Жалуется мне, что соплеменники просто зае... достали упрёками. Не к лицу, дескать, еврею! Он их посылает по адресу. Но он, наверное, один такой.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Добавим: еврей - дальнобойщик! Очень Опытный



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  • 9 | 07.07.2018, 20:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59550 | Рейтинг: +12250,6
На что вырастут цены из-за Алишера Усманова:
Сигареты
Обувь
Духи
Одежда
Лекарства
Фотоаппараты

В 2019 г. эти товары начнут маркировать, чтобы отслеживать их оборот
Это приведет к росту цен на 10%
Оператором системы будет компания Усманова.



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  • 10 | 07.07.2018, 20:20 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 07.07.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
3 | 07.07.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Россия на 33 месте , по уровню минимальной оплаты труда 102 долл. (данные 2015 года)
А в бывших странах соцлагеря картина иная:
Чехия 387 долл.
Эстония 444 долл.
Венгрия 381 долл.
Латвия 580 долл.
Литва 339 долл.
Вот меня всегда мучает вопрос: неужели путину не стыдно перед руководителями других стран?!
__ В СССР самый короткий анекдот был еврей- дворник! В РФ к нему добавили ещё два: честный депутат и Путину стыдно! Очень Опытный
===
а вы ругаете крокодила зап то, что он крокодил, - нет, и правильно, он просто крокодил!
У вас остались претензии к Путину?!



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  • 11 | 07.07.2018, 21:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Часто слышу про нас говорят что мы население А менты лицами А ведь в РФ есть и другое население Например медведи волки овцы бараны комары мухи Как думаете к кому они нас приравняли А граждане РФ живут видимо внутри садового кольца



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  • 12 | 07.07.2018, 22:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 07.07.2018, 20:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 07.07.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
3 | 07.07.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Россия на 33 месте , по уровню минимальной оплаты труда 102 долл. (данные 2015 года)
А в бывших странах соцлагеря картина иная:
Чехия 387 долл.
Эстония 444 долл.
Венгрия 381 долл.
Латвия 580 долл.
Литва 339 долл.
Вот меня всегда мучает вопрос: неужели путину не стыдно перед руководителями других стран?!
__ В СССР самый короткий анекдот был еврей- дворник! В РФ к нему добавили ещё два: честный депутат и Путину стыдно! Очень Опытный
===
а вы ругаете крокодила зап то, что он крокодил, - нет, и правильно, он просто крокодил!
У вас остались претензии к Путину?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вы считаете, что Путин тоже крокодил и поэтому у Вас к нему претензий нет? Заметьте, что это не я его с крокодилом начал сравнивать! Очень Опытный



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