Потребительская корзина в России может подорожать на 30%

К таким выводам пришли журналисты «Известий», которые ссылаются на доклад Минтруда для правительства. Министерство труда, по данным издания, планирует поменять состав потребительской корзины россиян к 2021 году.Сейчас на трудоспособного человека в год отводится 126 кг круп и мучного, 58 кг мяса, 290 кг молочных продуктов, 114 кг и 60 кг овощей и фруктов. Для детей и пенсионеров эти нормы меньше на 20–30%. Рекомендации Минтруда направлены на сокращение количества круп и мучного и значительное увеличение фруктов, овощей и других продуктов.Издание подчеркивает, что из-за увеличения количества свежей продукции, цены на которую отличаются в сезон и вне сезона, потребительская корзина может стать дороже на 30%Отметим, что нынешний состав корзины не менялся с 2013 года – по закону власти должны пересматривать его раз в пять лет. На основе потребительской корзины высчитывается прожиточный минимум населения. В прошлом году Минтруда приступил к повышению минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, а установление нового состава корзины было решено отложить до 2021 года.