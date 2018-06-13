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Бизнесмен предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. Что об этом думают в Госдуме?

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С предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает «РИА Новости». Бизнесмен и кандидат в президенты России Борис Титов предложил упразднить Пенсионный фонд России и передать его функции Казначейству.

Бизнесмен предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. Что об этом думают в Госдуме?


«Это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от нее полностью отказаться», – цитирует Титова агентство.

Бизнесмен считает Казначейство «продвинутой организацией». Тогда как ПФР, по словам Титова, устаревший и непрозрачный.

«Они провели у себя большую IT-революцию, сегодня они контролируют финансовые потоки внутри государства очень серьезно, и поэтому они, в принципе, могли бы справиться с этой функцией», – считает он.

В Госдуме считают, что решение об упразднении ПФР не должно приниматься на эмоциях – сначала все следует тщательно взвесить и просчитать все возможные риски и последствия. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал агентству, что считает вопрос ликвидации Пенсионного фонда и передачи его функций Казначейству дискуссионным, но разумным.

ПроУфу
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  • 1 | 07.07.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я бы ликвидировал все фонды (бюджетные, внебюджетные), нахрена они нужны (хотя наверняка кому та очень нужны...), - есть соответствующие министерства, вот пусть и работают...



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  • 2 | 07.07.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А может он и прав, мы же видим, что толку от пф нет - раздутая и безнадежная организация



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  • 3 | 07.07.2018, 10:28 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34802 | Рейтинг: +5816,9
Также от Антимонопольщиков, госкомцентщиков и прочих кровососущих......



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  • 4 | 07.07.2018, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсфонд это как машина времени передает деньги перечисленные в настоящее время пенсам, которые работали в прошлом, такой сдвиг во времени из-за эффективных менеджеров царя императора



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  • 5 | 07.07.2018, 21:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кормушку захотели из под носа умыкнуть



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