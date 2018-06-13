«Это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от нее полностью отказаться», – цитирует Титова агентство.
Бизнесмен считает Казначейство «продвинутой организацией». Тогда как ПФР, по словам Титова, устаревший и непрозрачный.
«Они провели у себя большую IT-революцию, сегодня они контролируют финансовые потоки внутри государства очень серьезно, и поэтому они, в принципе, могли бы справиться с этой функцией», – считает он.
В Госдуме считают, что решение об упразднении ПФР не должно приниматься на эмоциях – сначала все следует тщательно взвесить и просчитать все возможные риски и последствия. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал агентству, что считает вопрос ликвидации Пенсионного фонда и передачи его функций Казначейству дискуссионным, но разумным.
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Бизнесмен предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. Что об этом думают в Госдуме?
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